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Московский листок

Советы неравнодушного вокзальным самозанятым

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 0

выборы дума голосование. депутаты парламент
Советы неравнодушного вокзальным самозанятым

Суд гонят... в марте у Навального и Офицерова будет новый приговор... Либо сократят условные срока (учли критику ЕСПЧ: да, недоразобрались, виноваты, исправляемся), либо - мизерный реальный, но суд сочтёт, что наказание уже отбыто условно... 

Путин явно расхотел видеть Алексея Анатольевича своей боксёрской грушей (а и правда, ему же вот-вот от богдыхана Дональда Первого Крутого будет ярлык на княжение над всем улусом Джучи)...

Но ведь это - замечательно! Навальный пойдёт не на подставные выборы (как подставной мужик на вокзале, которому везёт в напёрсток или в карты "по маленькой"), но на первые свободные.

И для этого новый Генпрокурор, ещё не успевая утвердить аресты гадов и представления о снятии депутатской неприкосновенности, подпишет надзорное представление в Президиум Верховного суда.

И оный Президиум, но новый, обложенный кипами папок, будет пулемётом выстреливать: "приговор и решения вышестоящих инстанций отменить по реабилитирующим обстоятельствам, признать право на компенсацию; в отношении судей, выносивших приговор и отклонявших жалобы, вынести определение в квалификационную коллегию федеральных судей в связи с дискредитацией ими судебного звания..."

И вот тогда - Навальный и сможет с честью участвовать в выборах.

Что касается положений здесь и сейчас, то Касьянов опять поступил "правильно, по-европейски", предложив выставить единого кандидата от либеральной оппозиции. Но, мы, чай, не в европах! 

Тому-то подставному вокзальному мужичку ведь некую долю "выигрышей" разрешают себе оставить... Какой-никакой, а бизнес свободной профессии... Самозанятость...

Уже очевидно, что Явлинский пойдёт любой ценой в кандидаты и примет только такой вариант объединения демократов, когда все, вставши на колени в круг, будут умолять выдвинуться, а собственные журналисты будут выспрашивать, уверен ли он в победе в первом туре, или, всё-таки, победит Путина только во втором...

(Кстати, хотелось бы узнать мнение Григория Алексеевича и его партии об Исаакии, не всё же отдуваться Борису Вишневскому Великолепному. Впрочем, Явлинский нашёл как вывернуться, чтобы показать, что дела Северной Пальмиры ему не чужды: бросился на защиту доброго имени адмирала Колчака).

Но есть упущенный и тоже "европейский" (а также уругвайский или пакистанский) вариант - создание широкой социал-демократической коалиции. Это предлагали Зюганову в 2008 году - выдвинуть академика Алфёрова. (Кажется, Каспаров).

Механизм простой - КПРФ выдвигает уважаемого левоцентриста, и тот сосредотачивается на коррупции и бедности, обходя международные и национальные вопросы...

Тогда правый лагерь сразу делится на тех, кто считает путинизм всё же лучше "левачества" и сторонников позиции "Народного фронта" 30-х, что лучше потерпеть левизну, чем фашизм... Но и Путину предстоит жестокая политическая сеча и уже точно - второй тур... А при нормальном всеохватном общественном контроле за выборами и хорошей митинговой активности есть шансы и на успех.

(Ведь может же КПРФ понять, что ради прихода к власти в качестве основы победившей коалиции можно полгода портретами Сталина не размахивать? Правильно, не может!)

Конечно, такого варианта не будет никогда. Но для красоты жеста я бы создал общедемократический круглый стол и от его имени обратился к КПРФ с предложением о создании Коалиции-18. Откажутся - значит всем покажут, что хотят быть путинской грушей для битья. Впрочем, хотят явно все...

Кроме Михаил Михайловича, которому от меня опять "респект и уважуха"... 
Да, я понимаю, что это - добродетель, вызванная нуждой, но и это - политика, а не добросовестная контора по организации фальшивых банкротств и выводу активов в офшоры.

(Нет, это я не про нового американского и старого российского президентов, просто мне надо было подобрать пример деятельности чуть более честной, нежели политика.)



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