Российское образование и наука продолжают сползать в мракобесие!

Выдающегося мыслителя эпохи Возрождения и монаха-доминиканца Джордано Бруно итальянская церковь сожгла "за нарушение монашеского обета", как еретика, пропагандирующего модель мира, отвечающего научным экспериментально проверяемым доказательствам Николая Коперника. Случилось это 17 февраля 1600 года, но ощущение такое, что это могло быть и вчера на территории нашей России.

В наши дни "просвещенная" Россия (в советские годы каждый четвертый ученый мира подготавливался в нашей стране), - переживает период "Мрачного Средневековья".

Как получилось, что в современной России богословие и теософия стали частью академической науки? Неужели российскими ВУЗами "рулят" столь "темные" ученые, которые искренне считают, что церковь и наука имеет столь много общего, что их можно запросто объединить: научную методологию, инструмент тезауруса, критерии предмета науки, границы объекта изучения?

"Богословие ничего общего не имеет с наукой"- скажут вам в любом зарубежном ВУЗе. Это было известно, собственно, еще в 12-м веке, когда еще не случилось трагедии Д.Бруно, но для интеллектуальной элиты своего времени уже стало ясно, что научное понимание мира и понимание теософское, - это два разных типа мышления. Ничего общего у них нет и быть не может, ибо говорят о разном: теологи об идеальном "небесном" мире, а ученые - о реальном, земном.

В Средневековой Европе, (и прежде всего, в Англии), во времена расцвета, собственно, богословских дисциплин, в 12-м веке за особый, выдающийся вклад в деятельность в сфере теософии и теологии решили учредить степень "Доктора богословия".

Время не стояло на месте, и помимо теософской модели мира, утверждавшей, что солнце ходит вокруг Земли, а сама Земля неподвижно покоится на черепахе и трех китах, в интеллектуальном сообществе развивалась и иная модель мира, - опирающаяся на объективные методы работы с действительностью, на эксперимент, на формальную логику, на повторяющиеся результаты, в общем, все те, что стало основой для научного анализа. Тогда в университетах Великобритании решили ввести особый знак отличие за выдающийся вклад в область академической науки, - степень доктора философии. Это произошло уже 13-м столетии. Так и существуют они параллельно с тех пор и доныне: степень доктора богословия, и степень доктора философии. "И вместе им не сойтись", словами Р.Киплинга. Зачем же в России понадобилось примешивать в дисциплины академические вдруг "богословское" видение мира? Не сегодня - завтра, эта степень будет считаться "научной" и начнет присваиваться ВАКом наряду с остальными...

Теософское мировоззрение изначально оказалось оппозиционно по отношению к мировоззрению научному, а уход из богословов в ученые мировой Церковью не прощался никогда, что мы видим на примере Джордано Бруно. Уход священника в науку грозил потерей самого ценного для Церкви: своего авторитета, а, значит, и влияния на органы государственной власти.

Сегодня же, когда государственная власть из-за своей недееспособности (не в состоянии обеспечить социальную защищенность гражданам), решила подавить назревающие социальные бунты, как в царские годы, с помощью Церкви, и именно поэтому решила "дружить с попами", наметилась опасная тенденция, которую можно назвать КЛЕРИКАЛЬНОСТЬЮ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Сегодня тенденция государственного "заигрывания с церковью" набирает опасные для страны обороты. Наука от этих игр только страдает. Напомним, что летом 2015 года приказом Минобрнауки № 852/нк был закрыт Диссертационный Совет при Литературном институте им. М.Горького, (специальности: русская литература, языкознание), поскольку многочисленные защиты диссертаций по богословию, истории Нового Завета, православной догматике и истории религии, - учеников проректора по науке, теолога и богослова А.Н.Ужанкова не соответствовали коду заявленной специальности: "русская литература", - *шифр ВАК 10.01.01).

