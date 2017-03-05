Онколог Гринблат и дух живого существа

Свежее сообщение из страны главных борцунов с курением: «Ученые из Американского общества рака в Атланте заявили, что медицинские работники стали чаще диагностировать злокачественные опухоли у молодежи. Неутешительный диагноз ставят уже 20-летним людям. Об этом сообщает журнал Journal of the National Cancer Institute. По словам директора Американского общества рака Ребекки Зигель, рак толстой кишки у молодых людей констатируют в четыре раза чаще, чем у их родителей». Как говорят, без комментариев.

Не помню, чтобы я когда-либо рекомендовал просмотреть «говорящую голову» - просмотреть чьё-то видеовыступление или интервью (разве что ссылался на подобные материалы, как на объект критики). Повторю - не рекомендовал потому, что подобные бла-бла-бла очень мало информативны, а то полезное, что в них сообщается за час разговоров, вполне может уместиться на паре страничек текста.

Но интервью Бориса Гринблата программе «День-ТВ» https://www.youtube.com/watch?v=z9pql62aOzk я рекомендую посмотреть и не только потому, что интервью давал умный человек, которому за это можно простить некую потерю времени по сравнению с написанным текстом. Но, как ни странно, у Гринбдата и брал интервью умный журналист Дионис Каптарь, что, вообще-то, очень большая редкость. Мало того, что Дионис не мешал говорить, так он ещё и заметил, что если онкологическое обследование молочных желёз женщин увеличивает риск рака на 2%, то за 10 обследований это увеличение не на 20%, а больше. Надо же! Математику знает!

Мне медик Борис Гринблат интересен не новыми приёмами лечения и не критикой «официальной медицины», а обыденностью тупика, в котором он сам находится. В этот тупик попадают все биологи и медики, которые хотя и вылезают из болота официальной медицины, но далее пытаются и не могут уйти от её догм.

Поэтому сначала пара слов о сути того, о чём Гринблат сообщает.

Официальная медицина, которую Гринблат называет аллопатической, то есть лечащей веществами, называемыми лекарствами, не лечит, а калечит заболевших раком самим лечением, и онкологические больные умирают по большей части именно от этого - от лечения. Гринблат написал книгу о лечении рака, но, как я понял, в книге он сам не «лечит» - не говорит, как лечиться, если вы заболели раком. Мало этого, он даже не рекомендует и книгу свою купить и немедленно прочесть. Время будет, - уверяет Гринблат, - опухоль растёт не так уж и быстро, поэтому, когда заболеете, тогда и прочтёте книгу, и примите решение, что вам делать, - идти к аллопатическим врачам (официальной медицине) или обратиться к натуральной медицине.

Так, что запомните, как его зовут - Борис Гринблат, - может, пригодиться (не дай бог!).

Что я имею в виду, когда пишу, что и он в тупике догм официальной медицины. Гринблат уже правильно понимает, что лечить нужно не опухоль - она не более, чем следствие болезни, - это понятно. Но вот что именно в человек нужно лечить?? Какой орган тела?

Гринблат называет рак неким системным заболеванием, то есть лечить надо нечто невещественное - «систему». Что это конкретно? По Гринблату, получается, что онкология - это заболевание одновременно и чего-то такого, что может являться и следствием нарушения психики (следствием стресса). Поскольку психика из атомов не состоит, то получается, что рак является следствием давления на неизвестно какой объект (психику) неизвестно чем (стрессом). И, в то же время, по Гринблату, рак может быть вызван некими веществами, некими ядами - всё теми же канцерогенами, то есть рак может быть вызван воздействием атомов и молекул. Короче, лечить нужно, но что именно? Ведь «система» не вещество, С чем именно в теле этот канцероген должен войти в химическое взаимодействие, чтобы возник рак?

Ещё раз: с точки зрения объяснения возникновения болезни, официальные (аллопатические) онкологи считают, что атомы и молекулы канцерогенов воздействуют на участок молекулы ДНК в ядре клетки и этим включают ген деления этой клетки, клетка начинает делиться и от этого начинает расти опухоль. С точки зрения лечения болезни, официальные (аллопатические) онкологи болезнью считают саму опухоль, а это тоже вещество, и они вполне логично воздействуют на это вещество веществом - лекарством. С точки зрения исходных данных, официальные (аллопатические) онкологи ошибаются, но, повторю, логика в их рассуждениях есть. Но ведь Гринблат считает опухоль не причиной, а всего лишь следствием болезни чего-то другого!

Гринблат предлагает воздействовать (в том числе и веществом - лекарствами) на то, что «неизвестно что». И от того, что это «неизвестно что» названо Гринблатом «системой», не становится понятнее, что именно врачи натуральной медицины предлагают лечить.

