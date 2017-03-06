В чем нам поможет великий СССР?

Наши предки пытались ответить на вызовы XXI века за сто лет до них

Отрицая концепцию халявного (выплачиваемого только за гражданство) безусловного основного дохода (БОД) в мире повальной роботизации, (http://forum-msk.org/material/economic/12844532.html), мы выдвинули иную философию. В роботизированном мире люди должны творить, трудиться и воевать. Иначе они за поколение превратятся в порочных и мерзких выродков.

Попробовав представить себе новое общество, свободное от монотонного труда у конвейеров или в бюрократических конторах, мы, в сущности, пришли к опыту великого Советского Союза. А не только Америки, Германии или Италии 1930-х.

НЕСОВЕРШЕНСТВО НЫНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Победившие в стране большевики в 1920-е столкнулись с обескураживающим фактом. В колыбели революции – Питере-Ленинграде. В городе, где работали огромные заводы вроде Путиловского, и где рабочие еще буквально вчера шли добровольцами сражаться с Юденичем, Деникиным или Колчаком, стали процветать карточные игры и пьянство. Казалось бы, Питер, средоточие музеев, библиотек, спортивных клубов (прочтите роман А.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», он из тех же лет), ходи себе и развивайся, просвещайся. Занимайся спортом, читай, слушай интереснейшие лекции, учись. Посещай концерты великих музыкантов, ходи по музеям. Но рабочие предпочитали после работы хлебать водяру и резаться в карты на деньги.

К чему это Максим Калашников? Да к тому, что большинство людишек, получив БОД, не саморазвитием займутся, не бизнесом и не волонтерством, а впадут в бесцельное убивание времени, в скуку и попытки развлечься. Причем во все более и более извращенные. Ну, как сейчас некоторые превратили в спорт доведение детишек до самоубийств. Они ведь еще и ставки на это делают. От скуки и бессмысленности своей собственной жизни.

Мы, люди-коги, имеющие еще и опыт службы в армии и жизни в СССР, отлично знаем, что большинство сапиенсов – разумные существа лишь первого поколения. Они лишь частично разумны, они еще слишком недалеки от обезьяны. Без внешнего принуждения они превращаются в праздных и жестоких скотов, дай им только волю это делать. Создатели Советского Союза с этим тоже столкнулись. И нашли довольно эффективный ответ. Хотя роботизации тогда не было еще даже на горизонте.

АТМОСФЕРА БОРЬБЫ И ТРУДА

На долгое время вожди и демиурги советской эпохи смогли создать альтернативу деградации. Они отлично знали, что люди – существа еще и стадные, они подчиняются влиянию СМИ, пропаганды и общепринятым взглядам. А как создаются общепринятые взгляды? Правильно: стадные сами думать не умеют, их сознание формируется с помощью медиа и тех вкусов-мод-философий, что навязывают им правящие.

И в СССР создали целую «религию», целый Прометеев культ поклонения науке, технике, скорости, силе. Очень похожий на футуристический культ машин и стремительности поэта Маринетти при Муссолини, но гораздо более глубокий и всеохватный. Да, в СССР никто не имел права не трудиться и получать блага «на халяву» (в этом русские коммунисты в корне отличаются от западных леваков и социалистов). Но при этом считалось самым модным и современным летать на планерах и самолетах-авиетках, прыгать с парашютом, гонять на авто и мотоциклах, заниматься спортом, овладевать сложным оборудованием и по-стахановски совершенствовать свой труд. Ведь фактически стахановское движение – это не перевыполнение плана любой ценой, а движение на повышение производительности труда, за снижение издержек и высокую культуру производства, за научную организацию работы на своем рабочем месте, в цеху или на целом предприятии. Кстати, уже в 1941-м речь шла об автоматизации труда. Подробнее:

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2691168.html

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2661095.html

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2646962.html

Как видите, уже накануне войны пропагандировались вполне «японская» философия труда, развитие автоматизации производства и всяческая его рационализация. Существовало даже ГУТР – Главное управление трудовых резервов, которое учитывало даже небольшие рационализации, придуманные самими работниками. И все это соединялось с культом Нового, Прометеева человека – здорового, сильного и умного. Творца и воина в одном лице. Проповедовалась власть человека над природой, пространством и временем, над материей, над будущим.

