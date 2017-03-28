Блеск и нищета современной России

Что же могло произойти в Советском Союзе, что народ принял бандитски- воровской капитализм? Читатель подумает, что народ выступал против, но захватчики одолели мирную толпу, которая не представляла никакой угрозы для Ельцина и его воровской рати. Из 280 миллионов граждан страны протестовали несколько тысяч. На первый взгляд ответ прост. Люди привыкли к тому, что за них решала власть. Мы не знали судов, адвокатов, роста цен на жизненно важные продукты, товары, лекарства, ЖКХ. Проблемы возникали, но они решались на производстве или в местных ЖКХ. Народ обжился, стали забывать о войне, смирились с утратой 27 миллионов человек. Захотелось большего. А тут как на зло во власть пришёл придурок, который кроме длинного языка ничего не мог предложить народу. Капитализм Запада и США всегда держали в поле зрения процессы происходящие в стране. Им подыграли наши чиновники. Нарушили снабжение народа. А это народ воспринял как измена Родине, но что предпринять не смогли сориентироваться. Опыта у этого поколения не было. Поколение голодавших во время войны ещё не вымерло. Поэтому и не препятствовали перевороту. Просто отсиделись в своих конурах. Прошедший референдум ничему не научил. По - прежнему верили второму придурку, который обещал златые горы и берите "прав" столько сколько унесёте. Народ недоумевал, что значит берите права. А вот окружение к этому и подталкивало президента. И начался великий грабёж страны. Каков результат ныне живущим объяснять не надо. Народ обнищал за несколько месяцев, исчезли вклады, начался голод. Умирали особенно старики, про которых сразу все забыли. При этом пропаганда наращивала влияние на простой народ, ссылаясь на переходный период. И вот наступает 1996 год. Никакого улучшения нет. Наоборот народ жил всё хуже и хуже. Безработица, нищенская зарплата и задержки по выплате не привели к успеху голодающего населения. Состоялись вторые выборы президента. Ельцинская пропаганда объявляет убедительную победу - 69,4 % голосов. Фактически за него проголосовало 40 402 349 избирателей. Нет и сорока процентов от общего числа избирателей. К году выборов народ мог хорошо считать, образование ещё не успели развалить. Однако и знания не помогли. Народ не знал и даже не думал, что надо бороться за свои права. Только так выживают люди при капитализме. Однако и сегодня народ не поумнел. Более того в то время, как и сейчас нет народного лидера. Не рожает российская земля второго Ленина. А ведь выборы это самая простая, действительно демократическая процедура изменения политики власти. Ничего выдумывать не надо, надо просто использовать все бюллетени, а это значит всем прийти на выборы и проголосовать не тем местом которым сидим, а головой. Однажды уважаемый поэт - юморист прочитал на сцене такую байку. "От жизненного опыта у человека на лице появляются морщины и лицо стаёт не красивым. А вот на ягодицах до самой смерти кожа гладкая и не имеет морщин. Вывод? Надо думать тем местом которым сидим и лицо не будет портиться". Читатель, найдите в Кремле, правительстве, в думе хотя бы одно лицо искажённое морщинами? А здесь какой будет вывод? Они думают именно тем местом, поэтому мы так и живём.

Большинство газет, в том числе и "Российская Газета" - общественно - политический орган власти комментирует выступление О. Голодец на инвестиционном форуме. В России нищим является рабочий человек. При средней зарплатой по стране - 37,6 тысяч, 4,9 миллионов человек получают по 7,5 тысяч рублей в месяц. А это ниже прожиточного минимума. Значит она признаёт голод в стране. И что? Читатель, вы настолько отреклись от власти, что даже позволяете ей издеваться над самими. Она это кому сказала? В зале присутствовали и иностранцы. На что она рассчитывала давая такое пояснение? Думала, что зал встанет и пойдёт в аэропорт, чтобы лететь в Москву и идти штурмом на Кремль? В зале нищих не было и они просто ещё раз удостоверились, что народ и создан для того, чтобы такие как Голодец и сидящие в зале продолжали грабить рабочих и страну, превратив их в рабов. Ну как может заместитель руководителя правительства, ответственная за социальную сферу такое говорить на весь мир. Она что делает в правительстве, получая с пенсией наверное более 700 тысяч рублей в месяц и имея недвижимость за бугром и ни в одной стране. Это балласт в правительстве и таких большинство.

