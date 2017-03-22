Почему я не коррупционер?

Сегодня о коррупции могут говорить и писать либо сами коррупционеры, либо больные на голову. 20 - го марта с утра пораньше на канале телевидения "ОТР" шла передача о коррупции. Участники - Н.Матвеев - ведущий, М.Кащенко, Б.Нигматулин, Д.Примаков, Е.Дыбова, О.Крыштановская, Д.Абзалов. Я коррупционером быть не могу, потому что стар и живу огородом и пенсией. А вот на счёт второго решать вам. Люди знакомые большинству и занимающие чиновничьи должности. Наверное не бедные. Пытались объяснить причину коррупции, какие действия можно отнести к коррупционным. Говорили о взятках на бытовом уровне и в среде государственных чиновников. Естественно предлагали меры по искоренению коррупции. О.Крыштановская удивила не тех кто был в студии, а тех кто смотрел эту передачу. Она говорит, что надо воспитывать с детского сада человека не приемлющего коррупцию. Видите как всё просто. Пока ребёнка доведёшь до возраста чиновника, который бы мог влиять на коррупцию пройдёт лет тридцать. Одно поколение уже вымрет и в основном поколение нищих. А в эти годы коррупционеры - ворьё создадут запас для своих отпрысков до конца света. Это приведёт к появлению монархии. И страной будут править династии, передавая власть по наследству. Слегка прошлись по ужесточению наказаний взяточникам и взяткодателям. Предлагали увеличить зарплату бюджетникам и особенно врачам, которые являются взяточниками. Больной идя на операцию и улавливая взгляд врача даёт взятку в надежде, что он -врач отнесётся к нему по отцовски. Правда не всегда так происходит. Однако забыли сказать, что взятки берут не бедные, а наоборот вполне обеспеченные чиновники.

О.Крыштановская продолжала, что когда президентом стал Д.Медведев он и обозначил борьбу с коррупцией, которая продолжилась все последующие годы. Свежо предание, но не верится. Если посмотреть в корень проблемы то никакой борьбы с коррупцией нет и быть не может при бандитски - воровском капитализме. На взятках, подкупе, откатах держится не только экономика страны, но и сама власть. Давайте призовём старика Хатабыча и попросим его прекратить коррупцию. Допустим, что он согласился и скажет с 20 - го марта коррупции нет! Через месяц экономика встанет полностью. Нарушатся связи собственников производства с посредниками, потребителями. Всё это сегодня отдано в частные руки. А собственник без навара работать не будет. Производство встанет. И мост в Керченском проливе так и останется не достроенным. Обустраивали Восток для сходняка даже президент признал воровство. Строили Олимпиаду в Сочи и тоже не обошлось без коррупции.. А сколько средств ушло на строительство стадиона в колыбели революции. А стадион так и не достроен. Можно будет силовыми методами заставить производство работать, но это угробит окончательно производство, так как на всю экономику не хватит силовых структур. Но можно и сохранить экономику, которая будет работать с ускорением и ускорением значительным. Передать промышленное производство в руки государства, отстранив нынешнее правительство. Пригласить добровольца на пост премьера с неограниченными правами. Повторить опыт Е.Примакова. Естественно придётся посадить тысяч 200 чиновников. Однако липовые правозащитники завопят о правах человека, и тюрьма такого наплыва не выдержит. Поэтому провести полную конфискацию награбленного на труде нищего народа. Кто сдаст миллиарды добровольно освобождается от уголовной ответственности. Но этого должен захотеть тот, кто согласно статьи 3 Конституции РФ является единственным источников власти. А сегодня он этого не хочет. Подтверждение тому его "активность" на последних выборах.

Коррупция конечно процветает и никакой борьбы нет. Есть имитация борьбы. Примеров тысячи. Вспомним Сердюкова и Васильеву с её женским взводом. В начальный период расследования было заявлено, что они нанесли ущерб бюджету на 3 миллиарда рублей. До суда дошло чуть больше двухсот миллионов и никто не сел. А государство потеряло 3 миллиарда рублей. Фактически ущерб составил более 5 миллиардов и об этом пишут целые повести современные авторы. Никто на это не обращает внимание. Страна большая и богатая всем хватит. Чиновники и без книг об этом знают. На этом стоит государство, а народ не читает и вообще далёк от политики.

