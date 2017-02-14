Почему Путин не Трамп

Победа Трампа обитателями Кремля преподносится, как победа Путина и его модели суверенной демократии. Зачастую похожую точку зрения выражают и их противники-либералы и даже некоторые западные СМИ и эксперты. Просто для первых это повод для подбрасывания в воздух чепчиков, для вторых повод для посыпания головы пеплом.

В самом деле, мы в пределах всего мира видим торжество политиков нового поколения. Они обычно не принадлежат какому-то из прежних политических кланов. Это странные люди ниоткуда. В Италии торжествует «Движение пяти звёзд», во главе которого популярный комик Беппе Грилло. В Исландии – Пиратская Партия, в Греции широколевая «Сириза», в Испании «Подемос», в Португалии «Левый блок», в Англии сторонники Brexit. И наконец, в метрополии, в государстве-гегемоне власть берет Трамп, как апофеоз происходящего.

Это совершенно разношерстная компания, тут есть и правые, и левые. Но есть нечто общее. И это вовсе не популизм, который будто песок скрипит на зубах комментаторов. Это попытка раз и навсегда уничтожить сложившуюся систему, разорвать цикл и прервать пустой и надоевший всем спектакль, где несколько одинаковых партий или неотличимых друг от друга политиков неумело изображают альтернативу. Популизм в данном случае лишь следствие, попытка мобилизовать как можно большее количество недовольных. Ровно по такому же принципу происходят все великие революции – недовольное, но разнородное население, объединяется, чтобы свергнуть аристократов и чиновников.

Общим желанием людей, выбравших этих маргиналов, было и остается желание разрушить прежний мир. Мир глобализации, мир-империю во главе с США и Западной Европой. И потому объектом нападок становится, как сама эта система, так и разные символы и знаки, её породившие, такие как толерантность, Всемирный банк, разного рода международные соглашения о торговле, агрессивное вмешательство гегемонов во внутреннюю жизнь более слабых государств. Но почему это тогда произошло в самих США? Тут тоже все довольно просто – простым работягам и мелким предпринимателям из глубинки надоело жить хуже, чем жителям крупных мегаполисов побережья, что жируют и богатеют, снимая сливки со сложившейся системы торговли и грабежа. Поддерживая мировую систему разделения труда, когда производство было вынесено в Юго-Восточную Азию, эти господа поддерживали, таким образом, деградацию и уничтожение собственной промышленности, безработицу и обнищание населения США. В этом плане показательна Великобритания, где в своё время Тэтчер вела настоящую войну против шахтеров и профсоюзов, одержала победу и благополучно уничтожила львиную долю английской промышленности. Типичные персонажи Уэлша и Паланика это представители потерянного поколения, которые после неолиберальной революции 80-х, оказались лишними в своей собственной стране. Если помните в самый разгар рейгановских реформ вышел фильм Карпентера «Чужие среди нас», где главный герой-пролетарий, который потерял постоянную работу, понял, что правительство его страны на самом деле пришельцы с другой планеты, иначе происходящего безумия не объяснить. Ширилось и росло глобальное неравенство, все богатства планеты скопились в руках 1% населения Земли, и половина этих людей живут в США. И это на фоне депрессивных старых промышленных центров, вроде Детройта, который стал городом-банкротом. Произошло то самое «Восстание элит и предательство демократии», описанное Кристофером Лэшем.

Но, последние выборы в США неожиданно разрушили систему, которая десятилетиями казалась незыблемой. Уже на праймериз стали лидировать те кандидаты, которых назначили мальчиками для битья, персонажами для иллюзии честности происходящего. Речь о социалисте Берни Сандерсе и Трампе. Они внезапно потеснили Хиллари и того парня от республиканцев. Честно, он оказался столь жалок и незаметен, что лень даже гуглить как его звали. Сандерс под мощным нажимом системы прогнулся, Трамп, имея видимо гораздо больше ресурсов и возможностей, нет. И победил.