Одновременно, "история учит тому, что она ничему не учит". В 2009 году при Научно- исследовательском институте МИФИ, где, кстати, есть такие уникальные демонстрационные доказательства академической науки. как учебный ядерный реактор, неожиданно... появился православный храм. Наверно, ректор МИФИ, г-н Михаил Стриханов, думает получать ядерную энергию из храма? А почему бы и нет? Зачем нужны достижения ядерной физики, термодинамики, электротехники, опыты по изучению плазмы, - давайте подключимся к храму, а из него - к космосу, и будем качать энергию оттуда!

Дальше - больше. В 2012 году с подачи ректора МИФИ Михаила Стриханова и при содействии митрополита Волоколамского Иллариона, была открыта кафедра теологии, - стыд и позор для института, в котором создана база точных наук. Но терпеть это мракобесие ученые не захотели. Было составлено обращение в Минобрнауки ведущими учеными страны в области физики, настаивающее на закрытии кафедры теологии. Это обращение было опубликовано в газете "Троицкий вариант", под нам поставили свою подпись 91 академик!

Однако, на текущее Рождество 2017 года ректор МИФИ заявил, что "своими успехами институт обязан православию". Наверно, ректору уже удается получить какую-то энергию, подключившись к Богу и к космосу? Реактор-то давно "заморожен"... Любопытно, подумал ли ректор о том, что подобными заявлениями он оскорбляет атеистические чувства подлинных ученых?

Выдающийся ученый, основатель института физических проблем, академик Петр Леонидович Капица любил говорить: "Церковники говорят, что Бог создал человека. А мы, ученые считаем. что это человек создал Бога". Эту фразу любил повторять и его сын - ученый и телеведущий, популяризатор науки Сергей Капица.

Но что такое академик П.Л.Капица в сравнении с нынешними профессорами, учеными, которые "рулят" нынешними ВУЗами "вместе с попами" и тем самым доводят свои научные и учебные учреждения до полного упадка? В Литинституте, твердо вставшем на путь богословия, и решившим променять академические знания на бездумное моление Богу, деградация налицо: на сегодняшний день: закрыт Диссертационный совет. Закрыт ученый совет. Закрыт журнал из списка ВАК. Вот результат "курса на Богословие", почему-то при "атеистическом подходе" (и при другом ректорате!) все работало: и журнал и Совет. Богословие полностью уничтожило Литинститут как главный филологический ВУЗ страны. Осталась одна лишь вывеска "престижного ВУЗа" и толпы невменяемых "богобоязненных" студентов. Урок для МИФИ, для того, чтобы понизить пафос "успехов от православия". Страшно представить, что будет с главным научно-техническим ВУЗом страны, если в МИФИ ученые и педагоги бросят экспериментальные установки и решат голыми руками изловить ангелов в атоме?

Если заглянуть в энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат, (том 30, издание 11, стереотипное) то в статье "Наука" читаем: " Наука, - итог положительный знаний о действительности ". Хотелось бы знать, о какой действительности свидетельствует богословский уклон "науки" в Литинституте и в МИФИ? Если "Бог" - это действительность, то где доказательства?

Резонный вопрос. Почему эзотерика и парапсихология не считаются наукой, а богословие и теософия - считаются? "Эзотерика и парапсихология, - это не наука, потому что явления, о которых они пишут, не "ловятся" ни одним из имеющихся приборов, - скажет вам любой ученый, - а наука, это прежде всего повторяемый любыми людьми и в любых условиях эксперимент". И в качестве примера, возможно, добавят: "Если, к примеру, определенный эксперимент на мозге ставят в Африке, в Канаде, Франции, России и США, - то во всех случаях при одной и той же процедуре результат должен совпасть". Иначе это не наука. А если невозможно для одного и того же явления придумать экспериментального подтверждения, то и это наукой не будет: достаточно вспомнить рухнувшую в одночасье научную карьеру выдающегося психолога Вениамина Пушкина: коллеги отвернулись от него лишь потому, что тот вдруг увлекся идеей левитации и биоэнергетики. Сегодня же ученые не утруждают себя необходимостью "отделять мух от котлет". Что ж, на печальном примере рухнувшей в Литинституте научной школы, мы видим, что мухи, которых не захотели отделять от котлет, оказались разносчиками смертельно опасных инфекций, губительных в итоге, для целых школ и научных династий.

