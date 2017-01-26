А как насчёт пересмотра итогов Гражданской?

С Великой Отечественной – вроде бы ещё Ельцин шутить перестал. После публикаций резуновско-ЦРУшных, самых что ни на есть подмётных и антисоветских (антисталинских) версий начала ВОВ, всего-то за несколько лет первой половины девяностых, стало ясно, что именно этот тип эпилепсии, в которую впадала наша «прогрессивная» интеллигенция, крайне опасен стране. Даже тому огрызку, который нарёк себя Российской Федерацией на фоне ещё вчера такого огромного и непобедимого СССР. Всё горе здесь случилось от ума – не от разрухи или отсутствия мощностей (ВВП 1991, напомню, поныне недостижим – такого уровня всесоюзная кооперация была), не из-за экономических причин (которые тоже имелись, но решила в августе 1991-го всё «гниль головы»).

Пересмотр итогов Второй мировой начинался, а точнее упирался – в пересмотр начала её. Тут всё тесно взаимосвязано. И та самая трактовка, которую Резун (Суворов) предлагал читателю почему-то полностью совпадала с нынешней трактовкой и неонацистов постмайданной Украины, и прибалтийских «демократий» - мол, не Гитлер завоевал пол-Европы, а потом пошёл на СССР, а проклятый СССР готовил бросок на Германию, фюрер лишь упредил тирана Сталина, планировавшего мировую революцию по-своему. И воевали на европейских просторах молодых буржуазных европейских демократий проклятые тоталитаризмы, никакого красноармейца-освободителя там не было, были оккупанты, как до войны (шипит Эстония, Литва и Латвия), так и после (подпевает Польша, Чехия, Венгрия, Болгария). Светика и серп с молотом таким образом уравниваются и объявляются одинаковым злом…

Даже Ельцин, которого мы редко хвалим, будучи большую часть правления пьян, но всё же потомственно-кулацким своим умом понимал, что доставшееся ему случайно хозяйство надобно содержать в порядке. А идейки наподобие расфасованных ЦРУ в серию «аквариумов-ледоколов» и «архипелагов-ГУЛАГов» - они бьют не по слабым мозгам говёной интеллигенции, а сразу же по границам. Да, это Ельцин же болтал по пьяни или с похмелья, что «я ришыыллл, вернусь – снимаем все ракеты». Но – болтал, решения не он принимал. И после начала войны в Чечне – многое пришлось пересмотреть, чтобы «ичкерИя» не стала «многими Вьетнамами» для РФ, чтобы Калининград не отпал и Курилы… А в 1995-м он всё же влез на идейно чуждый мавзолей Ленина принимать юбилейный парад Победы. Самолёты, хоть и грузовые-транспортные, летали тогда низко над Москвой, прямо над тётиным домом в районе Кропоткинской – с балкона видел. Парад устроили для тех позорных лет вполне приличный. Мавзолей ширмочкой из «Визита дамы» (там – привокзальный туалет рекламой закрывали) никому в голову скрывать не приходило, как и принимать парад чуть ли не на раскладушках в позах патрициев во время возлияний…

Так вот, переходя уже к патрициям второго, питерского призыва. Их исторические вкусы известны и предсказуемы – тот же Малинин, Тальков и прочие скворцы перестройки, легко это напели-набросали в тогдашней попсе. Белый идеалъ – Романовская Русь, царство её величества интеллигенции, пароходно умученной от большевиков. Одна сплошная гуманность, никаких репрессий – в общем, утопия с первых же слов (оцените, как симметрично тогда эти интеллигентики называли научный коммунизм утопией, эта «утопия», однако окружает нас своей несомненной материальностью и поныне!) Но какая красивая утопия. И как тут не вспомнить статью иуды-Яковлева «Против антиисторизма» - ведь в данном случае исторически проигравший и затем отступивший на культурных просторах класс объявлялся моральным победителем. Этот поручик Голицын – чистейшей воды вымысел, грёза, порыв. Но вот подоспели после августа 1991-го и газмановские «господа офицеры» (именно господа – вот ключевое слово, возврат капитализма!), которые недавно исполнялись в честь кремлёвских курсантов, защитивших Москву в 1941-м – хотя тогда-то господа были как раз по ту сторону Москвы-реки, здесь, в Кремле и Москве были только товарищи…