Трамп, конечно, далеко не пролетарий, но он ученик политика и богача Росса Перо, который ещё в 80-90-е выступал за третий путь, против ложной альтернативы между республиканцами и демократами.

Вот что пишет об этом Блог Толкователя:

Перо считал, что политическая элита США не только оторвалась от американского народа, от имени которого провозглашена была в свое время конституция, но и предала Америку, заботясь только о собственном благополучии. Система власти, настаивал миллиардер, непрозрачна и порочна, двухпартийная система вместе с механизмом президентских выборов блокирует всякую возможность реальной политической конкуренции. Перо писал: «Президент винит во всём Конгресс, Конгресс — президента. Республиканцы винят демократов, демократы винят республиканцев, а все вместе клеймят бюрократию. Бюрократия тоже не остается внакладе». Позже в одном из своих публичных выступлений Перо добавил: «А кто создал эту бюрократию? Я не видел, чтобы ее создавали марсиане». Политическая система США представлялась ему несовременной и «как будто созданной, чтобы избегать решения проблем».

Росс Перо последовательно выступал против североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), требовал протекционистских мер для американской индустрии и создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Это был ярко выраженный экономический национализм и – в какой-то степени – изоляционизм. Это была ещё не Чайная партия, но что-то уже близкое ей если не в плане экономических рецептов, то в плане общего протестного настроения против глобалистского расползания Америки. В частности, Перо требовал, чтобы усилия по защите свободы и демократии в мире оплачивали не только США, но и их союзники, поскольку Штаты не в состоянии делать это в одиночку и не обязаны расплачиваться за помощь союзникам упадком национальной экономики. В связи с этим Перо предлагал пересмотреть участие страны в международных организациях и, поскольку холодная война закончилась, в разы урезать военный бюджет.

Волшебное слово «реиндустриализация» звучало ещё во времена Обамы. Но система в кризисе редко способна на самообновление, тут нужны люди со стороны. Те самые странные люди ниоткуда, которые берут власть во всем мире. Мы не можем гарантировать, что Трамп будет последователен в этом вопросе, но его первые шаги по выходу из соглашения о Тихоокеанском партнёрстве, говорят, что его намерения серьезны. Он отказывается от имперских амбиций США, но взамен восстанавливает местную промышленность, даёт людям рабочие места у себя дома.

Казалось бы, Путин давным давно вступил на этот путь, вот уж кто популист из популистов. Вот уж кто ратовал за подобную модель до того, как это стало мейнстримом. Но это не так.

Путин и компания ратуют за отмену санкций в первую очередь, чтобы быть спокойными за свои заграничные счета и недвижимость. Они плоть от плоти старой мир-империи, часть мировой транснациональной элиты. И пусть не обманывает нас фронда, скрепы и курс на изоляцию. Это вынужденная мера, вызванная несговорчивостью прежних хозяев Белого дома. Они представители того самого меньшинства, что распродавая и распиливая активы, торгуя углеводоролами, получают с этого прибыль. Модное слово «реиндустриализация» тоже хорошо им известно. Под этими лозунгами баллотировалась в Думу рогозинская «Родина». Но это лозунги. Дела этих господ говорят сами за себя. Только по данным на 2011 год уничтожено 75000 промышленных предприятий. Практически уничтожены такие отрасли, как авиастроение, машиностроение, судостроение. У нас практически нет современных отечественных станков. Те, что остались, работают ещё с советских времен, зачастую их возраст доходит до 50 и более лет. Что касается моногородов, то по данным РБК, из 319 только в 71 городе положение можно назвать относительно стабильным. Около 95 городов находятся в критическом состоянии.

