О вредных для детского здоровья и развития обещаниях "Единой России"

Всегда с удовольствием читаю на "ФОРУМе.мск" ленту новостей, а порою не могу удержаться от комментариев, - самые разные, на первый взгляд, новости бывают тесно и удивительно взаимосвязаны.

Вот Роскомнадзор признал обещания «Единой России» вредными для детского здоровья и развития. Ведомство потребовало от видеохостинга YouTube убрать из общего доступа созданный сторонниками Алексея Навального ролик о предвыборных обещаниях «Единой России», с которыми партия шла на выборы в 2002 году. Как написал оппозиционер в своем блоге, команда YouTube прислала ему письмо, где попросила удалить контент, который вызвал претензии Роскомнадзора. В уведомлении отмечается, что данный видеоматериал нарушает федеральный закон РФ №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», рассказывает телеканал «Дождь».

Российские граждане, уже четверть века получающие незабываемый "демократический опыт", об отсутствии которого так горько сожалели во времена "тоталитарного прошлого", убеждены, что политики всего мира всегда лгут. Наверное, да. Поймать на неисполнении предвыборных обещаний, скорее всего, можно и европейских Меркель с Олландом, и заокеанских Обаму с Трампом, и вождей каких-нибудь банановых республик. И всё же некоторая особенность отечественной политической лжи наглядно просматривается. И в этом наша самобытность, так сказать, суверенное враньё, отличается родными национальными мотивами. Оно безбрежно.

Если за рубежом участники президентских, парламентских, губернаторских гонок всё-таки соблюдают определённые границы, и там можно понять векторы направления, связанные с теми или иными кандидатами, партиями, то у нас в описаниях (только проголосуй! выбери сердцем!) преобразований и светлого будущего во всякой "системной" программе господствует просто запредельная ложь.

Вот есть либерал-демократы во главе с подряхлевшим, но ещё сохраняющем несколько отсыревший порох в протухших пороховницах Жириновским. Где там либерализм? Где там демократия? Партия однозначно, выражаясь языком её патрона, авторитарного типа, с набором популистских, нередко националистических и шовинистических лозунгов. Кто изучал марксизм, поймут такие определения, как партия крупной буржуазии, ищущая массовую опору в маргинальных слоях общества.

Есть коммунисты - зюгановцы со своим поросшим мхом и изъеденном молью лидером. Кто-нибудь наблюдал Зюганова в зоне видимости любого рабочего движения, на какой-либо протестной акции? Скорее, его можно встретить в церкви, молящимся за увеличение бюджетного финансирования думских фракций. Никогда необременённый практической деятельностью в защиту униженных и оскорблённых, он со всей верхушкой КПРФ стал забывать даже свойственную коммунистической идеологии риторику. Последние высказывания Зюганова и ко в канун столетия Октябрьской революции сопоставимы отнюдь не с позицией большевиков или хотя бы меньшевиков с левыми эсерами, не тянут они ни народных социалистов, ни на милюковских кадетов. Пожалуй, ближе всего к современной КПРФ из революционной эпохи "Союз русского народа" с триадой "самодержавие, православие, народность".

Впрочем, оппозиция меркнет на фоне мощи и блеска правящей партии. Политологи, даже прокремлёвские, до сих пор не смогли разобраться с идеологией, постулатами, на которых зиждется это новообразование. Концепцию "Единой России" пока не удалось облечь в достойную научную терминологию, несмотря на многочисленность институтов политических исследований. В низах же её смекнули по-простому, по-народному - "быть ближе к кормушке", но это, наверное, не совсем политкорректно. Знакомясь с обещаниями "единороссов", невольно вспоминается рассуждение из "Дневника писателя" Ф.М.Достоевского о двух видах лжи. Русские сказки, к примеру, ведь тоже выдумка. Вообще, русским людям свойственно слукавить, преувеличить, присочинить. Однако, заметил великий классик, делают это они в большинстве своём без всякой корысти, из одного лишь желания доставить удовольствие читателям или слушателям передаваемых историй. Да ещё известное "ложь да в ней намёк...". К такого рода лжи писатель оказывается терпим, более того, он находит в ней положительные стороны. А вот ложь другого рода, порождаемую исключительно для собственной выгоды, с целью обмана окружающих, чтобы что-то украсть, чтобы смошенничать, заполучить себе в ущерб другим, Достоевский жестоко обличает.

Новости сегодняшнего дня становятся прекрасной иллюстрацией к той "социально-ориентированной политике", которую в поте лица проводит "Единая Россия", сформированные ею правительство и парламент.

Новость № 1. Совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб., что 0,38% больше показателя 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет нефтяной компании. При этом упрекнуть топ-менеджеров как будто не в чем. Размер их заработной платы по сравнению с предыдущим периодом сократился на целых 16%. То есть, как подобает истинным патриотам в кризисную для Отечества годину, нефтяные магнаты разделили тяготы текущего момента с народом. Правда, выплаченные им премии в сумме 2 млрд. все потери компенсировали и, за вычетом НДФЛ, в среднем бизнесмены получали 27 миллионов в месяц. Много? Но менеджеры ведь не виноваты, что настолько "эффективно работают"! Во всём мире цены на бензин падают, а в нефтедобывающей России растут и ещё как! Пример такого жертвенного труда прямо-таки просится на страницы учебников по экономике.

Новость № 2. Почти на треть в ушедшем 2016 году снизилась заработная плата 23 членов правления РЖД. Суммарные же доходы этих господ за тот же временной отрезок выросли на 43% и составили почти 2,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет монополии. Тоже за счёт премий. Разве не "образец высококачественной и результативной работы"?!

Думаю, не следует пояснять, ложь какого рода обнаружил Роскомнадзор в предвыборных обещаниях "Единой России" 2002г. Никто же русские сказки не запрещает. Поэтому согласиться с ведомством, что подобный контент наносит вред детскому здоровью и развитию, можно и нужно. Вероятно, данную позицию потребуется распространить на предвыборные обещания всех последующих кампаний. Или уж запретить Достоевского с его измышлениями. "Единую Россию" ведь с "парламентской оппозицией" не запретить.