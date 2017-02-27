После "революции пальм"

После публикации моей дилогии "Революция пальм", меня попросили написать третью часть. В первой речь шла об отказе Иисуса от явно подготовленного штурма Иерусалимского Храма. Во второй - об аресте, судах и казни. Она заканчивалась выходом очнувшегося Иисуса из гроба/склепа (рана в правый бок предотвратила отёк лёгких - главную причину смерти распинаемых, а обилие алое - залечило раны в руках и в подрёберье).

Теперь надо выдвинуть гипотезу о постгробных событиях. Но строить предположения здесь можно только, пытаясь понять логику отказа от хорошо заготовленной акции в Храме.

Напомню, что согласно моей версии, сторонники Иисуса для выделения себя в многотысячной толпе пасхальных пилигримов, запаслись старыми пальмовыми ветками, которые хранились в уважающих старинные еврейские обычаи домах с октябрьского (месяц тишри) праздника Кущи/Суккот до апрельского великого праздника Песах (месяц нисан) - как сакральное топливо для испекания мацы.

Я вполне себе представляю, как периодически охватываемый экстазом, тем, что Г.С. Помаренц называл "чувством Целого", галилейский раввин искренне готовился объявить себя Мессией бен Давидом - спасителем и судьёй народа Израиля и человечества. (Есть ещё два еврейских мессианских имени - Эммануэль и Мессия бен Иосиф, но входящего в Иерусалим приветствовали именно как "Сына Давида". Выдвину гипотезу, что их место в еврейской эсхатологии напоминает место Скрытого Имама в шиизме).

Иисус говорил, что Царство Небесное придёт вот-вот, предупреждал насчёт разделения с родными и друзьями и "принесённого меча"...

И вот - день торжества: на белом осле, во главе колонны пальмоносцев, сопровождаемый толпой восторженных поклонников, расстилающих ему под ноги плащи и предвкушающих революцию, свободу и легион ангелов, посланных Саваофом на помощь своей аватаре, которые сносят с лица земли оккупантов-свиноедов, ненавистных коллаборантов и чванливую знать...

По дороге к Храму Иисус, как известно, устраивает погром в ряду менял и торговцев жертвенными горлицами в притворе. Но потом, сказав все положенные слова о Храме, превращенном в притон разбойников, и о том, что он и из руин восстановит Храм в три дня, вдруг резко останавливается... Переходит к организации проповедей/митингов, а потом - в Гефсимании ждёт ареста и казни...

Выдвину гипотезу, что в те минуты, когда Иисус бичевой разгонял охваченных паникой менял и торговцев, а храмовая стража и близко боялась подступится, он вдоволь наслушался криков освобождаемого народа: насчёт бей попов и торгашей, смерть Риму и национал-предателям...

И перспектива стать на 100 лет раньше Шимоном бар Косбой - вождём революции, сперва объявленным Сыном Звезды (Бар-Кахба - мессианское имя), но потом, после разгрома и разочарования - Бен-Козива (Сын Лжи - Лжец - имя сатаны) ему не улыбалась.

Но Иисус понимал, что революция - это когда за вход платишь шекель, а за выход - два. Когда у власть имущих пройдёт первый страх, он будет немедленно уничтожен, а его движение разгромлено.

Это как если бы (встав на юбилейною вахту, представим мы) отряды Троцкого и Антонова-Овсеенко, взяв половины Петрограда, остановились перед Зимним дворцом. Очевидно, что уже через пару дней и тысячи офицеров, и ведомые Красновым, Керенским и Савинковым батальоны из Гатчины просто стёрли бы большевиков с лица земли, чего так опасались Зиновьев и Каменев, предостерегая Ленина от путча).

Но вот очнувшийся Иисус, опираясь на локти и превозмогая страшную роль в пробитых ладонях и боку, выползает из склепа... Дальнейшее более-менее известно по "Деяниям апостолов": от появления перед пришедшими по окончании субботы омыть его тело женщинами, до встречь с опешившими учениками... А дальше новая дилемма. Как только распространяться слухи о воскрешении - страна в неделю запылает... Одно дело сплетни, распускаемые начальством, о краже учениками тела для тайного захоронения, и совсем другое - видеть живым казненного - с плохо заросшими дырками в ладонях и страшным шрамом на правом боку...

Воскрес!!! Идущий во имя Господня!!! Мессия бен Иосиф!!! Ура! Бей гадов, спасай Израиль!!!

И происходит всё именно то, что своей готовности к казни хотел предотвратить.

Уже установилась новая литургическая практика - вместо молитв и жертвоприношений в Храме - совместный братский ужин с хлебом и вином, с благочестивой беседой и единственный новой общей молитвой "Отче наш" / "Pater noster"... Возможно, этим были восстановлены архаические еврейские ритуалы, позднее уничтоженные религиозными унификаторами.

Вот он поистине драматический выбор - дать основание новому, неслыханному, революционному по тем временам жреческого господства религиозному направлению, но самому исчезнуть; или остаться и ждать одного из двух: повторного ареста и уже безсудебной расправы (юридически - казнён) или всенародного восстания "За родину, за Эммануила, вперёд!"

Что было дальше: уход в заиорданскую пустыню, и превращение в отшельника по завету Иоанна Крестителя, от чего уклонился в молодости, или странствие на восток с его мистикой, на Тибет, в Непал - для неторопливых богословских дискуссий с махатмами, или ещё что, я сказать не берусь.