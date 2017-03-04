Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О Навальном, Интернете, баранах и дегенератах...

Опубликовано 04.03.2017 автором в разделе комментариев 5

медведев навальный калашников
О Навальном, Интернете, баранах и дегенератах...

Вечерние записки

Все почему-то носятся с кино Навального про Димона и его активы. Ох, мол. «цать-миллионов-просмотров»! При всем уважении к деятельности Навального, скажу: и что с того? Вы и так не знали, что правящая гильдия рассматривает власть как орудие личного обогащения? Да это и при Ельцине было. Чего тут нового? Главное в другом: все эти миллионы просмотров уже смахивают на мазо-порно. Миллионы леммингов, кажется, смотрят на результаты расследований Навального скорее с завистью к главным «героям». Мол, нам бы так дорваться до кормила-кормушки! Как бы мы себе сладкую жизнь устроили бы! (Кормило на древнерусском – это руль, кормушка – именно кормушка). Остальные напоминают трусливых импотентов, которые могут лишь возмущенные комментарии писать. А эт уже на мазохизм смахивает.

Почему так говорю? Потому что мильены зрителей таких разоблачений, будь они людьми, а не баранами, вышли бы на митинги протеста при любом удобном случае. Да хоть на разрешенный митинг по поводу тарифов ЖКХ, да хоть на митинги дальнобоев. Впрочем, митинги в защиту политзаключенных тоже регулярно проводятся. Но на них ведь приходят горстки людей. Хотя смотрят фильмы-расследованитя ФБК действительно миллионы. А вот румыны, например, вывалили массами на улицы совсем недавно. И молдаване против воров своих тоже манифестации учиняли. И бразильцы свою дурру Русефф спровадили в отставку тоже по причине коррупционных скандалов. А расеяне – смотрят, скулят и ничего не делают.
Так что все это – действительно мазо-мастурбация. Причем в данном случае ФБК Навального использует те в «элите», кто хочет свалить Медведева и своего премьера поставить. Вряд ли Алексей Навальный сего не ведает.

***

При этом Максим Калашников ЗНАЕТ, что нынешняя система исчезнет. Рожденный 21 декабря 1966 года, я видел уже четыре реальности. Первая для меня: солидно-помпезная эпоха 1970-х, казавшаяся незыблемой. Вторая – андропо-горбачевская реальность, которая с ноября 1982-го до 1989 года тоже представлялась непоколебимой. Потом были кошмарные 90-е, ежедневно унижавшие нас. Потом пришла четвертая реальность – путинская сырьевая стабильность. Хотя мне говорят, что она – чуть ли не вечная, ее тоже смоет волной истории. Напишу об этом подробнее попозже. Да уже видно, что грядущая глобальная ломка готовит небытие нынешней «вертикальной стабильности». Я в 2010-м ожидал сие в 2017-2018 гг., Павел Глоба говорил о 2020-2021, но разница эта непринципиальна.

***

Супруга с ужасом рассказала мне о том, что в Рунете существуют «группы смерти», где какие-то выродки забавляются тем, что доводят детей до самоубийства. И даже делают на это ставки.

Потому – ценя все достоинства и удобства Интернета – хвалю небеса за то, что в моей юности его еще не было. Еще раз вижу подтверждение того, что И-нет делает благородных – благороднее, а подлых – намного подлей. И-нет в силу анонимности своей ускорил разделение населения на Людей и нелюдей. Безнаказанность и анонимность привлекают маньяков и мерзавцев всех мастей. Ну, одним нравится играть с жизнями детей и доводить их до самоубийства. Другим – лазерами слепить пилотов пассажирских лайнеров, идущих на посадку. Третьи недочеловеки-социопаты будут «хакеровать» с болезнетворыми вирусами. Так, по приколу. Четвертые – получать удовольствия от видео реальных пыток или изнасилований детей. А кому-то нравится «невинно» оскорблять и «троллить» кого-то в соцсетях.

Помню, как я до крови в детстве избил урода, замуровавшего в глину головастиков и оравшего: «Это – башня смерти!». Просто я представил, как они задыхаются там, в глине. Ну, теперь таких выродков – миллионы. Раньше такие вешали кошек или, поймав рыбок, выжигали им глаза с помощью лупы и солнечных лучей. Теперь у них есть И-нет и те возможности, что он дает. У меня еще одно воспоминание из детства осталось.
Мы со своим другом Сердаром как-то мастерили канатную дорогу – натягивали толстую проволоку между двумя деревьями. А по ней, на колесе от педального трактора (со снятой литой покрышкой) мы и хотели кататься. Сердар придумал, как подвесить под колесо сиденье от качелей. Помню, как к нам подошел испитой белобрысый взрослый и с каким-то сладострастием спросил:

- Что, ребята, кошку хотите вешать?

Тогда я и понял, что среди нас живут дегенераты-нелюди. Догадка подтвердилась, когда началось крушение СССР. Сколько тогда уродов в Баку, Южной Осетии, Абхазии, Чечне или Средней Азии бросилось самыми садистскими способами убивать других – и русских, и других…
Но выродки и сейчас никуда не делись. Раньше они устраивали кошачьи виселицы, теперь вот – оргазмируют от того, что смогли ребенка заставить прыгнуть в окно с десятого этажа. Представляя то, какой ужас охватывал чье-то дитя, летящее вниз навстречу неминуемой.
Предвижу то, что И-нет приведет нас к суровой эпохе. Когда выродков примутся линчевать. Причем тоже с выдумкой. Помню как в 1992 году (год кошмарной «сумеречной зоны») по центральному ТВ РФ показали сожжение заживо супружеской пары в Дагестане. Их линчевали за то, что они заманивали к себе детей, убивали, а потом продавали их внутренние органы. Кто знает – не воспоминание ли это о будущем?
Власть должна принадлежать Людям…



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
......... . . написал 04.03.2017 01:30
большенький уже а все в сказки веришь.
Ответить
(без названия)
Лис написал 04.03.2017 01:18
Просто отличная статья.Я не моралист потому что не хочу погрязнуть в уловках лицемерия.Любая "Армия добра"-это оружие зла.Путинская "стабильность" просто убивает все человеческое в человеке.В гражданском обществе никогда не будет глубинного единения покуда существует изначальное социально-экономическое неравенство.Лично я против любой власти.Так как любая власть в своем финальном отрицании превращается во власть психопатов,у которых просто перестает отсутствовать прирожденное чувство раскаяния и эмпатии.Как утверждает политическая понерология величайший страх каждого психопата-это быть распознанным.Правящий класс просто не допустит такой ситуации при которой каждого из его представителей пропустили бы через мозговое сканирование.Но и без этого диагноз уже очевиден всем нормальным людям.
Ответить
все немного сложнее
анти написал 04.03.2017 01:17
Антилюди способны изнутри захватывать и уничтожать любую систему, включая коммунизм и монархию, церковь и научный институт, даже если это не приносит им личной выгоды. У этих глистов нет других целей, кроме процесса жратвы и, понятие в одно слово, - неработы. Даже если нельзя оставить наследникам, к в случае с Редигером (Это еще один из предателей Родины, который смог уйти от суда после войны). Дима с жопорожья и Ихлов тому дополнительные примеры. Поэтому пиарят зомби-апокалипсис, чтоб гои не воспринимали антилюдей как врагов человечества. Крутят мозги идиотам, чтоб не успевали узнавать своих врагов - антилюдей под разными масками.
Ответить
(без названия)
!!!NE SPIT-TOTBOG!!& написал 04.03.2017 01:03
" При всем уважении к деятельности Навального"
- Достаточно глянуть на рожу этого деятеля - и сразу потеряешь к нему всякое уважение и поймешь, что сним работать должны не Прогрессоры, а Зоо-психологи!
\\//\\//"А вот румыны, например, вывалили массами на улицы совсем недавно. И молдаване против воров своих тоже манифестации учиняли. И бразильцы свою дурру Русефф спровадили в отставку тоже по причине коррупционных скандалов. "
- Таки эти румыняки чего-то добились? Что сделало бы их румынячую житуху хоть немного зажиточнее и осмысленнее? То таки да-аа
А молдаваы таик уже после своей бузы провели гейпарад с показательной наклейкой обоев и плитки...
А бразильчане прогнали свою дуру, которая мешала амерам приватизировать госсобственность - теперь амеры станут богаче, а бразильчане получат свой вариант Большого Волосатого Достоинства...
Таки когда фекальные массы выливаются на улицы - это всегда им же делает хужее! То таки да... Народов теперь мало - в основном - таки быдло... "Куба без коммунистов у власти будет называться "гаити"... То таки да...
Ответить
М.К. на себя посмотри, на свою капиталистическую партию дела
Крокодил. написал 04.03.2017 00:41
Развитой социализм в силу своего устройства мог стать только олигархическим капитализмом. Другого никак не могло быть. Либо феодализм как в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и т.д.. Социализм более высокая экономическая формация в силу более высокой организации и преимущественно крупного товарного производства. Древний Рим разрушили и получили варварство, лет на сто, так и у нас.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пролет над резиденцией Медведева в Знаменском, Подмосковье
Пролет над резиденцией Медведева в Знаменском, Под...
02.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Когда Гагарин летал в космос, в западной Европе умирали от голода сотни детей (3)
Кофе станет допингом (1)
Министр юстиции Петренко в пылу декоммунизации лишит Украину границ (9)
Охранка потребовала заочно арестовать беглого на Украину зюгановца Вороненкова (6)
Ожидающий экстрадиции банкир Пугачёв хочет, чтобы Путина судили в Гааге (5)
Митина роскошь не должна смущать дорогих россиян: это всё происки врагов, заявил газпромбанкир Елисеев (5)
Подозреваемого по делу об убийстве брата Ким Чен Ына отпустили на все четыре стороны (2)
Доллар "разморозился" по весне: отвоёвывает утрачнные высоты и тянется к отметке "60" (0)
Подростковая наркомания в РФ выросла на 60% (2)
Россияне оказались женоненавистниками, причем обоего пола (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дети умирали от голода в Европе 50-х
Максим Калашников Максим Калашников: О Навальном, Интернете, баранах и дегенератах...
Дарья Митина Дарья Митина: Коммунисты отметят столетие Февральской революции митингом 8 марта
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт здесь на видеo лучше виднo
Максим Калашников Максим Калашников: Отповедь Стрелкова Кофману, Шапиро-Соловьеву и Кургиняну
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss