Год столетия Октября должен стать годом марксизма

Наступил 2017 год. Сто лет исполнилось Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы не встречаем этот год торжеством - потому что мы, рабочий класс, потерпели поражение. Мы отмечаем в этом году не только столетний юбилей Октября - но и двадцатишестилетнюю годовщину победы контрреволюции, которая нанесла страшный удар делу Октября и вернула рабочее движение, да и все человечество - далеко назад.

Теперь лучезарно чествовать юбилей Революции – глупо, фальшиво и неискренне. Однако падать духом и отчаиваться – еще того хуже. Это - прямая смерть.

Нам сегодня надо понять – нам предстоит тяжелейшая борьба. Нужно начинать все сначала. Нужно исправлять те ошибки, которые помогли врагам одержать над нами верх и уничтожить социализм. Мы должны понять - кроме нас это сделать некому. Если это не сделаем мы, то этого не сделает никто. Тогда наша участь – гнить, вырождаться и погибать. Поэтому нам остается только одно: собраться, встать – и начать все сначала. Другого выхода у нас нет.

Задача наша тяжелейшая. Но ведь и нашим предшественникам было не легче. Они преодолели нечеловеческие трудности, совершая первую в мире социалистическую революцию. И если они смогли - значит, сможем и мы.

Нам теперь и проще, и сложней. Проще – потому что у нас есть пример большевиков, бесценный опыт Октября. Мы уже знаем - победа социалистической революции возможна. Мы уже знаем - рабочий класс может взять власть и создать собственное государство. Мы видели своими глазами - заводы и фабрики прекрасно могут работать без собственников-капиталистов. Мы убедились - экономика вполне способна существовать и развиваться на основе общенародной собственности, по единому государственному плану, без «святая святых» капиталистического мира – частной собственности и конкуренции.

В этом нам проще, чем нашим предшественникам, которые еще не имели такого опыта, потому что строили социализм впервые.

А сложней нам потому, что идеологи буржуазии используют те трудности и ошибки, которые были у наших предшественников, первых строителей социализма. Промахи и неудачи неизбежны при всяком великом историческом переломе, при любой революции - а тем более при построении первого в истории государства трудящихся. Тот, кто этого не понимает, кто думает, что такой гигантский исторический скачок может совершиться гладко, как по-писаному – просто идиот. Но буржуазные идеологи умело используют все трудности первой пролетарской революции (которые на девяносто процентов были делом рук той же самой буржуазии), все неудачи и промахи при строительстве советского социализма - чтобы отвращать трудящихся от идей коммунизма.

Главный же козырь наших врагов – это, конечно, гибель советского социализма. «Социализм погиб, значит, социализм невозможен. Это был всего лишь безрассудный, бессмысленный, напрасный эксперимент. Переделать человеческую природу, победить частнические инстинкты, создать справедливое общество – утопия, и пробовать нечего. Капитализм и частная собственность - вечны, конкуренция и рвачество – навсегда. Смиритесь с этим, приспособьтесь к существующему строю, и не мечтайте о том, чего не может быть».

Такую подлую и ядовитую ложь внушают теперь трудящимся буржуазные идеологи. Нужно признать - уже долгое время им удается этим ядом деморализовать рабочий класс, внушить ему мысль о бесполезности борьбы за более справедливое общество. И это – сложность нашего положения, которой у большевиков не было.

Поэтому в настоящий момент самой острой борьбой является борьба в области идеологии.

Ни один класс не может успешно вести классовую борьбу, не имея собственной идеологии. Буржуазия, прежде чем начать свою борьбу против феодалов, на протяжении всего восемнадцатого века вырабатывала свою идеологию. И только вооружившись собственной идеологией, она смогла опрокинуть феодализм в Европе. Рабочий класс, который в первой половине девятнадцатого века выходил на историческую арену и готовился к решительной борьбе с буржуазией, тоже нуждался в собственной идеологии. Этой идеологий стал марксизм. Марксизм - идейное оружие борющегося рабочего класса. И пока рабочий класс владеет этим оружием, он непобедим.

Однако буржуазия воспользовалась гибелью советского социализма, растерянностью и разочарованием рабочих после такого удара, чтобы вырвать из их рук это оружие. Пользуясь всем случившимся, она бросилась «ковать железо» - внушать рабочим сомнение и недоверие к марксистским идеям. Она сумела оттолкнуть рабочих от марксизма – и тем самым выбила из рук пролетариата его идейное оружие. А значит - лишила рабочий класс силы, сделала его неспособным выполнить свою историческую миссию – сокрушить капитализм и построить коммунизм, воплотить в жизнь многовековую мечту человечества о справедливом обществе.

Для того, чтобы рабочий класс обрел свою силу, чтобы он смог снова встать и продолжать борьбу - мы должны вернуть ему его идейное оружие.

Прежде всего мы должны ответить на те три главных вопроса, на которые он теперь хочет получить ответ во что бы то ни стало:

1. Почему произошла буржуазная контрреволюция? Почему она стала возможна и почему она победила?

2. Что делать теперь? Как теперь преодолевать последствия контрреволюции, как снова победить капиталистов, как разрушить их власть и установить власть трудящихся? Как совершить новую социалистическую революцию?

3. Что сделать, чтобы не допустить повторной контрреволюции?

Пока мы не ответим на эти вопросы, пока мы не вооружим рабочий класс идейным оружием - он не сможет продолжать борьбу.

Поэтому для нас ясно, как будет лучше всего отметить столетний юбилей революции. Лучше всего мы его отметим – если поднимем на новую высоту нашу работу по просвещению рабочего класса, сделаем ее шире, смелее и действенней, чем до сих пор.

Год этот, именно потому что он является юбилейным - будет особенно трудным. Нас ожидает ещё более разъярённая информационная война со стороны наших врагов, чем до сих пор. Лакеи капитала будут с новой силой одурачивать население с одной-единственной целью: продолжать внушать российскому пролетариату, что борьба за социализм бессмысленна.

Одни будут неприкрыто охаивать СССР, другие - показывать себя его защитниками. Только не надо думать, что противостояние Проханова с Гозманом, Зюганова с Жириновским или Кургиняна со Сванидзе действительно имеет место. И те, и другие, и очернители социализма и его мнимые защитники, призывают нас к одному – отказаться от революционной борьбы и заключить «классовый мир» с капиталом. Они между собой не враги, а соратники. Они играют разные роли в общем спектакле. А спектакль этот нужен с одной целью – обмануть рабочий класс и удержать его во власти капитала.

Мы будем давать бой и тем и другим – и откровенным врагам марксизма, и его мнимым друзьям. Мы будем бороться против всех попыток извратить марксизм и приспособить его к интересам буржуазии. Мы продолжим нашу борьбу за чистоту марксистской идеологии - за то, чтобы идейное оружие революционного пролетариата всегда было в порядке и готово к бою.

В последние годы марксизм снова стал крепнуть. В наши ряды влились новые, свежие силы. В России резко возрос интерес к марксизму среди молодежи. Молодые люди двадцати, восемнадцати и даже пятнадцати-шестнадцати лет просто горят энтузиазмом и стремлением овладеть марксисткой наукой. Они учатся с настоящим рвением, посвящают чтению марксисткой литературы много времени, конспектируют, делают выписки, обсуждают между собой вопросы марксизма. Создают собственные ресурсы для коммунистической пропаганды, ведут дискуссии в социальных сетях, разоблачают буржуазные мифы и помогают делу просвещения рабочего класса.

Эта молодежь – наша надежда. Во-первых, у них свежие мозги, жадные до новых знаний, которые все схватывают на лету. Во-вторых, эти юноши не расслаблены благодушеством, дряблостью и уступчивостью старшего поколения, которое выросло в атмосфере рыхлого брежневского соглашательства. Их чувства - откровенней, острее, резче, колючей. Поэтому они гораздо тверже стоят на позиции марксизма и гораздо более готовы к борьбе, чем их отцы, которые не могут твердо встать ни налево, ни направо, а умеют только шататься и оглядываться.

Нам становится известно о все новых и новых коммунистических организациях за рубежом, которые объявляют своей идеологией марксизм-ленинизм. И опять-таки, и там ряды марксистов активно пополняются именно молодежью.

Поэтому мы можем твердо сказать – коммунизм возрождается! Рабочий класс снова обретает свое идейное оружие, снова начинает готовиться к битве.

Пусть этот год укрепит и умножит силу рабочего класса! Пусть год столетнего юбилея Октября станет Годом марксизма!