Эпитафия-проповедь российскому обывателю

Вдоволь рассказав вымирающему в РФ офисному планктону о его участи (http://forum-msk.org/material/economic/12848600.html), переключимся-ка на миллионоголового расейского обывателя. Того, кто еще недавно считал себя «средним классом», а ныне так же вымирает, опускаясь на дно океана нищеты и образуя органические отложения на нем.

О твоих незавидной судьбе и глупости поговорим, обыватель…

«ТЫ БЫЛ СЛИШКОМ ГЛУП»

Такую эпитафию Максим Калашников выбьет на твоем могильном камне. Причем без особой жалости. Тебе сейчас очень плохо, обыватель, ты нищаешь и доедаешь свои сбережения, с тоской вспоминая о том, что никогда так хорошо не жил, как при ВВП в начале нового века. Ни в СССР, ни в Российской империи. Пришедшие «экономические холода» - надолго, и тебе уже не сохраниться, несчастный и недалекий разумом мещанин. Большинство так называемого «среднего класса» в РФ суждено опуститься в разряд бедных.

Кто в этом виноват? Наполовину – власть, «элита». А наполовину – сам расейский обыватель. Ты ведь на пару с «элитой» проедал страну, аки червь – яблоко, в «тучные»-то годы. Вместо того, чтобы покупать станки и оборудование, «элита» воровала и откачивала нефтедоллары за рубеж, позволяя тебе, обывателю, радоваться миллионам импортных тачек и прочим зарубежным товарам. Власть прожирала РФ несколькими тысячами пастей и помногу, а ты, обыватель – миллионами ртов, по крохам. Да еще и поддерживал эту власть: мол, пилит, но и нам жить дает. Она ведь тебя, обыватель, купила. Превратила в бесправного подданного, но зато кинула тебе «кость» на десятки миллиардов долларов в год. Пока нефть оставалась дорогой. А как подешевела – кость отобрали, а рабство – оставили.

А вот теперь ты, миллионоголовый глупый «потребляец», и заплатишь за все эти импортные авто и потребительские кредиты. Разве ты думал о том, что в «нулевые» попросту проедаешь нефтегазовые доходы РФ, уничтожая будущее собственных детей? Разве ты в каком-нибудь 2005 году задумывался над простейшим вопросом: «Сейчас мы живем за счет вывоза нефти и газа. Но что будет, если они упадут в цене? Разве в РФ строятся передовые заводы и фабрики, которые обеспечат нам большие доходы помимо углеводородов? Разве мы сможем заместить выпавшие доходы от сырья производстсвом всевозможных машин, приборов, электроники, одежды, обуви, лекарств? Почему власть беспечно проматывает сырьевые барыши?»

С властью-«элитой» давно все ясно. Клика сырьевых клепто-феодалов, она ненавидит промышленность, ибо индустриализация РФ означает смерть оной «элиты». Но ты-то, обыватель, чем думал? Как ты рассчитывал жить в стране, превращенной в придаток к Сырьевой Трубе?

Когда мы говорили тебе о том, что стране нужны не архидорогие универсиады, олимпиады и мундиали стоимостью в триллионы рублей, что эти деньги надо инвестировать в заводы, агропромышленные комплексы, дороги – ты отмахивался и поливал нас грязью. Мол, стране нужны мировые события, гордость за себя. Наоборот, нам нужны олимпиады! А вы, мол – завистники проклятые, пятнающие Светлый Образ…

Когда мы пробовали говорит вам о том, что сначала надо думать о таких важнейших для национального будущего вещах, как дешевые и долгие кредиты реальному сектору, как разумные налоги и покровительственные таможенные пошлины, ты, обыватель, зевал. Тебе было СКУШНО. Все это требовало осмысления, интеллектуальных усилий. Куда легче и интереснее было пялиться на ток-шоу Малахова и Соловьева. Ты предпочитал дуть пиво, смотреть футбол и рассуждать о новой «тачке».

Сколько еще совсем недавно набрала петиция о роспуске футбольной сборной РФ? Миллион подписей за пару деньков? Требование об отставке Набиуллиной, о доступных кредитах, о новых налогах и создании промышленности набирают от силы две-три тысячи подписей. Как, впрочем, и требования в защиту патриотов-политзаключенных. Ты скулишь о том, что тебе сейчас плохо, обыватель? Но ведь ты не хотел думать о том, что касается тебя самого, ты все больше о футболе переживал.

Твоя глупость и становится причиной твоего жалкого конца…

ПОЧЕМУ ВЫ ЖИВЕТЕ ХУЖЕ АМЕРИКАНЦЕВ?

Вот ты, обыватель, любишь пожаловаться: «Нам бы – такие же зарплаты, как в Америке или в Европе!». Интересно, а разве ты при этом требуешь таких же длинных и дешевых кредитов для промышленности и аграриев, как в США или ЕС? Разве ты, как приверженцы Трампа, требовал выхода РФ из ВТО и введения протекционистских пошлин во имя развития отечественного производства и ради того, чтобы от русских предприятий шли налоги на финансирование образования, медицины, дорог, городского хозяйства? Нет. А откуда тогда у тебя возьмутся такие же зарплаты, как на Западе? За счет чего?

