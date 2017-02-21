ДНР и ЛНР — уже не Украина. Но что?

Вчера вечером дал интервью "Свободной прессе", точнее Дмитрию Родионову. Важная тема, поэтому воспроизвожу на ФОРУМе.мск с небольшим редакционным комментарием.

Почти четверть россиян считает, что необходимым признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 20 февраля, говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты проводившегося с 5 по 6 февраля методом телефонного интервью опроса.

По результатам опроса выяснилось, что половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% - в виде помощи в расширении автономии, 24% настаивают на признании независимости республик, 18% допускают возможность их включения в состав России.

При этом более трети опрошенных выступает за нейтралитет в этом внутриукраинском конфликте, в то время как 4% процента считают, что Россия должна помочь киевским властям восстановить контроль над всей территорией Донбасса.

При этом 16% верят в возможность разрешения украинского кризиса дипломатическим путем, столько же считают возможным оказывать давление на Киев.



Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов предлагает прежде всего оценить сам факт такого опроса.

— На самом деле, россиян не так уж часто опрашивают по поводу действительно важных для страны вещей. Скажем, присоединение Крыма прошло без опросов — ограничились референдумом в самом Крыму и почти единогласным голосованием в парламенте. Не ставили вопрос о присоединении Донбасса и весной 2014 года, когда на фоне успеха Крымской весны голосование было бы однозначно положительным.

Так чего же хотели добиться опросом теперь? Ясно, что за 3 года накопилось немало негатива, чего стоят постоянные убийства героев раннего периода донбасской интифады, многие просто устали от украинских новостей и у них опрос вызывает раздражение. Даже без всякого опроса ясно, что результат в 2017-м году будет куда менее единодушным, чем в 2014-м. Только половина опрошенных в той или иной степени сегодня настроена позитивно к судьбе республик. Логика требует признать, что другая половина на негативе. 24% выступающих за признание независимости — это отрицательный результат. Хотя, учитывая то, с чего я начал, — с достаточно неожиданного появления этого опроса, его результаты было бы желательно перепроверить. По своему опыту скажу — такого рода перепроверки дают порой прямо противоположный результат.

«СП»: — Почему вхождение Крыма в Россию поддержало все же большее количество россиян? Донбасс в России знают хуже?

— Как я уже сказал выше, вхождение в состав РФ Крыма проходило в режиме спецоперации, говоря проще, «как снег на голову». Никаких корректных замеров общественного мнения просто не проводилось, но на бытовом уровне можно поверить, что подавляющее число граждан РФ встретило эту новость позитивно. Я не думаю, что в России знают Донбасс хуже, чем Крым. И полагаю, если бы вопрос признания его независимости встал в 2014-м году, подавляющее большинство граждан РФ высказались бы «за». За вхождение его в состав России высказалось бы предсказуемо меньше, но тоже много, существенно больше, чем нынешние 18%.

«СП»: — Будет ли расти процент россиян, поддерживающих признание независимости ЛДНР? Что вообще влияет на это?

— Думаю, вопрос признания или непризнания ЛДНР будет решаться не на основе общественного мнения. У меня прогноз здесь плохой — раньше признавать было проще. Время работает против. Тут много причин, главная, наверное, что в условиях неопределенности очень трудно вести государственное строительство, а успех или неуспех республик будет прямо влиять на отношение к ним в России и вообще везде. Когда на вопрос «Вы хотели бы жить в Донецке?» жители Оренбурга и Кемерово хотя бы на 20% ответили бы утвердительно, можно было бы говорить о позитиве. И это не только шкурный, материальный вопрос — пока нет психологического комфорта в новых республиках. Это не национальные республики, где играет роль фактор «своей земли»: пусть плохо, но я осетин, абхаз, армянин и буду жить там, где живет мой народ и, если надо, умру.

А для жителей Донбасса и в России свой народ, и на Украине тоже. Есть выбор, есть соблазн. А в России видят поток «беженцев», часто призывного возраста, дееспособных и задаются вопросом — а что они бегут-то из своих республик? Не защищают свою свободу с оружием в руках? У нас от их независимости проблемы, а им она не очень-то и нужна, раз бегут? Я напомню о надеждах 2014 года: многие верили, что республики Донбасса станут в чем-то «другой Россией», улучшенным вариантом. Но надежды не оправдались…

От редакции: Для начала мы дадим свой опрос, как и обещано в материале "СП", повторяющий вопросы ВЦИОМа. Это главное в редакционном комментарии.

В принципе, очень смущает, что самое большое число "за" по данным ВЦИОМа получил ответ "Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет" - 36 процентов, больше трети всех опрошенных. Не внушает оптимизма, хотя, конечно, всего 4 процента за предложение помочь Киеву в борьбе с ополченцами - это хорошо говорит о наших гражданах.

А 36 процентов - это и есть усталость и разочарование, и не только в ЛДНР, и даже не столько в них, сколько вообще в официозе.

Но посмотрим, как проголосуют наши читатели.

А.Б.