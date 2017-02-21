Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ДНР и ЛНР — уже не Украина. Но что?

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 0

украина днр лнр новороссия
ДНР и ЛНР &#8212; уже не Украина. Но что?

Вчера вечером дал интервью "Свободной прессе", точнее Дмитрию Родионову. Важная тема, поэтому воспроизвожу на ФОРУМе.мск с небольшим редакционным комментарием.

Почти четверть россиян считает, что необходимым признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 20 февраля, говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты проводившегося с 5 по 6 февраля методом телефонного интервью опроса.

По результатам опроса выяснилось, что половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% - в виде помощи в расширении автономии, 24% настаивают на признании независимости республик, 18% допускают возможность их включения в состав России.

При этом более трети опрошенных выступает за нейтралитет в этом внутриукраинском конфликте, в то время как 4% процента считают, что Россия должна помочь киевским властям восстановить контроль над всей территорией Донбасса.

При этом 16% верят в возможность разрешения украинского кризиса дипломатическим путем, столько же считают возможным оказывать давление на Киев.


Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов предлагает прежде всего оценить сам факт такого опроса.

— На самом деле, россиян не так уж часто опрашивают по поводу действительно важных для страны вещей. Скажем, присоединение Крыма прошло без опросов — ограничились референдумом в самом Крыму и почти единогласным голосованием в парламенте. Не ставили вопрос о присоединении Донбасса и весной 2014 года, когда на фоне успеха Крымской весны голосование было бы однозначно положительным.

Так чего же хотели добиться опросом теперь? Ясно, что за 3 года накопилось немало негатива, чего стоят постоянные убийства героев раннего периода донбасской интифады, многие просто устали от украинских новостей и у них опрос вызывает раздражение. Даже без всякого опроса ясно, что результат в 2017-м году будет куда менее единодушным, чем в 2014-м. Только половина опрошенных в той или иной степени сегодня настроена позитивно к судьбе республик. Логика требует признать, что другая половина на негативе. 24% выступающих за признание независимости — это отрицательный результат. Хотя, учитывая то, с чего я начал, — с достаточно неожиданного появления этого опроса, его результаты было бы желательно перепроверить. По своему опыту скажу — такого рода перепроверки дают порой прямо противоположный результат.

«СП»: — Почему вхождение Крыма в Россию поддержало все же большее количество россиян? Донбасс в России знают хуже?

— Как я уже сказал выше, вхождение в состав РФ Крыма проходило в режиме спецоперации, говоря проще, «как снег на голову». Никаких корректных замеров общественного мнения просто не проводилось, но на бытовом уровне можно поверить, что подавляющее число граждан РФ встретило эту новость позитивно. Я не думаю, что в России знают Донбасс хуже, чем Крым. И полагаю, если бы вопрос признания его независимости встал в 2014-м году, подавляющее большинство граждан РФ высказались бы «за». За вхождение его в состав России высказалось бы предсказуемо меньше, но тоже много, существенно больше, чем нынешние 18%.

«СП»: — Будет ли расти процент россиян, поддерживающих признание независимости ЛДНР? Что вообще влияет на это?

— Думаю, вопрос признания или непризнания ЛДНР будет решаться не на основе общественного мнения. У меня прогноз здесь плохой — раньше признавать было проще. Время работает против. Тут много причин, главная, наверное, что в условиях неопределенности очень трудно вести государственное строительство, а успех или неуспех республик будет прямо влиять на отношение к ним в России и вообще везде. Когда на вопрос «Вы хотели бы жить в Донецке?» жители Оренбурга и Кемерово хотя бы на 20% ответили бы утвердительно, можно было бы говорить о позитиве. И это не только шкурный, материальный вопрос — пока нет психологического комфорта в новых республиках. Это не национальные республики, где играет роль фактор «своей земли»: пусть плохо, но я осетин, абхаз, армянин и буду жить там, где живет мой народ и, если надо, умру.

А для жителей Донбасса и в России свой народ, и на Украине тоже. Есть выбор, есть соблазн. А в России видят поток «беженцев», часто призывного возраста, дееспособных и задаются вопросом — а что они бегут-то из своих республик? Не защищают свою свободу с оружием в руках? У нас от их независимости проблемы, а им она не очень-то и нужна, раз бегут? Я напомню о надеждах 2014 года: многие верили, что республики Донбасса станут в чем-то «другой Россией», улучшенным вариантом. Но надежды не оправдались…
 
 От редакции: Для начала мы дадим свой опрос, как и обещано в материале "СП", повторяющий вопросы ВЦИОМа. Это главное в редакционном комментарии.
 
 
В принципе, очень смущает, что самое большое число "за" по данным ВЦИОМа получил ответ "Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет" - 36 процентов, больше трети всех опрошенных. Не внушает оптимизма, хотя, конечно, всего 4 процента за предложение помочь Киеву в борьбе с ополченцами - это хорошо говорит о наших гражданах. 
 
А 36 процентов - это и есть усталость и разочарование, и не только в ЛДНР, и даже не столько в них, сколько вообще в официозе.
 
Но посмотрим, как проголосуют наши читатели.
 
А.Б.


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дело о высылке ополченца на Украину закончилось удачно (1)
"Дипломатический пендель" по случаю поездки батьки Лукашенко в Сочи (3)
Полиция обыскала столичный офис Другой России и задержала 14 нацболов (1)
Москва заняла второе место в мире по автомобильным пробкам (5)
"Опущенная" силовигархией Белоруссия не намерена признавать паспорта ДНР и ЛНР (3)
Постпред России при ООН Чуркин скончался накануне своего 65-летнего юбилея (23)
Российские Т-90МС скоро могут оказаться на стороне игиловцев (5)
Едросс Гаффнер оказался парень - не промах: сокрытие имущества лишь самый скромный его грех (2)
С единороссов-обещалкиных будет жёсткий президентский спрос, но тоже предвыборный (1)
Кто-то накрыл Европу облаком радиоактивного йода-131 (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сирия плачет
Максим Калашников Максим Калашников: ЭПИТАФИЯ-ПРОПОВЕДЬ ОФИСНОМУ ПЛАНКТОНУ
Дарья Митина Дарья Митина: Хизбалла приглашает;)
Максим Калашников Максим Калашников: Е.Шабаев. О "временном признании" документов ЛНР И ДНР
Максим Калашников Максим Калашников: Зигующий бандеровец из ялтинской мэрии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss