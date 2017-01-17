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Московский листок

Национальная идея в коротких словах и характерных жестах

Опубликовано 17.01.2017 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 2

путин россия нация
Национальная идея в коротких словах и характерных жестах

В свете действий российских правоохранительных служб последних лет, в очередной раз вспоминается миниатюра Шендеровича о поисках Российской национальной идеи, которая объявилась сама еще в ноябре 2003-го после победного футбольного матча Уэльс-Россия. Озвучил ее герой встречи, защитник Евсеев, идя в раздевалку после матча, он громко и по очереди, сказал в каждую кинокамеру: «Х… ВАМ!!!». И мы телезрители, смотрящие эту передачу Первого канала, осознали, что эта фраза в первую очередь предназначена для нас, граждан России. Вот только несколько характерных примеров, где упомянутая футболистом национальная идея успешно воплощена в жизнь.

Еще пять лет назад заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция «Единая Россия») Александр Хинштейн поделился с общественностью: «Главу СКР Бастрыкина ожидает беспрецедентный скандал. У меня имеется достаточно информации относительно его действий , которые в нашей стране не имеют аналогов. Ситуация беспрецедентна прежде всего потому, что впервые в новейшей истории России руководитель правоохранительного органа угрожает журналисту расправой. Эта ситуация должна стать предметом тщательного расследования. Не исключаю, что речь может идти о парламентском расследовании. Мое мнение таково: после всего случившегося Александр Бастрыкин не может оставаться на посту руководителя Следственного комитета».

Ошибался г-н Хинштейн и ввел в заблуждение мировую общественность. Любые, даже самые неопровержимые факты противоправных деяний чиновника такого уровня, разбиваются вдребезги о несокрушимую национальную идею.

Губернатор Псковской области Турчак может оказаться в серьезной опале или даже уйти в отставку, - шумела российская пресса, после промежуточных результатов расследования нападения его подчиненных на журналиста Олега Кашина. Оптимисты предполагали, что после дела «Рособоронсервиса», которое оставило позорный публичный осадок , - в Кремле наверняка сделали соответствующие выводы и теперь едва ли даже близкому из окружения президента чиновнику стоит рассчитывать на терпимость в подобных ситуациях, ведь это может отразиться на репутации самого главы государства. Общество было уверенно, что уж эта история обязательно скажется не только на карьере губернатора Псковской губернии, но и на его дальнейшей судьбе. Даже любимый журналист президента Андрей Колесников написал в Facebook: «Никогда я не был любителем Кашина… Но история с избивателями и заказчиками меняет дело. Мы, «Русский пионер», собирались отпраздновать день рождения издания в Псковской области. Я это все отменил. Мы так не можем».

Но, учитывая опыт подобных дел, типа дела Магнитского, того же «Оборонсервиса», или подмосковных прокуроров, «крышевавших» подпольные казино, у общественности пока нет основания для надежд на справедливое расследование этого преступления, учитывая то, что подозреваемый губернатор даже не допрошен. Этому явно препятствует непреодолимое препятствие - национальная идея.

В марте прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции. Поводом послужили материалы сотрудников УСБ ФСБ, выявивших в Усть-Лужском порту Санкт-Петербурга факт незаконного ввоза из порта Гамбурга партии элитного коньяка под видом строительного герметика. В связи с этим, оперативники ФСБ пришли с обысками к главе Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову. Интернет и СМИ обошли видеокадры роскошного генеральского дворца с фотографиями разложенной на столе наличности, изъятой из коробок из-под обуви, набитых деньгами. По словам сотрудника ФСБ, там где коньяк, там могли быть большие партии одежды и электроники. По «алкоголю» следствие уже имело хорошую доказательную базу с негласными аудиозаписями. Закончилась эта детективная история - пшиком, хотя премьер Дмитрий Медведев освободил Андрея Бельянинова от должности руководителя Федеральной таможенной службы (по просьбе уволенного), но дальше дело не пошло, вмешалась пресловутая национальная идея. По словам самого подозреваемого, ему «грустно покидать ведомство, но, с другой стороны, хочется попробовать что-то другое. Надеюсь, что на этом моя карьера на госслужбе не окончена». Кто бы сомневался, у нас (как говорится), все для одного человека, и мы знаем этого всемогущего человека.

В подобных случаях, госпожа Фемида снимает повязку с глаз и, обращаясь к общественности, заявляет: «х@й вам», после чего подозреваемым возвращают имущество, нажитое потом и кровью. Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей, изъятые во время обыска и подыскивают новую хлебную должность (как экс-министру обороны). И военные следователи не стали удерживать арестованное имущество главной подозреваемой в деле Оборонсервиса Евгении Васильевой: она вновь стала хозяйкой 325 миллионов рублей, а также шести объектов недвижимости. В частности, экс-чиновнице снова принадлежатквартира в доме на Молочном переулке и парковочное место.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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вместо расследования - х@й вам
без названия написал 17.01.2017 01:53
В начале декабря 2015 г. Фонд борьбы с коррупцией (Навальный) выпустил в Сеть и на сайт гос. радио "Эхо Москвы" разоблачительный фильм "Чайка". О криминальном бизнесе сыновей генпрокурора, их связях с бандой Цапков и высоком папином покровительстве.
За рубежом это повод для отставки и возбуждения против фигурантов уголовных дел.
Сам Чайка ничего опровергнуть не смог и лишь пообещал назвать заказчиков фильма, его спонсоров и сумму. До сих пор не назвал. Исков от него о защите чести и достоинстве тоже нет
Правда, на пресс-конференции 17 декабря 2015-го Путин пообещал провести расследование и в отношении сынков Чайки и его самого. Прошло больше года - тишина.
Потому что вмешалась та самая национальная идея под названием "х@й вам"
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(без названия)
пакажи написал 17.01.2017 01:28
КАКАЯ женщина в раши не мечтает выйти
замуж за
ФУТБОЛИСТА????!!(НА ВСЕХ ОЛИГАРХОФФФ НЕ НАПАСЁШЬСЯ)...
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