Культурное наследие контрреволюции требовало на заре нулевых пересмотра, что вполне отразилось в гимне с красной музыкой, но белыми словами кубик-рубик-гимнюка. Просто правящий класс, повоевав междоусобно и отсепарировав самых неуёмно-либеральных, на смену курса не способных (хотя Ходор и пытался на страницах всё той же «Завтра» сделать левое фуете), решил сдаться Проханову. Ведь он так боролся за Путина, а тому не хватало своего Аристотеля… Что ж, вполне ельцинская идея «примирения и согласия», запивать красное белым – подходила любителям испанских вин, имеющим неплохой запас на уровне башенки аккурат за Мавзолеем. Но откуда взялась в стране, хоть и уменьшившейся значительно, но правонаследующей СССР (на этом Путин настаивал с самого начала правления – заветы Ельцина исполняя, чтоб хозяйство не разбрелось по соседним государствам) – такая необходимость, примирять победителей, красных, с побеждёнными, белыми?

А вы взгляните в корень, в базис. Постоянство белых прививок – причём по частоте и увеличивающимся дозам явно превосходящих ельцинские, - всё угадывается там, где только нефть, газ, эксплуатация и денежки шевелятся. Классу-узурпатору, классу-приватизатору – необходима опора в прошлом. Причём такая опора, которой хватило бы надолго. И вот дичайшая мысль неполживой интеллигенции насчёт того, что в гражданских войнах не бывает победителей – перерастает границы книжек, телепередачек, и вписывается в государственную культурную политику. А как ещё удержать всё награбленное приватизацией – что, каждый раз ссылаться на каких-то реформаторов, которые по своей личной дури выдумали приватизационные чеки и социалистическую собственность перепрофилировали в частную? Нет, эта басня тоже годится – но как поверхностное оправдание. Мол, и так случается. Но главное – что история имела много вариантов, а уж коли «коммунизм потерпел поражение», так значит в чём-то белые и были правы? Ведь и они бились за родину – правда, на иностранные денежки, но ведь вроде как и Троцкие-Ленины всё норовили отдать расеюшку на растерзание мировой революции?

В общем, весь этот безблагодатный и малоаппетитный компот варится где-то с конца 1980-х – и на пару от него взлетают всё новые и новые миллиардеры в список Forbes. Какая, вы спросите, тут связь? А самая прямая – пока буржуазия имеет культурные корешки в позапрошлом, претендующие на «историческую справедливость», большинство населения РФ будет нищать и уступать экономические и социальные права в пользу новой элиты. Ведь белячество сегодня – это не просто ряженые, не «исторические реконструкции», не «верность отечеству и воинским традициям», а оправдание социального регресса, это оправдание конкретного постсоветского капитализма, состояний Миллера, Сечина и прочих друзей президента!

Вот именно поэтому, за первую пятилетку нулевых подрасшатавшись из-за революционных настроений масс, Путин и Ко финансируют фильм за фильмом, «фундамент» за фундаментом «заливают» в культурке бюджетными миллионами, только бы отвлечь народ от его сегодняшнего, а не позавчерашнего ограбления. Мол, бились за нынешнее настоящее – такие красавцы, как Деникин и Колчак, Маннергейм и Каппель…

Ведь вы только вдумайтесь, какую надо было организовать хитренькую спецоперацию, чтобы в Ленинграде, не фигурально, а вполне конкретно удушенном Маннергеймом – вывесить его великодержавный хариус при эполетах? Почему там не появился сам Путин, чтобы дать народу чёткий знак «я – белый»? Струсил, да. Ибо он же пытается быть президентом всех россиянъ – а среди них пока красненькие попадаются, чёрт бы их побрал. Не все повымерли от реформ – всё ещё мямлят о социализме каком-то и праве своём на недра, на заводы, здания и землю…

И вот, Иванов, Мединский и Чуров – отряжены в качестве спецназа. Должны же государственные мужи такое открывать! Всё же, хоть и исподволь – но вполне так государствнно, чтоб государственникам нынешнего позора было, куда надеяться, куда устремлять свои думы. Мол, нам и белые не чужды, нам все отечества сыны ценны!

