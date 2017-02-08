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Московский листок

К юбилею русского гения Чижевского

Опубликовано 08.02.2017 автором Надежда Корнева в разделе комментариев 2

К юбилею русского гения Чижевского

В эти дни исполняется 120 лет со дня рождения одного из гениев русской науки — А.Л. Чижевского.

Он родился в Российской Империи в Царстве Польском недалеко от Гродно (сейчас эта территория принадлежит Польше), но работал и служил он всегда во благо Великой России.

В 21 год он стал доктором истории, блестяще защитив диссертацию на тему «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса».

Именно в этой работе он обосновал предположение, что циклы солнечной активности проявляют себя и во всех жизненных процессах на Земле: и в биосфере (начиная от урожайности растений и кончая физическим и психическим здоровьем людей) и явно коррелируют с конкретными историческими событиями — политическими и экономическими кризисами, войнами, революциями и т.д.

Огромную роль в становлении молодого учёного сыграла его дружба с К. Э. Циолковским, которая продолжалась более 20 лет (оба они длительное время жили в Калуге). Циолковский поддерживал идеи Чижевского по гелиобиологии и его эксперименты по аэроионификации. Чижевский, со своей стороны, содействовал утверждению мирового приоритета Циолковского в области космонавтики и ракетодинамики, переиздав в 1924 году его работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (под новым названием «Ракета в космическом пространстве») и разослав её зарубежным учёным и научным обществам. Чижевский помогал Циолковскому в публикации его статей в московских журналах и центральных газетах.

С 1924 по 1931 годы Чижевский состоял старшим научным сотрудником (в звании профессора) в практической лаборатории зоопсихологии Главнауки Наркомпроса РСФСР, председателем учёного совета которой был В.Л.Дуров. Здесь Чижевский ставил опыты по биологическому и физиологическому воздействию аэроионов на животных. В 1927 году в лаборатории прошли испытания электроэффлювиальной люстры.

В 1931 году ему благодаря своей знаменитой электроэфлювиальной «люстре» удалось получить ошеломляющий результат: случаи авитаминоза у цыплят в опытном хозяйстве сократились в 15 раз, а прибавка по массе выросла более чем на четверть, по сравнению с контрольной группой. К началу 1930-х годов Чижевский имел обширные связи с видными учёными мира (С. А. Аррениус, Ф. Нансен, Ш. Рише, А. д’Арсонваль и др.), его приглашали для чтения лекций в Париж и Нью-Йорк, выдвигали в почётные академики за границей, где его работам в области гелиобиологии и аэроионизации придавалось большое значение, предлагали купить патент на его работы по аэроионификации, от последнего учёный решительно отказался, передав своё изобретение «в полное распоряжение Правительства СССР».

Однако, «маститые» и «именитые» учёные — как медики, так и биологи-генетики организовали на Чижевского (археолога и историка по «базовому» образованию) настоящую травлю. В своё время, Максим Калашников описал это в своих статьях «Трагедия Александра Чижевского» и «Чижевский и мрази». 22 января 1942 года Александр Леонидович был осуждён по статье 58, пункту 10. Он отбывал 8 лет заключения на Северном Урале (Челябинск, Свердловской области (Ивдельлаг), в Подмосковье (Кучино), в Казахстане (Карлаг: Долинское, Спасское, Степлаг).

Но даже в лагере Чижевский оставался учёным, найдя спасение в науке, поэзии, живописи. Человек онбыл воистину всесторонне развитый. В неволе он написал более 100 стихотворений. А когда в Карлаге Чижевскому позволили создать кабинет аэроионификации, он начал заниматься электрическими проблемами крови.

После освобождения в январе 1950 года, Чижевский был отправлен на поселение в Караганду, а в июне 1954 года освобождён от поселения, но продолжил проживать там же. В Караганде он работал в качестве консультанта по вопросам аэроионотерапии и зав. лабораторией структурного анализа крови и динамической гематологии в Карагандинской областной клинической больнице, в лаборатории Карагандинской областной станции переливания крови, до 1955 года состоял зав. клинической лабораторией Карагандинского областного онкологического диспансера, научным консультантом в Карагандинском научно-исследовательском угольном институте.

С 1958 по 1961 годы Александр Леонидович работал консультантом по вопросам аэроионотерапии и научным руководителем лаборатории, затем в научно-исследовательской лаборатории по ионизации и кондиционированию воздуха заместителем начальника в области аэроионизации. Частично реабилитирован Чижевский был в 1962 году, а полностью — лишь посмертно.

Отдавая долг памати великому Русскому учёному, хотелось бы, конечно, вспомнить и имена тех настоящих учёных, ставших жертвами неравной борьбы и с «мразями», и с «чинвниками от науки», и с представителями «всемогущих ТНК», которым некоторые изобретения — как кость поперёк горла.



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Всего комментариев к статье: 2
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abookzMOX
abookzMOX написал 08.02.2017 01:31
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(без названия)
!!!GGBOGTTAKI!!!-&& написал 08.02.2017 01:06
Таки золотое время заката классической науки... Как сейчас помню - связал три веревочки и пару вязальных спиц, покрутил над столом - ты уже профессор...
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