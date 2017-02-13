1917-й - разведка боем

Столетний юбилей заставляет возобновить полемику о событиях прошлого века, о победах и поражениях. Что это было? Фон Хайек говорил – «Спор о рыночном порядке и социализме есть спор о выживании – ни больше, ни меньше». Сам он считал, что рынок этот спор выиграл, а серьезные люди полагают, - настоящая полемика еще и не начиналась. Начнется она только тогда, когда события прошлого века начнут анализировать не ангажированные «историки» и экономисты, а специалисты по технологии управления. Ведь замена капитализма социализмом не что иное, как замена рыночной технологии управления общественным производством научной технологией управления. Такая замена в двадцатом веке не удалась, по очень простой причине – отсутствовало научное определение понятия социализм, а отсюда отсутствовало и понятие технология управления социалистическим общественным производством. Им просто неоткуда было взяться.

Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не могли этих определений дать, поскольку условий для реального жизнеспособного социализма в те времена не было. Поэтому советы авторов Манифеста Коммунистической партии мало чем могут помочь строителям реального социализма. Например, они пишут – «Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией». Они не могли знать, что социалистическому производству, управляемому из единого автоматизированного центра, кредит и банки попросту не нужны. Но ведь единый автоматизированный центр управления мог появиться только в конце двадцатого века, а в начале его пришлось пользоваться кредитом и создавать банки. Пришлось создавать заменитель рынка, чтобы как-то управлять общественным производством. Такой квазирынок породил квазисоциализм, спор с которым натуральный рынок Хайека выиграл.

Но спор рыночного порядка (капитализма) с социализмом продолжается и на повестке дня все та же проблема – выживание. Ни больше, ни меньше. Спор разрешится сам собой, когда человек как будто разумный на собственной безволосой шкуре почувствует – капитализм и выживание несовместимы. До этого не так уж и далеко. Идет спор – можно ли и дальше насыщать атмосферу земли продуктами сгорания углеводородов. Можно - говорят инвесторы, для которых затраты на экологию уменьшают маржу. Нельзя – говорит природа, теряя лед в горах и на полюсах планеты. Обыватель пока на стороне инвесторов – ему нравится путешествовать на своем авто. Когда путешествовать станет некуда, он прислушается к экологам.Прислушается и к коммунистам, которые сами узнают и обывателю скажут, как организовать человеческое общежитие без войн, кризисов, голода и катастроф. Пока этого они не знают.

Со слов Энгельса коммунисты полагали, что достаточно отнять капитал у капиталистов, чтобы разумно организовать производство и удовлетворить все потребности пролетариата и трудового крестьянства. И осуществили это в России. Капитал отобрали, буржуазию утилизировали, а разумно организовать производство за семьдесят лет не смогли. И руками своих вождей задушили преждевременно родившийся социализм, который вполне можно было выходить до жизнеспособного состояния потому, что для этого появилась возможность, отсутствовавшая в начале века.

Семьдесят лет существования и позорная капитуляция раннего социализма заставляют сделать единственный вывод: главное и самое трудное для социализма не экспроприация и утилизация буржуазии, а умение управлять социалистическим общественным производством. Такое умение могло появиться только в середине прошлого века, когда наступила эпоха информатизации. Возможность научиться коммунисты профукали и остались у разбитого социалистического корыта.

Итак, будущим строителям социализма, прежде чем начинать экспроприацию, придется предъявить общественности проект эффективной технологии управления производством, чтобы обыватель не паниковал по поводу отсутствия в будущем туалетной бумаги и макарон. Без такого проекта о социализме лучше не говорить. Но говорят и спорят до хрипоты. Особенно активны антикоммунисты, которых оказалось больше чем опят на гнилом бревне в дождливом лесу. И у них один и тот же убедительный аргумент – длинные очереди и отсутствие колбасы. Что у ученого Надеждина, что у мелкого лавочника. А коммунистам ответить нечем – они не хотят назвать виновных в дефиците продуктов и ширпотреба. Зюганов, к примеру, считает героями авторов реформы, остановившей развитие социализма. Кто и когда будет работать над проектом будущего остается тайной. Есть какие-то намеки со стороны Вассермана, но дальше намеков ничего нет. РАН, видимо, начитавшись Фукуямы, тоже считает, что капитализм вечен. Или считает, что будущее человечества академиков не касается.

Проект эффективной технологии управления социалистическим производством полдела. Семьдесят лет, потраченных на воспитание человека, способного и желающего жить в социалистическом общежитии, почти что пошли прахом. Даже проповедники, получавшие зарплату за распространение и утверждение коммунистической идеологии, мгновенно сменили веру и теперь на токшоу с пеной у рта защищают наш криминальный капитализм. Так что кроме технологии управления производством придется создавать и технологию управления сознанием обывателя.

Эту проблему человечество пытается решить со стародавних времен. Человек рождается немым прямоходящим животным и если первые годы его воспитывают животные, то говорить он не сможет и навсегда животным останется. Если его воспитывают разбойники, то разбойником он и вырастет. Сделать его бесконфликтным для своего окружения пытались все известные нам цивилизации, придумавшие религиозные сказки. Человеку внушали, что нельзя отнимать у соседа материальные ценности и убивать его, что можно и нужно убивать только людей почитающих других богов. Например, не избранных богом или тех, для кого аллах не акбар. Воспитанные таким образом якобы разумные люди усердно убивали и убивают себе подобных, воспитанных по-иному. Новая технология воспитания должна заменить религиозные предрассудки какими - то новыми, привлекательными для всех идеями, объединяющими людей всех цветов кожи.

Научить людей правильно жить намного трудней, чем научить их профессионально трудиться и производить в изобилии материальные блага. Последнее он умеет уже давно. Капитализм может легко обеспечить всему человечеству безбедную жизнь, но не хочет, ибо тогда потеряют привилегии хозяева капитала. Социализм без оговорок желает ликвидировать бедность, но пока не умеет. Когда научится сменит капитализм.

События начавшиеся с политической победы в 1917-ом и закончившиеся поражением в 1991-ом, уместнее всего назвать разведкой боем. В большой советской энциклопедии разведка боем описана, как способ войсковой разведки, состоящий в получении данных о силах противника, его боевых порядках, расположении огневых средств и др. путём наступления. Обычно проводится в случаях, когда др. средствами и способами разведки не удаётся получить необходимых данных о противнике и его намерениях. Наша разведка боем затянулась на семьдесят лет и определила всех врагов будущего социализма, все оружие этих врагов и слабые стороны прежде всего наступающих. Опыт, приобретенный в этом бою, бесценен для человечества.