О сырье и «самой богатой стране в мире» можешь забыть. Все сырье, вместе взятое, дает РФ не более 560 миллиардов долларов в год. Включая сюда, помимо нефтегаза, и уголь, и руды с металлами, и зерно, и лес, и алмазы. И чем больше сырья ты выбрасываешь на мировой рынок – тем больше падают цены на него. Обладая почти вдвое меньшим населением, немцы на экспорте машиностроения и наукоемкой продукции имеют триллион долларов в год. Ты до сих пор хочешь, обыватель, Емелей лежать на печи и иметь свою долю от вывоза сырья? Даже 560 миллиардов баков в год, разделенные на 144 миллиона душ – это всего лишь 3,9 тысячи долларов в год. По триста с хвостиком долларов в месяц. Да ты столько и имеешь, россиянин. Ну да, конечно, из общей выручки от вывоза сырья надо вычесть расходы на его добычу и транспортировку, на прокорм начальства. Следует добавить к этому тот продукт, что в РФ производится помимо сырья. В общем, на долю зарплат придется не более сорока процентов. Да так и выходит. Получите свои жалкие (в среднем) 500 долларов в месяц – и подыхайте.

Тебе не приходила в голову, обыватель, такая простая мысль, что сырьевые страны практически всегда бедны? Что чисто на сырье могут жить лишь государства с мизерным населением, типа Норвегии или монархий Персидского залива? Если не приходила – мои соболезнования. Историю надо было учить. Промышленно развитые страны всегда богаче и сильнее, чем сырьевые и аграрные.

Твоя непроходимая тупость, расейский обыватель, не уникальна. Такими же ослами/баранами были и царский мещанин, и советский. Европейский обыватель сам голосовал за уничтожение своего благосостояния. Но это – не оправдание для тебя, а диагноз. Знаешь, почему ты живешь хуже американца или даже не самого умного европейца? Потому, что янки осознает свои интересы и готов за них биться, а ты, обыватель расейский, даже осознать своих интересов не в состоянии. И голосуешь за ту власть, что ведет тебя к обрыву.

Приведу простой пример. В 1879 году в Соединенных Штатах партия гринбекеров (Она же – рабочая, она же - национальная) выступила против золотого стандарта, за дешевые деньги. Гринбекеры говорили, что дешевые деньги покончат с экономической депрессией, не допустят власти банкиров и спекулянтов над производством. Гринбекеры провели 14 членов в Конгресс. Но тогда атака гринбекеров сорвалась из-за того, что Европа в 1879-м, столкнувшись с дефицитом зерна, стала закупать в Америке хлеб, залив ее своим золотом.

Атака возобновилась после кризиса 1893 года. Снова поднялось движение фермеров, рабочих, промышленников и малого бизнеса, требовавшее дешевых денег, отказа от золотого стандарта, чеканки не только золотых, но и серебряных долларов. Возникла Народная партия с такими требованиями. На ее сторону встали миллионы фермеров. Конгресс под их давлением в 1894-м вводит 2-процентный подоходный налог на личные доходы выше 4 тысяч долларов в год. Фермеры были страшно недовольные падением цен на свою продукцию и тем, что они попадают под власть банков-кредиторов. На сторону фермеров встали малые предприниматели и рабочие. Железнодорожники устроили грандиозную забастовку 1894 года, на подавление коей президенту Кливленду пришлось бросить войска.

Во главе протеста стал конгрессмен Уильям Брайан (1860-1925 гг.). Если переводить все это на нынешние реалии, то это как если бы в нынешней РФ возникло бы массовое, яростное движение за новые, благоприятные для производства, налоги. За отставку Набиулиной и за дешевые кредиты для реального сектора. За то, чтобы из власти были навсегда выброшены Чубайс, Кудрин, Греф, Шувалов и прочие сислибы.

В 1894 году партия Брайана требовала уже не только дешевых денег, но и контроля правительства над железными дорогами (чтобы не раздувались тарифы) и даже над банками, роспуска трестов-монополий, ослабления власти Верховного суда, прямых выборов сенаторов гражданами, свободы действий профсоюзов и принятия закона о налоге на прибыль. Брайанисты выступали против плутократии (всевластия сверхбогачей), то есть – если говорить нынешним языком – против олигархии.

Брайан выступил кандидатом на президентских выборах 1896 года против ставленника олигархии Мак-Кинли, но проиграл ему (176 против 271 голосов выборщиков.) Но усилия брайанистов не пропали даром: в начале ХХ века позникает мощная Партия прогрессистов, которая выливается в широкое движение. Его представителями становятся президенты Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт. В 1933-1945 годах многое из программы гринбекеров и брайанистов воплощается в жизнь Новым курсом Ф.Рузвельта.

