Для чего я об уме Гитлера пишу?

Гитлер как полководец

Продолжу анализ достаточно интересных мемуаров фон Белова «Я был адъютантом Гитлера».

Думаю, что дураком или каким-то свихнувшимся маньяком, Гитлера продолжают считать только дебилы от истории, а люди, способные оценить, что именно и сколько всего совершил Гитлер, понимают, что это выдающийся человек, соответственно, нашим предкам достался исключительно сильный враг. То, что Гитлер был умён, то что его библиотека состояла из 10 тысяч томов, то, что он не жалел сил на самообразование, хорошо известно. Тому, кого это интересует.

Вот для них несколько цитат от Белова об особенностях Гитлера, которые фон Белов вряд ли сумел бы выдумать, если бы эти факты не видел лично.

«…Любое зарубежное специальное издание, попадавшее ему в руки, фюрер изучал с живым интересом. Его глаз был приучен к этому страстью к архитектуре и живописи. Он выискивал в изображении каждую мелочь, а текст от случая к случаю приказывал перевести. Благодаря такому изучению предмета фюрер превосходил в познаниях не одного специалиста».

«…Фюрер еще раз подверг критике наши оборонительные укрепления бломберговской поры. Своими точными знаниями строительного дела и технической стороны постройки блиндажей он просто приводил в отчаяние офицеров-саперов. Но такое же отчаяние испытывал и он сам от непонятливости этих офицеров».

«…Фюрер охотно посещал военно-морской флот, хотя, как выразился Путткамер, «море всегда казалось ему зловещим» Он был подвержен морской болезни и склонности к морским поездкам не имел. Но что завораживало Гитлера в «кригсмарине» (военно-морском флоте), так это техника. Он знал крупные военные корабли всего мира не только по названиям, но и по таким их данным, как величина, скорость, броня и вооружение. На эти темы, а особенно о вооружении, Гитлер мог говорить с морскими офицерами часами».

Надо сказать, что Гитлер в определённых вещах был, всё же, наивный романтик, удивлявшийся боязни своих генералов воевать и брать на себя ответственность за командование:

«Он лично говорил мне: «Просто не могу понять этого; ведь если человек выбирает себе профессию солдата, офицера, то война должна быть его самым страстным стремлением, она же позволяет ему однажды применить свою профессию! Это издавна было традицией прусского офицера. Солдат, генерал не может делать своей задачей, удержать меня от войны, тормозя формирование войск и вооружение. Это же саботаж! Все должно быть совсем наоборот: солдаты обязаны так добиваться войны, чтобы именно политики их сдерживали. Но мне кажется, генералы боятся противника. Неужели они считают меня столь глупым, что я не способен верно осознать или оценить его сильные и слабые стороны?».

У историков в ходу общепринятое мнение (идущее от битых немецких генералов), что Гитлер, якобы, стремился к личному командованию войсками и поэтому мешал доблестным немецким генералам воевать и выиграть войну. На самом деле, как вы можете это увидеть из приведенной выше цитаты, это генералы боялись воевать, из-за страха потерпеть поражение, это генералы уклонялись от своего долга, и Гитлер ВЫНУЖДЕН был брать командование войсками на себя. И чем больше поражений терпели вооружённые силы Германии, тем больший объём командования немецкие генералы возлагали на Гитлера. И он вынужден был от стратегического командования (что лежало на нём, как на вожде), спускаться к оперативным и даже тактическим вопросам.

Фон Белов, всю войну находившийся возле фюрера и даже тяжело раненный при покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, сообщает подробности того, как Гитлер командовал войсками:

«Центральное значение Гитлером придавалось предполуденному положению на фронте. При этом он обсуждал с офицерами все произошедшие к тому моменту события и принимаемые меры. К оперативным планам он присовокуплял собственные мысли и указания. Однако до осени 1941 г. фюрер лишь весьма редко отдавал прямые приказы. Он ограничивался усилиями настолько крепко убедить своих слушателей, чтобы они осуществляли его намерения самостоятельно. Это являлось и причиной зачастую очень долгих совещаний у него. С декабря 1941 г., когда фюрер принял на себя и главнокомандование сухопутными войсками, он постепенно стал переходить к тому, чтобы добиваться выполнения собственных намерений путем прямых приказов, однако при этом, как и прежде, стараясь убедить собеседников в ходе ставших нередко более продолжительными совещаний. Только в последний год войны он все чаще прибегал к более ярко выраженной отдаче прямого приказа, но к тому времени его возможности проводить приказы в своем духе уже стали весьма ограниченными».

Тем не менее, пока Гитлер не наткнулся на Сталина, с вопросами командования войсками фюрер справлялся прекрасно, удивляя и своё генеральское окружение, и весь мир. Фон Белов вспоминал:

«Во время Польской кампании я имел достаточно много случаев оценить невероятно тонкое чутье и остроту логики фюрера в оценке военной обстановки. Он умел мысленно поставить себя на место своих противников и предвидеть их военные решения и действия. Его оценки военной обстановки отвечали реальности, между тем как в области политики они всегда казались иллюзорными, продиктованными эмоциями и субъективными желаниями».

А вот в очередь встали французы с англичанами:

«Чем ближе подходил день наступления, тем спокойнее и оптимистичнее выглядел фюрер. Мне казалось, многие опасения, которые были связаны с теми или иными предварительными мерами и которые ему приходилось уточнять с соответствующими главнокомандующими, теперь перестали влиять на него: события должны идти своим чередом. Гитлер считал, что Франция капитулирует примерно через шесть недель».

Шесть недель - это 42 дня. Немцы начали наступление 10 мая, а французы запросили перемирия 18 июня - через шесть недель. Мало этого, фон Белов сообщает: «Только на второй день выяснилось, что бельгийские и голландские войска наступление 10 мая ожидали. Дата его была выдана врагу каким-то предателем». Ожидали, а всё равно продержались только сорок дней!

В те дни Белов сообщал своему дяде о ходе войны, поэтому цитирует его собственное письмо того времени:

«Здесь уничтожена элита французских дивизий. Английские же дивизии расколошмачены, отдельные части без вооружения и снаряжения спасаются бегством в Англию. С нашей же стороны 50% дивизий еще вообще в бою не участвовали».

Для чего я об уме Гитлера пишу? Да, чтобы и дуракам было понятно, что нашим дедам достался в противники удивительно выдающийся полководец, и унижая свой глупостью Гитлера, дураки унижают заслуги наших дедов и отцов.

Мелкие детали и сравнения

С деловой точки зрения, выдающимся деятелем, в том числе и стратегом, был и главный противник Гитлера - Сталин, да ведь и Черчилль был личностью выдающейся. Не вижу необходимости сравнивать их по этому результатам их деятельности - история их уже сравнила. Но после знакомства с мемуарами Белова, я обратил внимание на то, как эти выдающиеся деятели… отдыхали. Какие у них были увлечения, с помощью которых они давали отдых мозгам от государственных дел?

Ну, вот, к прнимеру, есть у нас такие, как бы государственные деятели, вроде путиных и медведевых. Они и рыболовы, и диких зверей лечат, и на лошадях гарцуют, в пучины вод ныряют, и аистов летать учат - развлекаются много и разнообразно. А чем во время отдыха развлекались Сталин, Черчилль и Гитлер?

О Сталине в этом плане известно не очень много. Судя по некоторым деталям воспоминаний о нём, Сталин для отдыха играл в биллиард, хотя я не встречал ни единого фото Сталина с кием. Кроме того, есть сведения, что Сталина занимало сельское хозяйство - он, к примеру, скрестил тыкву с дыней (получив весьма невкусные плоды выращенного гибрида), разводил на сочинской даче лимоны, говорят, есть сведения, что на подмосковной даче Сталин выращивал розы. Но, скорее всего, основным отдыхом у Сталина было чтение. Возможно, Сталин считал чтение и своей обязанностью, в таком случае он чтение, как развлечение и отдых от государственных дел, сделал и полезной работой.

Черчилль не всегда занимал государственный пост, поэтому имел и просто свободные от государственных дел периоды жизни, и его развлечением стало рисование и, главное, занятие историей, в которой он стал видным профессионалом. Понятно, что с награждением Черчилля Нобелевской премией в области литературы за его исторические труды, не всё так просто, но, всё же, трудов по истории у Черчилля достаточно, эти труды основательны и пока ни у кого не вызвали сомнений в своей научной точности. Так, что Черчилль заслужил Нобеля более заслужено, чем те же Пастернак или Солженицын. Вместе взятые. (И что интересно, Черчилль не бросал занятия историей даже во время войны).

А Гитлер изначально имел профессию художника, и действительно был неплохим художником, но, скорее всего, только неплохим. А став вождём, Гитлер начисто забросил кисти. Почему? Не хотел компрометировать себя, как вождя, критикой своих средненьких работ? Возможно.

И Но у Белова нет даже намёка на какое-либо привычное увлечение Гитлера, которое бы Гитлер использовал для отдыха. Тогда как Гитлер отдыхал?

С помощью того, что сегодня называют тусовками.

Гитлер отдыхал в разговорах. То есть, собирал вокруг себя круг слушателей и развлекал себя разговорами. Кстати, фон Белов несколько раз сообщает, что Гитлер спокойно мог выслушать любое мнение, отличное от своего, и даже поменять своё, если его переубеждали (обычное поведение умного человека). И в этих тусовках он тоже внимательно выслушивал, если попадался умный или знающий вопрос собеседник. Но зато в остальное время тусовки Гитлер говорил, говорил, говорил. Судя по всему, Гитлеру неважно было, кто его слушал, и не важно было, о чём он сам говорил.

Вот Белов вспоминал об обычаях Гитлера в его резиденцию Бергхоф в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах, где, как считалось, Гитлер и отдыхал.

«Пищу фюрер почти всегда принимал точно в 14.00 и 19.30. Трапезы, если только он не ожидал важных визитов, растягивались часа на два. На застольных беседах в 1941–1942 гг. присутствовали обычно сопровождавшие рейхсляйтера Бормана министериальный советник Генрих Хайм и д-р Генри Пиккер, которые стенографировали или записывали эти разговоры. Все эти два года фюрер бывал за столом весьма раскованным и открытым. Случалось, сам поднимал какую-то тему, чтобы «посадить в лужу» кого-нибудь из присутствующих, касалось ли то страсти к охоте, верховой езды или актуального вопроса.

Пища на таких застольях подавалась в соответствии с действовавшими в вермахте продовольственными нормами; обед, к примеру, состоял из супа, мясного блюда и десерта. Гитлер питался по своему собственному, вегетарианскому, меню, блюда он выбирал утром за завтраком. Порой весьма затягивавшиеся трапезы заставляли нас, участников помоложе, выходить из-за стола пораньше остальных, чтобы заняться неотложной работой. Фюрер ничего неприличного в этом не видел».

Стол в столовой у Гитлера был на 20 персон, как вы поняли, за столом сидели и его адъютанты, часто с жёнами, и случайные гости, и вот судя по этому, Гитлеру было совершено неважно, кто его слушает, - важно было самому говорить. Причём, у Гитлера это был не просто словесный понос, он говорил пусть и спорные, но с его стороны здравые вещи. Достаточно сказать, что его планы того, как следует держать СССР в колониальной зависимости, высказанные в ходе этих разговоров и записанные Пиккером, сегодня полностью реализованы в СНГ.

Кстати, именно поэтому книга помянутого Пиккера «Застольные разговоры Гитлера» в Russia не только запрещена (как и должно быть в государстве загнившего фашизма), но и объявлена фальшивкой. Между тем, её текст невозможно сфальсифицировать, тем более, специалистам современного умственного развития. Эти же специалисты, в отличие от Гитлера, люди очень невысокой культуры, посему просто неспособны сфальсифицировать даже примитивные исторические документы. Вот, к примеру, такие «специалисты» взялись сфальсифицировать такой примитивный документ, как «дневники Анны Франк» - 15-летней девочки. Казалось бы, что тут может быть сложного? Так нет - догадались написать их дневники как бы времён войны шариковой ручкой, появившейся в Европе в 50-х. Или посмотрите, каким маразмом являются «документы по Катынскому делу», причём, именно из-за низкой культуры фальсификаторов - из-за низкого уровня их знаний. На три фальшивых документа боле 50-ти признаков их фальсификации!

А в книге Пиккера «Застольные разговоры Гитлера», к примеру, в одной из бесед Гитлер рассуждает о том, что огромные территории России нужно засеять крапивой, чтобы использовать крапиву в качестве прядильного материала. Ткани из крапивы?? Я, вроде, кое-что знаю о сельском хозяйстве, о возделываемых культурах, о прядильных растениях. И вот на основе этих своих знаний довольно долго считал, что Гитлер говорил глупости. А потом нашёл время поискать информацию и узнал, что крапива является старинным прядильным растением, дающим прекрасные волокна, вот только даёт их крапива мало (хотя это дело селекции) и у крапивы нет семян, из которых получалось бы масло, как его получают из семян нынешних прядильных растений наших широт - конопли и льна. Но, тем не менее, крапива до сих пор культивируется как культурное прядильное растение в ряде азиатских стран. То есть, Гитлер знал сельское хозяйство доскональнее меня. Ну, а что о крапиве могли знать мифические фальсификаторы «Застольных разговоров Гитлера»? Да и даже зная что-то, как они смогли бы придумать такой эпизод, как использование крапивы? Нет, эта книга не фальшивка, а запись реальных разговоров.

Но вернёмся к фон Белову и к увлечению Гитлера разговорами.

Гитлер говорил всегда и везде - в обеденный перерыв в Берлине, при походах в рестораны в Мюнхене, повторю, везде и всегда. Это было его истинной страстью.

И, разумеется, Гитлер выступал и выступал с официальными речами. Если Сталин за время войны выступил публично только раз, да и то - в начале войны, то Гитлер выступал непрерывно, чуть ли не каждый месяц, как до, так и в ходе войны, как с подготовленными речами, так и экспромтом. Кстати, по мнению фон Белова, особенно хорошо удавались Гитлеру именно экспромты. Это увлечение Гитлера разговорами, возможно, можно считать манией, но, к сожалению, нашим отцам и дедам от этого было не легче.

Причём, эта страсть Гитлера говорить, была даже в ущерб делу. Если Сталин, к примеру, лично написал множество сложных «сообщений ТАСС», множество приказов и прочих документов, то Гитлер, по сообщению Белова, писал крайне редко. Если уж очень требовалось, то Гитлер сначала диктовал, надиктованное печатали, он потом проверял и правил напечатанное. Но чаще всего он вообще давал приказы и распоряжения устно, что вызывало трудности у адъютантов и дальнейших инстанций, передающих приказ:

«Днем Гитлер никогда за письменным столом не работал, если только не приходилось срочно подписывать документы. Но и при этом предпочитал долго не засиживаться. Этот несколько своеобразный стиль, при котором фюрер избегал письменных заявлений о намерениях или указаний, заставлял его окружение, а именно адъютантов, выполнять странную функцию посредников. Мы получали приказы и распоряжения устно, а затем зачастую должны были записывать их, чтобы превратить в указания. Эта «передача приказов» происходила, как правило, без потери времени. Порой такие устные указания бывали плодом его интуиции в данную минуту, незрелыми идеями. Неправильная их интерпретация или передача могла иметь тяжелые последствия. На этой почве в случае недоразумения или утрирования намерений Гитлера и мог почти сам по себе возникать столь типичный для Третьего рейха вопрос: «А фюрер об этом знал?»».

Говорил Гитлер убедительно и красиво, к примеру: «Новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного унижения происходил под знаком чисто внутреннего возрождения. Это никак не затрагивало Англию особенным образом, а тем более не угрожало ей. Тем не менее, в данный момент вновь началась преисполненная ненависти политика окружения Германии. И внутри страны, и вне ее возник заговор евреев и демократов, большевиков и реакционеров с одной-единственной целью: не допустить образования нового германского народного государства, вновь ввергнуть рейх в состояние бессилия и нищеты».

Слушателей Гитлеру подбирали, и все его «шоу» напоминало выступление нынешней попсы, когда зрителям не интересны ни слова, ни музыка, а важно, что они попали на концерт эдакой супер-пупер раскрученной певицы.

Вот, к примеру, фон Белов описал рядовой повод для официальной речи Гитлера - ввели в строй новую Имперскую канцелярию с огромными, прекрасными пустыми проходными залами. Ну, вот как не использовать эти залы для сбора аплодисментов и восхищения?

«Начало этим мероприятиям, - вспоминает Белов, - было положено 18 января, в «День образования рейха», обращением Гитлера к только что произведенным в чин лейтенантам с последующим ужином в новом здании Имперской канцелярии.

Молодые лейтенанты выстроились в Мозаичном зале, предварительно получив необычное для солдат разъяснение, которое дало им понять, что Гитлер — не только Верховный главнокомандующий, но и верховный политик. Он неоднократно заявлял, что для него тяжело выступать перед офицерами и солдатами, ибо они сидят перед ним молча и ему трудно установить с ними контакт. Поэтому лейтенантам было приказано после выступления фюрера хлопать. Гитлер весьма одобрительно отнесся к этому распоряжению… После речи офицерам был устроен банкет в Мозаичном зале. Гитлер еще некоторое время оставался среди них, подсаживался за столики и беседовал с молодыми офицерами, но вскоре удалился к себе. Алкоголь помог закончить этот вечер побыстрее, чем намечалось. Кое-кто из молодых офицеров, не зная, где находится туалет, воспользовался вместо унитаза углами зала. Фюрер, которому мы потом с досадой рассказали о таком продолжении вечера, отнесся к поведению лейтенантов снисходительно. Это никак не поколебало его впечатления, что встреча удалась». Ну, а как же - ему же горячо хлопали!

Вот если политики Russia - эти путины-медведевы - чем-то и походят на прошлых государственных деятелей, то это не умом, не трудолюбием, не преданностью народу и государству, а только своим бла-бла-бла пред заранее согнанными слушателями. Да и в этой части они походят только на Гитлера.

Нет, прошу прощения, даже не на Гитлера, а на карикатуру Гитлера.

(продолжение следует)

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О Гитлере и неброских фактах истории