ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К "РЕВОЛЮЦИИ ПАЛЬМ"

В конце февраля я опубликовал три части "Революции пальм" - попытки художественной реставрации евангельских событий.

Два момента в происходящем не встраивались в картину начала народной революции:

а) промедление Иисуса (мятежного раввина Иегошуа), уже даже разгромившего торговцев и менял в притворе Иерусалимского Храма (неслыханный вызов), затем ежедневно входившего в него в окружении восторженных почитателей, но так и не объявившего себя Помазанником;

б) странная спешка с судом и казнью - устраивать политический процесс над популярным проповедником в канун праздника, в городе набитом сотнями тысяч паломников, если проще выдержать узника недельку в гарнизонной тюрьме...

Ключом к разгадке я счёл то, о чём написал далее, и чем дополнил первую часть "Революции пальм".

"Здесь есть одно очень важное обстоятельство. Еврейский коронационный ритуал требует оглашения человека царём ровно за 6 дней до помазания. Помазание совершает пророк (нави) - это в идеале, или первосвященник (га-коэн га-гадол или га-коэн га-рош), или... священник, из рода (их 24), представители которого имеют право входить в Святая Святых.

Изменить здесь ничего нельзя. Раввина Иегошуа Назарейского люди провозглашают царём в Вербное воскресенье. В пасхальный шабат коронации быть не может никак. Но второй день Песах, т.е. воскресенье - идеальное время для этого торжественнейшего ритуала.

Поэтому казнят днём в пятницу. Разумеется, первосвященник Ханаан (Анна), глава суддукейской партии и откровенный ставленник Рима, помазать Иисуса не стал бы.

Но ... огромный и представительный (пилигримы со всех концов света, даже из Испании и Вавилона) народный митинг - га-Кнессет га-Исраэль имеет право даже избрать первосвященника. Как это сделали восставшие еврейские "якобинцы" в 69 году, на третий год революции поставившие во главе Храма строительного рабочего Пинхаса (Финееса).

Сценарий несложен. 16 нисана народ берёт Храм (римский гарнизон и не вмешивается, боевые рабы - разбегаются) и избирает Народного Первосвященника. Затем Пилат получает "предложение, от которого нельзя отказаться": освобождение узников и свободный выход из города его и римского гарнизона или... (или было в мае 66 года, когда уже сдавшийся римский гарнизон был вырезан подчистую).

Дальше триумфально освобожденного Иисуса вводят под балдахин в Храме (или у входа в него) и новый первосвященник, читая "коронационный псалом" (Псалом Давида №2*), совершает помазание. Всё! Вот - Царь-Мессия во Израиле...

* "Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".

Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника".

Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом."

Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него."