Так вот, россиянский обыватель, американцы упорно и яростно боролись за свои права и интересы. На фоне фермеров США 1890-х годов ты выглядишь инфантильным дебилом. Вы сами, читатель, знаете, что поддержка партии или движения в РФ, что выступит за дешевые деньги и против плутократии, за протекционизм и разумную экономическую политику, будет ничтожной. Ибо обывателю это СКУШНО и непонятно. Ибо он по развитию и уму оказался ниже, чем американские трудяги 1879 и 1896 годов…

ЗАЧЕМ ДАЛЕКО ХОДИТЬ?

Можно взять примеры поближе. Скажем, несколько лет назад мы увидели массовые выступления «несерьезных» бразильцев против огромных затрат государства на чемпионат мира по футболу и на олимпийские игры. Даже легкомысленные бразильцы требовали направить деньги на больницы, школы, жилье, дороги.

Российский миллионоголовый обыватель просто промолчал. Оказывается, даже бразильцы лучше понимают свои интересы, чем наши мещане.

Давайте вспомним триумфальную победу Трампа в Америке конца 2016 г. Трамп шел с программой возрождения отечественной промышленности, борьбы с дешевым импортом, огромного строительства новой инфраструктуры. Вы можете представить себе, чтобы орды расейских обывателей проголосовали бы за здешнего политика с такой программой? Процентов 10 на выборах он получил бы максимум. При злобном вое тех, кто желает дешевого импорта, кто даже задуматься не желает о том, что страна должна что-то производить помимо сырья.

Вот поэтому, обыватель, ты сегодня и кончаешься от нужды и бесперспективности. Ты заслужил это: надо было думать над собственными интересами и хоть немного соображать все эти годы. Надо было понимать, от чего зависит твоя жизнь, и это – отнюдь не пышные шествия, не футбол и не импортные тачки, не Сирия и не внешнеполитическая трескотня. Ты любишь краснобаев и мастеров дешевых эффектов, обыватель, и презираешь людей дела. За это и поплатился.

Ты ведь, как и всякий умственно слабый, не можешь отличить слов от дела, а внешней формы – от сути…

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ «ЛОХТОРАТОМ»…

Владимир Путин – политик гениальный. Без преувеличения. Он отлично понял суть миллионоголового обывателя. Ибо для последнего важны не содержание, а внешние признаки. Имитации. Зачем поднимать промышленность и стаскивать страну с сырьевого кола, если можно сразу провести Олимпиаду? И некоторые внешнеполитические шоу?

Для полноты понимания представьте себе Сталина, который в 1927-1941 годах возвращает погоны и другие символы империи, пишет шикарный гимн, выгоняет банду академика Покровского и возвращает патриотическое преподавание истории. Такой Сталин устраивает патриотические шествия и открывает памятники славному прошлому, устраивает футбольные чемпионаты и спартакиады. Но при этом не строит ни Днепрогэса, ни Магнитки, ни «Ростсельмаша», ни тракторных заводов. Не поднимает машиностроения. При нем Яковлев и Туполев ютятся на велосипедно-кроватных фабриках. Чкалов вынужден трудиться половым в трактире. Финансирование науки урезается, но зато министры сталинского правительства живут во дворцах. Не выполнен план ГОЭЛРО, эликтрификации страны. Не подготовлены миллионы техников, инженеров, квалифицированных рабочих, трактористов, все по-прежнему закупается за границей. В воздухе летают уже третьи модернизации бомбовозов «Илья Муромец» времен Первой мировой, в океан выводятся подлатанные крейсеры и броненосцы постройки еще царя-батюшки. А страна живет по-прежнему, за счет вывоза на Запад аграрного и ископаемого сырья. А несогласных бьют дубинами и кидают в лагеря…

Такой туфты при Сталине не было. Новые внешние формы поднимались на глубоким новым содержанием. Над реально проведенными индустриализацией, электрификацией и культурной революцией. Только теперь мы понимаем величие ИВС, для которого главным была – суть, а форма – вторична.

Но ты, миллионоголовый обыватель, повелся на внешние признаки, на форму без содержания, на туфту. Стоишь ли ты нашей жалости сейчас, когда бутафория посыпалась?

ТВОЕ БУДУЩЕЕ

А вот и твое будущее, обыватель: новые 90-е. Поскольку в стране промышленности – кот наплакал, и производит РФ позорно мало (http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/), заменить исчезнувшие сверхдоходы от нефти нечем. Значит, нечем платить бюджетникам достойное жалованье и негде заработать остальным. То есть, мещанин, тебе, как и советскому аналогу в 90-е, предстоит падать на дно. В бедность и нужду. При этом получая на шею пирамидальное, репрессивное государство. Каковое намерено бить тебя по башке, коль ты не восторгаешься жизнью и мудростью Начальства.

Такова плата за глупость, за трусость, за инфантильность.

Но у части из вас есть шанс: из обывателей стать гражданами. Стать ими – и начать с самых простых форм борьбы за свои права, за свои кровные интересы.

Совет Максима Калашникова: попробуйте для начала не смотреть телевизор, думать собственной головой и осознавать эти самые интересы…