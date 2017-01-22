Писать бы рад - отсиживаться тошно! За что сегодня судят наших блогеров?

Еще один сгорел на работе! Очередного блогера – Олега Боровских из Новгородской области – осудили за экстремизм на 320 часов общественных работ. В отличие от его лукавого коллеги по несчастью Кунгурова (2 года поселения), способного писать и матом, и без мата, и даже в похвальном, на заказ, ключе – Боровских честно нес свой крест патриота России и борца за истинную веру. Но ради красного словца и обостренного в нем православия не жалел поганых выражений и кондовой ненависти в адрес цыган и украинцев, за разжигание против которых ему и дали по рогам.

Вот самый невинный фрагмент таких его жгучих признаний:

«Хохлов я не люблю, но цыган не люблю ещё больше. Такой уж я интернационалист. Как в том анекдоте: «Штирлиц – вы антисемит, вы не любите евреев... – Напротив, герр Мюллер – я интернационалист. Я никого не люблю».

Цыган – и не только их – он сравнивал с животными-паразитами…

Но надо ради справедливости сказать, что писал и вовсе недурные тексты про политику и экономику. Объединяет их одна мучительная боль за Родину – как в незабвенных строках летописца: «Велика и обильна земля русская, а наряда в ней нет!..» Вот другой типичный для него – и вполне здравый, на мой взгляд, фрагмент:

«Когда рождается идея – рождается государство. Когда идея вянет и теряет свою привлекательность для граждан – государство начинает тормозить в своём развитии. Когда идея умирает – государство начинает гнить, трещать по швам и в конце концов рушится…

Все как и у отдельного человека. Если у него нет планов на будущее – он или глубокий старик, который просто доживает свой век, махнув на всё рукой; или какой-нибудь конченый алкоголик, трущийся возле пивнушек.

В принципе государство и без идеи может существовать. Но это будет жалкое существование, под гласным или негласным контролем какой-нибудь другой, более сильной нации, обладающей своей идеей».

Но вот в чем, я полагаю, вся беда подобных этому крестоносцу правдоискателей. Замучившись глотать пыль в поиске той спасительной идеи, что заработала бы в обозримом будущем, а лучше всего – прямо сейчас, они впадают в неземной религиозный раж и озлобление души. И забывая о священном постулате их кумира – «несть ни иудея, ни эллина» – давай валить все наши беды на этих «эллинов и иудеев» и клясть их почем зря.

Ибо так проще для души, униженной засилием этих негодных «эллинов» в родной политике и экономике – но это та простота, что, по русской поговорке, хуже воровства. Поскольку она уводит умственный поиск от того, что может дать действительное исправление, к слепой расовой ненависти, которая еще ни разу ничему хорошему не послужила.

Да, есть один пример, когда национальный экстремизм, зажженный Гитлером, чуть не привел к победе над всем миром – но все-таки в итоге не привел. Однако исподволь он манит по сей день, я даже встречал такой взгляд: кабы Гитлер ограничился уничтожением евреев, не напав на СССР, его иконы сияли бы сейчас по всему миру.

Но строиться сегодня под этим «знаком бы» – все же, мне сдается, дело скорей мертвое, чем живое. Да, старое порой несет в себе некий спасительный для нового заряд. Но перед нами налицо пример братской Украины, купившейся на эту «национальную простоту», что оказалась для нее куда хуже воровства интернационалиста Януковича.

И самое последнее: насколько все же справедливо осуждать таких вот идейных блогеров за их невоздержанный язык?

Трудно сказать. Но если исходить из того, что языки могут быть впрямь страшнее пистолета, провоцируя дурной народ на ныне модные межнациональные побоища – возможно, этим язычникам и надо по рогам и языкам давать. Хотя бы в том же христианском духе – получи хоть часть того, что сам желал врагу.

Понятно, что кондовые поклонники патриотичного подвижника, который, кстати, сполна признал в суде свою вину, тотчас возразят: «А нам-то за что?»

Но принимать возражения такого рода – это, по-моему, расписываться в том дурном нацизме, в котором жирно расписалась сейчас – и с головой утопла наша бедная сестренка Украина.