Уверен, что это – одна из самых ценных подсказок великого СССР нам, людям эпохи роботизации и безлюдных производств. Нам снова нужен культ труда, творчества и силы. Именно он, именно массовая нетерпимость к праздности, лени или извращенности, и должно побудить несовершенных сапиенсов не превращаться в подобие римской черни. Какие новые сферы деятельности мы дадим людям, мы, если вы помните, описали в предыдущей главе. Да, мы обеспечим и шестичасовой рабочий день, и четырехдневную рабочую неделю, дав людям море досуга. Но сделаем так, чтобы и досуг их не становился временем оскотинивания.

Как сделать так, чтобы все не выродилось в мещанский СССР 1970-х? В страну, где хрусталь, финская колбаса и «Жигули» не заменили собою крылья планеров и купола парашютов? Здесь нам понадобится и другой опыт. Не только советский.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИЗМ И ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Представим себе молодого человека, талантливого биохимика, только окончившего великолепный русский университет. Его, энергичного и способного, еще на третьем курсе заметила частная биотехнологическая компания. Он практиковался в ней, учился у старших товарищей, аки подмастерье – у мастеров в древности. И вот Юра Иванов пришел работать в компанию. Да-да, в том самом мире всеобщей роботизации. Где вроде бы 80% людей – коли судить по нынешним меркам – не нужны в производстве. Где вкалывают роботы, а не человек.

Компания, где трудится наш Юра, например, производит отличные экстракты из пряностей и лекарственных растений для пищевой индустрии, для фармацевтики и косметической промышленности. Шипит холодная углекислота, в облаках морозного пара выливаются из сверкающей сталью автоматической установки экстракты-вытяжки. Однако в ходе своей работы в лабораториях компании обнаруживают самые невероятные химические соединения даже в самых привычных растениях. Например, в ромашке. Интересно, каков механизм их целебного действия на человеческий организм? Юра трудится под началом Сан Саныча, еще советского фитохимика-зубра. А он говорит, что тут – работы край непочатый, что здесь мы вошли в совершенно неисследованную область. Что мы до сих пор толком не знаем, как древние с помощью лекарственных растений ухитрялись врачевать своих современников.

В обычной рыночно-капиталистической экономике частной фирме не под силу финансировать такие исследования. У нее денег на это нет: есть текущая деятельность, нужно обеспечивать рентабельность. Но в нашей креаномике времен роботизации молодой ученый Юра получает только часть зарплаты от компании. Вторую часть ему платит государство. Как ученому, тесно связанному с практикой. Мало того, если компания ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, государство наполовину их софинансирует. Ибо если так работают тысячи предприятий, то хотя бы несколько из них может натолкнуться на совершенно сказочные знания и технологии. Те, что обеспечат такой прорыв, который разом окупит все вложения. Деньги, таким образом, тратятся не на БОД для миллионов деградантов, которые уйдут в виртуальные миры, а на науко-промышленность новой эры. На то, чтобы дать работу миллионам любознательных носителей высокого интеллекта, миллионам творческих личностей. Чтобы поощрить их творчество, их постоянное самообучение и самосовершенствование. И чтобы дать работу именно таким людям, создавая пример для подражания и стимул для учебы для всех остальных.