Это проблема не только Гринблата. Вот я недавно цитировал: «Ученые Кембриджского университета в результате своих исследований выяснили, что стресс у мужчин вдвое увеличивает их шанс заболеть и умереть от рака. Такие неутешительные выводы исследователи сделали по итогу многолетних наблюдений…Проведя исследование с участием нескольких тысяч человек ученые выяснили, что страдающие от постоянного стресса мужчины вдвое чаще контрольной (здоровой) группы заболевали онкологическими недугами. При этом тенденция сохраняется независимо от генетики, экологии и вредных привычек». В Кембридже ведь тоже вам не объяснят, из каких молекул состоит стресс, и из каких молекул состоит то, что именно стресс грузит (stress — нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения).

Или ещё одна цитата из предыдущей статьи: ««Специалисты рассказали, что примерно 20 процентов курильщиков подвержены риску развития рака. Кроме того, страдает от данной болезни только половина из указанной суммы. Причиной выработки так называемого иммунитета к недугам такого рода являются несколько различных факторов. Главным фактором, который сказывается на здоровье курильщиков, является качество употребляемого табака».

Но табак состоит из атомов и молекул, качественный табак состоит из иных атомов и молекул, чем не качественный. С табаком всё понятно, А как выглядит иммунитет? Из каких молекул иммунитет состоит и где в теле находится? На что воздействуют эти молекулы качественного табака?

Понимаете, если вы спросите официальную науку, чем является и как выглядит сознание человека - как выглядит то, чем человек думает и чем испытывает эмоции, - то любой образованец вам без тени сомнения заявит, что человек мыслит нейронами мозга. Но нейроны мозга состоят из вещества - из молекул и атомов. И отсюда следует, что веществом (лекарствами или наркотиками) на это вещество можно и подействовать. Логика тут имеется, хотя исходные данные для неё неправильны, поэтому и результаты неправильны. Если вы спросите, где находятся инстинкты, то и на данный вопрос последует ответ, что инстинкты это нейроны спинного мозга.

Но на этом у официальной науки всё.

Поскольку если вы спросите её, чем является и как выглядит иммунитет, то вам никуда не ткнут пальцем и ничего не покажут. Иммунитет у официальной медицины это нечто такое, что «врачи укрепляют», на слабость чего все врачи сваливают непонятные болезни, - это «объяснение всего». Но где именно иммунитет в теле, и как он выглядит, «наука не в курсе дела».

Точно так же, как и в случае с Гринблатом, который в возникновении рака винит «систему», но не может указать, из каких материальных частей эта система состоит. Повторю, он понимает, что онкологическая болезнь это не опухоль, но если рак это не молекулы опухоли, то что это?? Где ЭТО в теле и из чего ОНО состоит, чтобы повреждение ЕГО, скажем, канцерогенами или стрессом (переживаниями), вызвало опухоль в теле? И чтобы воздействие на ЭТО рекомендованными «натуральными» врачами лекарствами, скажем, куркумой или имбирём, убирало опухоль?

Уже лет 15 я пишу, что человек, как существо мыслящее и испытывающее эмоции, это аналог компьютера, программы которого записаны на подложке эфира. И эти программы - это Душа человека, соединённая на время жизни тела с телом посредством головного мозга. Нейроны мозга не думают - нейроны соединяют тело с Душой. Но это не всё, что имеется при жизни Души в теле.

Как у любого живого существа, у человека при жизни в теле имеется ещё один компьютер, по программам которого строится тело живого существа из атомов и молекул, и обеспечивается функционирование тела (в том числе и его лечение) во время жизни тела. Я называю этот второй компьютер Духом. Дух соединён с телом и Душой посредством нейронов спинного мозга.

Когда-то вот эта гипотеза для официальных биологов и медиков была бредом - тем, что «никому на голову не налезало», а сегодня о чём-то похожем уже осмеливаются говорить даже грантополучатели, скажем, в изложении журналиста это выглядит так: «Ученые в своих новых исследованиях обнаружили, что между Интернетом и человеческим мозгом есть одинаковые закономерности, они имеют общий принцип работы. В ходе своих научных работ специалисты доказали, что мозг человека и Интернет схожи по алгоритму». (Ещё лет 20-30 пройдёт, и учёные заподозрят и наличие Души, а лет через 50-100 начнут обсуждать и бессмертие Души). Но вернёмся к теме.

Итак, если мы введём в модель живого существа Дух (мощный компьютер) то все представления о болезнях обретут то, «что нужно лечить». Обретут объект лечения в материальном виде - в виде программ, записанных в этом компьютере - в Духе. И получится, что лечить - это либо внести в Дух нужную программу, либо исправить программу уже в нём имеющуюся.

Вот читаю аналогию: «22 февраля, на подтвержденной странице американского космического управления NASA в социальной сети Twitter появилось уведомление, что плановое действие стыковки космического грузовика Dragon с Международной космической станцией не удалось из-за сбоя в функционировании бортового компьютера». В понятиях темы этой статьи, грузовик Dragon заболел. Ему перезагрузили программы и этим через сутки вылечили.

