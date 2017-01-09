Телеаудитория федеральных каналов взбунтовалась против низкопробных зрелищ

Чашу терпения благодарной зрительской массы переполнили новогодние шоу январских дней 2017 года. Сначала раздались недовольные голоса продюсера Максима Фадеева, музыканта Юрия Лозы, ведущей Оксаны Фёдоровой, актрисы Марии Кожевниковой и ряда других властителей дум российских телезрителей, после чего социальные сети наполнили возмутительные отзывы, вылившиеся в инициативу направления петиции руководству Первого канала "Константин Эрнст! Проведите опрос телезрителей с целью улучшить новогоднее шоу в 2018 году". Может, они ещё новости правдивые передавать попросят?

Максим Фадеев назвал новогодние шоу центральных телеканалов "сельскими утренниками" и пожалел задействованных в них артистов. Ну, скорее всего, насильно артистов никто в эти "капустники" не тянет. На одном из музыкальных ресурсов в этом году из интереса я познакомился с аудиоверсиями новогодних ночей Первого канала, начиная с 90-х. Если первые выпуски свободного от коммунистической цензуры телевидения, на мой вкус, были вполне сносными, яркими и непринуждёнными, остроумными и весёлыми, с приятной музыкальной составляющей, то с каждым годом ближе к нашему времени они становились всё скучнее, однообразнее, натужнее, с практически одним и тем же составом исполнителей, засильем бесцветных номеров, большую часть которых приходилось пролистывать. Смотреть такие удручающие шоу, тем более в новогоднюю ночь, по-моему, способны только очень нетрезвые люди либо мазохисты.

Конечно, подавляющему большинству интернет-пользователей "фиолетово", что там показывают Первый канал или НТВ. Отказавшись от услуг центрального телевидения, они предпочитают самостоятельно верстать "сетку вещания" во всемирной паутине. Однако нельзя не считаться с тем, что основной процент граждан страны - всё-таки потребители продукта компаний бесплатного ТВ. Тенденция их возрастающего негодования по поводу низкого качества программы передач становится всё более явной. Они никак не привыкнут, что главные телеканалы перестали быть вне конкуренции и перестали быть лучшими. Сейчас много говорят о "кризисе с хлебом", то бишь экономики, но, кажется, кризис со зрелищами приобрёл масштабы куда серьёзнее.

Если включить эфир "Ностальгии", что специализируется на повторе популярных передач советской эпохи, то сравнение почти любого направления вещания оказывается не в пользу современной эпохи. Безусловно, ныне берут количеством - недостатка вроде бы нет ни в чём. Например, для детей есть "Карусель" и "Дисней", для любителей музыки - "Муз-ТВ", для любителей природы, истории, юмора, кино, спорта и т.п. - свои каналы. Однако передач уровня "В гостях у сказки", "Будильника", "АБВГДейки", "Спокойной ночи, малыши", "До 16 и старше" для детей и подростков найти очень трудно. От "Утренней почты" с Юрием Николаевым осталось одно название, "Песня года" поблекла, "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" превратились в конвейер посредственности, возрождённый было "Музыкальный ринг" постигла . Да и основная часть зрителей хотела бы видеть те или иные рубрики не в круглосуточном вещании на отдельных каналах, а спрессованные в высококачественные программы с отборным содержанием вроде "Клуба путешественников", "В мире животных", "Кинопанорамы", "Международной панорамы", "Вокруг смеха". Популяризации науки и технических достижений, достижений промышленности и сельского хозяйства (не ради политического фона, а ради идей прогресса) вообще практически нет - не наблюдается ничего подобного "Очевидное - невероятное" времен Капицы, "Хочу всё знать!", "Сельскому часу". Ток-шоу теперь, если вспомнить вечера "От всей души" с В.Леонтьевой, это зачастую издевательство над нравственностью и здравым смыслом. Общественно-политические передачи на фоне "Взгляда", "До и после полуночи" можно признать вымершими.

Четверть века миновала после распада СССР, а любимые фильмы и нового поколения - кино, снятое в 60-80-е годы прошлого века. Молодые люди, расставаясь с юностью под звуки "бум-бум-бум" и пошлые песенки-однодневки, нередко становятся поклонниками советской классики, эстрады и рока. В минувшем декабре Первый канал предпочёл трансляциям хоккейного кубка своего имени шоу "Давай поженимся", что было признано деградацией даже теми людьми, кто очень далёк от спорта. Лучше бы повторили знаменитую "канадскую серию", высказывали пожелания некоторые из них.

Так что же это такое? Во времена строжайшей цензуры на экраны выходили великолепные образцы телеискусства, а сегодня куда всё подевалось? Да и с сатирой, допускающей намёки на господствующую идеологию и её производные, тогда дела обстояли лучше. Это не только А.Райкин, произносивший монологи, за одно предложение из которого его сына записали нынче в "русофобы". Достаточно внимательно пересмотреть фильм "Гараж" Э.Рязанова 1979 года выпуска, чтобы понять, что появиться ему на свет в наше время (как сотне-другой картин, используй они те же приёмы), может быть, не пришлось.

Телеаудитория федеральных каналов полагает, что Эрнст и компания недостаточно стараются. Мол, они поднатужатся и родят что-нибудь этакое - разухабистое, удалое! Глубокое заблуждение. Да они (Первый, Россия, НТВ) обладают финансовыми, организационными, административными ресурсами, которые советскому ТВ, с одной стороны, не снились. С другой стороны, эти их ресурсы, доллары и евро, ничтожны перед мощью самой системы, где качество программ задавал не коммерческий спрос и мещанские вкусы, а таланты, радующие тех, кто соприкасался с возвышающим творчеством. Где талантом, а не мошной, как всюду сейчас, пробивались к главным победам. Поднимались к вершинам, чтобы не накопить на домик в Майами, а разделить радость своего дара с другими - гражданами, товарищами, соотечественниками. Потому что силы расходовались не на поддержу не отпрысков и любовниц богачей, а на способных ребят, где бы они ни жили.

Так было ориентирована общественная система. Телевидение было средством развития, воспитания, образования (при всей идеологизированности), сейчас же оно при той же политизированности и зависимости от власти - исключительно средство чьего-то обогащения, рекламы, поощрения примитивной культуры. Современное ТВ - действительно зеркало современного российского общества. Конечно, приятнее созерцать отражение эпохи и поколений, стремившихся (и заблуждавшихся тоже, но всё-таки стремившихся) к большей справедливости, честности, просвещению, гуманности. Трудно представить, что ещё четверть века назад мы жили в стране, где сотни миллионов людей были бы шокированы сообщениями, что в жестокие морозы члены партии призывают их не выгонять бездомных из подъездов. Не было бездомных, десятками замерзающих на просторах великой России. Но и людей, которые спокойно проглатывают такие новости, и бесконечно растущих рейтингов от таких новостей также не было.

Так что ожидания принципиально иного уровня новогоднего шоу-2018 представляются напрасными. Петицию я не подписал. Что поделать? Другая система, другая страна, другие шоу.