Посмотрите территорию Подмосковья, которая застроена дворцами в десятки миллионов долларов. В центральных городах на дорогах не встретишь вазовских автомобилей. Сегодня на передаче по радио Д.Куликов рассказывает о платных стоянках. На одной стоянке 500 платных мест, стоит 400 навороченных автомобилей стоимостью более 100 тысяч долларов со снятыми номерами. Они приобретены на зарплату? Если у всех такая зарплата, то почему сами чиновники говорят, что в стране более 22 миллионов живут на зарплату ниже прожиточного минимума. Выходит, что те кто получает прожиточный минимум могут купить навороченный автомобиль? До такой оценке никто не может дойти, об этом даже не говорят. Предположим, что заплата 50 тысяч рублей и что? Купит человек на эту заплату дорогой автомобиль? Поэтому разговор о коррупции - это разговор сознательных бестолочей. Они думают, что народ всё воспримет так как они говорят.

Если обеспеченный человек прочитает эту статью, то подумает, что автор принадлежит ко второй группе, у него не все дома. Соглашусь, но при этом приведу пример. Счётная палата проверяет контору по космической отрасли. Не находит 4 миллиарда рублей. И вдруг в эфир вылезает С.Иванов и говорит, что он знал, что в космической отрасли существует коррупция. Об этом ему докладывал Нургалиев, но он сказал, чтобы МВД не принимали никаких мер, а только наблюдали. Донаблюдались до того, что один с привилегиями министра ушёл в Совет Безопасности, а другой в аппарат президента. Если бы счётная палата не выявила, то коррупция продолжалась бы до сих пор. Задержитесь на мгновение и представьте о коррупции в этой отрасли. Там каждый шаг связан с жизнью людей, и престижем государства. И воруют. Значит должностные лица скрыли преступления. И что? Ничего. Работают. По Советскому Уголовному Кодексу эти господа должны сидеть, но Владимир Владимирович освоившись в Кремле и создав карманную думу убирает из Уголовного Кодекса статьи о сокрытии преступлений и о конфискации. О какой борьбе может идти речь? Фактически своими действиями президент поощряет коррупцию. Более того он и премьер прошли хорошую школу коррупции когда работали под управлением Собчака.

В шестой думе много лет говорили о конфискации. Говорят что восстановили статью, но в искажённом виде. Подробности мне не известны. Однако посмотрим на результаты судебных процессов, которые озвучены в СМИ. Конфискации никакой нет. Для ужесточения борьбы в Кремле создано 21 - ое управление по борьбе с коррупцией. Дмитрий Анатольевич предложил штрафовать коррупционеров в сто кратном размере. И якобы думой принят такой закон. Кто приведёт хотя бы один пример исполнения этого закона? Есть такой пример? Задерживают хозяина таможни "господина" Бельянинова. При обыске много чего находят. Сейчас не о том, а о применительной практике. Идёт следствие и вдруг фигуранту возвращают ценности и деньги на сумму 100 миллионов рублей.

Фигурант имеет домик в деревне площадью 1565 квадратных метров и три квартиры в Москве. Есть земельные участки и дома оформленные на супругу. Старинные картины, гобелены. Одним словом живут на широкую ногу. Далее оказалось, что всё это накоплено трудом семьи. Бельянинов получает зарплату приходит домой и кладёт её в коробки из - под обуви и ставит на антресоли. А теперь его якобы перевели в свидетеля и вообще не было никакого дела. Таких примеров можно приводить десятки. А телевидение устраивает часовую болтовню о борьбе с коррупцией не приводя никаких конкретных примеров. Телевизионный час времени очень дорог, но он использован не по назначению.

Однако следы коррупции есть и в других действиях власти.

