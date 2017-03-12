В том марте 1985-го. Тонкая паутинка власти

11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК партии. Помню отлично этот весенний день, и следующий за ним. Настроение у многих, да и что скрывать, у меня тоже, было по этому поводу праздничное. Впервые за долгие годы, после наскучивших лиц кремлёвских стариков (про которых шутили: "С чего начинается день в Кремле? С реанимации"), после того, как формальным главой государства трижды временно побывал ровесник века Василий Васильевич Кузнецов, которому было уже за 80, во главе государства оказался, можно сказать, молодой человек, всего-то навсего 55-ти лет! Мальчишка, по тогдашним кремлёвским меркам. Его так и называли "молодым" по всем западным "голосам", и он и вправду был самым молодым членом брежневского Политбюро. (Хотя основатель Советского государства В. И. Ленин к этому возрасту, вообще-то, уже умер). Одна эта строчка в биографии внушала оптимизм, казалось, общество получит теперь заряд молодой энергии и бодрости. Перемены ожидались только к лучшему.

Ага, как же. На самом деле этот всплеск надежд по поводу молодости Генсека был веянием смерти над страной, дыханием небытия. Только тогда этого никто не понял. А ведь всё-всё предстоявшее СССР мрачное будущее можно было угадать по этой строчке в биографии новоизбранного Генсека — 55 лет, самый молодой член Политбюро.

Ведь власть недаром сравнивают с паутиной, бросьте в паутину небольшую мушку, и она её удержит. А если бросить в ту же паутинку здорового шмеля или осу-шершня, то они просто порвут паутину и улетят. Да сам паук это знает, и когда в его сети попадают слишком крупные насекомые, он торопливо обрывает ниточки вокруг них, чтобы они побыстрее улетели и не разрушали нежной ткани его творения. То же самое правило, давно известное людям, отражено, кстати, и в известных евангельских словах: "И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани, ибо вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и другое." (Мф, 9:16, 9:17).

Так что, получается, смертельный приговор СССР подписал, как ни странно, старый, опытный, прожжённый дипломат ещё сталинской закалки Андрей Андреевич Громыко, выдвинувший Михаила Сергеевича в Генсеки. Он так эмоционально уговаривал участников Пленума проголосовать за Горбачёва, что речь Громыко даже не стали публиковать в газетах, она появилась чуть позже, в брошюре материалов Пленума ЦК. Стиль её, живой и разговорный, сразу бросался в глаза на фоне привычных в таких случаях сухих и казённых официальных формул...

Ну, а всё дальнейшее было предопределено этим мартовским голосованием. Конечно, если бы Михаил Сергеевич вдруг усмирил кипевшую в его жилах бурную энергию и стал вести себя точь в точь как степенный 80-летний старец, то всё, может быть, ещё и обошлось бы. Но он повёл себя в соответствии со своим возрастом и темпераментом, то есть как ещё нестарый и бодрый человек. К тому же южанин (хотя южанином был и Леонид Ильич, но он-то свой горячий темперамент как-то держал в руках). Брежневу потребовалось больше десятилетия, прежде чем он стал главой государства и собрал в своих руках все реальные нити управления страной, а Горбачёв решил пройти этот путь за считанные годы. И тонкие паутинные ниточки власти вокруг него стали рваться. А он, как будто не замечая этого, ещё утяжелил своё кресло — создал к 1989 году для себя новый пост Председателя Верховного Совета, а годом позже — и Президента СССР... Но чем весомее становилось его верховное кресло, тем быстрее рвались поддерживавшие его ниточки. И к декабрю 1991-го этот процесс пришёл к своему естественному завершению. Кресло рухнуло вниз и разбилось вдребезги (немного жаль только, что седок его, в отличие от многих и многих граждан страны, остался целёхонек и здоровёхонек). КПСС, а затем и СССР прекратили существование.

Да, я понимаю, что всякий левый и марксист-догматик, наверное, скажет, что дело тут не в "тяжести кресла Генсека", а в буржуазных реформах, которые он затеял и проводил, но следовало бы задуматься и над встречным вопросам: а ЧТО заставило Горбачёва кинуться в эти безумные реформы, как в омут, очертя голову?

...Ну, скажите, что им стоило какого-нибудь безобидного старичка, вроде благословенного Василия Васильевича Кузнецова, на это место избрать? :)