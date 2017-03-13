В теле Софички

6 марта в Москве состоялась премьера фильма «Софичка» по мотивам повести Фазиля Искандера. Фильм снят в мастерской Александра Сокурова в 2016 году.

Я ждала этого момента два года. Так вышло, что узнала про съемки от своего друга, который в них участвовал. Видела в сети его фотографии: удивительной красоты природа и люди, преображенные национальными одеждами. И лошади...

Моя любовь к Абхазии, помноженная на любовь к творчеству Фазиля Абдулловича, и любопытство к актерскому таланту друга повлекли меня в ненастный московский вечер в кинотеатр «Октябрь», где собрался весь цвет абхазской диаспоры в Москве. И с порога ощутила то особенное чувство кровного родства, которым связаны все эти люди. В зале яблоку некуда было упасть. День премьеры был приурочен к дню рождения великого Фазиля, которому исполнилось бы 88 лет. Центром внимания была его вдова, с гордой серебряной головой и широкой улыбкой. Она была удивительным образом похожа на своего мужа, с которым прожила такую долгую и красивую жизнь. Ведущая вечера Шазина Агрба предложила молодежи в знак сoблюдения традиций уступить места в зале старшим по возрасту, а самим сесть на ступеньки, и фильм начался....

Как пересказать то, что вместила эта картина? Лаконичный сюжет истории жизни и любви одной абхазской девушки, которую она пронесла с собой до конца... Трудная жизнь, с чередой потерь, выпавшей на ее долю и долю всего абхазского народа - в этом фильме мало того, что нравится зрителю. Нет ярких эмоций и действий. Но вот уже несколько дней меня не отпускает особое состояние наполненности, какое бывает при соприкосновении с тайнами природы, где человек начинает ощущать себя участником божественной мистерии...

Архаичная жизнь первобытного народа, с простым и понятным кругом забот, чередованием будней и праздников органично переплетается с величественными природными ландшафтами. Жизнь кипит на экране: свадьба, юная невеста, дом, где она скоро будет хозяйкой. Праздник, на котором гуляет все село. Старики за столом, любопытные дети, молодежь, играющая в мяч... В какой-то момент перестаешь ориентироваться в этом пестром скоплении лиц, заполнившим весь экран. Эта жизнь, которая бурлит и выплескивается наружу – проста и бесхитростна, как проста и бесхитростная любовь двух молодых влюбленных.... А впереди уже маячит призрак древнегреческой трагедии в лице брата, переступившего родовой запрет находиться на свадьбе сестры. Но сейчас она прячет будущего мужа под своей кроватью и весело хохочет, желая ему быстрее бежать, чтобы не догнали...

Режиссерский замысел ведет зрителя от трагедии к трагедии, и все чаще юное прекрасное лицо Софички сменяется морщинистым лицом старой женщины, подводящей итоги своей жизни. Все чаще тело ее любимого дома предстает перед нами в виде заброшенного остова, оживающего лишь в воспоминаниях хозяйки. И лишь невозможно прекрасная природа примиряет ее и нас с этим. Природа и любовь к своему единственному супругу, который ждет ее всегда. Наверху на горе.

Красота в глазах смотрящего. Любовь к родному дому, сохранившая Софичку в годы тяжелых испытаний на чужбине и вернувшая ее в родовое гнездо, сталкивается с яростным непониманием Зарифы, приемной дочери, которая видит вокруг лишь старье и разруху. Живые вещи, сделанные руками хозяев и бережно сохраненные старым домом, для Зарифы – всего лишь старый хлам, который она с упоением сжигает. Девушка жаждет перемен и новой жизни и безжалостно расправляется с прошлым... И Софичка тоже уходит. Растворяется в воздухе и в абхазской природе, породившей законы гор и удивительный народ, который выжил, несмотря на все испытания, которые выпали на его долю. Потому что любовь сильнее смерти, и времени не существует. Это знают горы и люди, родившиеся там. Эту тайну знал и великий абхазский писатель Фазиль Искандер, воспевший «Страну души» и абхазский национальный характер. Это я увидела в кинотеатре в центре Москвы, где на один вечер собралась большая семья почтить память своего великого соотечественника. Это удалось запечатлеть и отразить талантливому молодому режиссеру Кире Коваленко в своем фильме, что я считаю несомненной удачей.

Удачей является и решение снимать фильм полностью на абхазском языке, оставив только русские субтитры. Гортанный язык детей гор напоминает шум моря и клекот птиц. И осознание, что эти люди – птицы являются нашими современниками, рождает удивление и восхищение красотой и целостностью их характеров. Отдельно хотелось бы отметить актерский состав, состоящий почти целиком из непрофессиональных актеров и их игре, которая не была игрой, а была продолжением той жизни, которую они проживают там, в стране души, каждый день..... Только лошадей я в фильме не увидела. Наверное, не вместились в формат ...