Сегодня правительство не ругает тот, кто слепой не видит что ему ставят на обед. А все остальные ругают. Читатель, вы слушаете по радио В.Соловьёва? От правительства мокрого места не остаётся. И не стесняется в выражениях. Есть реакция власти? Нет. А почему? Да потому что мы - то молчим и в стране демократия. Говори что хочешь власть не обращает внимание. При этом рейтинг президента зашкаливает. Ни на одних выборах В.Путин не получил даже 50 - десяти процентов голосов.

Приведу цитату В.Бушина из одной его книги. "На Ялтинской конференции Сталин сказал: "Минет десять лет или, может быть, меньше и мы исчезнем. Придёт новое поколение, которое не прошло через всё то, что пережили мы, которое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда?" Свою смерть Сталин предугадал почти день в день: ровно 10 лет. И вот пришло новое поколение: Горбачёв... Ельцин... Путин... Они не только не прошли через "всё то", они ничего и не понимают во "всём том". А разве может сомневаться писатель, который прошёл всю войну и не изменил присяге. Как мало людей такого порядка осталось в России.

Значит Голодец на форуме сказала открытым текстом, что она бестолочь и от неё ничего не зависит. Зачем её держат? Чтобы занимала место? Но ведь это место стоит миллионы. И кто возмутился? Все довольны. И дальше Голодец повествует. "По стране средняя зарплата составляет 37,6 тысяч рублей". Посмотрим из каких источников сотворено такое заключение.

Аппарат правительства зарплата -228,5 тысяч рублей.

Гражданские служащие в госорганах - 115, 7 тысяч рублей.

Администрация президента - 218,6 тысяч рублей.

Госслужащие в Совете Федерации - 176,1 тысяч рублей.

Госслужащие думы - 136,2 тысяч рублей.

МИД РФ -147,2 тысяч рублей.

Министерство финансов - 140,1 тысяч рублей.

МЧС -137,9 тысяч рублей.

Депутаты Совета Федерации и думы -360 тысяч рублей.

Следует отметить, что в бюджет депутатов заложена сумма по 500 тысяч рублей на одного в месяц. Конечно перечисленные чиновники кроме зарплаты получают всевозможные надбавки о которых статистика умалчивает. Не плохо устроились. И как из этих сумм определить среднюю зарплату в 37,6 тысяч рублей? Ах, они в среднюю зарплату не попадают. Средняя принимается только для рабов, чтобы пустить пыль в глаза. А сами получают миллионы. И ведь никого совесть не заела, в том числе и депутатов особенно от фракции КПРФ.

Геннадий Андреевич проводит пресс - конференцию по случаю трёхлетней годовщины возвращения Крыма в Россию. Напоминает слова президента "о возвращении Крыма в родную российскую гавань". Г. Андреевич преувеличивает речь президента. В ней нет слова "российскую".Мои земляки и я сам не понимаю Г.Зюганова. Он говорит, Крым имеет большое личное значение. Его отец дрался за Севастополь и был там тяжело ранен. Каждый раз, когда подходили праздники, отец напоминал, что Крым - святое место для всех нас. И что? Значит отец Зюганова был ранен и всё таки вернулся домой. А вот мой отец погиб под Ленинградом. И там не осталось и духа от святого места. Ленинград продали и даже название сменили. А сколько было украдено средств из Ленинграда, когда там работал Собчак и нынешние руководители государства? Геннадий Андреевич, вас это не волнует? Скажите за что погиб мой отец и сотни тысяч советских граждан? За что?

