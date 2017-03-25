"Закон о пяти колосках", говорите?

Украина продолжает героически преодолевать аццкое наследие тоталитарного коммунизма. (Россия, конечно, тоже полным ходом следует по этому пути, но Украина является "машиной будущего", благодаря которой мы можем увидеть свой завтрашний антикоммунистический день). Об этом свидетельствует многое, например, такая небольшая, но благая весть, пришедшая из Винницкой области. Здесь судебные власти терпеливо воспитывают у развращённого 70-летним совком населения должное почтение и уважение к Священной и Неприкосновенной Частной Собственности — основе процветания и благосостояния счастливых европейских стран.

Как сообщает 33-й канал, 52-летнюю жительницу села Остапкивцы Немировского района Винницкой области Любовь Коростень осудили за кражу двух мешков соломы с поля. Женщина взяла их, чтобы накормить свою корову. Печально, что даже телеканал, который должен стоять на страже незыблемых принципов западной Свободы, фактически пытается оправдать злоумышленницу, пытаясь вышибить из зрителя слезу: "Когда видишь избушку Любови Коростень, трудно представить, что здесь живут люди. Никаких коммуникаций, ободранные стены, бетонный пол и холод. Чтобы согреться и приготовить пищу, женщина сама построила печку. Возле дома — пустой сарай. Здесь жила единственная кормилица Любы — коровка. Однако кто-то, по словам женщины, её отравил. Теперь она зарабатывает на жизнь тем, что возит на рынок молочные продукты, которые ей дают соседи. За день имеет 10-15 гривен. Так и выживает..."

На жалость тупо давит и сама преступница, плачась сердобольной заезжей журналистке о своих несчастьях: "Училась я в Ситковцах в заведении для умственно отсталых. Вышла замуж, родила трёх сыновей, — начинает разговор Люба Коростень. — Старший умер семимесячным. Тогда не стало матери, а после неё отец сгорел в доме. Недавно похоронила ещё одного сына. Игоря жестоко избили, а мне солгали, что переехал трактор. После похорон сына жить стало ещё труднее, не было чем прокормить корову. Неподалёку на поле лежали тюки с соломой, и я взяла два. Владелец обратился в полицию. Получила наказание в виде 80 часов общественных работ."

Наказание осуждённая не отбыла, ссылаясь на всякие малоуважительные отговорки: перенесённый инсульт и смерть сына. К счастью, суд проявил твёрдость, стоя на страже Закона, повысив наказание воровке до полутора лет заключения! Дело дошло до Высшего специализированного суда, но и эта инстанция проявила высокую принципиальность: справедливый приговор остался неизменным. "Со дня на день за мной должны прийти, — жалуется злоумышленница, — чтобы забрать в тюрьму. Однако я считаю такое наказание несправедливым. Я после инсульта, болят ноги, сердце..."

Вдобавок возмутились отсталые и недопустимо мягкосердечные совки — односельчане Любови Коростень. Очевидно, в селе не была проведена должным образом работа по декоммунизации. Крестьяне собрали более тысячи подписей в защиту похитительницы. "Вы посмотрите на ту Любу, — говорят жители Остапковцев. — Что с неё взять? Как осудить какого-то чиновника, то никто не берётся. А здесь взялись судить бабу за два тюка соломы. Нам очень жаль односельчанку. После того, как сгорел её отец, приехал брат и разобрал сарай и взял кирпич. Люба стала жить в летней кухне без воды и света! Уверены, что эту ситуацию нужно решить по-другому". Односельчане сравнивают это резонансное дело с «законом о 5 колосках»...

А вот тут они категорически, возмутительно неправы! Ведь преступный сталинский закон защищал общественную, колхозную собственность — тем-то он и был плох! Совсем другое дело законы Свободного Общества в защиту Священной и Неприкосновенной Частной Собственности — этого Столпа Западных Ценностей, праматери всех и всяческих свобод, Основы либеральных Основ. Можно напомнить, как закладывалось уважение к Частной Собственности в старой доброй Британии, откуда парламентские свободы и вольности и распространились по миру. Делалось это с немалой, но необходимой строгостью. Бродяг и нищих казнили и вешали там тысячами, причём сурово наказывали не только взрослых, но и детей. Например, в 1801 году казнили Эндрю Бреннинга, который украл ложку. В 1833 году был повешен девятилетний мальчик за кражу цветных мелков ценой два пенса. Это вам не "закон о пяти колосках", который на 9-летних детишек не распространялся! Вот оттуда, из этих строгих, но справедливых приговоров, и есть пошла старая добрая Англия. И непременно пойдёт новая добрая европейская Украина, а за ней и Россия, если не станет проявлять преступного милосердия к вороватым нищебродам, и слушать слёзные всхлипы и причитания всевозможных недобитых совков и коммуняк...