Дальнобойная Матильда

ХОТЬ ПОХОЖЕ НА РОССИЮ,ТОЛЬКО ВСЁ ЖЕ НЕ РОССИЯ!.

Ну вот, дожили и до антироссийских санкций в телерекламе.

По Первому каналу в день по несколько раз крутят давно знакомый рекламный ролик в честь духов «Шанель» со всё той же Кирой Найтли в роли «прекрасно пахнущей красавицы», но уже без Данилы Козловского в роли её возлюбленного!

Замечательное дополнение к день ото дня всё более мощной шумихе вокруг фильма «Матильда» о якобы страстной любви наследника Российского престола Николая Александровича Романова и балерины Кшесинской. И уже чересчур пылкие киноманы усматривают в истории любви Николая и Матильды намеки на чисто-отеческие отношения Гаранта Конституции с очаровательными олимпийскими чемпионками.

Фильм, в котором все основные роли играют иностранцы, ещё не закончен, но пародист Владимир Винокур на нем уже очень хорошо заработал, получив от кремлевского завхоза Кожина 10-миллионный долларовый кредит «на поддержку кинопроизводства», который можно не возвращать.

Заурядные мужчины за женщин платят, незаурядные на них зарабатывают!

В нашей дивной стране в отличие от Голливуда, режиссерам, известным лишь финансовыми катастрофами, деньги из бюджета дают снова и снова.

И не только Михалкову с Кончаловским.

«При Советах» показывать царя на киноэкране без штанов разрешалось лишь самым проверенным кадрам.

Типа супругов Торндайк, режиссеров-документалистов из ГДР, у которых в фильме «Русское Чудо» домашняя съемка купающейся царской семьи занимала почетное место.

Ещё можно было бы понять, если бы царя в кадре оголил бы Никита Михалков. Как-никак потомок «царского постельничего», которому доверялось обеспечение комфорта государевой постели. Но доверить беспородному г-ну Учителю киноэпопею, повествующую о гормональных бурях, мучивших цесаревича Николая Романова перед самым его превращением в Императора Всея Руси – явная политическая ошибка.

Чтение сценария не вызвало никаких вопросов у Фонда Кино, и Минкульт отстегнул на изготовление «шедевра» деньги, коих сегодня, если верить Минфину, «нет абсолютно ни на что». Ни на зарплаты учителям и врачам, ни на лекарства умирающим.

Министру Мединскому, похоже, не доложили, что фильм о чистой любви цесаревича и балерины доверено снимать режиссеру, провалившемуся с фильмом о Иване Бунине, якобы замученном бабами-лесбиянками, окружавшими его. Что во время съемок фильма «Край» о лесозаготовках времен войны, длина волос на лобке актрисы г-на Учителя интересовала больше всего и якобы даже фиксировалась в контракте.

Да и какую любовь может вытащить на экран «творец», многие годы не оставляющий надежд снять фильм про публичный дом для «дорогих иностранных гостей», якобы функционировавший в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Сценарий «Дом Черчилля» вроде бы приглянулся кое-кому из забугорных продюсеров.

Столь целомудренному творцу, конечно же, слабо напомнить согражданам, не устающим проводить параллели между 1917-м и 2017 годами, как Кшесинская, после неудачной попытки охмурить наследника престола и стать императрицей, нашла утешение в объятьях великого князя Сергея Михайловича Романова. В итоге её прихоти оплачивались из бюджета артиллерийского ведомства России, возглавлявшегося великим князем.

Конечно, едва начнешь сравнивать квартирку в Молочном переулке Евгении Васильевой (шефини «Рособоронсервиса»!) с дворцами Кшесинской (зимним в Петрограде и летним на берегу Финского залива), понимаешь отличие великого князя от мелкого лавочника.

Обстановку дворцов балерины, содержание её конюшен, зимних садов и оранжерей, многочисленной прислуги, выездов, приемов, стоимость драгоценностей можно сравнить только с царскими.

Сергей Михайлович вместе с Дамой Сердца большую часть года проводил между Парижем и Ниццей, отдав русскую артиллерию на растерзание Матильде и обожающему эту даму французскому капиталу.

Точно так же вели себя и другие великие князья, получив «в кормление» разные рода войск.

Если Матильде угодно прожигать жизнь именно во Франции, то стоит ли удивляться, что в русской армии основным полевым орудием стала французская 76-миллиметровая пушка?! Хуже и дороже крупповской.

Но на какие только жертвы не решишься во имя Любви?!

И за то, что русской армии всю Первую мировую войну хронически не хватало снарядов, за бессмысленную гибель множества солдат и офицеров, просто не успевавших выполнить боевую задачу – очередной «лирической героине российского киноэкрана» наши « бурные аплодисменты».

Переходящие в долгие продолжительные овации!