Главред издания «Экономическая и философская газета», Алексей Проскурин ещё на рубеже 10-х годов сделал масштабную подборку уничтожения тех или иных отечественных предприятий. В этом списке есть и Уралмаш, Ижмаш, АЗЛК, МТЗ «Рубин» и множество других не менее важных и крупных предприятий. Масштаб поражает. Многие из них были построены даже не в эпоху сталинской индустриализации в 30-е годы, а гораздо раньше, ещё в XIX веке. Откат происходит не к уровню до 17 года, а к уровню до XVII века. И можно было бы это списать на переход от индустриального общества к постиндустриальному, то каких-то инноваций, каких-то прорывов мы не наблюдаем. Постсоветская промышленность стремительно деградирует. Те, предприятия, что ещё работают, мало изменились с середины прошлого века. Работы выполняются на крайне изношенном оборудовании, сами производственные процессы скатываются к отверточным. Если СССР в конце 80-х сильно отставал от Запада, то сейчас Россия значительно отстает от СССР. Ушедшее в прошлое государство по уровню развития промышленности, использования станков с ЧПУ и промышленных роботов значительно превосходит наше нынешнее.

Казалось бы, два года назад страна взяла курс на изоляцию от Запада, на меньшую зависимость от импортных деталей и товаров. Но процесс уничтожения промышленности продолжается и сейчас. Возьмем хотя бы, завод «Процессор» в Воронеже, который был вполне рентабелен и производил вполне современную электронику. Если, в конце 90-х, Примакову для оживления экономики было достаточно просто расконсервировать простаивающие предприятия, то сейчас это уже невозможно. В течение нулевых были окончательно утрачены специалисты во многих важных производственных сферах. Те, кто работали ещё в советские времена постарели или умерли, молодые же не имеют ни нужного опыта, ни нужной квалификации. Преемственность прервалась. Реформы образования дают о себе знать: современные молодые специалисты некомпетентны в большинстве производственных вопросов. Если они с горем пополам ещё могут поддерживать работоспособность существующих заводов, то если понадобиться возродить заново то или иное производство, они окажутся бессильны. Да и самих заводов остается все меньше, заброшенные цеха ветшают и превращаются в руины. Те, что ещё существуют, уже не могут работать в полную мощность из-за того, что разрушены связи с другими заводами-поставщиками, зачастую уже не существует тех или иных деталей, необходимых в спецификациях на выпуск продукции. Необходимые детали зачастую добываются из старых или списанных модулей. Это самый настоящий постапокалипсис. Наша страна все больше дичает. Мы все больше напоминаем обезьян-бандерлогов, что живут на руинах забытой цивилизации.

Мы уже находимся в ситуации цугцванга: верхи не хотят ничего менять, пытаться построить что-то новое, низы не могут, более того, уже давно не имеют знаний и опыта. Уничтожение промышленности тесно связано с уничтожением социальных институтов, таких как образование и медицина. Сейчас мы наблюдаем возможно одну из финальных сцен драмы превращения России из полупериферийного и самодостаточного государства в страну третьего мира, в поставщика ресурсов и транзита между Европой и Китаем. В то время, как Европа и США берут курс на возрождение индустрии, возвращение производства из стран периферии обратно. И это при том, что Запад никогда не переносил со своей территории наиболее стратегические производства. Наш же путь отныне в возвращении к аграрному хозяйству и продажа избыточного населения в качестве солдат удачи, например Сирии или Донбассе.

Как видите, это внутреняя политика типичная для Рейгана и Тэтчер, нежели для индустриализатора Трампа. Путин лишь пытается примазаться к новой волне политиков, мимикрировать под своего. Но, очевидно, что ему это не удастся. Как отмечает Максим Калашников, Трампу выгодны низкие цены на нефть, поскольку развивающейся промышленности жизненно необходимы дешевые источники энергии. А это поставит окончательные крест на путинской углеводородной диктатуре. К власти в России придут свои национал-популисты. И они тоже, как и в других странах будут людьми неоткуда, никак не связанные с прежней системой, или замазанные в наименьшей степени. Всякие же Навальные с Мальцевыми, которые претендуют на эту нишу, слишком системны, слишком связаны со старым миром, у них нет понимания происходящих процессов, потому и они будут сметены бурным течением истории.

Мир требует обновления, а значит оно скоро придет в полной мере, воздав всем по заслугам. И никто не уйдет обиженным.