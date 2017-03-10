Ответ российских пролетариев украинскому националисту

Под моей статьей об очередной мракобесной выходке монархистки Натальи Поклонской некий украинский националист оставил вот такой комментарий:

«А чего ожидать от Раши.

Построенного адронного коллайдера, лекарство от СПИДа или прорыва в области альтернативных источников энергии?

Нафиг это дерьмо, лучше помолится святому Николаю-кровавому, он снизойдет с небес и все сделает сам».

Украинский националист издевается над русскими, над «тупыми ватниками», как он их называет ниже, ехидничает и злорадствует: «тупые русские, тупая Раша, до того тупые, что Николашку Кровавого святым объявили, и такие дуры как Поклонская ему молятся, нечего от них ждать, ни на что уже не способны, так и сгниют в дерьме!»

На это я хочу ответить двумя хорошими пословицами: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?», и другая: «Чья бы корова мычала!».

Прямо и откровенно – вы, братцы, сидите точно в таком же дерьме, как и мы! Ты, братец, хорошо понимаешь, насколько абсурдно было объявить палача Николая Кровавого святым и как глупа Поклонская и ей подобные, которые елозят перед ним на коленках и верят в его святость. Да – все, правильно, это так. Но точно такой же абсурд - объявить мразь Бандеру национальным героем. И те, кто его в самом деле таким считает - такие же недоумки и идиоты, как наша Поклонская.

Ты слишком необразован и глуп, братец, ты лишен способности обобщать, ты ограничен, как всякий националист, ты ослеплен злобой и больным самолюбием, и поэтому ты не понимаешь: и наше причисление «к лику святых» Николая Второго, и ваше провозглашение героем Степана Бандеры – это одинаковые по своей сути явления. И тут, и там – идеологическая борьба новых хозяев, капиталистов, против советского строя, против социализма.

Наша, российская, буржуазия объявила Николашку «святым мучеником» - чтобы выставить большевиков злодеями, чтобы очернить Советскую власть и пролетарскую революцию, чтобы отвратить массы от социализма – и тем самым укрепить свою власть, свой капиталистический порядок. Чтобы российские трудящиеся не вздумали подняться на новую пролетарскую революцию, чтобы не посмели они снова отнять у паразитов награбленное и вернуть его российскому трудовому народу. Чтобы сидели тихо на заднице и послушно работали на господ-капиталистов, а господа-капиталисты спокойно владели банками, землей, нефтью, газом, предприятиями, копили миллиарды, жили на своем Олимпе и сверху плевали на серое быдло.

С точно такой же целью и ваша, украинская, буржуазия провозгласила Бандеру героем и борцом за национальную независимость. Чтобы внушить, будто в Советском Союзе украинский народ был национально угнетен. Что вообще социализм (когда богатства страны принадлежат всему обществу и служат всем) – это гнет. А капитализм (когда все богатства страны находятся в руках 3-4%, а остальные 96% на них работают и создают этим трем процентам миллиардные состояния, обеспечивают им возможность покупать дворцы и яхты, прибирать к рукам и суд, и парламент, и все государство, ради своей выгоды развязывать войны и посылать на убой сотни тысяч людей) – вот это вот все – свобода!

И ваша буржуазия, провозгласившая Бандеру героем, имела те же самые расчеты, что и наша, когда она «причисляла к лику» последнего Романова. Надо было, чтобы вы и думать не могли о возвращении Советской власти. Чтобы вам и в голову не могло прийти о возрождении общенародной собственности, и ваши Ахметовы, Коломойские, Тимошенки и Порошенки спокойно владели нахапанным, жили в свое удовольствие и смеялись над вами, дурачками.

Вас, братец, объехали на кобыле, как маленьких - так же, как и нас!

Вас соблазняли «национальной независимостью» от «клятых москалей» - и в это же самое время готовили вам жестокое рабство. Готовили все к тому, чтобы отобрать у украинского народа все его богатства и отдать их в руки кучки паразитов-буржуев – а народ превратить в их рабочую силу.

У вас отобрали фабрики, заводы, землю, транспорт, инфраструктуру, шахты, порты, железные дороги. Взамен вам дали желто-синюю тряпку, вышиванку и сказочку про древних укров (которая вполне стоит мироточащего бюста, не правда ли?)

Теперь вы должны продавать себя капиталисту, да еще и за счастье считать, что он, кормилец-благодетель, вас купил и позволил вам на него работать! Потому что, если он откажется вас покупать, если лишит вас счастья гнуть на него спину – то вы подохнете с голоду! Вот так, без цепей и наручников, без плеток и розог, а просто отобрав у вас средства производства, вас превратили в рабов.

Вкалывайте теперь на олигархов – и утешайтесь тем, что у вас есть вышиванка, желто-блакитный флаг и герой Бандера!

Как же вас надули, братец, как же над вами посмеялись!

Так же, как и над нами. У нас тоже все отобрали, превратили нас в нищих – а взамен «осчастливили» - подарили трехцветную тряпку, двуглавого урода и «царя-мученика»!

Так что нечего нам друг над другом издеваться и злорадствовать. И вы, и мы – по шею в болоте. И вы, и мы - обмануты и ограблены.

И мало того, что они нас ограбили – но они еще и сумели нас стравить, ослепить враждой и ненавистью – и мы пошли убивать друг друга на радость этим грабителям. Молодые и здоровые парни – и русские, и украинцы – остаются гнить на полях Донбасса. А грабители – и ваши, и наши – зарабатывают на этом политические очки и богатеют, и продолжают подливать масло в огонь, продолжают нас стравливать!

Мы в одинаковом положении! И издеваться и злорадствовать друг над другом – глупо. Нам надо взяться за ум. Нам, украинским и российским трудящимся, надо протянуть друг другу руки и вместе бороться против тех, кто нас обманул и ограбил, а теперь стравливает.

Наши деды вместе сражались против фашистов в Великую Отечественную. Еще раньше, в царской России, украинские и русские пролетарии плечом к плечу боролись против самодержавия, вместе совершали Революцию, вместе свергали сперва власть царя, а затем помещиков и капиталистов, вместе душили гидру контрреволюции.

Да – тогда ваши деды, украинские трудящиеся, были умнее, чем вы! В те годы украинская буржуазия тоже пыталась разжечь национализм, настроить украинских рабочих против русских, заставить их отделиться. Но ваши прадеды не поверили ей. Они знали – им незачем отделяться от своих братьев, русских рабочих, с которыми у них один общий интерес – освободиться от власти капитала и отменить частную собственность, отдать богатства страны всему народу, и затем свободно трудиться. Они знали, что и строить социализм и защищать его от происков мировой буржуазии лучше сообща, вместе, единым фронтом. И они тогда прекрасно понимали, для чего украинская буржуазия хочет оторвать своих трудящихся от русских, заставить их отделиться – чтобы легче сесть им на шею, чтобы национализмом отвлечь их от революции. Поэтому они не поддались вашим буржуазным националистам. Они послали к черту Центральную Раду. И стали воевать не за отделение от России, не за «независимую» буржуазную Украину, где украинские капиталисты под вопли о величии украинской нации будут грабить украинский пролетариат – а за советскую власть по всей России, за власть рабочих и крестьян. И они смогли построить великое государство, где разные народы жили в мире и дружбе, потому что некому было их стравливать, потому что там не было паразитов, которым вражда трудящихся разных национальностей выгодна.

Вот они имеют право гордиться!

А по поводу того, что от «Рашки» нечего ждать, я тебе скажу вот что. Да, от «Рашки», от буржуазной России - ждать действительно нечего. В ней не будет ни Гагариных, ни Чкаловых, ни великих научных открытий, ни больших культурных достижений. Вместо Гагариных и Чкаловых в этой России будут Поклонские и Милоновы, вместо культуры и науки – мироточащие бюсты и двуглавые уроды. Да, от буржуазной «Рашки» ждать нечего. А вот от новой социалистической, Советской России – мы ждем всего! В ней все будет – и славные прорывы в науке, и великие культурные достижения. И со спидом мы справимся, и до новых тайн Вселенной доберемся, и новые планеты заселим. А самое главное – укажем путь человечеству, поможем и другим народам построить общество справедливости.

Так же обстоят дела и с Украиной. От нынешней, буржуазной Украины ждать нечего. Вы так и будете батрачить на ваших капиталистов. А они, чтобы вас обдурить, так и будут вопить про величие украинской нации, и под эти вопли – выворачивать ваши карманы, обирать вас до нитки. И у вас вместо реальных побед будет сплошная имитация – выкраска всего, что можно, в желто-голубой цвет и парады вышиванок. А вот в новой, социалистической, Советской Украине будет все - и передовая наука, и мощная промышленность, и развитое сельское хозяйство. И самое главное – украинский трудовой народ, свободный от гнета капиталистов, живущий в справедливом обществе.

И вполне возможно, что после новой революции наши народы снова решат жить вместе, в одном общем социалистическом государстве. Пока российские и украинские рабочие будут совершать революцию, сообща бороться против своих общих врагов, капиталистов, они снова почувствуют себя братьями и снова поймут, как важны для рабочего класса сплоченность и единство.

Вот тогда и станет ясно всем и каждому - кому была выгодна вся эта вражда и ненависть, которой теперь отравлены и вы, и мы. И тогда украинские и российские трудящиеся вместо глупых и подлых националистических лозунгов снова повторят великие слова:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

От редакции: Необходимые уточнения.

Пока что на Украине тоже нет ни андронного коллайдера, ни лекартва от СПИДа (который косит украинцев в 2-3 раза чаще, чем россиян, кстати), ни альтернативных источников энергии - да и с традиционными вроде угля тоже не очень.

В свое время синхрофазатрон в Дубне строили ученые из разных республик СССР, но ни одна из них сегодня не способна повторить это самостоятельно. Когда-то на Украине была своя передовая медицинская школа, доступная каждому - сегодня старушки собирают возле церквей милостыню на операцию. Когда-то на Украине была передовая энергетика - сегодня в стране энергетический кризис, признанный правительством.

Что касается канонизации царской семьи, то она первоначально произошла в 1981 году в РПЦЗ, зарубежной, эмигрантской православной церкви.

Позже, что любопытно, они были признаны святыми в Тульчинской епархии в Румынии, а также в Одесской и Луганской епархиях на Украине!

И только в 2000 году, сугубо по политическим причинам, в процессе объединения РПЦ и РПЦЗ московской церковью были признаны святыми целый ряд деятелей, ранее канонизированных за границей, в том числе и царская семья. Причем в РПЦ это произошло не без скандала. Резко против выступил митрополит Нижегородский Николай (Кутепов): «когда все архиереи подписывали канонизационный акт, я пометил около своей росписи, что подписываю все, кроме третьего пункта. В третьем пункте шёл царь-батюшка, и я под его канонизацией не подписывался. … он государственный изменник. … он, можно сказать, санкционировал развал страны. И в противном меня никто не убедит».

При этом Украинская православная церковь Московского патриархата также считает Николая Второго святым. То, что Киевский патриархат пока воздерживается от прославления семейства Романовых, мало что значит - как только будет восстановлено каноническое общение двух патриархатов, немедленно последует и взаимное признание святых. Так что одни мракобесы не лучше других.

А.Б.