Почти юбилей и почти константа

19 января исполнилось 99 лет со дня принятия Всероссийским учредительным собранием основ проекта Конституции Российской демократической федеративной республики.

Его готовили левые либералы и правые социалисты (в основном - последние).

Россия из империи превращалась в федерацию, субъектами которой становились области ("кусты" губерний) и автономии - Украинские Народная республика, Закавказский комиссариат, Финляндия.

Начиналось всё очень знакомо:

"Именем народов, государство российское составляющих, Всероссийское Учредительное собрание постановляет: государство российское провозглашается Российской демократической федеративной республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области в установленных федеральной конституцией пределах, суверенные."

Проект конституции содержал 13 глав, предполагавших наличие 200 статей.

Главы конституции:

1. Декларация прав гражданской свободы и гарантия их. Подданство и натурализация.

2. Принципы федерализма, автономии и самоуправления. Компетенция законодательных учреждений.

3. Государственный и местные языки.

4. Народное представительство (Парламент).

5. Глава государства (Президент).

6. Суды (Организация, независимость, несменяемость).

7. Армия.

8. Организация администрации.

9. Совет Министров (Правительство).

10. Бюджет, займы, финансовый контроль.

11. Международные отношения и договоры.

12. Порядок пересмотра конституции, судебная гарантия конституции.

13. Печать, гербы, знамя.

По конституции Россия становилась президентской республикой. Президент наделялся широкими полномочиями: командовал армией, руководил внешней политикой, имел право увольнять любых высших чиновников, включая министров, имел право законодательной инициативы, формировал правительство и возглавлял его, разрешал все вопросы управления.

Таким образом, большинство полномочий повторяло полномочия императора Российской империи, прописанные в законах 1906 года.

Отличие в том, что этот "супер" Президент избирался голосованием обеих палат Парламента и всего на 1 год.

Парламент состоял из двух палат.

Нижняя палата, Государственная Дума, избиралась населением. Верхняя палата, Государственный совет, избиралась областными парламентами - сеймами.

Провозглашено всеобщее избирательное право, которое наступало по достижении гражданином 20 лет.

В первой главе провозглашены были основные права человека и гражданина, однако оговаривалось, что в данный момент ими невозможно пользоваться - "отсутствует позитивное наполнение". Вводились воинская повинность и обязательность уплаты налогов.

Тут интересно не только торжество принципа: "берите прав, сколько унесёте", но из державы ни ногой, но и превращение весьма авторитарного по своим полномочиям президента в заложника правящих партий, поскольку каждый год глава государства должен был проходить в парламенте подтверждение своих полномочий, а создать собственную "партию власти" из движения своих сторонников, подобно де Голлю в 1958 году, он просто не успевал.

Фактически создавалась модель партократии мексиканского типа, когда три поколения власть принадлежит постреволюционной партии, при существовании ещё и других партий, лишённых всякой надежды на победу.

Впрочем, тогда о "мексиканском вариант" ещё не знали, ведь Институционально-революционная партия победила только после 1917 года.

В РДФР же предполагалось господство коалиции крестьянско-социалистических партий (различных изводов правых эсеров) и правых социал-демократов [меньшевиков] в качестве их партнёров.

В итоге в этом проекте одновременно были заключены и партократическая и гиперпрезидентская модели.

Вот уж гибридная демократия, так гибридная!

И, конечно, гибридность федеративной империи, когда народы не союзному центру делегируют полномочия, но получают их от центра "в подарок".