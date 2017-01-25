Ликбез для Путина. Накануне встречи с Трампом

«О мере нашего прогресса следует судить не по тому, сколь большим будет приращение к благополучию тех, кто и без того не обделен богатством, а по тому, достаточно ли мы поддержали тех, кто владеет слишком немногим»

Франклин Делано Рузвельт

Господин Путин!

Хотите рецепт успешной внутренней политики, способной вытащить из той, извините меня жопы, в которой мы сегодня находимся?

Жил был в России Виссарион Белинский. Чую, что вам приходилось в школьном курсе слышать имя этого великого «народного заступника». Вот его пророческие слова: «России нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где нет ни только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Вас не удручает, что эти строки написаны лет этак 170 тому назад, во времена Николая Палкина, просравшего все, что только можно. И что? Можно смело подписаться под любым словом Виссариона Григорьевича. Осталось только корону на вас возложить и объявить императором. Для полного сходства.

Почему Америка стала Великой мировой державой. В трудные времена Франклин Рузвельт обратился к нации с такими словами: «Каждый американец должен проникнуться тремя высокими принципами:

1. Мы не должны прерывать работу ни на один день. Если возникают какие-либо споры, необходимо продолжать работу, пока вопрос решается с помощью посредничества, согласительных процедур или арбитража. Такой порядок должен сохраняться до окончания войны.

2. Никакая социальная или профессиональная группа населения не должна требовать для себя особых выгод, преимуществ или привилегий.

3. Мы должны быть готовы изменить свой образ жизни, отказаться от удобств, если страна попросит нас об этом. Мы сделаем это охотно, памятуя о том, что общий враг стремится разрушить наши дома и уничтожить свободу во всей нашей стране.

Что предлагал Рузвельт американской нации? Вслушаемся:

«В ближайшем будущем, которое мы стремимся сделать более безопасным, возможен, по нашему мнению, мир, основанный на четырех основных свободах:

Первая - свобода слова и выражения мнений повсюду в мире.

Вторая - свобода каждого человека верить в Бога по-своему повсюду в мире.

Третья - свобода от бедности, что в переводе на понятный миру язык означает экономический принцип, обеспечивающий населению каждой страны приемлемый образ жизни, повсюду в мире.

Четвертая - свобода от страха, что в переводе на понятный миру язык означает всемирное сокращение вооружений до такого уровня и таким способом, когда ни одна страна не в состоянии совершить акт агрессии против соседа где-либо в мире.

Это отнюдь не перспектива отдаленного будущего. Это основа устройства мира, достижимая в наше время и при жизни нашего поколения...»

Сегодня Россия находится в состоянии войны. Какой вклад вносит страна и правительство в дело мира и безопасности?

Рузвельт рассказывал о том, над чем работает его правительство, и лично он, Президент США: «В настоящий момент я более всего озабочен тем, чтобы повысить доходы самых низкооплачиваемых рабочих Соединенных Штатов. Они составляют самый многочисленный отряд наших потребителей, но сегодня зарабатывают недостаточно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, покупать еду, одежду и другие предметы потребления в таком количестве, чтобы обеспечить полную производственную нагрузку нашим фабрикам и фермам». А кто у нас занимается этими проблемами? Дмитрий Анатольевич? Свежо предание, да верится с трудом

А ведь в Штатах в те далекие времена, было все как у нас. Вчитайтесь: «В нашей стране имеется некая, весьма обособленная группа, умеющая широко рекламировать свои взгляды и упорно не желающая быть заодно с основной массой народа независимо от того, хорошо или плохо обстоят дела. Представители этой группы требуют, чтобы все остальные пошли на большие уступки, приняли их точку зрения, - только тогда они согласятся признать, что обрели "уверенность". Посадили же Улюкаева, с другими – то чего церемонитесь?

«Эти оппозиционеры, писал Рузвельт, - требовали "восстановить уверенность", когда были закрыты банки, и твердили о том же, когда банки открылись. Они требовали "уверенности" тогда, когда улицы заполнили голодные толпы безработных, и тогда, когда людей обеспечили пропитанием и работой; во время засухи, поразившей страну, и когда поля стали приносить щедрый урожай; в прошлом году, когда автомобилестроительные заводы работали в три смены, круглые сутки, выпуская больше автомобилей, чем страна была способна купить, и теперь, когда эти заводы закрылись, чтобы избавиться от излишков продукции».

Не обошел Рузвельт и дал ответ на то, как он понимает американскую демократию:

«В том, что представляет собой основа здоровой и сильной демократии, нет ничего таинственного. Основное, что наш народ ожидает от своей политической и экономической системы, не представляется сложным. Это:

- равенство возможностей для молодежи и других слоев населения;

- работа для тех, кто может работать;

- безопасность для тех, кто нуждается в ней;

- ликвидация особых привилегий для избранных;

- сохранение гражданских свобод для всех;

- получение результатов научного прогресса в условиях более высокого и постоянно растущего уровня жизни.

Таковы основные вещи, которые в суматохе и неимоверной сложности нашего современного мира никогда не следует упускать из виду. Эффективность нашей экономической и политической системы зависит от того, в какой степени она отвечает этим ожиданиям».

И в заключение приведу слова великого американского Президента: «Мы не допустим, чтобы нам помешало чье-то малодушие.

Мы не допустим, чтобы нам помешали те, кто ставит свои эгоистические интересы выше интересов нации.

Мы не допустим, чтобы нам помешали те, кто честную критику подменяет фальсификацией фактов.

Мы не допустим, чтобы нам помешали самозваные эксперты по экономическим или военным вопросам, которые не знают ни точных данных, ни даже географии.

Мы не допустим, чтобы нам помешали те лже - патриоты, которые используют священную свободу печати, чтобы вторить пропаганде Токио и Берлина.

Но прежде всего мы не допустим, чтобы нашему делу угрожала горстка крикливых изменников - предателей Америки и самого христианства, - которые, мня себя будущими диктаторами, в душе уже капитулировали перед гитлеризмом и хотели бы, чтобы вся наша республика последовала их примеру».

Господин Президент!

Америка показала всему миру как выходить из дерьма, под названием кризис. Это защита человеческого достоинства. Всеми доступными Президенту способами.

Так чего же вы ждете?