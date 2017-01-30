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Московский листок

Похвальное слово сумасшедшим

Опубликовано 30.01.2017 автором в разделе комментариев 0

космос будущее ашурбейли асгардия

12 октября 2016 года в парижском отеле «Ритц» бывший генеральный директор «НПО „Алмаз“ имени академика А. А. Расплетина» Игорь Ашурбейли объявил о создании первого космического государства.

Первая реакция понятна - с ума сошел. 

Согласитесь, не часто руководитель, хоть и бывший, крупного государственного оборонного предприятия, доктор наук, выступает с эпатажными заявлениями, ставящими под вопрос состояние его рассудка. Впрочем, он заранее предусмотрел эту первую реакцию: "...если сегодня или завтра кто-то из вас или все вы напишете, что какой-то сумасшедший русский ракетчик представил сегодня совершенно абсурдную идею. Хуже будет, если вы вообще ничего не напишете. Что касается сумасшествия, то это мне в жизни говорили неоднократно, так как я всегда плыл против течения".

Вторая реакция - Баранов получил денег от Ашурбейли на продвижение его сумасшедней идеи. 

Нет, хотя я и знаком с Игорем Ашурбейли, но не видел его много лет, и идею космического государства с ним не обсуждал. Да и наверно я последний, к кому стоит обращаться с продвижением подобных идей. 

Единственное, что я знаю точно - с ума Игорь Ашурбейли не сошел. С ума по-другому сходят.

Самая идея, кстати, не новая - она существует с тех давних пор, когда один троглодит, не ужившись с племенем, перебрался жить в соседнюю долину, чтобы устраивать свою жизнь по-своему, а не как все. И если его не съедал бешеный медведь, давал начало новому народу, а то и новой расе.

С расширением возможностей человечества вопрос географического решения социальных, политических и философских вопросов привел к множеству географических открытий, но, кажется, ни разу не привел к решению задачи, которая ставилась изначально.

Древние эллины освоили все Средиземноморье и установили весьма разнообразные порядки в своих дальних и ближних колониях. Скажем, в Сиракузах правил тиран, а в Танаисе в дельте нынешнего Дона существовала не просто республика, а двухпалатное народное собрание, в котором половина голосов принадлежала грекам, а половина - местным, танаитам. Но и Афины, и Спарта, и Сиракузы, и Танаис оставались рабовладельческими городами-государствами, и в этом плане принцип их устройства оставался вполне однотипным. И главное - со временем устанавливались такие порядки, от которых снова хотелось сбежать куда-то подальше.

Вся эпоха великих географических открытий и завоеваний - это приключения "племени изгоев" в дальних краях. Испанцы, португальцы, а затем и остальные европейцы осваивали обе Америки и Африку, русские казаки двигались "за Камень" (так называли Уральские горы) - вместе со своими заочными приговорами судов. Разумеется, вдали от империи они устанавливали свои порядки, но империя тянулась за ними со своими воеводами, стрельцами, дьяками и палачами.

Собственно, где-то к 19-му веку планета закончилась, во всяком случае те места на планете, где можно было строить города, сеять хлеб и жить обычной жизнью.

Последние воспоминания об эпохе поиска собственного рая на земле, наверно, отразились в романе "Дети капитана Гранта" - помните, капитан собирал деньги, чтобы открыть Новую Шотландию. Такое простое решение национального вопроса между англичанами и шотландцами - уехать подальше и жить по-своему. Собственно, на этом принципе строилась и вся ранняя эмиграция в будущие Соединенные Штаты - ехали ирландцы, угнетаемые теми же англичанами (либо ехали поневоле в качестве белых рабов), ехали сектанты, мечтавшие основать на новой земле "царство божие"...

Надо ли говорить, что на финал порядки в новых краях установились примерно одинаковые, а от первоначальных идей оставались только оптимистические названия: Новый Амстердам, Новый Йорк, Новая Каледония, Новый Южный Уэльс... Ну и Новороссия, конечно. И проект моего дальнего предка Новый Архангельск, который закончился тем, что империя дотянулась до него и в Америке, прекратив его земной путь на российских тогда Гавайях. Увы, общины, фаланстеры и прочие изобретения чудаков как-то сами собой исчезали, уступая место унификации новой индустриальной эпохи.

Пожалуй, единственным успешным примером географического решения поблемы, успешного в силу того, что получилось примерно то, что задумывалось - это еврейское государство Израиль. Да и то образовалось не в связи с эпохой географических открытий, а позже и усилиями чуть не всего мирового сообщества.

Но были и более технологичные прожекты новых государств на новых принципах, когда стало ясно, что свободных земель больше нет и не будет.

Тут, наверно, опять Жюль Верн с его "Наутилусом" капитана Немо - вариант "новой Индии", а следом всевозможные подводные, подземные миры, где общество строится на новых, неведомых началах. Правда, реализации не последовало, если не считать опытов по затоплению баржи с камнями на отмели и объявления этого искусственного острова независимым государством. 

