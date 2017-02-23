День рождения Лимонова, переходящий сквозь "обезьянник" в День РККА

Воистину, ничего эдакого мы не замышляли. Просто отыграть 40-минутный сэт, включающий песни «Сломать Систему», «Винтовка это праздник» и другие народные хиты, включая кавера на песни Высоцкого и партизанскую, времён ВОВ )посвящённую Донбассу, кстати). И даже ни словом не обмолвились ни о грядущем празднике, ни о дне рождения Лимонова – хотя лимоновцев была бОльшая часть зала...

Что такое «Драйв-холл»? Обыкновенный экс-ЗАГС. Микрорайонное заведение, в котором главную, основную кассу делают свадьбы и поминки. Залов несколько, и наш концерт с экзотическим названием «По+ую мороз» (мозорец, кстати, специально приударил) – не обещал никаких сенсаций. Шесть команд, готовых мирно отыграть для тридцати примерно человек свои песенки. Скромный бар, где пиво из экономии разливают не кеговое, а из банок…

Уже выступила «Барби в розовых шортах», говорят (мы-то пришли позже), и выступала при нас довольно жёсткая, но без живых барабанов, электронизированная Anenerbe Music Club – поющая на русском. В зале не происходило ничего необычного – редкий слэм и мгновения синхронизации сознаний. Когда вышел Саша Аронов (герой лимоновских проз), народ хоть и не плясал, но вникал – тоталитарное техно в духе Laibach и Ministry вызвало определённый отклик. Срабатывал индустриально-обрекающий видеоряд.

…Наш гитарист Женя, сам когда-то работавший в крупном рок-клубе на ВДНХ («Меццо-форте»), в какой-то момент в закулисье собрал «Банду Махоркина» и посоветовал инструменты оттащить в машину Махоркина. Мол, что-то там снаружи полицаи ходят. Инструменты мы никуда перетаскивать не стали – что за глупости? Тем более, возле нас так соблазнительно переодевались в сценические костюмы via Russians…

И вот, когда выступление Torch project Аронова достигло апогея, он пел, а точнее скандировал «… учили меня отец мой и мать: грабь награбленное, грабь!» - появились в зале люди в серой форме. Вырубили электричество на сцене. Стали проверять паспорта.

А самое важное в данном мероприятии было как раз то, что хэдлайнеры-то приехали аж из Эстонии. Настоящие панки, их организатор концерта Илья «выписал». И не успел я им высказать заготовленную шутку «ээстЭви нэ гриИбу», как полицаи за отсутствием паспортов потребовали от наших советских братьев - поехать аж в хостел, чтобы оные паспорта им предъявить. Но это был только первый наряд, небольшой. Который удалился с эстонской группой Mad Morality вместе, и вроде бы концерт возобновился. Саша Аронов даже начал настраивать звук для «Рашанз». Но тут в зале повеяло казарменным смрадом – это явился уже следующий наряд полицаев, с резиновым дубьём.

Кажется, отметить канун Дня Красной Армии с истинно-советским размахом нам не дадут – чтобы и девочки в кокошниках той самой Лолы Вагнер из лимоновских «Сыров», она же Магдалена, и эстонские горячие панки, и олдскул нацбол-техно, и рок-коммуна на одной сцене… Среднеазиатский полицай, определённо без завоеваний РККА не попавший бы в эти края в 21-м веке, гордо донёс свою миссию до нас – с хитрецой сперва. Мол, где ваши вещи? А потом он же первый изрёк «концерта не будет» - вот какая худкомиссия, господа готовящиеся праздновать «День воинской славы»…

Лола Вагнер, пока мы стояли в ожидании фильтрации по паспортам (а ещё говорят, что мы поём о надуманном полицейском государстве!), довольно спокойно взирала на полицаев, уже плотно облачённая в красный концертный костюм, и недоумевала – может, хотя бы и их заствят раздеться в поисках припрятанных меж титек документов?.. Но почему-то русский народный вид Via Russians не вызывал у полицаев никаких нарицаний. Матрёшки – вне подозрений. Хотя, уверен, в этом весёлом шоу, которое почти началось и человек-медведь с бабалайкой даже вылез на сцену – думаю, были бы не только политкорректные номера.

Вот же совпаденье, - думал я, пока мой паспорт на свой гаджет фотографировал полицай, - ведь более праздничной, интернационалистской и воистину воинской атмосферы нигде в округе не было в этот час. На столь редкое стечение столь многих групп из разных мест, на воистину международной рок-слёт, приехали даже полевые командиры ДНР, а уж Александр Аверин почтил за долг присутствовать там… И вот – такой безвременный финал, а мы как именно замыкающие – уходим не солоно хлебавши.

Крайний государственный национализм проявили полицаи – вязали исключительно нацболов и эстонцев. Мы ушли, как, видимо, привилегированные – владельцы московских паспортов… С стен печально свисали триколоры – признак того, что город, пока наш концерт насильственно сворачивали, всё-таки взяли «белые», и власть тут трудящимся не будет принадлежать в ближайшие дни. Соседствующие рядом с беляцкими триколорами флаги Москвы, хоть и красного цвета, но со всё тем же монархическим Георгием – не утешали, хоть и выдумал их Лужков, видимо, именно для «восстановления баланса».

А мы так репетировали долго! Труд – впустую… Засто вот ДВД и прочие агитматериалы я успел раздать. В конце концов - не привыкать подпольщикам работать в такой обстановке…

Праздник, говорите? Нет – скандал. Причём, международный. Кто-то из попутных другороссов шутил: мол, Mad Morаlity в своей Эстонии считали, что панк-рок – это приехать да сыграть на радость своим же девочкам… Нет, истинный панк-рок это оказаться в вонючем обезьяннике сырьевой империи где-то в районе метро «Рязанский проспект»!

«Ах, что это они творят в своём Евросоюзе с нашими памятниками павшим в Великой Отечественной!» - причитали нашисты десять лет назад… А сама-то ваша полицайская империя – хорошо себя ведёт с эстонцами?!

А в это же самое время НАТО разворачивает в Эстонии свои войска против РФ. Что ж, в день чуждого нынешней официозной Эстонии, равно как и белогвардействующей элите РФ праздника – у НАТО появился лишний повод обвинить останки СССР в недружественном отношении к детям уже новой экс-советской республики. Не дали парнишкам попеть, порадовать девочек песнями о зоопарке. Может, из этого полицейского зоопарка мы, и эстонские, и российские, и прочие республиканские узники Системы - выйдем только вместе? Как и велит Красная Армия, снимающая все былые национальные барьеры… Государственная ксенофобия и паспортный национализм ничего иного не оставляют в качестве альтернативы.

А перезентацию ДВД «Эшелона» и миньона «Банды Махоркина» мы всё же обязательно проведём, в марте или апреле. Но железно. Ибо от таких рейдов - крепчаем.

Относительно того, кто же сорвал, а точнее - "заложил" мероприятие, есть чёткая "групповая" гипотеза: гитарист наш, пока курил у дверей "Драйв-холла", видел одного из клубных менеджеров, говорящего с полицаями на улице - ещё с обычным нарядом в легковушке. Получив уже арендную плату за зал и увидев, что с бара от 30 человек прибыль будет минимальной, местные буржуа посчитали, что им выгоднее оборвать концерт - чтобы не доплачивать всему персоналу, а высчитать почасовую... Ну а кто же поможет в этом забесплатно, как не родное государство? Вот такая классовая, мизерная бывает мотивация - ещё раз повод вспомнить, за что и с кем боролась Красная Армия, выросшая из точно таких же красногвардейцнв- маргиналов, как из полевые командиры ДНР, так и не услышавшие нашихпесен, презревших национальное в пользу Всемирного, в пользу Интернационала...

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