Конституция запрещает статью о «защите чувств верующих»

Открытое письмо

главе Следственного комитета РФ

А.И.Бастрыкину,

официальному представителю

Московского Патриархата

В.Р.Легойде

Уважаемые Александр Иванович и Владимир Романович!

Пишу вам по просьбе группы журналистов-государственников, обеспокоенных ростом уголовных дел за лайки, перепосты и «оскорбление чувств верующих».

Этот последний пример, не сомневаемся, вам известен. Цитирую по сайту Следственного управления СК РФ по Белгородчине. Там в начале месяца «возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)».

Что же совершила неизвестная? Оказывается, «в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих».

Как дополняет сайт «Newsru.com», «правоохранителям об этом стало известно из жалобы одного из пользователей соцсети».

При этом, судя по всему, служительниц церкви поступок «молодой женщины» не возмутил. Они не сделали ей замечание, не предложили покинуть божье место и не пожаловались правоохранителям.

И это правильно, очевидно, поскольку учение Христа, как вы знаете, призывает православных к смирению, покаянию и всепрощению. «Не судите, да не судимы будете…». Мы правильно цитируем эту краеугольную заповедь Нагорной проповеди?

Небольшая информация о «белгородском деле» вызвала в соцсетях жаркие споры. В частности, на независимом портале ФОРУМ.мск (http://forum-msk.org/material/news/12782852.html).

Вопросов спорщики накидали друг другу немало, а ответов нет. Вот нам бы и хотелось получить от вас компетентные ответы.

Мы помним, как, почему и когда появилась эта ч.1 ст.148 УК. А родилась она после того, как 21 февраля 2012 г. участницы панк-группы «Pussy Riot» Алехина, Толоконникова и Самусевич 45 секунд дрыгали ногами в храме Христа Спасителя. Зачем? Чтобы наложить на эту видеокартинку слова и музыку своего «панк-молебна» «Богородица, Путина прогони». Однако охрана быстро выдворила попрыгуний на улицу.

Тем не менее, как элегантно выразился наш президент, кощуницы получили по «двушечке» - третья условно (http://www.ntv.ru/novosti/348598 ).

Почему же эта грозная статья появилась фактически только через год после страшного злодеяния «Пусей»? Да потому, видимо, что ее сочинители никак не могли сформулировать состав преступления. Припоминается, глава государства вроде даже забраковал ее первый вариант.

И, тем не менее, на наш взгляд, она и по сей день выглядит очень сырой. Авторы законопроекта не потрудились дать в законе толкования, кто такой «верующий», что такое «чувства верующих» и каким образом они могут оскорбляться? Нет даже примерного перечня богохульственных деяний.

Если при входе в ту же белгородскую церковь хотя бы висело предупреждение, что прикуривать от свечей запрещается – тогда другое дело. Но ведь и его не было. И разве трудно заранее сделать такие надписи, чтобы не возбуждать потом дела о прикуриваниях?

Сразу же по этому делу возникают вопросы. Что это за г-н верующий, который спустя восемь месяцев после прикуривания девицей от церковной свечи вдруг оскорбился и накатал на нее жалобу в компетентные органы? Как он доказал в своей просьбе ее наказать, что он именно верующий?

Как именно он оскорбился и почему ему настолько поверили господа следователи, что моментально завели против курильщицы уголовное дело? Обычно, возбуждению все же предшествует доследственная проверка, а тут - немедленно.

Что вызывает некоторые нехорошие предположения. Например, что та молодая особа отвергла притязания этого кавалера, и он решил ей отомстить.

Вот почему, уважаемые Александр Иванович и Владимир Романович, журналисты хотели бы получить от вас четкие определения понятий:

а) кто такой «верующий»?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление чувств верующих»?

В самом деле, то, что, может быть, «оскорбляет» одного православного верующего, совсем не возмущает другого. И тем более мусульманина, который всех исповедующих другие религии считает «неверными».

К тому же вид в храме молодой привлекательной девушки, прикуривающей от свечи, у мужчин может вызвать совсем иные, далекие от оскорбленности, ассоциации и настроения.

На наш же, может быть, непросвещенный взгляд, ч.1 ст.148 о защите «чувств верующих» вообще не должно быть в Уголовном кодексе. Почему? Потому что она противоречит Конституции страны.

Постсоветская Россия провозгласила себя светским государством, отделила от себя религиозные организации и записала это в своем Основном законе. Так какое дело в принципе ее правоохранительным органам до неведомых чувств отделенных от государства верующих?

И когда, например, депутат Госдумы Н.Поклонская уверяет, что получила 20 тыс. писем от верующих, которые требуют запретить прокат еще не отснятого фильма «Матильда», у многих снова возникают все те же «проклятые» вопросы.

Как она заочно могла определить, что ей написали именно «верующие», а не провокаторы, конкуренты или просто лица, обозлившиеся на режиссера картины?

Разве она – депутат высшего органа законодательной власти нашего государства не понимает, что по своему статусу не может быть арбитром в споре «православных активистов» с создателями фильма?

Надеемся, наши вопросы не очень вас затруднят.

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России