Но прививочка не привилась. Ленинград как тело-коллектив стал Маннергейм-доску отторгать, отдирать, обстреливать. Да, не удержалась – пришлось в царское село сослать и оргвыводы сделать. Мединскому - последнее китайское, Чуров оставлен на посылках при МИД, Иванов – пшёл вон. Вот какой я президент всех россиян – ведь мы правим по схеме «приватизация доходов, национализация расходов», так что если неудачная прививочка, то это от заоблачного рейтинга должно быть тотчас отделено. А в правительстве такого гуано, которое можно отдать пиар-пищей плебсу, предостаточно…

Но как же победители в Гражданской? Что, их действительно не было? Может, просто «замирили» красных с белыми какие-то третьи силы? Или в «братоубийственной» сам собою наступил конец, а на место «истреблённого цвета нации» пришли некие варяги? Да нет – пришли те самые, от сохи и от станка, прежде угнетённые классы, что вскоре своими кадрами и сделали по «Государству и революции» сверхдержаву. В которой отмирали, как и предсказывал Маркс, надобности в подавлении, а общественные дружины (дружинники – тут точно по Ленину) выступали наряду с милицией, наследием Февраля 1912-го. Помните табличку «Общественный пункт охраны порядка» - вот вам весточка из «Государства и революции» в наших олимпиадных 1980-х.

Или в США не было победителей в Гражданской? Тоже были - именно этот праздник и считается государственным, отмена рабства. Республика! Даже при Трампе будут праздновать...

Нет, господа силовигархи, – победители в в нашей Гражданской были, и забывать это мы не дадим ни министрам, ни президентам. А коли будут далее настаивать – загорятся не только питерские знамёна Газпрома, но и знамёна белых в той Гражданской. И в Великой отечественной, кстати, триколоры тоже были против Нас.

Победители в Гражданской – это мы, советские, и терпеть антисоветские прививочки нам не пристало.

Однако правящий класс – упорен, и имеет достаточно средств навязывать эксплуатируемым классам свои вкусы и исторические «истины». Даже взяв «святую» тему – 28 Панфиловцев, - отдаёт её не кому-нибудь, а режиссёру-монархисту. И ни слова из уст панфиловцев об СССР, социалистическом отечестве, Сталине - в общем, обо всём том, что на новогоднем вечере в дивизии говорили сами реальные панфиловцы, - в фильме не услышите! Цензурка «питерских».

И вот, глядя как с подлейшим, изуверским упорством втаскивают свой белый костыль в настоящее «питерские» - мы задаёмся уже следующим вопросом. А чем так дорог им не Деникин (к старости ставший сентиментальным и взбалмошным, писавший то Сталину с просьбой дать ему эскадрон гусар летучих чтобы бить германцев, то Черчиллю – уже против Сталина и СССР, в одобрение или даже предзнаменование фултонской речи), не Каппель, захороненные на личные сбережения Путина в Даниловском монастыре, а именно Колчак?

Колчака тащат не только как героя-любовника, но и как выдающегося учёного! Какие он сделал открытия в Арктике, правда, никто не догадывается даже – но вот такая теперь линия. Не прошёл как белый освободитель от социализма-большевизма и учредитель нового Учредительного собрания, не прошёл как справедливый расстрельщик тысяч рабочих в отместку за умученное семейство государя – волочём в Историю тогда как учёного. Ведь советско-постсоветской интеллигенции, этому контрреволюционнейшему из изданий «мозга нации» - так это близко…

А кто был Колчак на момент интервенции через Китай в Сибирь? Уже не скрытый, как прежде, а откровенный агент Британии, и не разведки, а просто всей империи. Что нёс он Сибири, а при удаче, и центральной России? Концессии! Как раз то, что сейчас с божьей помощью воплощает Сечин в Роснефти – отдав 19,5 % акций господам иностранцам. Правда, в годы Колчака не было ни сибирской нефти разведано, ни газа, тем более – но по концессиям, под которые его и снарядили столь богато в голодные годы, хватило бы и эксплуатации взбунтовавшихся было рабочих да вырубки лесов.

Вот такое обнаруживается глубинное и даже экономическое сходство «плана Колчака» и «плана Путина». Отсюда наш третий и последний вопрос: а не ведёт ли сам президент и вся его челядь со своим народом гражданскую войну, пока информационную?

Ведёт, такова его нелёгкая доля наследника ельцинского престола. Народ – за СССР. Путин против СССР: «у желающего восстановить СССР – нет ума» (с). Народ во всём, даже в умении переживать экономический кризис - советский, Путин же всё пытается выдумать в рамках доставшейся ему республики-осколка нацию, именно не народ, а нацию, более подходящую для эксплуатации.

Так вот этим ли господам, воюющим информационно против своего же народа – грозить пальчиком тем, кто за пределами СССР пересматривал итоги Второй мировой?!

Не хотите пересмотра итогов Великой отечественной – так признайте Советским (каким оно было, когда победило) отечество, перестаньте сами пересматривать итоги Гражданской!