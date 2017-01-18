Песок неважная замена овсу

О кризисном состоянии российской системы здравоохранения, не писал только ленивый. Президент неоднократно говорил о необходимости реформы в этой сфере, реальных изменений в лучшую сторону пока нет. Зато в худшую наша медицина движется с опережением графика. Если за последние 20 лет в большинстве развитых стран здравоохранение стремительно прогрессирует, улучшается здоровье населения и снижается смертность, то в России эти показатели в движутся столь же резво, но в диаметрально противоположном направлении. К началу XXI столетия Россия вернулась примерно к тому же уровню отставания по показателю продолжительности жизни от западных стран, какой был в царской России в начале XX века.

Предложение правительства отказаться от закупки огромного списка импортного медицинского оборудования и заменить его в госучреждениях отечественными аналогами способно окончательно добить и без того хиреющую медицину. В списке включено самое необходимое, включая инкубаторы для новорождённых, протезы клапанов сердца, аппараты для искусственной вентиляции легких. Не секрет, что западные образцы именно в этих областях часто превосходят российские. «Из отечественного у нас в наличие тапочки для больного и постельное белье» - горько шутят медики.

В конце прошлого года Путин выразил пожелание развивать больничное волонтерство: «Нам нужно возрождать и традиции милосердия. Предлагаю организовать в России широкое движение добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения, оказывать посильную помощь. При этом убеждён, волонтёры, на деле проработавшие несколько лет в учреждениях здравоохранения, должны иметь преимущества при поступлении в медицинские вузы».

Волонтерство - это добровольная, бескорыстная деятельность граждан трудиться на благо других. Люди посвятившие этому благородному делу не нуждается ни в каких преимуществах, такие качества как милосердие, сострадание - у человека врожденные, как музыкальный слух - или он есть, - или его нет. Волонтеров государство должно поддерживать и поощрять, а развивать нужно промышленность, здравоохранение, образование. Путин соблазняет молодых людей преимуществом при поступлении в медицинские вузы. Но среди новоявленных волонтеров могут оказаться люди лишенные тех необходимых качеств для этой деятельности и это уже не будет не стремление помогать людям, а сделка с целью получить преимущество при поступлении в ВУЗ. Почему-то Путин ограничил свое внимание больничной волонтерской деятельностью, а не упомянул волонтеров в других отраслях и не в последнюю очередь в сиротских учреждениях? Скорее всего это мера вынужденная, правительство пытается заткнуть обширную брешь в обнищавшем здравоохранении, но, как говорил персонаж О Генри - песок неважная замена овсу, без современного оборудования, препаратов и опытных специалистов ни каких заметных сдвигов ожидать не стоит.

После гибели Доктора Лизы, в сети вспыхнули дискуссии о ее волонтерской деятельности и в частности звучали осуждения за слова, что в Донбассе нет русских солдат и за призывы выйти на провластный митинг. Оставим эти утверждения на ее совести, как и слова Чулпан Хаматовой о том, что она готова сниматься в агитационных роликах за Путина. Напомню, во время предвыборной президентской кампании 2012 года она приняла участие в съемках агитационного ролика «Почему я голосую за Путина», что вызвало крайне оживленную реакцию в российском обществе. Но актрису это ни сколько не смутило и она заявила: «Если бы была построена еще одна больница, я бы сделала то же самое».

Сейчас речь не об этих двух женщинах, о них уже было высказано тысячи самых противоречивых суждений, я о другом: как власти воспринимают ситуацию, когда на лечение детей родители собирают деньги с шапкой по кругу у сердобольных соотечественников? И это в то время, когда СМИ и интернет наводнены фактами о вопиющей роскоши государственных чиновников, начиная с часов, стоимостью в десяток квартир, и заканчивая яхтами стоимостью в десятки, если не в сотни больниц. И уж совсем неловко, когда на этом фоне президент призывает развивать волонтерство, а не строить новые больницы, оснащать их современным оборудованием, повышать квалификацию кадров. Прежде чем отказываться от качественного зарубежного оборудования и материалов, необходимо наладить их собственное производство, которое могло бы составить конкуренцию зарубежному.

А ведь не от хорошей жизни волонтерам, типа Лизы Глинки и Чулпан Хаматовой приходится лебезить перед властью, видя, как она щедро раскошеливается для тех, кто демонстрирует к ней свою любовь, как например режиссер Михалков. К 55-летию президента Путина он снял документальный фильм, который восторга у зрителей не вызывал, а журналистка Зоя Светова назвала его «фильм-агитка» и «откровенной халтурой, смонтированной на скорую руку, и отвращающим своей лживостью и лизоблюдством». Тем не менее, отдача не заставила себя ждать. Хотя в одном из интервью Никита Сергеевич заявил: «Я никогда и ничего не просил у власти для себя лично и это есть определенная гарантия тому, что мое отношение к Путину не связано ни с чем, что может олицетворять хоть какой-то меркантильный интерес». А каким можно назвать интерес, когда правительство поддержало пресловутый проект братьев режиссеров «Едим дома!», на который они попросили у государства почти 1 млрд руб. и 70% финансирования им предложено в госбанке? И чем руководствуется правительство, когда даёте такой кредит государственных денег человеку, ни один из проектов которого не окупился, а принёс одни убытки? По утверждению специалистов фильмы Никиты Михалкова принесли казне убытков суммарно около 10 млрд. рублей, в текущих ценах.

И нашим волотнерам ничего не остается делать, как следовать этим примерам, причем они, в отличие от братьев-режиссеров, ни какие дивиденды от своей деятельности не рассчитывают, тем более когда дело касается здоровья людей. Матери больного ребенка наплевать на политические симпатии врача и его отношений с властью, когда в его руках здоровье или жизнь ее ребенка. Врач должен лечить и спасать. И если для этого надо дружить с Путиным, они будет с ним дружить. Но это относится исключительно к людям бескорыстным, в отличие от политологов, политиков и журналистов, которые меняют свои убеждения как носки, в зависимости от потребности власти.