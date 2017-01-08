Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты...

Во первых строках поздравляю всех отмечающих с Рождеством и извиняюсь за все случайно задетые чувства.

Я спокойно отношусь к 13-дневному различию юлианского и грегорианского стиля, поскольку убеждён, что православие имеет право знаково (семантически) дистанцироваться от западных христиан. Ибо, если этого разрыва не будет, то все сравнят исторический путь православия и путь западного христианского мира, стартовавшего (разомкнувшего циклизм истории) именно там, где финишировала Византия.

Разговор о семантическом различии восприятия пары Зимнепраздников [гениальное обозначение празднования зимнего солнцестояния из великолепного цикла «Vorkosigan Saga» Лоис Буджолд] на Западе и в Руси я начну с двух анализа двух образов подаркираздающих старцев.

На днях я смотрел на православном телеканале диалог культуролога профессора Игоря Григорьевича Яковенко с неким православно-русским деятелем.

Культуролог пытался мягко донести до своих оппонентов, включая ведущего Андрея Норкина, что образ святого Николая из Мир Ликийских стал Санта-Клаусом в процессе многовековой работы католической церкви за замещение языческих праздников и обрядов новым содержанием.

В данном случае - одновременно Праздника Непобедимого Солнца необычайно популярного в Западной Европе митраизма и культа Ели как Мирового дерева у германцев как лесных племён.

[Даже безумный царь Ирод Первый не назначил бы перепись, предусматривающую массовое перемещение людей к местам их «малой родины» на декабрь {посмотрите сводки погоды по Израилю сейчас}. Скорее всего, было бы выбран конец октября - после завершения сбора урожая и цикла осенних праздников или начало апреля, когда подсохли дороги после зимних дождей; а у кесаря погода была ещё холодней. И потом, каким бы Август не был великим, он не мог приказать правителю союзного/вассального Иудейского царства проводить перепись, тем более, в жёстко установленные сроки].

Оппоненты Игоря Григорьевича пытались сформулировать, что Русский Дед Мороз - совершенно отдельный персонаж от св. Николая Угодника, и в этом и есть духовное превосходство Руси над Западом.

Окончательную констатацию этого останавливало невысказанное понимание того, что Дед Мороз - это дух Зимнего Леса, одетый как начальство: воевода, боярин или думский дьяк - тулуп, меховая шапка, длинный посох, конный экипаж. С намёком (в изумительной «Морозке») на то, что ему полагались человеческие жертвоприношения в виде самого малоценного члена семьи - младшей дочери.

Отзвук этого - в жертвоприношении библейским повстанческим вождём (шоффетом) Иефаем своей дочери в честь победы над филистимлянским игом.

После перенесения на русскую почву голландско-немецкого Weihnachtsfest, зловещий Дед-Лесовик был переосмыслен в сентиментального Деда-подаркораздавателя.

В той же культурологической беседе Норкин сделал акцент на имиджевые различия. Действительно, Санта-Клаус одет в удобную куртку лесоруба и колпак простолюдина, едет ночью на упряжке оленей и проникает через дымоход (как нечеловеческой сущности, вход через дверь и окно ему заказан). И летит он с Гренландии... Очевидно, что Санта - это такой Ночной Гелиос, бог Полярной Ночи. И вести он себя стал как-то совсем по протестантски - кладёт подарок в носок только тем детям, которые хорошо себя вели за отчётный период, и зло шутит над неслухами...

И подарки - это напоминание о дарах волхов. И я опять не могу удержаться от банальности, что Рождество - это День Сирийских беженцев.

Мы видим два подхода к трансформации важнейшего языческого праздника и довольно странного языческого персонажа.

Католики, которые вели с язычеством войну на уничтожение, пошли на полное замещение языческих праздников христианскими.

Точно также как советская власть заменяла православные праздники и ритуалы большевистскими во время Безбожной Пятилетки.

А русское православие, точно также, как большевики в начале НЭПа чётко разграничила уровень, с которого требуется исполнение христианских ритуалов, от уровня, до которого сохранение языческих обрядов не возбраняется.

При необходимости делалась коррекция - например, со столичных площадей убирали скоморохов, но для сельских ярмарок плюрализма было куда больше. Ни Деда Мороза, ни Масляничные действа никакой христианской видимостью, вроде католического карнавального ношения статуй святых, не маскировали.

И вот теперь мы переходим к Новому Году.

В современной русской православной среде как-то не афишируется, что Иисус из Назарета (домашние должны были бы звать его Иешут), был правоверным евреем.

И не просто евреем, а даже раввином, ибо только к раввину можно было обратиться "равви" («мой наставник», к уважаемому человеку обращались по иному - «реб» - господин, а самое почётное обращение было «ребравван» - наставник-и-господин).

Другое дело, что 20 веков назад формализма было куда меньше, чем сейчас, и раввином делало не наличие диплома иешивы, а духовный авторитет.

Когда устанавливался христианский календарь, то главнейшим событием мировой истории считали обрезание Иисуса - получение им имени (до этого он был "яники" - дитя моё) и вхождение в сомн богоизбранного народа Израиля одновременно. Более того, Христом, т.е. Мессией (помазанником) Иисус мог стать только после обрезания.