Немного о болезнях. Дух живёт в каждом живом существе, в том числе и таком, в котором нет головного мозга - нет Души, нет сознания. Такие организмы не могут выдумать себе лекарств. И Дух сам обязан справиться с опасностями извне организма - и с вредными бактериями, и с ядами. Для этого у него имеются и старые, уже отработанные программы борьбы с опасностями, поступившие от родителей, и Дух сам во время жизни своего тела ищет и создаёт программы, как побороть новые, ещё неизвестные ему опасности - вирусы, бактерии и яды. Об этой работе Духа по борьбе с внешними угрозами, Душа (собственно мы) может и не знать, поскольку эта борьба не всегда побуждает Дух сообщить о ней Душе (нам) болью. Это тоже надо понять, чтобы понять что происходит, когда как бы ничего не предвещает болезнь, а она вдруг объявляется уже в последней или очень тяжёлой стадии. Дух Душе о болезни не всегда сообщает, даже когда её видит и с нею сам борется.

Но это не всё, поскольку в случае с болезнями видны два случая состояния программного обеспечения Духа.

Дух уже имеет, или со временем находит программы борьбы с внешней угрозой - сам излечивает организм. Это и есть иммунитет. Врачи только могут в этом помочь Духу, к примеру, ударить по микробам пенициллином. Теоретически это принцип работы прививок - ввели в тело ослабленный микроб, Дух успевает подобрать программу, как и чем этот слабый микроб бить, и когда появятся эти же микробы, но уже сильные, то Дух их прибьёт уже найденным способом - собственной разработанной программой. А врачи называют это «выработкой иммунитета».

Это же и принцип лечения гомеопатов. Они дают организму очень разбавленное вещество, которое в больших дозах вызывает такие же симптомы, как и болезнь. Дух без проблем подбирает программы борьбы с этим веществом и если эти программы оказываются годными и для борьбы с болезнью (одинаковые симптомы могут быть у многих болезней), то Дух найденной программой побеждает и болезнь. То есть программист для компьютера находит программы для нужных операций, скажем, просмотра фильмов или каких-то расчётов. Но в отличие от тех компьютеров, которыми мы пользуемся, Дух каждого живого существа сам себе программист и он сам создвёт программу борьбы с тем, против чего сделана прививка или даны лекарства в гомеопатических дозах.

Кстати, то, что РАН признала гомеопатию лженаукой, говорит только о том, до какого убогого уровня опустились люди, которых называют «академиками».

Отвлекусь на академиков. Академики РАН это люди, у которых вся физика основана на понятии «заряд», но что это такое - «заряд», у этих академиков до сих пор нет объяснения. И вот такая физика у этих академиков в их понимании это не лженаука, поскольку найденные законы электротехники реально работают. Но ведь одновременно эти академики признают лженаукой гомеопатию, реально лечащую людей! И признают только потому, что гомеопаты не могут сделать то, чего эти академики не могут сделать в случае с зарядом - не могут внятно объяснить, почему у гомеопатов получается вылечивать хронических больных - почему получается то, на что не способна аллопатическая медицина. Вы же понимаете, что никто не пользовался бы услугами гомеопатов (к которым обращаются только тогда, когда аллопатическая медицина бессильна), если бы гомеопаты были не способны лечить. Гомеопаты - это последний шанс и для достаточного количества больных этот последний шанс оказывается реализуем. Гомеопатия лечит точно так же, как в физике прекрасно действует электротехника, хотя академики РАН, повторю, не способны объяснить, что же именно там действует.

Вернёмся к теме. Исходя из представления о том, чем является Дух, можно утверждать, что если Дух увидел в теле тяжёлую болезнь, но не может сходу найти программу для её ликвидации, то в нём начинается смятение. Это второй случай болезни - второй случай состояния программ нашего Духа. Это смятение аналогично одновременному запуску в компьютере в работу множества программ, совместная работа которых вызывает их сбой и «зависание» всего компьютера. Я считаю, что в этом и заключен, к примеру, эффект плацебо - просто порошок мела под видом очень эффективного лекарства. Принимая этот порошок и этим получая от Души сигнал о том, что Душа уже сама начала лечение (телу дают лекарство), Дух успокаивается, перестаёт паниковать (сам ликвидирует «зависание программ»), и уже не спеша сам подбирает программу для лечения болезни. Не плацебо лечит, а переставший паниковать Дух.

