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Московский листок

99 лет назад. "Караул устал!"

Опубликовано 19.01.2017 автором в разделе комментариев 0

революция власть коммунисты правительство левые
99 лет назад. "Караул устал!"

5/6 (или, по новому стилю, 18/19) января 1918 года вполне можно считать одной из знаменательных дат в истории русского парламентаризма. В этот день собрался и, по прошествии менее чем суток, был распущен первый российский парламент, избранный на основе "четырёххвостки" — Всероссийское Учредительное собрание.

Разогнала его с крылатыми словами матроса-анархиста Анатолия Железнякова "Караул устал!" тогдашняя коалиция революционных партий — то есть большевики, левые эсеры и анархисты. Правильно ли они поступили? С точки зрения революции, бесспорно, правильно. Потому что если бы они этого не сделали, то Учредилку разогнали бы всё равно — только не левые, а правые, офицеры-белогвардейцы.

Собственно говоря, именно такой разгон Учредилки и состоялся в том же 1918 году, только чуть позже, в ноябре, и уже не в Петрограде, а в Омске. Только АдмиралЪ Колчак был менее милостив к депутатам, чем красные — из Питера они свободно уехали воевать с большевиками и создавать своё правительство в Самаре (Комуч). А в Омске после переворота депутаты угодили за решётку, а некоторых колчаковцы даже и расстреляли.

Поистине счастье для России и революции, что, благодаря красным и "чёрным", этот белогвардейский второй разгон Учредилки состоялся не в Питере, а уже далеко в Сибири. Потому что иначе погибла бы не только революция, но и, скорее всего, сама Россия — она просто распалась бы на множество колониальных и полуколониальных территорий под иностранным военным сапогом, вдобавок, воюющих между собой. Примерно то, что произошло позднее, в 1991-1993 годах, когда, кстати, случился и "третий разгон" Учредилки — Верховного Совета России — и расстрел её защитников, но только опять не левыми, а правыми, т.е. наследниками Колчака и белогвардейцев. А сам Колчак уже и под советским арестом, проиграв свою борьбу, не сомневался, что Учредилку разогнал всё-таки правильно. Из протокола его допросов:

"То Учредительное Собрание... которое было разогнано большевиками ... вызвало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и моё мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного Собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс".

Тут забавно, что председатель Учредиловки Виктор Чернов с глупейшим самодовольством процитировал эти слова Колчака в своих мемуарах (видимо, по памяти и потому неточно): "Много зла причинили России большевики, но есть и за ними одна заслуга: это — разгон Учредительного Собрания, которое под председательством Виктора Чернова открыло свое заседание пением Интернационала". "В этой солидарности — символ тогдашнего времени", — удовлетворённо заключал Чернов, хотя в этой "солидарности" — просто свидетельство о полной политической никчёмности и абсолютном бессилии самого Чернова и прочих учредиловцев — в борьбе что с красными и "чёрными", что с белыми...



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