Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бессмертие и смысл нашей жизни

Опубликовано 30.03.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

мухин бессмертие душа
Бессмертие и смысл нашей жизни

Понятно, что кто о чём, а Мухин - о вечном.

Начну с того, что тяжело с этими гуманитариями - они если и почувствуют что-то полезное для жизни, то всё равно не способны выразить в чётких понятиях то, что почувствовали. Если, разумеется, прочувствованное сложнее, нежели «любов».

Вот в последнее время популярна цитата, приписываемая Льву Толстому: «Единственный смысл жизни человека - это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути, в связи с неотвратимостью гибели». Казалось бы, толи атеист, толи христианин Лев Толстой что-то в жизни начал понимать, поскольку задумался о смысле жизни.

Но вдумаемся в эту его мысль.

Логика требует в процессе своего мышления идти от исходных данных к результату мышления. Но если размышлять над тем, над чем размышлял Толстой, то сначала нужно от наличия смысла своей жизни идти к выводу о бессмертии человека - к результату мышления. Исходные данные мышления - цель жизни, бессмертие - инструмент для этой цели, в первой цепочки мышления будет результатом мышления.

(Аналогия. Цель - сварить борщ, кастрюля - инструмент для этого. Для того чтобы сварить борщ (исходные данные) нужна кастрюля (результат мышления) - только так, это логика. Обратная мысль: чтобы получить кастрюлю, нужен борщ, - это не логика).

А теперь, продолжая мыслить далее, поставим в исходные данные следующей цепочки размышления полученный выше результат мышления - бессмертие души человека. И теперь действительно открывается прямой логический путь к выводу о бессмысленности любой суеты, не связанной со смыслом жизни (без кастрюли борща не сваришь). Если вы не поняли приведенные размышления, то ещё раз повторю - бессмертие человека не цель, в всего лишь инструмент достижения цели - бессмертие даётся человеку для исполнения им своей природной цели.

Но посмотрите, как эта мысль сформулирована Толстым, черт возьми! Ведь у него всё перевёрнуто с ног на голову!

Из цитаты следует, что смыслом жизни является бессмертие (кастрюля). Получается, что целью является способ достижения цели. Ну, зачем человеку бессмертие (зачем вам кастрюля), если у этого бессмертия нет цели (вы не планируете варить борщ)? Кто вам даст бессмертие, если вы никому и ни для какой цели не нужны? И как, не видя цели «бессмертной основы», совершенствовать эту основу? Толстой к концу жизни начал вести скромный образ жизни, чаще заниматься физическим трудом, а зачем? Для этого, что ли, человеку дано бессмертие??

Так, что единственной ценностью в этих путаных мыслях Толстого является его уверенность в бессмертии, и уверенность в необходимости только той деятельности при жизни в теле, которая ведёт к этому бессмертию, вернее, к определённому виду бессмертия - к жизни в раю. Гуманитарий Толстой! Что с него возьмёшь? Спасибо за это.

Но и с учёными не легче.

Не так давно дал цитату, по сути, отражающую мою гипотезу - то, что я утверждаю уже лет 15: ««Ученые в своих новых исследованиях обнаружили, что между Интернетом и человеческим мозгом есть одинаковые закономерности, они имеют общий принцип работы. В ходе своих научных работ специалисты доказали, что мозг человека и Интернет схожи по алгоритму». И к этой цитате я вынужден был дать иронический комментарий: ещё лет 20-30 пройдёт, и учёные заподозрят и наличие Души, а лет через 50-100 начнут обсуждать и бессмертие Души.

Но, строго говоря, некоторые учёные уже обсуждают наличие Души, правда, беда в том, что малограмотность журналистов, описывающих результаты исследований, не даёт нам понять, что именно учёные считают Душой.

Вот, к примеру, как бы журналист - корреспондент РИА VistaNews Есения Андреевна - сообщает:

«Ученые определили, где в действительности обитает душа человека после его гибели. …В результате исследования удалось установить, что так называемая душа обитает в трубочках клеток головного мозга и представляет собой некую разновидность «биокомпьютера», который сберегает всю собранную за жизнь информацию. Кроме того, на момент гибели мозговая активность постепенно идет на спад, но сведения записанные в этих трубочках не подвластны изменениям».

Вы поняли что-нибудь? Какие учёные? Какие трубочки?

Начинаешь искать подробности у более грамотных журналистов, но толку не много, скажем: «Опыты по определению местонахождения в человеке души проводились еще с 1996 года, передает британская газета The Daily Mail. Сегодня специалисты пришли к выводу, что внутреннее сознание человека, или его душа, сконцентрированы в микроскопических трубочках в клетках головного мозга.

Свои выводы ученые подкрепляют исследованиями мозговой активности человека во время клинической смерти. Сообщается, что мозговая активность человека, когда он умирает, значительно снижается, но данные, отложенные в микротрубках, остаются нетронутыми.

Отмечается, что в течение десяти минут после смерти активность мозга похожа на состояние глубокого сна.

К аналогичному выводу пришли ученые из Канады, которые провели эксперимент и доказали, что в течение 10 минут после смерти мозг умершего человека продолжал работать».

Из этого сообщения только и понятно, что исследования идут более 20 лет и, скорее всего, в Канаде, но что именно эти учёные нашли?

Но попадаются и практически те же выводы, что делаю и я:

«После смерти тела в этом мире душа человека продолжает жизнь в мирах параллельных, не видимых нам. Так считает известный американский профессор Роберт Ланц, работающий в Университете штата Каролина. Жизнь души человека не имеет физиологической оболочки и потому не умирает вместе с телом полагает профессор и группа его сторонников. Душа продолжает жизнь в другой реальности. При этом новая реальность напоминает представления древних людей о потусторонних мирах, полагает ученый». http://argumenti.ru/unknown/2016/03/439510

Здесь уже выводы более определённые - душа живёт в невидимом мире, причём, в таком, в котором есть рай и ад (если вы обратили внимание, что «новая реальность напоминает представления древних людей о потусторонних мирах»).

То есть, и раньше были думающие люди, уверенные в наличии души (или недовольные теми бредовыми теориями о человеке, которые на знамёнах науки сегодня), есть такие люди и сегодня. И с поступлением новых фактов, количество таких людей растёт, но они пребывают сегодня в некотором смятении. И их проблема в том, что начинать размышления о собственно человеке - о его бессмертии - необходимо со смысла существования человечества, как такового, - зачем человечество необходимо природе? Только после понимания цели жизни человека (или хотя бы после осознания, что такая цель у человека есть) и после принятия наличия этой цели в качестве исходных данных для мышления, логика приведёт и к выводу о бессмертии человека, и к выводу о рае и аде в будущей жизни.

Начинать обдумывать эту проблему нужно с её начала, а ошибка и Льва Толстого, и современных учёных в том, что они пытаются решить проблему с середины - с самого факта бессмертия. А надо с установления факта того, зачем это бессмертие необходимо.

Иными словами, если вам есть чем задуматься, то необходимо остановиться и задуматься - а может ли так быть, чтобы мы, вершина творения природы, были созданы природой исключительно для того, чтобы мы сладко кушали, гладко какали и развлекались - для того, что мы сегодня считаем целью своей жизни?

Повторяться не буду, но для впервые увидевших мою статью на эту тему и чтобы не создавалось впечатления, что этот вопрос не имеет ответа, всё же скажу пару слов без разъяснения - наше бессмертие необходимо для формирования ума, интеллекта всей природы. Это и обуславливает и наше бессмертие, и разные условия жизни после смерти тела.

И если вас, как и Льва Толстого, посетили сомнения в том, правильно ли вы живёте, то задумываться вам нужно с самого начала - а зачем вообще нужны люди? С животными всё понятно - они нужны, чтобы служить пищей друг другу и, в конечном итоге, нам, людям.

А вот люди зачем нужны?

Это вопрос? Да, вопрос. К сожалению, это такой вопрос, какой далеко не все могут понять.

Аналогия: некто мучается от тошноты и поноса, приезжает «скорая» и врач задаёт вопрос - что ты ел? И в ответ слышит: при чём тут то, что я ел?? Я умный, у меня высшее образование, я знаю, что врачи обязаны таблетки давать, ты мне таблетку дай!!

То есть, этот заболевший не способен понять, как именно вопрос о том, что он ел, связан с его теперешним состоянием и с планом его лечения - с планом спасения ему жизни. Так и большинство людей будет тупо пялиться на вопрос о том, зачем они, люди, нужны природе.

Вот людям говоришь - задумайтесь о смысле жизни - о том, зачем вы нужны природе. А в ответ: мы умные, мы знаем, что ни бога, ни души нет, и после смерти ничего уже не будет. Ты нам таблетку дай, чтобы мы в теле как можно дольше воняли. До 100 лет, чтобы воняли!

Ладно.

Как видите, хотя наука и превратилась в распил денег глупцами, но кое-какие данные в общество и от науки приходят, и кое-какие вопросы эти данные у умных людей вызывают. Да вот только понять эти вопросы, пока мало, кто способен.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
30.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вован с Димоном ели кулебяку в Заполярье (0)
Минфин Украины признал поражение в споре о долге в $3 млрд перед Россией (4)
Приставы арестовали счета "Комитета по предотвращению пыток" (1)
Илья, будь осторожен ради всех нас (2)
Коллектив Исаакия попросил Путина остановить передачу собора РПЦ (2)
Ну вот вам и мундиаль, перцы! (13)
Суд Москвы отправил под арест боле 60 участников протеста против коррупции (4)
Путин разрешил ФСО изымать земли (7)
Спасо-Бородинский монастырь могут передать РПЦ (2)
К вопросу о новом старшем вице-президенте Сбербанка и коррупции первого лица (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В зoбу дыханье спёрлo
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчём пoмидoрчики?...
Максим Калашников Максим Калашников: Партия дела представила идеологию нового консерватизма
Максим Калашников Максим Калашников: Ю.Болдырев: протесты - что может быть дальше?
Максим Калашников Максим Калашников: Всего лишь два вида экскрементов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss