О Навальном, Интернете, баранах и дегенератах...

Вечерние записки



Все почему-то носятся с кино Навального про Димона и его активы. Ох, мол. «цать-миллионов-просмотров»! При всем уважении к деятельности Навального, скажу: и что с того? Вы и так не знали, что правящая гильдия рассматривает власть как орудие личного обогащения? Да это и при Ельцине было. Чего тут нового? Главное в другом: все эти миллионы просмотров уже смахивают на мазо-порно. Миллионы леммингов, кажется, смотрят на результаты расследований Навального скорее с завистью к главным «героям». Мол, нам бы так дорваться до кормила-кормушки! Как бы мы себе сладкую жизнь устроили бы! (Кормило на древнерусском – это руль, кормушка – именно кормушка). Остальные напоминают трусливых импотентов, которые могут лишь возмущенные комментарии писать. А эт уже на мазохизм смахивает.

Почему так говорю? Потому что мильены зрителей таких разоблачений, будь они людьми, а не баранами, вышли бы на митинги протеста при любом удобном случае. Да хоть на разрешенный митинг по поводу тарифов ЖКХ, да хоть на митинги дальнобоев. Впрочем, митинги в защиту политзаключенных тоже регулярно проводятся. Но на них ведь приходят горстки людей. Хотя смотрят фильмы-расследованитя ФБК действительно миллионы. А вот румыны, например, вывалили массами на улицы совсем недавно. И молдаване против воров своих тоже манифестации учиняли. И бразильцы свою дурру Русефф спровадили в отставку тоже по причине коррупционных скандалов. А расеяне – смотрят, скулят и ничего не делают.

Так что все это – действительно мазо-мастурбация. Причем в данном случае ФБК Навального использует те в «элите», кто хочет свалить Медведева и своего премьера поставить. Вряд ли Алексей Навальный сего не ведает.



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При этом Максим Калашников ЗНАЕТ, что нынешняя система исчезнет. Рожденный 21 декабря 1966 года, я видел уже четыре реальности. Первая для меня: солидно-помпезная эпоха 1970-х, казавшаяся незыблемой. Вторая – андропо-горбачевская реальность, которая с ноября 1982-го до 1989 года тоже представлялась непоколебимой. Потом были кошмарные 90-е, ежедневно унижавшие нас. Потом пришла четвертая реальность – путинская сырьевая стабильность. Хотя мне говорят, что она – чуть ли не вечная, ее тоже смоет волной истории. Напишу об этом подробнее попозже. Да уже видно, что грядущая глобальная ломка готовит небытие нынешней «вертикальной стабильности». Я в 2010-м ожидал сие в 2017-2018 гг., Павел Глоба говорил о 2020-2021, но разница эта непринципиальна.



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Супруга с ужасом рассказала мне о том, что в Рунете существуют «группы смерти», где какие-то выродки забавляются тем, что доводят детей до самоубийства. И даже делают на это ставки.

Потому – ценя все достоинства и удобства Интернета – хвалю небеса за то, что в моей юности его еще не было. Еще раз вижу подтверждение того, что И-нет делает благородных – благороднее, а подлых – намного подлей. И-нет в силу анонимности своей ускорил разделение населения на Людей и нелюдей. Безнаказанность и анонимность привлекают маньяков и мерзавцев всех мастей. Ну, одним нравится играть с жизнями детей и доводить их до самоубийства. Другим – лазерами слепить пилотов пассажирских лайнеров, идущих на посадку. Третьи недочеловеки-социопаты будут «хакеровать» с болезнетворыми вирусами. Так, по приколу. Четвертые – получать удовольствия от видео реальных пыток или изнасилований детей. А кому-то нравится «невинно» оскорблять и «троллить» кого-то в соцсетях.

Помню, как я до крови в детстве избил урода, замуровавшего в глину головастиков и оравшего: «Это – башня смерти!». Просто я представил, как они задыхаются там, в глине. Ну, теперь таких выродков – миллионы. Раньше такие вешали кошек или, поймав рыбок, выжигали им глаза с помощью лупы и солнечных лучей. Теперь у них есть И-нет и те возможности, что он дает. У меня еще одно воспоминание из детства осталось.

Мы со своим другом Сердаром как-то мастерили канатную дорогу – натягивали толстую проволоку между двумя деревьями. А по ней, на колесе от педального трактора (со снятой литой покрышкой) мы и хотели кататься. Сердар придумал, как подвесить под колесо сиденье от качелей. Помню, как к нам подошел испитой белобрысый взрослый и с каким-то сладострастием спросил:

- Что, ребята, кошку хотите вешать?

Тогда я и понял, что среди нас живут дегенераты-нелюди. Догадка подтвердилась, когда началось крушение СССР. Сколько тогда уродов в Баку, Южной Осетии, Абхазии, Чечне или Средней Азии бросилось самыми садистскими способами убивать других – и русских, и других…

Но выродки и сейчас никуда не делись. Раньше они устраивали кошачьи виселицы, теперь вот – оргазмируют от того, что смогли ребенка заставить прыгнуть в окно с десятого этажа. Представляя то, какой ужас охватывал чье-то дитя, летящее вниз навстречу неминуемой.

Предвижу то, что И-нет приведет нас к суровой эпохе. Когда выродков примутся линчевать. Причем тоже с выдумкой. Помню как в 1992 году (год кошмарной «сумеречной зоны») по центральному ТВ РФ показали сожжение заживо супружеской пары в Дагестане. Их линчевали за то, что они заманивали к себе детей, убивали, а потом продавали их внутренние органы. Кто знает – не воспоминание ли это о будущем?

Власть должна принадлежать Людям…