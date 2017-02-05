Бороться с раком, а не с курением

Опять о том же! - упрекнут меня. Простите, но если я в своей деятельности смогу добиться снижения смертности людей от рака или нахождения способа надёжного предотвращения этой болезни, то чем это плохо? И чем это плохо для вас?

Правда, не представляю, для кого я эту статью написал…

Вот сегодня прочёл в новостях науки: «Американские ученые добились успеха в сжатии водорода и перевода его в состояние металла… В сообщении ученых говорится, что новый элемент будет метастабильным и существовать при комнатной температуре. То есть, когда давление будет снято, водород так и будет металлом, подобно тому, как алмазы получаются из графита при высоком давлении… Если использовать металлический водород как материал для проводников электричества, то и тут произойдет технологическая революция. Потеря энергии при передаче составит всего 15%». Полный отпад! Писавший совершенно не представлял, о чём пишет, - нанизывал слова в строчки и нанизывал. А ведь как бы пишет о вещах, которые всем должны быть понятны со школы, - «металлы, водород, алмаз, потери электрической мощности». Что вы, идиоты, в школе делали?

Ну и для кого при таком уровне культуры писать о таких вещах, как «статистика» и «корреляция», о которых в школе не рассказывают?

Ну, ладно, будем пробовать.

Исследуя маразм борьбы с курением, я писал, что использовать статистику (поиск связей между явлениями) можно только тогда, когда понятна физика связи между этими явлениями.

Вот я, к примеру, сначала показываю, что курение является лекарством, применяемым для ослабления психических стрессов, а рак - заболевание, вызванное ударами по психике человека - это психосоматическое заболевание. Поэтому, если убрать лекарство (курение), то должна увеличиться и смертность от рака. Это физика связи заболеваемостью раком и курения. И только после выяснения такой связи, должна идти статистика - можно начинать расчёты. Статистические расчёты нужны для того, чтобы подтвердить эту связь и определить количественную зависимость одного явления от другого.

И если говорить о связи курения с раком, то у нас в России статистика подтверждает - да, снижение числа курящих вызвало увеличение смертности от рака и общее сокращение продолжительности жизни в России. После принятия закона о борьбе с курением, и смертность от рака, и общая смертность растут примерно на 4-5% в год http://www.ymuhin.ru/node/1511/borba-s-kureniem-tramp-i-rak. При примерно 200 тысячах умирающих от рака в год, это дополнительные смерти около 10 тысяч человек.

Вот так нужно использовать статистику.

А как работают со статистикой «учёные», доказывающие, что курение вызывает рак?

Они выясняют у заболевшего раком - куришь? Если куришь, то всё понятно - это курение вызвало рак. Если не куришь, то, может, раньше курил? Или дедушка курил? Всё ясно - это курение вызвало рак, раз дедушка курил. (Это не шутка, сейчас американцы утверждают, что между курением и заболеванием раком проходит 25 лет). Физику этой связи «эти учёные» и не пытаются найти.

Почему?

Люди, понимающие химию, понимают, что все разговоры о том, что рак вызывают некие вещества-канцерогены, - это неграмотный бред. Какое-то вещество теоретически могло бы вызвать эту болезнь так же, как и вещество ядов вызывают болезнь и смерть людей, но только если бы это вещество-канцероген у «учёных» было одно. Но у них таких веществ много («учёные» сегодня канцерогенов нашли чуть ли не сотни), а это значит, что ни одно из этих веществ рак не вызывает. Это значит, что рак вызывают иные причины. А введение понятие «канцерогены» - это в лучшем случае попытка объяснить непонятное безграмотным, если не осознанное отвлечение внимания от борьбы с раком.

Но продолжу о необходимости понять физику процесса, а уж потом рассматривать статистику. Вот лица, которые по заданию наркомафии и фармакологической мафии (или в силу собственного кретинизма) борются с курением, анонсируют «Топ 12 опасные болезни, вызываемые курением». В этот «топ» входят:

- рак лёгкого;

- хроническое обструктивное заболевание легких;

- болезнь сердца;

- рак ротовой полости или в гортани;

- рак пищевода;

- помутнение хрусталика глаза;

- сахарный диабет;

- ревматоидный артрит;

- синдром внезапной детской смертности;

- бляшки в артериях, препятствующие нормальному току крови.

Посмотрите на эти болезни и вспомните, чем является курение? Это вдыхание дыма. И только с бронхитом можно найти физическую связь, поскольку очевидно, что копоть табачного дыма осаживается в лёгких, и в связи с этим не может не затруднить их работу. Кто будет спорить, что кашель курильщика это действительно кашель курильщика и вызван он именно вдыханием табачного дыма?

Но ведь по остальным болезням нет ни малейшей физической связи с курением - никак не придумаешь, как курение может привести к тем болезненным изменениям в организме, к которым приводят эти болезни. И борцуны с курением опираются только на убогую статистику: «Курил? А дедушка курил? Всё ясно - причина болезни (скажем, внезапной детской смертности или помутнения хрусталика) в курении». Не хухры-мухры, а «статистика показала»! Наука!

Между тем, напомню, статистика показала, что борцы с курением с помощью закона о борьбе с курением ежегодно убивают дополнительно до 10 тысяч граждан России только за счёт роста заболеваемости раком. Это показали числа роста смерти от рака после принятия этого закона по методике борцунов с курением: после этого - значит вследствие этого. И, повторю, и физически эту связь можно объяснить именно борьбой с курением.

Но тема статьи не в этом. Как вы видите, основным доказательством борцунов с курением является тупая логика - раз после этого, значит вследствие этого! Раз после курения, значит вследствие курения. Вот я и хочу показать, что получается, когда пользуются этой идиотской логикой.

Но сначала вот о чём.

Это не главное, ну это нужно знать, если уж вы основываете какие-то выводы на статистических выкладках. Когда с помощью аппарата статистики выясняют количественные связи между явлениями, то рассчитывают некую величину, называемую коэффициент корреляции, и эта величина показывает, так сказать, безусловность связи. Этот коэффициент обычно вычисляют или в процентах, или в долях единицы, и чем ближе он к 100% или 1,0, тем надёжнее связь. Если этот коэффициент равен 1,0, то событие безусловно произойдёт, а если меньше, то событие может случиться, а может и не случиться, и чем ниже коэффициент, тем больше вероятности, что события между собой не связаны. Не буду об этом коэффициенте много писать, но дам конкретный пример для оценки его величины, полезный для понимания приводимых ниже примеров.

В моё время в системе чёрной металлургии при коэффициенте корреляции 0,95 параметр снимался с контроля. Понять это надо так. Вот, к примеру, в чугуне допускается содержание серы не более 0,06%, поэтому доменщики анализируют каждую плавку чугуна на содержание в ней серы. То есть 12 раз в сутки отбирают пробы чугуна и носят их в лабораторию для анализа, там лаборантки определяют содержание серы в пробах, а работники ОТК по результатам этого химического анализа определяют годность чугуна данной плавки по сере. Но вот вы провели статистический анализ и выяснили, что в данном конкретном чугуне (при данных неизменных технологии, руде, коксе и флюсе) содержание серы не превышает 0,06%. Рассчитали коэффициент корреляции и получили его величину 0,95. Так вот, по тогдашним Гостам Минчермета, при величине коэффициента корреляции не ниже 0,95, разрешалось прекратить тратить деньги на то, чтобы контролировать содержание серы в каждой плавке и разрешалось анализировать её не 12 раз в сутки, а скажем, раз в месяц «для очистки совести». Разрешалось считать, что сера в данном чугуне никогда не превышает 0,06%.

Но коэффициент корреляции для разных отраслей был разный. Я не знаю точно и пишу для примера, но положим, двигатель автомобиля должен безотказно работать от ремонта до ремонта с коэффициентом корреляции 0,6. Ну, остановится автомобиль в этот период - не велика проблема, чтобы ради этого непомерно удорожать стоимость автомобиля. А вот коэффициент корреляции безотказной работы двигателя самолёта между плановыми ремсонтами, наверняка состоял из 4-5 девяток. Тут уж никаких затрат не жалко на безотказную работу.

Зачем я написал об этом? Чтобы вы поняли, что этот коэффициент является обязательным признаком НАСТОЯЩЕГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, а не болтовни на тему статистики. Поскольку без расчёта коэффициента корреляции нельзя понять - между исследуемыми параметрами действительно существует искомая связь или между ними нечто иллюзорное - толи связь есть, толи её нет? Даже в моё время, когда числа считали в уме и в столбик (у логарифмической линейки была мала точность), подсчёт этого коэффициента не представлял особой трудности, а сейчас, при наличии компьютеров в каждом кармане, это вообще секундное дело.

Но я, к примеру, у «учёных», доказывающих связь рака и других болезней с курением, ни разу не встречал рассчитанный коэффициент корреляции для утверждаемых ими зависимостей рака от курения. Почему они не рассчитывают этот коэффициент, обязательный для статистических исследований? Ведь получается, что эти исследователи рака либо находятся на каком-то детском уровне в области статистики, либо специально не показывают коэффициент корреляции ввиду его крайне низких значений.

Вот, к примеру, американцы доказывают, что причина рака в курении, вот такой статистической зависимостью, представленной в виде графика:

http://rusrand.nalchik.ru/files/15/01/16/150116022340_2.jpg

Во-первых, что за придурочные кривые? Чтобы делать утверждения о том, что смертность от рака зависит от курения, нужно на оси Х откладывать потребление сигарет, а на оси Y смертность от рака. При чём тут годы?

Во-вторых, а где коэффициенты корреляции связей между точками черной кривой и синей с красной? Между курением и смертностью мужчин и женщин? О чём это бла-бла-бла? Да, конечно, малограмотных энтузиастов и такая картинка впечатлит, но как же быть с грамотными?

А может американцы не достигли нужного уровня математической подготовки и поэтому не способны подсчитать этот коэффициент? Всё они умеют, и боюсь, что ещё и лучше нас, поскольку традиционно любят статистику.

В приложении я дам по данной теме копию статьи «Самые безумные статистические соответствия в мире», чтобы вы увидели и графики к «безумным зависимостям». (А если копия этой статьи не приложится к моей, то сама статья на http://fishki.net/2207146-samye-bezumnye-statisticheskie-sootvetstvija-v-mire.html).

Начну с того, что это не «безумные соответствия», а показ того, к чему приводит тупое использование статистики без выяснения физической связи между параметрами.

Оцените:

С коэффициентом корреляции 99,8% выяснено, что чем выше расходы США на науку, тем больше людей кончают с собой через повешение. Где вы, борцуны с курением? Запретить расходы на науку!

С коэффициентом корреляции 94,7% выяснено, что чем выше потребление сыра, тем выше шансы человека умереть, задохнувшись в простынях. Где вы, борцуны с курением? Запретить торговлю сыром!

С коэффициентом корреляции 99,3% выяснено, что чем меньше люди потребляют маргарина, тем реже разводятся жители штата Мэн. Жителей штата Мэн жалко! Где вы, борцуны с курением? Запретить торговлю маргарином!

С коэффициентом корреляции 98,5% выяснено, что чем больше докторов в области компьютерных наук, тем больше зарабатывают владельцы игровых автоматов. Где вы, кнопкодавы Госдумы? Даёшь игровые автоматы на каждом углу для увеличения числа докторов наук!

С коэффициентом корреляции 95,9% выяснено, что чем больше в США едят моццарелы, тем больше докторов в сфере инженерных наук. Где вы, кнопкодавы Госдумы? Даёшь моццареллу в каждый дом!

С коэффициентом корреляции 95,2% выяснено, что чем реже женятся жители Кентукки, тем реже рыбаки тонут, упав за борт лодки. Борцуны с курением! Спасём рыбаков! Ширьте движение по запрету женитьбы кентукийцев!

С коэффициентом корреляции 95,5% выяснено, что чем больше сырой нефти США покупают в Норвегии, тем чаще водители гибнут, столкнувшись с поездом.

С коэффициентом корреляции 95,2% выяснено, что чем меньше урана на складах американских АЭС, тем меньше университеты выпускают докторов в области математики.

Вот такую «статистическую фигню» сегодня позволяет сделать компьютер, поскольку в моё время было физически невозможно рассчитать и сравнить огромное количество зависимостей, чтобы найти случайно совпавшие явления, как это сделали американцы. Тем более для того, чтобы просто посмеяться.

Но, как видите, тут у американцев не просто бла-бла-бла, как в случае с курением, а рассчитаны и коэффициенты корреляции, которые показывают абсолютно надёжную связь между указанными выше явлениями, хотя на самом деле эти явления и близко не связаны между собой. А ведь в случае с курением в дело вступает психическое состояние человека, а оно имеет связь с обоими явлениями - и с курением, и с заболеваемостью раком, и вследствие этого курение и рак имеют безусловную связь и между собой. Так почему нет коэффициента корреляции у борцунов с курением?

Но, повторю, не это в данном случае главное. Отсутствие коэффициента корреляции это то, что бросается в глаза специалисту.

А приведенные выше примеры, и «статистические доказательства» того, что рак вызывается курением, - это всего лишь пример тупого использования математического аппарата статистики. Повторю, главное в том, что нельзя этот аппарат использовать и делать выводы, если не ясна физика этих связей - не ясно, почему одно влияет на другое. Именно это я хотел показать тому, кто способен это увидеть.

А для остальных пытался раскрыть мысль, которая им никак не даётся, - НУЖНО БОРОТЬСЯ С РАКОМ, а не с курением. А если и эта мысль за извилину не зацепилась, то может зацепиться то, что борьбой с курением вы, борцуны, уже убиваете дополнительно около 10 тысяч граждан России в год, только за счёт увеличения смертности от рака.

Приложение: