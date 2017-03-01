Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Квадратура класса

Опубликовано 01.03.2017 автором Илья Константинов в разделе комментариев 1

Квадратура класса

Вице-премьер Ольга Голодец продемонстрировала новаторский подход к школьному образованию.

Она считает, что пришло время менять форму классов: с классической прямоугольной, где учитель находится перед классом, а учащиеся сидят ровными прямыми рядами, на новую - многоугольную. Эта форма, как я понял, должна соответствовать новому проектному подходу к образованию, где дети будут формировать небольшие группы единомышленников, а учитель из ментора превратится в старшего советника и консультанта.
А пока все сидят по-старому, прорывов в образовании нам не видать.

Короче, старая ельцинская идея: "Неправильно сидим"!

Я не педагог и не берусь судить о новых принципах организации учебного процесса и классного пространства.
Может, и в самом деле - многоугольник лучше? Или круг? Да мало ли интересных форм в геометрии?

Смущает другое: реформы у нас, как водится, спускаются сверху. Сначала предлагаются, якобы, на обсуждение. Как положено, получают всенародный "одобрямс". Внедряются. Потом народ хватается за головы и мучительно пытается все вернуть "взад". Но не тут-то было: деньги потрачены, классы перестроены, парты переделаны, инструкции напечатаны. Врешь, не вернешь.

И начинается многолетняя борьба за то, чтобы отменить хотя бы самые вопиющие глупости.
Вы думаете, я про единый госэкзамен говорю? Если бы.
У нас с Петра Великого все по одной схеме: модернизация из-под палки. Лица бритые, а души нечесанные.

А может быть, каждая школа сама сможет определиться, как им сподручнее сидеть? Ну или хотя бы на уровне субъекта Федерации?

Но нет, подобного вольнодумства мы не допустим. А то ведь так и до демократии докатиться можно.



Рейтинг:   2.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ребус написал 01.03.2017 00:35
А вы, друзья, как ни садитесь...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нет доходов у населения - нет инвестиций в бизнес и нет роста ВВП (1)
Это что еще за "народные ОФЗ"? (0)
Обпиарились по самые по... (3)
Митя-премьер приготовился жить русским барином (1)
Так кто и как убил Ким Чон Нама? (0)
РПЦ потребовало через суд вернуть ей здание столичного НИИ (9)
СК ищет у журналиста Световой документы олигарха Ходорковского (0)
Организаторы торговой блокады Донбасса заявили о штурме своих укреплений (6)
Украина настроена на войну до победного конца, а вовсе не на минские соглашения (36)
Россия установила антирекорд по космическим запускам (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это нам, быдлу, и в России хорошо. А им, барам, уныло
Максим Калашников Максим Калашников: Биоцевтика: напитки и пища будущего сегодня!
Дарья Митина Дарья Митина: Избавится ли Ближний Восток от назойливой опеки США?
Дарья Митина Дарья Митина: Странные люди.....
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: история страны, история семьи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss