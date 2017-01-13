Илья Муромец и соловей-бандеровец

Сотрудники украинского Минобороны весь декабрь 2016 года в статье об Илье Муромце доказывали приоритетность версии о его происхождении из села под Черниговом, а не из Владимирской области России (как настаивает российская «Википедия») - села Карачарово возле Мурома. Внесли суммарно около полутора десятка правок.

И то сказать, практически весь былинный эпос так или иначе связан с Киевом и князем Владимиром Красно солнышко, а главный богатырь - родом из Владимирской Руси, да еще с намеком на происхождение от муромы - угро-финского народа, к которому у украинских националистов образовалась какая-то странная нелюбовь.

Хотя, в общем, понятно. Согласно воззрениям украинских нацистов - сами украинцы истинные арийцы, а их соседи русские "небратья" - финно-татары, то есть низшие существа. В чем, конечно, украинцы пошли куда дальше их идейных учителей из Третьего Рейха, считавших своих союзников венгров и финнов, а также эстонцев арийцами, а вот славян - "недочеловеками".

Оно и понятно - чем мельче и пакостней "высшая раса", тем больше вокруг "недочеловеков". Однако ж забавно выглядят усилия современных буржуазных националистов приспособить для своих идеологических нужд даже эпос эпохи раннего средневековья.

Какая, в общем, разница, где родился былинный Илья Муромец, если его никогда не существовало?

Вот "богатырь номер два", Добрыня Никитич имел исторический прототип - дядюшку князя Владимира, под чьим мудрым руководством святой разорил Полоцк, зарезал князя Рогволда с женой, предварительно изнасиловав на их глазах дочь Рогнеду (правда, как бы на ней женился потом, но почему-то позже при живой жене Рогнеде решил жениться на христианской византийской принцессе). Ну и Новгород крестил огнем и мечом тоже Добрыня.

Кстати вообще события русского былинного эпоса в основном сосредоточиваются на периоде перехода из язычества в христианство. Оно и понятно - переход от язычества к христианству, борьба старой и новой веры, ранний синкретизм - все это должно было стать мощной зарубкой на национальном сознании.

Отчего так? Ну так былина - это эпос, причем эпос в основе своей языческий, то есть не различающий категорий добра и зла. Только свой-чужой и сильный-слабый. И даже имя Добрыня - совсем не христианское, оно из ряда мифических существ русского хтонического пантеона - Горыня (отец Змея Горыныча), Дубыня... Ну вот и Добрыня к ним.

А у Ильи Муромца была сразу несколько прототипов, а значит - ни одного реального. Тут и Илья Печерский, чьи мощи можно наблюдать в Киево-Печерской лавре, и Илейка Муромец ("старыя казак"). Но тот же Илья Печерский скончался в конце 12 века, а ранние циклы об Илье носят явные приметы дохристианской эпохи, да и киевский цикл связан с эпохой князя Владимира Святого, то есть с 10-м веком, на 200 лет раньше. И в раннем Илье христианского только одно имя, но и то возможно восходит не к ветхозаветному пророку, а к божеству славянского пантеона, повелевавшему громами и молниями (Илья Громовник), а возможно и к более ранним греческим прототипам (Илиос-Гелиос).

Сам Илья Муромец в ранних циклах общается с сугубо языческими, древними существами - принимает богатырскую силу от Святогора, борется со Змеем Горынычем, побеждает Соловья-разбойника. Вполне логично, что первый богатырь вовсе и не славянского корня, а приходит на Русь с Муромы...

Впрочем, то же можно сказать и о былинном Добрыне, женатом на дочери совсем уж языческого Микулы Селяниновича (кстати, происходящего их новгородского цикла былин) Настасье Микулишне.

Выходит, что Илья из Мурома, Добрыня явно из Новгорода, как и Василий Буслаев, и Садко. И даже Алеша Попович - и тот сын ростовского попа Леонтия. И тексты самих былин хотя и архаичны, но слов украинского языка в них не наблюдается...

О других богатырях и говорить нечего - Вольга Святославич носит черты языческого божества, по сути - богатырь-оборотень, да еще и рожденный от Змея. Святогор вообще сроду не бывал в Киеве, обитая на загадочных Святых горах, хотя данные о его происхождении и могут говорить об украинских корнях - отцом его иногда называют некоего слепого жителя подземного царства, прототипа гоголевского Вия... Но навряд ли это может быть предметом национальной гордости.

Что касаемо черниговского происхождения Ильи Муромца, то оно тоже навряд ли славянское - на этих землях в раннем средневековье жили "севера" или "севрюки", племена иранского корня, вошедшие в состав Киевской Руси достаточно поздно, во время завоеваний Олега. И главное - в начале 11 века Чернигов становится очень мощным и богатым городом, он соперничает с Киевом. С какой бы стати северскому богатырю идти на службу к киевскому князю, фактически против собственного, черниговского? К тому же в те времена в Чернигове был собственный богатырь, причем не мифический, а реальный - князь Мстислав Удалой, громивший киевские полки, контролировавший большую часть тогдашней Руси, завоевавший Тьмутаракань и лично заколовший в поединке местного богатыря Редедю, о чем есть отдельная былина. Зачем ему богатырь-наемник, когда он и сам крут без меры?

Так что северское происхождение Ильи Муромца выглядит странным, неправдоподобным и уж точно никак ничего не прибавляющим к национальной гордости украинцев.

Муром же упомянут среди владений князя Рюрика еще в середине 9 века! То есть во время правления Владимира Святого Муром входил в состав Киевской Руси и провинциальному богатырю была прямая дорога на службу в столицу.

Но кого все это волнует вообще? Все богатыри Киевской Руси должны быть украинцами, хотя даже слова такого в те времена не было. Впрочем, те места, откуда родом былинный Илья Муромец, и назывались одно время Украиной - только Рязанской. Смешно...

Так что пусть тешат свой доморощенный нацизм историями про никогда не существовавших персонажей, не случавшихся событий и подвигами, которых никто не совершал. Главное, чтобы из мифической области все это не переходило в реальность.