Чем опасность клерикальность в ВУЗах? Прежде всего тем, что под видом "науки" на защиту выводятся десятки псевдонаучных диссертаций, а в научный тезаурус вносятся неоправданные терминологические авторские неологизмы, разрушается академическая методологическая база, и одновременно, под видом "методов" предлагаются псевдонаучные факты, характерные для человека с разрушенным шизофренией сознанием, (вплоть до христианских "явлений" и "видений"). Неудачники, не сумевшие реализоваться в академической науке, находят для своих амбиций "лазейки" в "науку" через богословие, а для придания "веса" своим трудам, организуют в псевдонаучных журналах публикации учеников, которые цитируют своих "учителей", и тем самым поднимают их "Индекс Хирша". Эта тенденция приобрела опасные обороты. Теперь научные достижения молодых ученых оцениваются не по реальным результатам, а по "близости" к "рулящему ВУЗом", теологу.

Мы призываем всех, кто сохранил в себе логику, анализ и здравомыслие, встать на позицию борьбы с клерикальности науки, ибо это ведет к ее уничтожению. Мы выступаем за то, чтобы Церковь была отделена от Науки и системы высшего образования.

Мы вносим законодательную инициативу федерального уровня о том, что ученый, занимающий руководящий пост в государственном ВУЗе, не имеет права совмещать свою профессиональную деятельность с теософией (богословием). При ВУЗах следует запретить строительство любых храмов.

Мы декларируем, что степень "доктора богословия" не может считаться "научной" квалификацией и не должна присваиваться диссертационными советами государственных ВУЗов и через ВАК, а должна даваться только лишь религиозными учреждениями, юридически отделенными от государства.

Мы также настаиваем на том, чтобы такие специальности как "теософия"," богословие", "история религии", "история православия" преподавались исключительно в религиозных заведениях, которые были бы юридически и финансово отделены от государства. Выступим единым фронтом за власть науки, а не мракобесия!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Мы также предлагаем Вашему вниманию и для подписи Петицию, размещенную в интернете:

Петиция : против клерикальности высшего образования и общества

https://democrator.ru/petition/podchinyaemsya-sile-o-14-state-konstitucii/share/

В Конституционный суд РФ.

