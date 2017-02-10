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Московский листок

Как дошли мы до жизни такой?

Опубликовано 10.02.2017 автором в разделе комментариев 1

украина война ато техника
Как дошли мы до жизни такой?

Прочитал недавно у одного блогера: "Наш славянский мир сошёл с ума. Ну, Бог с ним, с телевизором, там нормальных просто нет давно, все психи одни. Но мы-то люди, мы нормальные адекватные люди. Что с нами стало?".

Уж не знаю, насколько этот вопль души искренний, вполне возможно, что и это всё фарисейство и лицемерие. Но что правда, то правда: многие люди примерно так думают и чувствуют. Оторвавшись от экранов телевизоров, с недоумением озираются по сторонам и задаются вопросом: как же это вышло? Жили себе мирно в одном государстве – СССР, не враждовали, не воевали между собой, все считали друг друга братьями… А теперь вдруг – православные вовсю колошматят православных, славяне бьют славян. Поверил бы кто-то в такую возможность 25 лет – и даже 10 лет тому назад?

Как же дошли мы до жизни такой? Ведь хотели-то все до одного только хорошего!

А всё просто, как пять копеек. Тем, кто учился при СССР, всё на этот счёт растолковывали ещё в школьном возрасте – и не один раз. Что буржуазный строй – это война всех против всех, что построен он на волчьей конкуренции, а она неизбежно оборачивается кровавыми стычками. Причём местные войны имеют свойство перерастать в мировые… Что буржуазия для сохранения своей власти и отвода глаз от классовых проблем раздувает межнациональную и внутрирасовую рознь, когда братья люто ненавидят братьев, а единоверцы – единоверцев. И буржуям, исповедующим один закон наживы, на все сантименты наплевать и растереть.

Люди старшего поколения не могут не помнить, как им говорилось такое на уроках в советской школе, и поди не один раз. Да только не верили они. Думали, что их обманывают. Что буржуазный строй – это жвачка, кола, джинсы и другие модные и вкусные приблуды. И вообще там, «у них» – безоблачный потребительский рай. А войны, на которые простых людей гонят пушечным мясом ради адских прибылей капиталистов – это всё было давно и неправда. Да и было ли?

Ну что, теперь все убедились, что советские учителя не лгали? Поверили им, когда реальные мины и снаряды, а не жвачка и джинсы, стали падать на собственные дома – или на дома близких и дальних родственников, просто знакомых? Когда сына, брата, родственника или знакомого повесткой затребовали на войну? Потому что у кого из нас нет родственников или хотя бы знакомых в тех частях бывшего СССР, где сейчас идёт война?

Власть буржуазии – это всегда война и смерть, а вовсе не сплошной потребительский рай. Если и рай – то непременно смежный с адом. Вот эту простую истину надо вызубрить и выучить раз и навсегда... Может быть, тогда этого понимания хватит ещё на пару поколений.

А пока мы это не вызубрили – история будет преподавать нам свои жестокие уроки. Крутить через свою мясорубку дальше. И это справедливо – ведь если не доходит через голову, то тогда будет доходить через другие, более чувствительные места...



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Всего комментариев к статье: 1
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Автору статьи написал 10.02.2017 00:22
А. Майсурян написал:
А теперь вдруг &#8211; православные вовсю колошматят православных, славяне бьют славян. Поверил бы кто-то в такую возможность 25 лет &#8211; и даже 10 лет тому назад?
-----------
Украинцы это не славяне. Поэтому среди них немало таких, которые негативно относятся к русским. Подробно об их происхождении на странице:
http://www.newsli.ru/news/world/obschestvo/14773
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