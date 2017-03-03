Чтоб тебя Обама съел!

В Сети появился трейлер американского фильма «Последствия»,где Шварцнеггер играет роль осетина Виталия Калоева, потерявшего жену и детей в авиакатастрофе над Боденским озером в Швейцарии и зарезавшего авиадиспетчера, из-за которого столкнулись два самолета.

В погоню за Голливудом пустились и отечественные киношники, пообещав к концу нынешнего года выпустить фильм, где Калоева сыграет телеведущий Дмитрий Нагиев.

Хоть у Нагиева и есть в послужном списке роль главаря чеченских головорезов (в киноопусе 1990х годов, снятом Александром Невзоровым) зрителю будет бесконечно трудно воспринимать трагическую историю в исполнении самого надоевшего хохмача отечественного телевидения.

Но если для западного кинозрителя происходящее на экране «экзотика из дикой России»(кроме разве что Италии, где кровная месть всё ещё «славная традиция, завещанная предками!),то для нас это – актуальнейший вопрос современности.

Напрягите память: ведь пока что ни один из комментаторов, говоря о гуманитарно¬боевой операции в Новороссии, ни словом не обмолвился о самом главном и болезненном — о возможности после окончания боев сосуществования в одном государстве убийц и тех, кого «недоубили».

Никто из телеболтунов не вспоминает об отрезанных головах пленных ополченцев, присылаемых их семьям, ни даже о билбордах «$10000 за голову москаля» в «столице пана Коломойского» Днепропетровске.

Сайт antifashist.com сообщил, что в рядах порошенковских головорезов (теперь уже головорезов в самом прямом, а не переносном смысле!) воюют «бойцы Ичкерии», уже имеющие впечатляющий опыт вырезания русских в Чечне в 90¬е годы. А чеченка Зулейхан стала первой снайпершей Майдана… Они берут реванш за когда¬то проигранную войну. Им мстить почему¬то можно, а нам с вами нельзя!

В Гражданскую войну 1917—1921 годов на Украине, совсем как сегодня, свирепствовали бандюки со всего света, получавшие жалованье из рук нанимателя и знавшие, что их в плен не возьмут.

И ещё долго после окончания боев по всей Красной России звучали выстрелы, скосившие среди прочих любителей стрельбы по живым мишеням и комбрига Котовского и «защитника Белого Крыма от Красной Чумы» генерала Слащева, вернувшегося из эмиграции и преподававшего в военной академии в Москве.

А в Великую Отечественную войну, как известно, чересчур темпераментных венгров в плен не брали. И каждый год в Венгрии происходят траурные мероприятия в память о целой армии «экспортеров демократии», ставшей черноземом на берегах Дона.

Кровная месть кое-где всё ещё считается нормой.

Совсем как в До-Ордынской Руси.

Она вряд ли хуже тех чувств, которые нынче питают к Ходорковскому и Невзлину топ¬менеджеры «Роснефти», которым Гаагский арбитраж присудил выплатить больше 50 миллиардов долларов владельцам покойного «ЮКОСа». Хотя сама ситуация, созданная судом в Гааге, ужасно похожа на недавний инцидент в Шанхае, где повара¬китайца смертельно ужалила змея, которую он разделывал для дорогих клиентов. Даже через час после того, как он оттяпал ей голову, жало змеи оказалось смертельным.

Когда осетин Калоев, потерявший в авиакатастрофе над Боденским озером жену и детей, зарезал виновника авиакатастрофы — швейцарского диспетчера, общественное мнение сочувственно отнеслось к вынужденному убийце.

Когда посреди Москвы застрелили коммерсанта¬авантюриста Шабтая Калмановича, по слухам «заказавшего» Иванькова¬Япончика, это сочли нормальным сведением счетов.

И когда родимые телеканалы в самое лучшее время прокрутили голливудский боевик о скромных суперменах «Моссада», методично в разных странах уничтожавших палестинцев, что убили в Мюнхене олимпийскую сборную Израиля, — это тоже вкладывается в ИХ нормы.

А уж после известия в теленовостях, что Рамзан Кадыров отправил свои лучшие кадры наказать хама¬исламиста, перед телекамерами западных телекомпаний пригрозившего России новой войной в Чечне, — собравшиеся у экранов разразились «дружными продолжительными аплодисментами, переходящими в долгие продолжительные овации».

Но если завтра какой¬нибудь бедолага, потерявший семью под обстрелом «укров», из снайперской винтовки «замочит»… пусть не Порошенко, а шпану рангом пониже — как прикажете на это реагировать?!

Вы скажете, что я фантазер! Мол, не будет никаких анонимных снайперов и шахидок, потому что русские только и умеют, что терпеть и «не поддаваться на провокации»!

Но достаточно вспомнить хотя бы группу молодых дам, во главе с единственной обожаемой внучкой председателя коллегии по уголовным делам Верховного суда России Анатолия Меркушева, взорвавших в 2002-м приёмную ФСБ на Кузнецком мосту.

А если человек потерял смысл жизни по милости нелюдей, прекрасно знавших, что лупят снарядами по беззащитным, не обученным давать сдачи?! Его вряд ли утешит известие, что в Крыму наконец¬то наложен арест на недвижимость , принадлежащую миллиардеру Коломойскому, на ворованные деньги сформировавшему несколько зондеркоманд и перещеголявшему фашистских убийц! Даже если собственность урода, всё ещё не лишенного израильского гражданства, будет продана и хоть что¬то выплатят жертвам «кошерного Бени» — желание посмотреть на него через оптический прицел не угаснет.

Почему кто¬то может очень грубо застрелить из охотничьего ружья бывшую шефиню Фонда госимущества Валентину Семенюк в её собственном загородном доме и объявить это «самоубийством»?! А вот Беню или Петю, очень рассерженных на мадам Семенюк за телепередачу, где она заявила, что в Донбассе бомбят в основном государственные предприятия, чтобы затем приватизировать их за копейки, грохнуть якобы аморально?!

«Мёртвые не кусаются!» — утверждал самый впечатляющий персонаж «Острова сокровищ», любимой книги детства.

И нас, воспитанных на образах графа Монте¬Кристо, стивенсоновского «Джона — Мщу за Всех», на кино¬ и телегероях восстанавливающих справедливость, стреляя раньше противника, никому уже не убедить, что месть — удел только избранных.

Или, может быть, всё же спрячемся, как это показано в пророческом фильме «Ширли¬мырли», на Канарских островах в ожидании, пока за нас всё сделают «гости Москвы»?!

Копаться в дерьме не стыдно. Стыдно получать от этого не только удовольствие, а ещё и прибыль.