В последнее время в Российской Федерации де-факто отменена статья 14 Конституции РФ, в частности гласящая: 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Где те успокоительные заверения, прозвучавшие в 2007 году после известного письма 10 академиков президенту Путину, что-де никакой клерикализации нет и быть не может!? Сейчас ее признаки налицо:1. В большинстве российских ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ школ введено, в той или иной форме, изучение основ православного вероучения, неважно под какими культурологическими и прочими вывесками.2. В российских университетах создаются кафедры теологии. Так, например, большой скандал вызвало создание подобной кафедры в МИФИ.3. Готовится постановление о выделении в школах особых помещений для проведения религиозных обрядов.4. Церковная хроника стала постоянной и обязательной частью новостных программ на государственных телеканалах.5. Спуск на воду кораблей, запуск космических ракет(!) не обходятся без проведения церковных ритуалов.6. Визиты Патриарха РПЦ обеспечиваются структурами, обслуживающими высших должностных лиц государства – транспорт, охрана и т.п.7. В СМИ и в выступлениях должностных лиц настоятельно проводится мысль, что нравственность – есть религиозность.8. Ярчайшим свидетельством ПНВ (политики насильственного воцерковления) явился недавно принятый закон о защите чувств ТОЛЬКО верующих. Закон, непримиримо расколовший общество на верующих, получивших отдельную и особую законодательную защиту и атеистов, ставших в своей стране людьми второго сорта.9. Под разговоры о примиряющей роли религий проводится еще одна линия раскола общества. Как стало известно, готовится новый закон о деструктивных религиозных культах, истинной целью которого является зачистка религиозного поля от конкурентов государственной церкви. Этот список можно продолжать и продолжать. Причем вся вышеперечисленная деятельность проводится на деньги налогоплательщиков (в т.ч. и мусульман, атеистов, родноверов и т.д.). Так, по имеющимся сведениям, освящение космической ракеты перед стартом стало обязательным с 1999 года и обходится в 170 тыс. руб.Эти и многие другие факты упрямо свидетельствуют о том, что «наверху» всё уже решено. Поэтому ссылки на Конституцию, законность, на здравый смысл, наконец, ничего не значат для верхних эшелонов власти в РФ. Мнение народа подменяется не вызывающими доверия соцопросами, показывающими, что-де к православным себя причисляют то ли 80, то ли 180 % граждан РФ.Остались без положительного разрешения многочисленные обращения пользователей системы «Демократор» в защиту светского государства и Конституции №№ 6808, 8373, 8607, 8612, 8619, 8826, 8990, 9059, 9468, 11252, 11266, 11410, 11751. (Кстати, оцените процент проголосовавших в поддержку этих проблем и сравните с заказными опросами, показывающими поголовную воцерковленность русских.) Так, отвечая на обращение № 8607, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Я.И.Нилов цинично заявил: «Предусмотренные законопроектом деяния являются общественно опасными, поскольку нарушают нравственные устои и нормы, выработанные обществом на протяжении многих веков, противоречат морали, влекут тяжкие последствия и носят яркую антисоциальную направленность.» Надо понимать так, что оскорбления и дискриминация атеистов не являются общественно опасными, не «влекут тяжкие последствия» и не носят яркую антисоциальную направленность. Что атеисты являются, по определению, безнравственными людьми. В отличие от верующих. (которые, по их собственному признанию, не представляют себе возможности удержаться от грабежей, убийств и разврата без контроля со стороны «мужика, сидящего на небе») Даже президент Путин заявил, что «мы должны уйти от вульгарного, примитивного понимания светскости.» Мы испытываем глубочайшее разочарование и стыд за свою страну. Не только за её откат в средневековое варварство, но и за фальшивую, не имеющую никакого отношения к реальной жизни Конституцию. За "православных активистов", требующих законодательно запретить преподавание астрономии, за "православные патрули", нападающие на женщин, чья одежда им не нравится. В морском своде сигналов есть сигнал «Подчиняюсь силе». Мы, подписавшие это письмо граждане РФ, ТРЕБУЕМ от властей Российской Федерации: ЧЕСТНО признать существование в нашей стране официальной государственной религии и внести положенным образом соответствующие изменения в статью 14 Конституции РФ

Принятие данного предложения позволит Российской Федерации избежать проблем на международной арене, связанных с несоответствием Конституции реальному устройству государства. Кроме того, это предотвратит угрозу внутренней стабильности государства. Бесцеремонная ПНВ родила в сердцах многих людей глубочайшее отвращение к православию, окончательно уничтожив малейшую вероятность принятия ими государственной религии. Данное изменение упростит получение ими политического убежища в других, подлинно светских государствах. Поможет им выехать из России, не оскорбляя очень уж ранимые чувства верующих одним только фактом своего существования. Тем более, что г-н Нилов уверен, что отъезд атеистов, создавших авиацию, космонавтику, системы ПВО и многое другое, не повлечет тяжких последствий.

Оставляем за собой право распространить данное обращение по всем доступным каналам массовой информации, как в России, так и за рубежом. А в случае непринятия данного требования – обратиться в международные судебные инстанции. Дальнейшие виляния и увертки власти становятся совершенно неприличными. Довольно пытаться усидеть между двух стульев! Общество ждет ясного внятного решения.