Сегодняшним декоммунизаторам надо перестать призывно вертеть задом

Главный враг

Из воспоминаний фон Белова, которые я продолжаю анализировать, со всей определённостью следует, что, что бы Гитлер ни делал, но где-то до 1942 года он имел одну цель - уничтожение России.

Вот, к примеру, 1939 год, Гитлер заключает пакт о ненападении с СССР, но фон Белов вспоминает:

«Польскую позицию фюрер критиковал с издевкой. При нынешней расстановке сил в Европе у поляков только один выбор: с Германией и не против Германии. От России им ничего хорошего ждать не приходится, это им известно. А Англия далеко. Его предложение полякам было честным, ибо его задача — Россия. Все остальные военные действия служат только одной цели — прикрыть себя с тыла для вооруженного столкновения с большевизмом. А в этом должна быть заинтересована вся Европа, и особенно Англия, которая иначе потеряла бы свою мировую империю».

Сегодня определённой частью политиков и историков принято ставить знак равенства между Гитлером и Сталиным. Разумеется, подлым дебилам это делать не запретишь, но остальным нужно помнить, что в то время не было более страшных врагов, нежели нацисты и большевики, - нежили Сталин и Гитлер.

В той драке «третьей силе» места не было, и нет её и сейчас - если ты против Гитлера, то ты за Сталина, как ни вихляй задом, что ты, дескать, и против того, и против другого. Для диванных кретинов, конечно, никакие законы не писаны, но для реально дерущихся умных людей правило «Враг моего врага - мой друг» - это закон. Тот же Черчилль был выдающимся антикоммунистом, но когда Великобританию жареный петух клюнул в темечко, то на вопрос о том, как же он, антикоммунист, может войти в союз со Сталиным, Черчилль ответил: «У меня лишь одна цель — уничтожить Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о Сатане в Палате Общин».

Надо только понять, что у самого Гитлера было два периода отношения к советским людям.

Первый - до начала войны с СССР. В этом первом периоде Гитлер, как и основная масса немецкой элиты (включая Карла Маркса, кстати), считал русских недочеловеками, неспособными организовать государство. Причём, считал советских людей недочеловеками настолько, что не видел необходимости применять в войне с СССР правила войны между людьми - какие могут быть правила при охоте на животных?

Вот, к примеру, понимание Гитлером большевизма в 1941 году:

«30 марта Гитлер снова созвал руководителей вермахта. В зале заседаний при его служебном кабинете он произнес двухчасовую основополагающую речь, в которой изложил свои мысли относительно похода на Россию. В этой речи фюрер сделал упор не на тактические и стратегические подробности нападения на Россию. Ему было важно довести до командования вермахта свои принципиальные взгляды на те проблемы, которые выдвигает борьба против русских. Он заявил: «В настоящее время Англия возлагает свои надежды на Америку и Россию». Америка сможет обеспечить свою максимальную военную мощь только через 3–4 года. «Россия — последний вражеский фактор в Европе. Ее надо разбить в этом или следующем году. Тогда мы будем в состоянии в течение дальнейших двух лет справиться в материальном и кадровом отношении с нашими задачам и в воздухе, и на воде. Наша задача в России должна заключаться в том, чтобы разгромить Красную Армию и ликвидировать государство. Это — борьба двух мировоззрений. Большевизм равнозначен асоциальному преступлению и является чудовищной опасностью для будущего. Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества с ним. Коммунист никогда не может быть нашим боевым товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не отнесемся к этому именно так, то, хотя и разобьем коммунистического врага, через несколько лет снова столкнемся с ним». В борьбе против России речь идет об уничтожении большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Борьба должна вестись против яда разложения. Армия должна защищаться теми же средствами, которые применяются для нападения на нее. Комиссары и гепеушники — это преступники, и с ними надо обращаться, как с таковыми. На Востоке любая жестокость суть мягкость в будущем».

Заметьте, что об уничтожении евреев и намёка нет - уничтожать только комиссаров и работников НКВД - основу государственности.

Так, что сегодняшним декоммунизаторам надо перестать призывно вертеть задом и определиться - либо вы за нацистов Гитлера и тогда вы против большевиков и Сталина, либо вы за Сталина и только тогда вы становитесь врагом нацистов всех мастей и их мелких холуев типа «невинных жертв ГУЛАГа и прочих бандеровцев.

О евреях

Фон Белов писал мемуары, когда на Западе уже была неуклонно внедрена «линя партии» в отношении евреев - уже требовалось утверждать, что главной и единственной целью Гитлера было уничтожение евреев. И в своих воспоминаниях фон Белов эту «линию партии» соблюдает, постоянно сетуя, что Гитлер был антисемит. Что интересно, так это то, что фон Белов не иллюстрирует эти свои утверждения мало-мальски убедительным примером, мало этого, время от времени проскакивают факты, о которых я, к примеру, раньше не знал.

Вот выше я упомянул о «Хрустальной ночи» и о том, как фон Белов «отмазывал» Гитлера от её организации. Но в его воспоминаниях есть и ещё момент, относящийся к э тому событию.

«Геринг охарактеризовал эти события как тяжелый политический и экономический удар для Германии. Хотя он и был вынужден вместе с Гитлером определить требуемую евреями и подлежащую выплате «контрибуцию» в один миллиард рейхсмарок, но осудил эту акцию как «свинство», ибо боялся отрицательных внешнеполитических последствий. Кроме того, ему предстояло в качестве уполномоченного по осуществлению Четырехлетнего плана найти и получить из заграницы валюту для оплаты новых, взамен разбитых, витрин».

Я, к примеру, не слышал ранее, что Германия заплатила евреям за этот «маленький Холокост» контрибуцию в миллиард марок и за свой счёт отремонтировала разбитые витрины.

Сейчас в редактируемой евреями Википедии можно прочесть, что имеется в виду под «Окончательным решением еврейского вопроса»: «Окончательное решение еврейского вопроса (нем. Endlösung der Judenfrage) — политика правительства Третьего рейха в отношении евреев. Под эвфемизмом «окончательное решение» подразумевалось массовое уничтожение еврейского населения Европы. Это решение было логическим продолжением расового антисемитизма немецких национал-социалистов. …Итоговое решение о детальной программе массового уничтожения было принято 20 января 1942 года на конференции в Ванзее».

Написано понятно. Но не понятно, почему, то там, то там встречаются сведения, что евреи Германии, которые как бы должны были быть уничтожены в ходе этого «окончательного решения», ещё и в 1945 году свободно жили в Берлине, и даже прятали участников покушения на Гитлера?

И фон Белов, со своей стороны, добавляет сомнений. Глава «Окончательное решение» в его мемуарах очень коротка, само собой, что в конце её фон Белов кается:

«Однако я, даже и без документальных доказательств, твердо убежден в том, что уничтожение евреев осуществлялось по категорическому указанию Гитлера, ибо немыслимо предположить, что Геринг и Гиммлер предприняли бы нечто такое без его ведома. Конечно, Гиммлер не информировал фюрера о каждой детали, но в этом деле действовал с его одобрения и в полном согласии с ним».

Всё это понятно, но начинает фон Белов эту главу так:

«В августе (1941 года), по желанию Гитлера, впервые появился в его Ставке Геббельс. За два дня своего пребывания он несколько раз встречался с фюрером наедине. Только постепенно просочилось, что они обсуждали еврейскую проблему. Геббельс и Гейдрих настаивали на ее немедленном решении. Геббельс уже проводил выселение из Берлина все еще проживавших в нем 70 тысяч евреев и хотел обеспечить себе согласие Гитлера на свои меры. Фюрер же к этому пока готов не был и согласился (насколько мы слышали) только на то, чтобы евреи носили особый опознавательный знак. В «Имперском законодательном вестнике» было опубликовано распоряжение полиции от 1 сентября 1941 г.: всем евреям предписывалось носить на одежде видную издали желтую шестиконечную звезду. Принципиальному же решению эта проблема подлежала только по окончании похода на Россию, причем, как указывалось в распоряжении, «великодушным образом»».

То есть, Гитлер не давал разрешения не то, что отправить евреев Германии в концлагеря, но и выселить евреев хотя бы из Берлина. Как вам этот Холокост? Ведь это вызывает сомнения в том, что европейские евреи подверглись уничтожению. Евреи СССР - да, их действительно уничтожали, а тех же берлинских или австрийских евреев ведь до конца войны, как видите, никто не тронул. И фон Белов, косвенно это подтвердил и даже сослался на распорядительный документ по этому вопросу.

Гитлер и Польша

Я решил просто дать несколько цитат, чтобы показать на связи немцев с тогдашней Польшей.

«Исходя из германо-польского пакта о ненападении от 1934 г. и зная о старинной вражде Польши к России, Гитлер видел в ее лице союзника по борьбе с большевизмом. Он считал, что страх Польши перед русскими послужит исходной базой для германо-польского компромисса. Поэтому его территориальные требования к ней не переходили приемлемых пределов».

А вот 1937год. «Гитлер нашел дружественные слова для Польши, саркастические — для английской прессы…».

«Гитлер переговорил с Браухичем и о политической обстановке. С Польшей надо выждать. Он не хочет решать вопрос о Данциге и коридоре с применением силы. Это только бросило бы поляков в объятия англичан».

«Во время Польской кампании фюрер вел себя в военных вопросах весьма нейтрально… После начала военных действий фюрер заявил в рейхстаге, что хочет разрешить «вопрос о Данциге» и «вопрос о коридоре», а затем в отношении Германии к Польше наступит поворот, который обеспечит их мирное сожительство. Гитлер был готов к переговорам».

Гитлер-то был готов, но правительство Польши удрало под интернирование в Румынию, и поскольку правительство Польши в Румынии арестовали, то правительства Польши просто не стало в природе. Польша осталась полностью без правительства - без государства. Отсюда возникла необходимость и у СССР вводить в Польшу войска, поскольку нельзя было допустить, чтобы немцы передвинули границы так близко сердцу СССР и использовали 10 миллионов белорусов и украинцев для укрепления своей экономики и армии.

О договоре с СССР

Фон Белов пишет о договоре 1939 года (пакте о ненападении) между Германией и СССР так, как будто этот пакт был выгоден Германии, то есть, пишет полностью в духе настоящих установок пропаганды Запада. Разумеется, фон Белов пишет, что Германия получала из СССР сырьё, но молчит о том, что она грузила в СССР оружие и заводы по производству оружия в огромных объёмах. Однако, волей-неволей сведения о последствиях для Германии этого пакта проскакивают даже в воспоминаниях фон Белова. К примеру.

«Затем Редер выдвинул другое пожелание военно-морского флота: увеличить выпуск подводных лодок. Ныне же их производится максимум 12–18 в месяц. Тем самым он затронул дилемму, разрешимую только решением о походе на Россию. Гитлер дал Тодту приказ всеми силами форсировать производство вооружения сухопутных войск для войны в 1941 г. Выпуск вооружения для военно-морского флота и люфтваффе следует пока отложить. Вот когда Россия окажется разбитой, тогда можно будет перестроить все производство вооружения».

Это интересный аспект - немцам не хватало оружия, в том числе и для нападения на СССР, но одновременно производили оружие для вооружения СССР - для отражения своего нападения! Но, правда, фон Белов комментировать это застеснялся.

Некоторые нюансы планирования войны с СССР

Заметьте, что в вопросе войны с Англией, у Гитлера нет ни малейшего желания её побеждать, - только принудить к миру. Это и в Германии не все понимали, к примеру, фельдмаршалу Манштейну это было совершенно непонятно. Манштейн считал, что проблем с захватом Островов не было и ему было не понятно, почему Гитлер не даёт приказ об этом.

Итак, несколько цитат из воспоминаний фон Белова:

«Хотя на это Гитлер и заявил, что на ближайшем же заседании рейхстага еще раз сделает Англии серьезное предложение, на успех он не рассчитывал. Сам же фюрер хотел избежать борьбы с Англией, ибо уже сказал себе, что столкновение с Россией — неизбежно. Иметь в этом столкновении у себя за спиной врага он не желал. Итак, одна борьба была закончена, предстояла другая».

«Редер к высадке в Англии не стремился. Он считал, что подводная война и налеты люфтваффе на такие крупные центры, как Лондон, Ливерпуль и другие и без того должны сделать Англию готовой пойти на мир. И Гитлер, и Редер называли высадку на ее территории последним средством. Неотъемлемой предпосылкой для этого они считали германское воздушное господство над Ла-Маншем и Южной Англией».

«После этого Гитлер остановился в своей речи на союзе с Италией и выразил благодарность лично Муссолини. Правда, уровень совместных действий он несколько преувеличил. А потом вскользь заметил, определяя свою позицию в отношении Англии: «У меня нет причины, которая заставляла бы продолжать эту борьбу»».

В то же время, в части войны с СССР Гитлеру требовалась только победа.

«Если же Россия будет разбита, Англия лишится большой помощи. Гитлер объявил свое окончательное решение: напасть на Россию весной 1941 г. Операции против нее должны привести к видимому успеху летом 1941 г. Гальдеру было поручено коренным образом изучить связанные с этим вопросы».

«Гитлер не раз заводил с Кейтелем и Йодлем разговоры, в которых выражал свою мысль достаточно ясно: в следующем году он должен начать борьбу против России. Свое намерение фюрер подкреплял убеждением, что в 1942 г. Россия будет в состоянии выступить против Германии, а потому он хочет сам напасть на нее в 1941 г. Гитлер придерживался взгляда, что значительная часть России может быть «сделана» за срок с мая до сентября, ибо в 1942 г. он должен быть опять готов к борьбе против Англии».

«Насчет России он сказал, что русский человек неполноценен, а русская армия лишена командования. При нападении на Россию надо избежать опасности толкать русских к отступлению. Наступательные операции следует вести так, чтобы расчленить русскую армию на отдельные участки и брать ее в плен. Необходимо найти такие исходные позиции, которые позволили бы осуществить крупные операции на окружение. Гитлер ожидал больших частичных успехов, которые должны привести к тому, что в определенный момент в России наступит полная дезорганизация. Нападение на Россию было для него делом решенным».

«В последние дни уходящего года Гитлер сообщил всем составным частям вермахта свое решение насчет России. 18 декабря он передал их главным командованиям «Директиву № 21. План «Барбаросса»».

Среди так сказать «историков» нынешней России гуляет мнение, что Ленинград надо было сдать. Эти люди совершено не понимают замыслов Гитлера - ему нужна была полностью немецкая Балтика, чтобы морским путём сократить перевозки вглубь России. При наличии на железных дорогах партизан, Гитлеру был жизненно необходим Ленинград: «Гитлер прежде всего подчеркнул главную цель 1941 года — захват всего прибалтийского пространства и города Ленинграда. Эту цель сухопутные войска должны постоянно иметь в виду, чтобы заставить русских отдать Балтийское море. Далее фюрер говорил об отдельных проблемах, важных для начала нападения, а также касавшихся снабжения войск».

(окончание следует)

Начало:

О Гитлере и неброских фактах истории

Для чего я об уме Гитлера пишу?