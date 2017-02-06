"Мы в долгу перед нищим и униженным народом"

Всё таки странный в России народ. Можно охарактеризовать иначе. Люди толи сознательно ополоумели, толи прикидываются, но они не видят главных проблем в стране. Может видят, но СМИ не даёт возможности гражданам страны высказать своё мнение. Однако некоторым всё таки удаётся пробиться на страницы газет. Например, в "Правде" № 11 за этот год публикуется статья Сергея Мочинского "Святая память, мы в долгу перед тобой". Кто это мы? Я никому и ничего не должен. И таких миллионы. Автор, наверное, пристроился к этой власти и живёт припеваючи. Жаль, что не удаётся узнать кто он и что он? Статья настолько далека от действительности, что так и хочется сказать, что это обычная бестолковщина. Чтобы разобраться приведу несколько его цитат. Он пишет: "Что такое Москва? Москва - это сердце". Какая глубокая мысль. "Сердце Великой страны, каждый солдат которой понимал, что враг будет метить в сердце, он будет рваться к красным звёздам Кремля, чтобы одним ударом убить страну, лишив её гордости. И они, каждый на своём рубеже, понимали это и остались на этих рубежах навсегда. Все они защитники Москвы. Я видел их в воронках"...

Сергей Мочинский, а где вы видите великую страну? Той страны за которую умирали солдаты нет. Нет не только страны, нет памяти о ней. Нет города Сталинграда, Ленинграда, переименовано сотни улиц, площадей, станций метро, снесены сотни памятников великих людей, которые построили Великий Советский Союз. Даже Мавзолей - создателя Великого государства прячут от народа. Вы этого не видите?

"Они были и мы хотим, чтобы о них знали и помнили. Как рассказать о битве за Москву молодым, что рассказать? Мы должны помнить и рассказать им о всех панфиловцах, о Н.Гастелло"... Вы не помните о живых, вы не помните о тех кто уже был увековечен. Допустим, что вам удастся отыскать погибших и что? Страны той нет. Упомянули о панфиловцах. Представьте, что все они 28 бойцов или больше это не важно воскресли и посмотрели на вас и на то, что вы натворили со страной. Если у вас есть совесть то вы бы застрелились, если вы действительно воевали. А как бы себя повели панфиловцы? После их подвига у них было бы два выходя. Штурмовать Кремль, либо вернуться туда откуда воскресли. Задаёте дурацкий вопрос: "Как рассказать?" А главное кому? Чуть выше вашей статьи есть другая. Автор пишет, как в Хакасии арестовано 6 высокопоставленных чиновников, которые грабили бюджет республики. Вот о чём надо писать и не только информировать народ, а предлагать конкретные действия. Власть трезвонит о борьбе с коррупцией. И где эта борьба и в чём она выражается? Никакой борьбы нет одна говорильня, но вы об этом не пишите. В.Матвиенко нечаянно узнала, что в стране есть зарплата в 7 тысяч рублей, которую получает учитель. И что? Повысили зарплату? Таких в стране масса. И не только в среде педагогов.

Мой отец погиб в 1943 году под Ленинградом. Точной могилы нам не известно. Чтобы найти я должен найти мешок денег и ехать в область, где тебя будут футболить из одной конторы в другую. Месяцы времени потребуется. А где жить? Человеку иногда приходится заходить в туалет. В городе найти это заведение не так просто. А он платный. Дожили. А если у человека нет денег?... Не предали бы вы Союз всё можно было восстановить и государство могло помогать. Сейчас всё это на спонсорские деньги. А откуда эти средства появляются у спонсоров? Если собственник честно заработает миллионы, то он ни копейки не даст. Дают те, кто грабит страну и народ, чтобы уйти от налогов. На телевидении установили "День добрых дел". Телеведущие, актёры системно напоминают нищим гражданам страны о том, что надо собрать миллионы денег на операции детям. Власть отказалась финансировать дорогостоящие операции и тем более за рубежом. А в Конституции здравоохранение бесплатное. 300 миллиардов долларов 40 российских миллиардеров с первых строчек журнала "Форбс", держат их в банках США и офшорных зонах. Ни они, ни чиновники власти, ни просто воры этих призывов не слышат. Не слышите и вы. А бюджет страны в пределах 250 миллиардов долларов. Вы, заботящийся о мёртвых, понимаете что происходит в стране. Количество смертей в стационарах растёт. Вас эта проблема не интересует? Вы спросите себя, а почему? Потому что людей лишили медицинского обслуживания. В стационар больной попадает по скорой, когда уже спасти нет возможности. На центральном телевидении говорят, что люди ждут год и более чтобы попасть к врачу. Это же геноцид собственного народа. И после этой передачи что ни будь меняется? Нет. А почему? Таких почему тысячи. А ответов нет. Думаю, что вы при бандитски- воровском капитализме так пристроились, что ничего не видите, кроме памяти погибших. Вы забыли о живых, о чём вам говорила мама. Разрушена медицина по всей стране. По всей стране открываются частные клиники. И они работают наездом. Приехал врач поправил карман и до следующего раза. И цены не для простых смертных. Вам и это не известно. А оптимизация продолжается.

С.Мочинский пишет, что он открывает базу "Мемориал" и находит там погибших. Зачем открывать. Я вам назвал конкретно своего отца, который погиб под Ленинградом. И таких 27 миллионов. Фашист убил целое государство, а вы ищите в интернете. А есть другое мнение, которое для вашего ума не доступно.

Представьте, что Ленин не родился. Прошло уже больше века, а подобного по интеллекту и ума пока природа не родила. А вот Гитлер родился. За сколько бы месяцев Гитлер прошёл Россию до Урала? Царская Россия не выстояла бы против Европы, которая была поставлена на службу Гитлеру. Остались бы вы в живых и ваши родственники? Политика Гитлера была уничтожить население России и вам это наверняка известно. Оставить незначительную часть, как сегодня говорит, Чубаис, чтобы убирали отхожие места. Может и вам бы повезло держать метлу.

Далее автор выражает желание к профессорам и докторам, чтобы они забыли о своих учёных амбициях... Как далеко заходит автор в своих мыслях. В стране должна быть идеология, на основании которой строится политика государства. Разве трудно это понять? Для власти вот эти профессора, доктора и вся либеральная - воровская прослойка, и продлевает им жизнь. Представьте, что все профессора и доктора, и либералы забыли о своих амбициях и стали говорить то, что предлагаете вы. Сколько бы после этого продержалась власть?

Халявные деньги испортили верхние эшелоны власти и примкнувшим к ним слабых душой граждан. Вот поэтому народ живёт в дерьме о чём однажды сказал на первом канале журналист из Польши. Говорят, что его слегка помяли. Прошло несколько недель и журналист снова в той же роли.

Заканчивает статью С. Мочинский так: "Мы будем биться за каждое имя и каждую судьбу, мы хотим, чтобы знали обо всех". И снова у меня дурацкий вопрос. Зачем? Кому сегодня это нужно? Народ живёт в нищете и бесправии, ему не до памяти. Мои дети знают, что ветераны и старшее поколение, которых называют "дети войны" предали Родину, предали 27 миллионов погибших. Предательство началось с Кремля - вот этого не забудут потомки.

Интересно с кем это вы будете биться? С Кремлём? Других противников нет. Как безответственно вы строите фразы. Не боитесь? Тогда начните с подготовки. Верните название городам Сталинград, Ленинград, уберите драпировки Мавзолея, закройте "Ельцин центр" или добейтесь справедливого освещения его предательской и воровской сути, а после можно и требовать финансирования поисковых работ. При этом надо не забывать, что такой зарплаты и пенсий, которые существуют в России нет ни в одной цивилизованной стране мира. Вы наверное свободно гуляете в интернете. Поинтересуйтесь пенсией в Германии. Там ведь тоже есть ветераны, которые убивали не только военных, но и стариков, и детей. Убивали, травили газом, вешали, издевались над живыми, применяя пытки, которых мир ещё не знал. А живут в десятки раз лучше чем народ России. Вы сами понимаете о чём написали статью? У вас проснулось детство, не надо дразнить нищий и униженный народ.