Тут, конечно, уже вступает в силу другое противоречие - между фантазией и реальными возможностями. Можно затопить баржу на мелководье, но за счет чего станут жить ее обитатели? Брать энергию, добывать пищу... Ограниченность ресурса заранее ставит проект в обреченное положение. Это не говоря о романах про заселение Антарктиды, например, - расходы по поддержанию антарктической колонии будут заведомо превышать доходы от всей ее полезной деятельности. А исчерпание ресурса, даже временное, означает гибель. Хотя на этом пути и строятся антарктические станции разных стран, но ни одна до сих пор не объявила о своем суверенитете. 

Но человечество все равно куда-то стремится, не надеясь решить все свои проблемы в рамках существующего закона, права и общественно-исторических закономерностей.

Первым в космос как источник суверенитета заглянул, кстати, Циолковский - его повесть "Вне земли", мало кому интересная сегодня, описывает космическую станцию с полным циклом жизнедеятельности - это еще не политический прожект, а скорее технологический, но в нем главное - это возможность автономии небольшой человеческой колонии на орбите земли.

Ну а последующие фантасты легко оторвались от материнской планеты и растворили своих героев на таких огромных пространствах, что любой диктат любого государства становится даже технически неосуществимым. Жаль только, что все это только фантастика, к тому же весьма малонаучная.

Пока мы знаем, что никакая космическая станция на орбите без земной пуповины существовать не может. И навряд ли сможет в обозримом будущем.

Но пытливые взгляды человечества уже обращены к лунной поверхности, и даже вице-премьер российского правительства планирует строить там лунную базу и что-то такое там даже добывать... Почему нет? И рано или поздно, а какой-нибудь последователь Илона Маска может и попытается создать негосударственное лунное поселение. Если там найдется возобновляемый и дешевый источник энергии. Если там будет вода. Если найдется столько свободных денег, чтобы завезти на луну не только людей, но и на бешеные миллиарды (а на луне и лопата будет стоить миллиард) всякой техники, материалов и прочего.

Но что-то подсказывает мне, что к тому времени, благодаря близости к земле, на лунную базу смогут заявиться и лунные налоговые службы, лунная прокуратура и лунная полиция. Да и бомбардировка лунной поверхности куда более простая задача, чем ее освоение.

Другое дело Марс. Туда так просто не доберешься. Более того, проект первой марсианской колонии как бы предполагает "билет в один конец". То есть это будет реальная абсолютно автономная колония, где будут какие-то свои порядки и ввиду отдаленности - не будет никакого государства. А доставку к первым марсианским колонистам первой марсианской бюрократии вроде бы никто не планирует.

Но все же - как будут жить марсианские колонисты с точки зрения теории государства и права?

Конечно, маленькая человеческая колония на Марсе будет скорее напоминать семью, чем город-государство. Но это будет все равно община, и отношения внутри нее должны как-то регулироваться. А что, если и там Каин убьет Авеля? Смогут ли на Марсе верить в бога, крещеного в реке и распятого голым на кресте посреди пустыни? Как будет выглядеть заповедь "не укради" в мире, где ничего нельзя украсть в принципе? Как будет "не лжесвидетельствуй" там, где нет суда? Как будет "не прелюбодействуй" в семье, где трое мужчин и две женщины? Как будет "не убий", если за убийство вообще никак нельзя наказать, не перебив друг друга?

И опять - любое развитие марсианской колонии будет связано с земной пуповиной, развитием земных технологий, поставками с земли техники, материалов, новых людей. И уж куда денешься - земных правил и законов. 

Может быть, с развитием прогресса и появятся космические корабли с высокой степенью автономии, и можно будет говорить о свободе в дальнем космосе? Но думается, с развитием технологий первыми, кто дотянется туда, будут земные государства.

Однако ж кто-то должен думать "на берегу" о системах государственных отношений в соверщенно новых для человечества условиях? Помните же проблемы Ноя с собственными сыновьями? А тут совсем другое, совсем сложное и даже трудно сегодня представимое...

А как в прошлом человечество решало подобные проблемы? Ну когда надо представить непредставляемое?

Ответ очень простой - игра. Человек всегда играет, и ребенком, и взрослым - у взрослых просто игрушки более дорогие. И игра готовит к новой, пока еще не существующей реальности. Но реальность эта приходит, а человек к ней в какой-то степени уже готов. Он ее "сыграл", давно, может быть, в детстве.

Собственно, Ашурбейли и предлагает игру в будущее. Никто ж не поверит, что завтра, зарегистрировавшись в "Асгардии", и вправду куда-то полетишь. Разве что "полетишь" к чертовой матери: "Затеял нечто экстраординарное, что может меня полностью разорить и разрушить мой устоявшийся имидж консервативного инженера и бизнесмена", оценивает свои перспективы сам автор идеи.

Но ведь играют же люди в первую экспедицию на Марс в один конец? Хотя это может разрушить не имидж, а всю жизнь, и на финал приведет к неизбежной гибели.

А тут игра более сложного уровня, с тысячами участников, с предполагаемым уже довольно развитым внепланетным миром. Это модель, которая потом, когда-нибудь поможет вжиться в новую реальность. Или даже смоделировать эту реальность. Сначала мечта, игра, а потом уже и "взрослая" реальная жизнь. 

А вы говорите... Циолковский тоже был, мягко говоря, чудаковат. 



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