Деньги вливаются не в разленившиеся, обюрократившиеся НИИ, воспетые в советских карикатурах и кинокомедиях (90% научных сотрудников на работе разгадывают кроссворды, а трудятся – лишь 10%), в в живую, успешную компанию, которая непременно сможет применить новые знания и технологии на практике. Нет, НИИ и академическая наука в нашем Русском Союзе (СССР-2) никуда не делись. Просто они сосуществуют с такой вот науко-промышленностью роботизированной эры, входят в ней в кооперацию, строят целевые союзы, обмениваются кадрами. При этом те, кто совершает научно-технологические прорывы, получают огромное вознаграждение, становясь богатыми и уважаемыми людьми. Они и выступают как истинная элита. Ею становятся творцы, а не торговцы сырьем и не туповатые чиновники, не футболисты и не эстрадные кривляки. Да и миллионы родителей побуждают своих чад учится и грызть гранит наук, а не гонят их играть в футбол иль в теннис.

Вот и наш Юра увлеченно работает в компании, занимаясь и прикладными задачами, и поисковыми работами. Он разрабатывает новую тему: исследует с помощью новейшей научной аппаратуры и современных методов медицинские рецепты великого Авиценны, ибн Сины. Того самого, что врачевал людей с помощью лекарственных растений. Он – участник государственной программы «Медицина будущего», о чем говорит значок на его лацкане, и потому вторая половина его зарплаты – из бюджета. Но в этой же программе участвует и компания, в которой он трудится. Отчего она получает софинансирование НИОКР от государства и может взять на работу еще двоих-троих ученых-энтузиастов.

Юра становится фактическим лидером молодой команды исследователей. Он с товарищами создает творческие союзы с другими такими же командами из прочих компаний и НИИ, они сообща ведут междисциплинарные исследования. А там такие же юноши с горящими глазами выступают участниками иных государственных программ. Здесь вам и «Россия-2045», и «Космический проект», и «Пища новой эры», и «Новые способности человека»… Образуются творческие альянсы биологов, инженеров, физиков, нанотехнологов, химиков, медиков… А новинки испытывают молодые экстремалы, аквалангисты и полярники, любители горных велосипедов и дальних походов. А что-то начинают применять и летчики, и те бойцы спецназа и подвижных армейских частей, что охотятся на воинствующих мракобесов Юга, норовящих весь мир ввергнуть в вонь и эпидемии нового Средневековья.

В итоге рождаются самые невероятные по эффективности и дешевизне лекарства, бьющие в хвост и гриву старые корпорации западной фармации, выводящие русских в мировые лидеры. Компания превращается в глобального чемпиона. А параллельно возникают вкусная и целебная пища для всех – с биологически активными добавками. Пища, позволяющая победить старение и немощь, обеспечить ясность ума и крепость мускулов. Как и новые, полезные напитки. Наше государство получает огромные доходы. Да и состоит оно из здоровых, сильных и лобознательных граждан. Ленивые и безвольные выбраковываются автоматически.

Саму идею такого механизма Максиму Калашникову подсказал его друг, основатель компании «Биоцевтика» Дмитрий Половинкин. Вы можете легко перенести его на другие области производства. Видите, как из ворот автостроительных предприятий выезжают, например, электромаховичные экипажи? А рядом с верфями, где стоятся классические суда, на испытания выходят переднеприводные кораблики, показывающие рекорды скорости и экономичности. Или суда с акульими носами. А вон там уже забегали многофункциональные роботы. А вон там – научились останавливать механизм естественного старения человека.

Умные люди в разных странах мира давно поняли, что деньги государства можно вкладывать не только в государственные структуры, где велик риск их расхищения или бездарного расточения на всякую чушь, но в команды энтузиастов, в успешные частные компании. Туда, где государственные средства не только не пропадут, но и дадут максимальную отдачу. Где их не разворуют через раздутые сметы, а пустят в дело. А конкуренция с такими сообществами и сами государственные структуры и предприятия сделает и лучше, и гибче.

Вот вам еще один образ того грядущего, которое связано с массовой роботизацией. Грядущего, где лишних людей нет, где все делают дело. Где производство неразрывно соединяется с пытливой наукой. Где нам не грозит массовое вырождение. Где социализм совмещен с интеллектом, творческой этикой и частной инициативой. Где человек не возвращается к обезьяне, пускай и со смартфоном, но поднимается вверх по ступеням эволюции.

(Продолжение следует)