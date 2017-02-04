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Московский листок

Поэтому отправили Ягненка в новый суд

Опубликовано 04.02.2017 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 0

суд арест карцер
Поэтому отправили Ягненка в новый суд

Наблюдая за ходом очередного «самого гуманного» российского суда, вспоминаются слова пролетарского поэта Ивана Бездомного из романа «Мастер и Маргарита»: «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!». Еще 200 лет назад об этом же написал басню дедушка Крылов:

***

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том как в Баснях говорят.

***

Yесколько лет назад Алексей Навальный в ходе своего расследования выяснил и опубликовал копии документов о наличие у Главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина недвижимости, бизнеса и вида на жительство в Чехии, что совершенно недопустимо для высокопоставленного чиновника.

***

Но около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на до́бычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье моё?

***

В ответ на это г–н Бастрыкин потребовал от своих подчиненных в Кировской области объяснений по поводу закрытия уголовного дела в 2012 году на бывшего советника губернатора Кировской области Никиты Белых, Алексея Навального: «У вас там есть человек по фамилии Навальный. У вас было уголовное дело против этого человека и вы его втихаря прекратили. За такие вещи пощады не будет», – и пригрозил увольнением начальнику кировского Следственного управления если тот не поменяет позицию по этому вопросу.

***

«Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу».—

***

Уголовное дело в отношении Навального было было прекращено за отсутствием состава преступления.

***

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!» —

***

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что постановление о прекращении дела против Навального отменено, так как опубликованная в интернете переписка Навального с губернатором Кировской области Никитой Белых дает основания предполагать, что Белых «отмазал» Навального.

***

«Помилуй, мне еще и отроду нет году», – Ягненок говорит.

***

После заявления Бастрыкина есть все основания предполагать, что расследование деятельности Навального в Кировской области будет возобновлено. И правоохранители на этот раз доведут его до конца. А заодно припомнят Белых дружбу с Навальным.

***

«Так это был твой брат».—

«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

30 Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите:

Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—

***

И Александр Иванович свое слово сдержал. Замоскворецкий райсуд Москвы брата Навального Олега приговорил к 3,5 годам реального лишения свободы. Алексей приговорен к такому же сроку, но условно. И экс–губернатор Белых находиться за решеткой в ожидании суда.

***

«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

***

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге выяснил, что во время рассмотрения российским правосудием дела «Кировлеса» были нарушены права Алексея Навального и Петра Офицерова на справедливое разбирательство, что Навального и Офицерова осудили за деяния, которые не отличимые от законной предпринимательской деятельности и постановил присудить им по €8 тыс. в качестве возмещения морального вреда. Суд также постановил, что Россия должна компенсировать судебные издержки Навальному на сумму €48 053, а Офицерову на €22 893. Решение Европейского суда вступило в законную силу, и Россия обязана его выполнять.

***

Кушать хочется не только Волку. Волк только член дружной лесной стаи, которая привыкла вкусно питаться, жить в комфортабельных логовах, лечиться у лучших западных ветеринаров, обучать своих волчат в престижных Европейских лесных школах и т.д. А тут какой–то Ягненок претендует на роль вожака леса. И если этому не помешать… страшно подумать, чем это может обернутся.

Поэтому отправили Ягненка в новый суд, где судит Ягненка волк из той же стаи и приговор у него был готов задолго до начала разбирательства.

***

Навальный в своем последнем слове обратился к участникам процесса: "Ваша честь, представители прокуратуры! Без обид! Но вы мне не понравились в этот раз – на первом рассмотрении дела, предлагали мне дать восемь лет, в этот раз - пять лет условно. Но это то же самое».

Перед началом судебного разбирательства Навальный с адвокатами обсуждал, какую тактику изберет сторона обвинения. «Мы думали, что на этот процесс они придумают какую–нибудь новую хитрость. Но хитрости нет. Сделали все то же самое, что и в прошлый раз. Ни одного доказательства нет, что я давал указания что-то организовывать».



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