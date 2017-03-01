Квадратура класса

Вице-премьер Ольга Голодец продемонстрировала новаторский подход к школьному образованию.

Она считает, что пришло время менять форму классов: с классической прямоугольной, где учитель находится перед классом, а учащиеся сидят ровными прямыми рядами, на новую - многоугольную. Эта форма, как я понял, должна соответствовать новому проектному подходу к образованию, где дети будут формировать небольшие группы единомышленников, а учитель из ментора превратится в старшего советника и консультанта.

А пока все сидят по-старому, прорывов в образовании нам не видать.

Короче, старая ельцинская идея: "Неправильно сидим"!

Я не педагог и не берусь судить о новых принципах организации учебного процесса и классного пространства.

Может, и в самом деле - многоугольник лучше? Или круг? Да мало ли интересных форм в геометрии?

Смущает другое: реформы у нас, как водится, спускаются сверху. Сначала предлагаются, якобы, на обсуждение. Как положено, получают всенародный "одобрямс". Внедряются. Потом народ хватается за головы и мучительно пытается все вернуть "взад". Но не тут-то было: деньги потрачены, классы перестроены, парты переделаны, инструкции напечатаны. Врешь, не вернешь.

И начинается многолетняя борьба за то, чтобы отменить хотя бы самые вопиющие глупости.

Вы думаете, я про единый госэкзамен говорю? Если бы.

У нас с Петра Великого все по одной схеме: модернизация из-под палки. Лица бритые, а души нечесанные.

А может быть, каждая школа сама сможет определиться, как им сподручнее сидеть? Ну или хотя бы на уровне субъекта Федерации?

Но нет, подобного вольнодумства мы не допустим. А то ведь так и до демократии докатиться можно.