Несколько лет назад одного чиновника заподозрили в большой зарплате и в золотом парашюте. Загудело телевидение. Власть отреагировала. Дума ограничила парашюты. Чиновники моментально без шума нашли другой выход. То что чиновник планировал получить по окончанию года разделили на зарплату. Греф стал получать по 10 миллионов рублей в месяц и отказался заполнять декларацию. При этом его подчинённые особенно в сельской местности получают около 8 тысяч рублей. Я обращался по этому поводу к Нарышкину, Матвиенко, Грефу, губернатору в Общественную палату. Получил 8 письменных ответов. Надо мной просто посмеялись.

Некоторые господа получают и по 20 миллионов рублей в месяц, обнимаются перед камерой и говорят, что они не согласны ограничить зарплату топ - менеджерам. Разве это не коррупция? Самая настоящая коррупция только под прикрытием государства. Сколько было разговору о коррупции в семье Ельцина. Говорили на всю страну даже в думе. Воровали миллиарды долларов и об этом была большая статья в газете "АиФ" ещё при жизни первого президента России. Не брезговал воровством и бывший премьер Черномырдин. Кто из властных структур помнит об этом? Наоборот строят центр главного вора страны и вдове назначают пенсию в 156 тысяч рублей с обслугой. Это не коррупция?

Некоторые политологи либерального толка приводят пример Китая. Там коррупционеров даже расстреливают, а коррупция процветает. Такой вопрос возникает когда народ за смертную казнь. Но по Китаю ни либералы, ни демократы, которых в стране нет, не говорят правду и до конца. Если бы в Китае не расстреливали, то его могло и не быть. Разворовали бы до основания. Это самый настоящий заслон коррупции, поэтому рост экономики до 10 %. А мы с богатейшими природными ресурсами и миллионной армией чиновников плетёмся в хвосте цивилизованных стран и прогнозируем, что оттолкнулись от дна и всплываем. Вот только всплывём или нет правительству не известно.

Всплыл бывший губернатор Хабаровского края Ишаев. Внучёк отроду 22 - х лет в Москве на навороченном "Мерседесе" при скорости 230 километров в час бьёт фуру и переворачивает её на две легковые автомашины оказавшиеся на месте падения. Радио захлёбывается от восторга, что есть о чём поговорить. Виновен дед или нет, а может отец? Меня удивляет В.Баранец. Рассказывает, что при чём здесь дед. Человек получил паспорт и сам отвечает за себя. Его логика пряма как телеграфный столб. И он будучи военным журналистом не может посмотреть пошире. Его слушают миллионы и воспринимают как должное. У меня тоже есть сын и внук учится в институте. Они имеют старенькие Жигули и перебиваются с хлеба на воду. А здесь в 22 года такой автомобиль. Внучёк сам на него заработал? Дедуля и папочка не думают, что нельзя в таком возрасте покупать дорогой автомобиль отпрыску, который ничем себя не проявил, кроме хулиганства. Учителя о нём не очень хорошо отзываются. Значит дед и отец испортили жизнь молодому человеку. Он с детства привык повелевать и смотреть на себе подобных с высока. Не будет с него толк в жизни. Родитель потом заработавший приличные деньги не купит подростку такой автомобиль. Всё это творится на халявные средства. А мы о борьбе с коррупцией. Может дед и не виновен. А вот проверить на какие средства куплен такой автомобиль проверить бы стоило, но кому это нужно.

Недавно в СИЗО скончался задержанный Евдокимов, работавший в Роскосмосе. Вообще - то не важно где работал. Важно что его задержали за мошенничество в крупном размере и он якобы стал сотрудничать со следствием. Обнаружен в зэковском туалете мёртвым и рядом лежал нож. Это коррупция или не коррупция? Чтобы в камеру пронести нож нужна тщательно разработанная операция с участием хотя бы одного сотрудника этого ведомства. И это за очень большие деньги. Ведь нож передавали не для резки хлеба, а для убийства. И какой можно сделать вывод? В Стране все государственные службы поражены коррупцией. Есть ли возможность победить коррупцию. Есть, но надо руководству сильно захотеть. Однако при этой власти искоренить невозможно даже если будет введена смертная казнь. Власть и народ живут совершенно в разных государствах и этим всё сказано.