И онкологическая болезнь тела это тоже сбой программ Духа. Возникновение онкологической болезни выглядит та. Стресс - это сигнал от Души Духу об опасности. Дух не знает, что это за опасность, но он обязан найти способ борьбы с любой опасностью для тела, посему Дух, пытаясь защитить тело, начинает лихорадочно перебирать программы в поисках лекарства, скажем, от дурака-начальника, - включает в работу все программы, надеясь, что какая-то устранит причину, вызвавшую стресс. Но работает впустую, поскольку опасность не от программ зависит, а Душа не даёт Духу команду «отбой» (сама волнуется). Вот и получается, что Дух обязан паниковать - в нём обязаны сбиваться программы.

И в какой-то момент, который невозможно предсказать ввиду индивидуального строения Духа каждого человека, из-за паники и смятения у Духа искажается программа ОБРАЗА органов тела - их «чертежа». И ввиду вот этого болезненного искажения чертежа, скажем, чертежа лёгкого, программа строительства лёгкого начинает в каком-то месте лёгкого делить клетки - в этом месте начинается рост раковой опухоли. Сам Дух начинает раковую опухоль выращивать, полагая, что он лечит. И врачи-психосоматики, или тот же Гринблат логично говорят о том, что видят, - что это стресс вызвал рак.

Да это так, но я, в отличие от психосоматиков, и указываю, на что именно подействовал стресс - стресс вызвал панику Духа, паника вызвала одновременную работу множества его программ, а это вызвало сбой и ошибку в программе образа данного органа, и сам Дух начал «ремонтировать» этот орган по ошибочному образу.

Я считаю само понятие канцерогенов глупостью, тем не менее, эта гипотеза Духа объясняет не только стрессы, но и канцерогены. Ведь по большому счёту канцерогены это яды, и если Дух ищет и не может найти против них программу борьбы, и если это вызывает его панику («подвисание программ»), то от этого может исказиться и программа чертежа какого-либо органа, и сам Дух начнёт выращивать в этом органе раковую опухоль. Если, скажем, подопытную мышку годами (относительно сроков её жизни) мазать дёгтем или ацетоном, то неужели это не будет для неё стрессом? И надо ли удивляться возникновению у этой мышки рака «от канцерогена»?

Вот это объяснение того, что есть рак (да и масса иных болезней) и объяснение того, почему против рака помогают нетрадиционные способы.

Гринблат упомянул о куркуме или имбире, как о лекарстве против рака, а я уже приводил в пример историю, 30 лет назад рассказанную мне врачами моего города. Им в городскую больницу из аула мать привезла 15-летнего парня с последней степенью рака. Врачи проделали все возможные анализы, вызывали из Алма-Аты специалистов, но, по общему мнению, операция была уже бесполезна. И врачи предложили матери увезти сына в аул, чтобы дать ему умереть дома. Мать увезла. А через пару лет на призывной комиссии появился этот парень, когда подняли тома его медицинской карточки, то изумились - парень должен был уже давно умереть, но теперь ни рентген, ни остальные анализы не показали и следов рака. Вызвали его мать, и она рассказала, что добрые люди посоветовали ей лечить дихлофосом, и она вылечила сына этим ядом. Понятно, что дихлофос это не лекарство, но для этого парня этот яд оказался лекарством - вдыхание дихлофоса вызвало у Духа парня такое смятение и перезагрузку программ, что ликвидировался сбой чертежа поражённого раком органа, и Дух сам восстановил это орган в рабочем состоянии.

А вот сообщение «официальной медицины»: «Британские ученые из Лидского университета заявили, что вызывающие простуду вирусы могут убивать раковые клетки в печени. Об этом сообщает журнал Gut. По словам экспертов, реовирусы не только поражают дыхательные пути, но и стимулируют иммунную систему организма, которая ликвидирует злокачественные клетки. Исследователи проверили действие вирусов на клетках рака в тканях печени и выяснили, что реовирусы способны последовательно уничтожать опухоль и клетки, пораженные гепатитом С». При появлении незнакомого вируса, да ещё и в печени, Дух, скорее всего, так перетряхивает все программы, связанные с печенью, что убирает ошибки из «заглючивших».

Как я понимаю, сторонники натуральной медицины ищут вещества, борьба Духа с которыми позволяет наиболее вероятно исправить и нужные программы. Но ведь очевидно, что это не единственный путь лечения Духа и не самый рациональный. Это путь включения и выключения компьютера, включения разных программ и загрузки разных файлов в надежде, что нужная программа сама как-то от этих телодвижений «юзера» перестанет «глючить». Кода ничего не понимаешь, то годится и это, но ведь ещё есть и путь, когда компьютером займётся специалист и осмысленно перезагрузит дефектную программу.

Но где они, эти специалисты?

Их нет, и нет потому, что по догмам религии, называемой «официальной наукой» нет ни Духа, ни Души, а есть только тело, лечить которое можно только операциями и химией.

В этом-то и дело.

А интервью Бориса Гринблата программе «День-ТВ» я рекомендую посмотреть - оно не для дураков, и не очень длинное.