О развитой России

Решил, что надо сделать заметку для памяти, чтобы в случае чего потомки (из тех, кто сохранит любопытство) понимали бы, что было в моё время из того, о чём сегодня не говорят, и часто не говорят потому, что, скорее всего, не видят предмета для разговора.

Но сначала присказка. Я вдруг задумался о том, что, по сути, прожил целые эпохи.

Вот детство, мне лет 10, я первый (и единственный) раз еду в пионерский лагерь - на Азовское море в село Кирилловка. Там был расположен пионерский лагерь Мелитопольского завода бутыломоечных машин (вот ведь что помню!). А днепропетровский завод им. Артёма, на котором работал мой отец, имел договор с этим мелитопольским заводом и понемногу посылал в этот лагерь и детей своих работников. И вот у проходной нашего завода собрались мы, человек 15 детей, несколько сопровождающих нас мам, мы сели в крытый брезентом кузов «Студебеккера», и этот грузовик, после длинной и весёлой дороги, привёз нас на берег моря. А в лагере, прежде, чем развести нас по отрядам, нас всех взвесили на медицинских весах и записали вес каждого - приняли нас в лагерь по весу. А когда через месяц за нами приехал этот же «студер», то нас снова всех взвесили - сдали родителям тоже по весу. Это был уже конец 50-х, но в понимании людей, переживших голод 1947 года, показателем здоровья и благополучия всё ещё была полнота, и все стремились обеспечить у детей если не желаемую полноту, то хотя бы отсутствие худобы.

Прошло лет 10, я уже студент, отец приходит с магазина и удивлённо рассказывает маме: «Покупал в магазине мясо, передо мною две женщина требовали у продавца постного мяса! Как так? Ведь всю жизнь считалось, что сладкое мясо - это жирное мясо!». Да, действительно это так - жир придаёт мясу сочность, но к началу 70-х время уже изменилось, и голода в СССР никто не боялся - наоборот. Я помню как мы, уже даже не студенты, а инженеры, на военных сборах в солдатской столовой возмущались, что у нас в свином гуляше «практически одно сало»!

Потом в Казахстане мы все (а, особенно, «гегемон» на собраниях) возмущались, что в продаже в магазинах очень редко бывают куры. (Помню, купил на базаре гуся, так замаялся его ощипывать - в конце процесса плоскогубцами перья вырывал). А потом в городе построили птицефабрику, и «гегемон» начал на собраниях ругаться, что «в столовых одни куры или свинина», и требовать каждый день говядины. Завод завел подсобное хозяйство с полутысячей КРС…

То есть, я застал и эпоху борьбы с голодом, и эпоху борьбы с избыточным весом.

И когда сегодня дебильные паразиты воют и воют, как они голодали в СССР, да как им плохо тогда было, да как проклятая власть не обеспечивала их, паразитов, всем «от пуза», я воспринимаю это кликушество очень злобно. Ведь даже эти дебилы понимают, что власть ничего не производит и не выращивает. Производил и выращивал я и такие, как я. И дебильные паразиты, обвиняя СССР, фактически обвиняют меня и моих товарищей в том, что я этих паразитов не обеспечил тем, что они хотели иметь. Да, власть СССР была плоха тем, что вырастила вас, дебильных паразитов, но она давала вам все возможности и производить самые лучшие товары, и выращивать сколько угодно продуктов питания. Почему вы, паразиты, этого не делали, почему меня обвиняете в том, что я вас, тварей, плохо обеспечивал?

Но это была присказка.

Сегодня после гибели СССР прошло примерно столько же времени, сколько в моём детстве и даже юности прошло после краха Российской империи. То есть, я могу сравнить «сегодня и тогда». Ведь я сталкивался со множеством людей, чьи уже зрелые годы проходили и при царе. Дело даже не в моих многочисленных дедушках и бабушках, половина сознательной жизни которых прошла при царе. Помню, наш завкафедры профессор С.И. Хитрик, 1895 года рождения, как-то расчувствовался и вспоминал: «Когда я при царе работал чертёжником в главной конторе Екатеринославской железной дороги в отделе путей, то доцент Кисель работал чертёжником в отделе тяги». И не надо говорить, что в СССР не было свободы слова и все говорили, как приказано. Ничего подобного - говорили, что хотели, скажем, наш историк свободно говорил на лекциях, каким доблестным красным командиром был Нестор Махно, хотя официально Махно был врагом Советской власти.

Так вот, если задуматься об отношении людей того времени к их прошлому и отношение нынешних людей к прошлому, то в глаза бросаются два отличия.

Первое. Не было в то время дебильных кликуш, порочащих царизм, как сегодня эти кликуши порочат СССР. Нет, официально царизм ругали потому, что обязаны были ругать (иначе, зачем революцию делали). Но никто не выл, что «он при царе голодал», хотя реально голодали, что его «начальство обижало», хотя реально начальство обижало, что его «переселили в Сибирь», что «отселили на отруба», что «Николай II «столыпинским галстуком» задушил сотни миллионов невинных крестьян» и т.д. и т.п. Карьеристов и тогда было полно, но никто не опускался до такого уровня - даже безусловной правдой царскую империю никто особо не бичевал.

Думаю это потому, что из империи в СССР перешли в основном трудящиеся, а из СССР в Рашку перешла огромная масса паразитов, не имеющих ни ума, ни чувства собственного достоинства.

Второе отличие «тогда от сегодня» тоже характерно.

Все те, кто меня тогда окружал, ни разу не сказали ни единого доброго слова о временах царя - ни о чём в том времени! Не было ни единого желающего вернуть царские времена. Понятно, что я жил в среде трудового народа и не могу исключить, что потомки каких-то помещиков или купцов о чём-то жалели, но я таких никогда не встречал. И это было понятно - если знать историю, то невозможно не понять, что в СССР о Российской Империи жалеть не приходилось.

Это сильно контрастирует с сегодняшним временем, когда число ностальгирующих по СССР убывает медленнее, чем убывает население, помнящее жизнь в Советском Союзе. Почему?

А в 1917 года порядочные люди завели в стране прекрасные порядки, а в 1991 году человеческая мразь, осевшая у власти, завела в стране мерзкие порядки. Ну и как помнящим сегодня о том, как было в СССР, не тосковать о тех порядках?

Зато сегодня, скажут мне, в магазинах всего полно. Мало этого, вот недавно прочёл: «Большинство россиян (65%) уверены, что живут в развитой и передовой стране, следует из материала «10 цифр месяца» фонда «Общественное мнение» (ФОМ)». Развитой??

А вы мысленно верните этих перестройщиков не в 1991 год, когда всё уже было отстроено, построено и запасено, а в 1945 или 1920. Вы бы через год с голоду подохли с этой властью, ведь эта мразь ни на что, кроме воровства не способна, да и на скрытое воровство у неё далеко не всегда ума хватает. Эта мразь у власти органически не способна созидать. В магазинах сегодня всего полно потому, что всё - заводы, квартиры, инфраструктура, дороги, транспорт, - всё, кроме этого ширпотреба, - уже было создано в СССР. Не буду сам рыться в числах, просто процитирую достижения власти в Рашке - ваши, кликуши, достижения:

«В 1990 г. в России сделали 1,75 млн швейных машинок, а в 2015 г., судя по всему, ноль. Росстат их не обнаруживает. Ставит нули. Любой обуви в 1990 г. — 385 млн пар, в 2015 г. — 90 млн пар. Часы всех видов в 1990 г. — 60,1 млн шт., в 2015 г. — 1 млн шт. Мотоциклы в 1990 г. — 770 тыс. штук, в 2015 г. — 20 тыс. штук. Лыжи в 1990 г. — 6,5 млн пар, в 2015 г. — 0,45 млн пар. Последние данные о производстве в России велосипедов — за 2011 г. В 1990 г. их сделали 3,7 млн шт., в 2011 г. — 1,0 млн шт. Куда их угнали дальше — неизвестно.

Нефть в 1990 г. — 516 млн тонн, в 2015 г. — 502 млн тонн.

Природный газ в 1990 г. — 641 млрд кубометров, в 2015 г. — 633 млрд кубометров.

Уголь в 1990 г. — 395 млн тонн, в 2015 г. — 372 млн тонн.

Чугун в 1990 г. — 59,4 млн тонн, в 2015 г. — 53,7 млн тонн.

Сталь в 1990 г. — 89,6 млн тонн, в 2015 г. — 69,4 млн тонн.

Цемент в 1990 г. — 83,0 млн тонн, в 2015 г. — 62,1 млн тонн.

Стальные трубы в 1990 г. — 11,9 млн тонн, в 2015 г. — 11,4 млн тонн.

Металлорежущие станки в 1990 г. — 74,2 тыс. штук, в 2015 г. — 2,9 тыс. штук».

Это успехи власти за 26 лет! Это такая у нас «развитая страна».