Геннадий Андреевич, вы образованный человек всю жизнь кроме книги ничего не знаете, не знаете труд простого человека, который трудится за кусок хлеба, а чиновники, в том числе и вы жиреете, присваивая труд рабочего, от чего он стаёт рабом. Прочитайте книгу В.Большакова "Охота за золотом Путина". Да я уверен, что вы читали, но сразу забыли прочитанное. Но это же не фантастический роман, а политический детектив. Вы когда ни будь скажите народу правду?

Сейчас в стране идёт говорильня по поводу увеличения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Попробуйте сами прожить на 10 - 11 тысяч рублей. Чем вы занимаетесь в думе? Выдумали и мусолите где надо, а вообще не надо о детях войны. Во - первых вы ничего не добьётесь, что и показывает действительность. А во - вторых - допустим, что дума примет такой закон. Детям войны добавят по тысячи рублей, и что? Они будут довольны? А остальные? Или это не ваш народ? Надо менять систему и тогда можно постепенно решать и другие проблемы. Россия богатейшая страна природными ресурсами и власть эти ресурсы использует на полную катушку. Олигархи захватившие богатства продают за бугор газ, нефть, лес, удобрения, металл - не чёрный, а титан, который США использует для производства шасси для самолётов. Возможно эти самые самолёты принесут нам освобождение от воровской власти. Шла реклама- "Газпром достояние народа". Сейчас нет такой рекламы, потому что это достояние власти. Чиновники и особенно депутаты называют Россию державой. А вот США просто сильное государство и там минимальная оплата труда около 80 тысяч рублей на наши деньги. Или 7,25 доллара за час. Когда же у вас проснётся совесть, чтобы вы заговорили с народом на их языке.

В № 28 газета "Правда" печатает статью "Капитализм - банкрот, даёшь социализм!" Где это видно, что он банкрот? Вам немного снизили зарплату, но вы её добираете за счёт премиальных и отсутствия налогов. Бюджет планирует на депутата по 500 тысяч рублей в месяц. Вы это считаете банкротством? Вам доступны статистические данные, опубликуйте количество миллионов людей, которые живут на прожиточный минимум. Можно прожить на 11 тысяч рублей? Вы попробуйте.

В преамбуле к статье газета пишет: "17 - 18 марта в рамках Всероссийской акции протеста против антинародной социально - экономической политики правительства по всей стране прошли митинги и пикеты. Их участники потребовали прекратить рост цен и тарифов, остановить ограбление народа, вернуть социальные завоевания Великого Октября". Дальше идёт информация о митингах в крупных городах страны. Каждый митинг заканчивается так: "В ходе митинга звучали требования отставки губернатора, мэра, прекратить обливать грязью советский период, возвратить праздник 7 ноября, коммунисты вели приём граждан, раздавали партийную прессу, голосовали даже за отставку Д.Медведева, прекратить практику закрытия предприятий, сплотиться ради будущих классовых схваток и далее и тому подобное". Есть результат таких митингов? Нет и быть не с может при нынешней власти. Нет и сплочения народа. Вы найдите способ, чтобы каждый нищий и униженный человек прочитал вышеупомянутую книгу. Пользы будет больше чем от бестолковых митингов. И вас не было видно в дни, как вы говорите, Всероссийской акции.

Чиновники кремля, правительства и просто ворьё за прошедший год не почувствовали кризиса. Они наоборот покупали яхты, справляли свадьбы на миллионы долларов. Их отпрыски издевались над народом и полицией, разбивали автомашины стоимостью в миллионы, плевали на законы страны, приобретали элитную недвижимость. Живут как обычно. Кризис коснулся только простых смертных, у которых зарплата не более 10 - 15 тысяч рублей.

Власть в России принадлежит тем господам, которые погубили Союз и после его развала нажили себе чудовищные богатства. Речь идёт о хорошо законсперированных личных счетах на десятки миллиардов долларов, которые они умудрились размещать даже в США. Вот так мы и живём - в надежде, что кто - то за нас вернёт страну в социализм. Не вернёт. Только сам народ может решить свои проблемы. А впереди выборы.