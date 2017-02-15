Стресс вызывает рак

Не надо нервничать, но я снова о курении и смертности от онкологических болезней. Дело в том, что обсуждение статей по этой теме снабжает тему новыми, требующими обсуждения фактами.

Итак, я утверждаю, что курение является лекарством, применяемым для ослабления психических стрессов, а рак - заболевание, вызванное ударами по психике человека этих стрессов - это психосоматическое заболевание. Поэтому, если убрать лекарство (курение), то должна увеличиться и смертность от рака. И после принятия 23 февраля 2013 года закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» смертность от рака действительно увеличилась примерно на 10 тысяч сограждан в год.

Это достижение борцов с курением, о котором они могут с гордостью говорить. Но они почему-то стараются замолчать этот рост смертей, как будто в них не виноваты, как будто это не они этих людей убили своей глупостью или подлостью.

Они говорят о другом:

«Мне кажется, Юрий Игнатьевич допускает явные ошибки в логике. Ведь что в нас получается? С одной стороны у нас есть курильщик. Курильщик защищён от рака лекарством, - никотином или какими-то иными, содержащимися в табачном дыме веществами. (Возможно, целым комплексом разных лекарств, хотя и имеющих очень сильные побочные действия.)

А с другой стороны у нас есть не защищённый от рака никакими лекарствами человек. Но это же явное нарушение логики. С курильщиком надо сравнивать не просто человека не курящего, а некурящего человека, который следит за своим здоровьем и занимается чем-то из перечисленного мною дальше: не ест вредную пищу, занимается физкультурой, аутогенной тренировкой, дыхательными упражнениями, йоговскими асанами и так далее, то есть сравнивать с человеком, тоже вооружённым лекарством против рака. Неужели, дядя Юра, хоть что-то из перечисленного мною выше, защищает нас, двуногих существ, от депрессии, рака и так далее, хуже, чем никотин?».

То есть, вопрос ставится в иной плоскости - да, табак это лекарство, но это очень плохое и неэффективное лекарство, поэтому нужно не обращать внимания на убийство сограждан лишением их этого лекарства и продолжать бороться с табакокурением дальше. Продолжать и дальше убивать сограждан в надежде, что они вместо курения займутся лечением хорошими лекарствами - займутся йогой или полезные таблетки начнут пить. Типа лишить народ бесплатной медицинской помощи с тем, чтобы они хлынули к платным медикам. Ну, что же, эффективность борьбы с курением видна по суммирующим результатам - смертность от рака выросла, однако давайте оценим эффективность борьбы с курением и другими способами.

Сначала оценим число курящих сограждан.

Как я писал раньше, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда «Единой России» порадовала, что россияне стали меньше пить и курить в последние несколько лет, но сообщила только, что дети стали меньше пить и курить в два с половиной раза. А насколько меньше стали курить все граждане?

В мае 2016 года ВЦИОМ сообщил, что по его опросам в настоящее время в России курит 31% населения. А в 2009 году в России был проведен Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), который показал в РФ число курящих 39,1% . Как видите, с того времени число курящих снизилось чуть ли не на четверть (а смертность от рака, напомню, в том числе и от рака лёгкого, возросла).

Но что интересно, в том 2009 году тогдашний министр здравоохранения Татьяна Голикова сообщила: «В России от рака ежегодно умирает более 285 тысяч человек, 20% из них - курильщики». Это число в 20% уже тогда вызвало недоумение. Понятное дело, что нынешние министры не сами доклады готовят и не понимают, что в читаемых ими докладах написано, но озвучила Голикова это число не журналистам, а на конференции, посвященной совершенствованию медпомощи при онкологических заболеваниях, то есть в кругу лечащих онкологов. И это число в 20% курильщиков не вызвало у врачей-специалистов никакого протеста! То есть то, что в числе умерших от рака всего 20% курильщиков, похоже на правду.

Кстати, это число «20» какое-то знаковое. В начале февраля 2017 года в новостях науки проскочила новость: «Специалисты рассказали, что примерно 20 процентов курильщиков подвержены риску развития рака. Кроме того, страдает от данной болезни только половина из указанной суммы. Причиной выработки так называемого иммунитета к недугам такого рода являются несколько различных факторов…». Вдумайтесь. Четверо их пяти курящих вообще не подвержены даже риску заболеть раком, поскольку от курения у них вырабатывается иммунитет против рака! Как вам это?

Но поскольку приведенная выше новость об укреплении курением иммунитета против рака дана без ссылки на первоисточник, то опустим её и вернёмся к докладу экс-министра здравоохранения РФ Голиковой - к её 20% курильщиков в общем количестве умерших от рака в 2009 году.

Получается, что 80% умерших от рака - это те, кто вообще не курил. Это сторонники здорового образа жизни, это те, кто укрепляет организм йогой, здоровой пищей и рекомендованными наукой лекарствами. И получается, что всё эти рекомендованные наукой меры предохранения от рака приводят к смерти от рака в 2,7 раза чаще, чем запрещаемое курение. Оценили?

Ну, как же так! - скажут мне. - Ведь все врачи уверяют, что курение в 100% случаев приводит к раку!

А это не врачи уверяют. Врачи лечат. А уверяют:

- те, кто получает деньги от фармакологической мафии, чтобы так утверждать;

- те, кто получает деньги от наркомафии, чтобы так утверждать;

- дебилы, которых в жизни никто не уважает, и которые стараются привлечь к себе внимание своими пакостями окружающим - «борцы за здоровый образ чужой жизни».

А те из учёных и врачей, которые не зарабатывают на подачках от преступных элементов общества, приходят к иным выводам о природе заболеваемости раком - к выводам, о которых я уже несколько лет пишу. Вот февральское 2017 года сообщение:

«Ученые Кембриджского университета в результате своих исследований выяснили, что стресс у мужчин вдвое увеличивает их шанс заболеть и умереть от рака. Такие неутешительные выводы исследователи сделали по итогу многолетних наблюдений…

Проведя исследование с участием нескольких тысяч человек ученые выяснили, что страдающие от постоянного стресса мужчины вдвое чаще контрольной (здоровой) группы заболевали онкологическими недугами. При этом тенденция сохраняется независимо от генетики, экологии и вредных привычек».

Если вы поняли, что прочли только что («экологии и вредных привычек»), то стресс вызывает рак вне зависимости от пресловутых «канцерогенов». А, как я написал в начале статьи, курение является лекарством, применяемым для ослабления воздействия на организм психических стрессов.

Круг замкнулся - Дума и Президент (с помощью дебилов) затрудняют народу приём лекарства от стресса, соответственно, смертность народа от рака растёт.