[Фантастические сложности с проведением обряда брит-мила именно на положенный 8-ой день, когда по всей окрестности рыщют и шпики Ирода, и стукачи-доброхоты, выискивая семьи с новорожденными, за всеми моэлами слежка, ребёнку нужно отлежаться после операции, а путь в Египет идёти через бесчисленные блок-посты, и путь этот очень сложный - из Вифлеема в обход Иерусалима на юго-восток {версию пути через Иудейское нагорье или Негев я отвергаю} до Иерихонской дороги, затем обратно на север мимо Иерусалима до побережья и по дороге на восток - через нынешнюю Газу и вдоль северной кромки Синая - мимо всех погранзастав и сборщиков подати - до родных в тогда уже римском Египте: всего месяца два, что совсем невозможно в январе-марте, но как-то с трудом, но представимо в апреле-мае или тёплой осенью. Выдвигаю рабочую гипотезу, что обрезание было сделано в цивилизованных условиях именно в одном из еврейских городков дельты Нила {евреи были в большом фаворе у Птолемеев и сменивших их римлян}. И ещё о календарных сдвигах. Толпа в Иерусалиме могла иметь в руках пальмовые ветви только в октябре/тишри - на праздник Суккот. Тогда мы получаем логически стройную картину. Прежде всего, земной жизни Иисуса - ровно 33 года. Родился в октябре/тишри, в разгар переписи {можно, спрятав младенца, угомоненного маковым настоем, выдавать себя за возвращающихся после переписи обратно, домой, в Галилею}, к новому году достичь рубежей римских владений, а там воспользоваться помощью еврейских общин синайских городков, стоящих вдоль приморского тракта. Как я понимаю, эти общины охотно помогали беженцем от тирана Ирода - приблизительно, как чеченцы чеченцам, добравшимся до Финляндии или Австрии. Поэтому обрезание вполне могло быть зимним. Но с датой суда Пилата всё сложно: либо на самом деле всё происходило в октябре, либо сторонники Иисуса и штурма Храма для выделения своих единомышленников в огромной толпе запаслись пальмовыми ветвями, а узнав об отмене штурма, стремительно разочаровались в вожде].

Поэтому восьмой день от рождения Иисуса как человека считался днём духовного рождения. Строго говоря, 25 декабря 1 года до н.э. родился Иисус, а 1 января 1 г. н.э. - Христос. [0 года не было]

В церковных календарях 1(14) января формально называются днём Обрезания Господня. Но это не акцентируется.

Получается, что в России 1 января - это государственный праздник начала календарно-финансового года, а по новому смыслу - День семьи и детей.

7-ое же января - иной праздник - национально-религиозный, день отрыва от Запада.

Старый Новый год был выделен интеллигенцией в 70-е, в рамках тайного возрождения национально-русского исторического наследия, как бы противостоящего советчине.

Об этом прекрасная пьеса "Старый Новый год" Михаила Рощина, сделавшего жесточайшую пародию на псевдоинтеллигентский снобизм.

Каждый западный человек знает, что Иисус был обрезанным палестинским евреем, за своё диссидентство казнённый оккупантами при содействии коллаборационистов. Но это понимание не отрефлексировано на православном Востоке.

И только немногие воцерковлённые осознали, что приговор Толоконниковой, Алёхиной и Самуцевич в деталях повторяет обвинение Синедриона в адрес Иисуса и его брата Стефана...

Послесловие

Согласно Евангелиям, путешествие четы Иосифа и Мирьям из Галилеи в Иудею было вызван условием переписи: каждый записывается в той местности, откуда его род.

Это как сейчас российские власти не дают гражданства соотечественникам, пока они, вернувшись в республики, из которых бежали, не выправят там все документы "как положено".

Иосиф - давидит, Мирьям - из обедневшего, но очень знатного священнического рода (коэны) - один из 24 родов, главы которых приносят жертвы в Храме, это как потомственные кардиналы. А их малая родина - Бейтлахем (Дом Хлеба, видимо, большие были амбары) - домен колена Иегуды. Рядом же - домен колена Биньомина (Вениамина).

Но - это и все, что осталось от евреев - колена Иуды и Вениамина + колено Левии (левиты и коэны), своего домена не имеющее.

Потому что остальные 10 колен были уведены ассирийцами в плен в 8 веке до н.э. - за то, что северное еврейское государство - Израиль, в союзе с финикийцами и сирийцами решили Ассирии сопротивляться. И постигла их участь Руси, особенно Рязанщины в 13 веке.

А вот южное царство (2 колена) со столицей Иерусалимом стало вести мудрую "новгородскую" политику... И сохранялась еще полтора века - до прихода вавилонян, сделавших с Иерусалимом тоже самое, что Иван Грозный с Новгородом.

Поэтому все евреи 1 века имели своей малой родиной Иерусалим и городки вокруг и к югу от него, и для переписи должны были со всех концов Ханаана и близлежащих мест добираться до своих малых родин. Таким образом, это массовое хождение на перепись напоминало всеобщее пасхальное паломничество.