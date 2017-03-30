Бессмертие и смысл нашей жизни

Понятно, что кто о чём, а Мухин - о вечном.

Начну с того, что тяжело с этими гуманитариями - они если и почувствуют что-то полезное для жизни, то всё равно не способны выразить в чётких понятиях то, что почувствовали. Если, разумеется, прочувствованное сложнее, нежели «любов».

Вот в последнее время популярна цитата, приписываемая Льву Толстому: «Единственный смысл жизни человека - это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути, в связи с неотвратимостью гибели». Казалось бы, толи атеист, толи христианин Лев Толстой что-то в жизни начал понимать, поскольку задумался о смысле жизни.

Но вдумаемся в эту его мысль.

Логика требует в процессе своего мышления идти от исходных данных к результату мышления. Но если размышлять над тем, над чем размышлял Толстой, то сначала нужно от наличия смысла своей жизни идти к выводу о бессмертии человека - к результату мышления. Исходные данные мышления - цель жизни, бессмертие - инструмент для этой цели, в первой цепочки мышления будет результатом мышления.

(Аналогия. Цель - сварить борщ, кастрюля - инструмент для этого. Для того чтобы сварить борщ (исходные данные) нужна кастрюля (результат мышления) - только так, это логика. Обратная мысль: чтобы получить кастрюлю, нужен борщ, - это не логика).

А теперь, продолжая мыслить далее, поставим в исходные данные следующей цепочки размышления полученный выше результат мышления - бессмертие души человека. И теперь действительно открывается прямой логический путь к выводу о бессмысленности любой суеты, не связанной со смыслом жизни (без кастрюли борща не сваришь). Если вы не поняли приведенные размышления, то ещё раз повторю - бессмертие человека не цель, в всего лишь инструмент достижения цели - бессмертие даётся человеку для исполнения им своей природной цели.

Но посмотрите, как эта мысль сформулирована Толстым, черт возьми! Ведь у него всё перевёрнуто с ног на голову!

Из цитаты следует, что смыслом жизни является бессмертие (кастрюля). Получается, что целью является способ достижения цели. Ну, зачем человеку бессмертие (зачем вам кастрюля), если у этого бессмертия нет цели (вы не планируете варить борщ)? Кто вам даст бессмертие, если вы никому и ни для какой цели не нужны? И как, не видя цели «бессмертной основы», совершенствовать эту основу? Толстой к концу жизни начал вести скромный образ жизни, чаще заниматься физическим трудом, а зачем? Для этого, что ли, человеку дано бессмертие??

Так, что единственной ценностью в этих путаных мыслях Толстого является его уверенность в бессмертии, и уверенность в необходимости только той деятельности при жизни в теле, которая ведёт к этому бессмертию, вернее, к определённому виду бессмертия - к жизни в раю. Гуманитарий Толстой! Что с него возьмёшь? Спасибо за это.

Но и с учёными не легче.

Не так давно дал цитату, по сути, отражающую мою гипотезу - то, что я утверждаю уже лет 15: ««Ученые в своих новых исследованиях обнаружили, что между Интернетом и человеческим мозгом есть одинаковые закономерности, они имеют общий принцип работы. В ходе своих научных работ специалисты доказали, что мозг человека и Интернет схожи по алгоритму». И к этой цитате я вынужден был дать иронический комментарий: ещё лет 20-30 пройдёт, и учёные заподозрят и наличие Души, а лет через 50-100 начнут обсуждать и бессмертие Души.

Но, строго говоря, некоторые учёные уже обсуждают наличие Души, правда, беда в том, что малограмотность журналистов, описывающих результаты исследований, не даёт нам понять, что именно учёные считают Душой.

Вот, к примеру, как бы журналист - корреспондент РИА VistaNews Есения Андреевна - сообщает:

«Ученые определили, где в действительности обитает душа человека после его гибели. …В результате исследования удалось установить, что так называемая душа обитает в трубочках клеток головного мозга и представляет собой некую разновидность «биокомпьютера», который сберегает всю собранную за жизнь информацию. Кроме того, на момент гибели мозговая активность постепенно идет на спад, но сведения записанные в этих трубочках не подвластны изменениям».

Вы поняли что-нибудь? Какие учёные? Какие трубочки?

Начинаешь искать подробности у более грамотных журналистов, но толку не много, скажем: «Опыты по определению местонахождения в человеке души проводились еще с 1996 года, передает британская газета The Daily Mail. Сегодня специалисты пришли к выводу, что внутреннее сознание человека, или его душа, сконцентрированы в микроскопических трубочках в клетках головного мозга.

Свои выводы ученые подкрепляют исследованиями мозговой активности человека во время клинической смерти. Сообщается, что мозговая активность человека, когда он умирает, значительно снижается, но данные, отложенные в микротрубках, остаются нетронутыми.

Отмечается, что в течение десяти минут после смерти активность мозга похожа на состояние глубокого сна.

К аналогичному выводу пришли ученые из Канады, которые провели эксперимент и доказали, что в течение 10 минут после смерти мозг умершего человека продолжал работать».

Из этого сообщения только и понятно, что исследования идут более 20 лет и, скорее всего, в Канаде, но что именно эти учёные нашли?

Но попадаются и практически те же выводы, что делаю и я:

«После смерти тела в этом мире душа человека продолжает жизнь в мирах параллельных, не видимых нам. Так считает известный американский профессор Роберт Ланц, работающий в Университете штата Каролина. Жизнь души человека не имеет физиологической оболочки и потому не умирает вместе с телом полагает профессор и группа его сторонников. Душа продолжает жизнь в другой реальности. При этом новая реальность напоминает представления древних людей о потусторонних мирах, полагает ученый». http://argumenti.ru/unknown/2016/03/439510

Здесь уже выводы более определённые - душа живёт в невидимом мире, причём, в таком, в котором есть рай и ад (если вы обратили внимание, что «новая реальность напоминает представления древних людей о потусторонних мирах»).

То есть, и раньше были думающие люди, уверенные в наличии души (или недовольные теми бредовыми теориями о человеке, которые на знамёнах науки сегодня), есть такие люди и сегодня. И с поступлением новых фактов, количество таких людей растёт, но они пребывают сегодня в некотором смятении. И их проблема в том, что начинать размышления о собственно человеке - о его бессмертии - необходимо со смысла существования человечества, как такового, - зачем человечество необходимо природе? Только после понимания цели жизни человека (или хотя бы после осознания, что такая цель у человека есть) и после принятия наличия этой цели в качестве исходных данных для мышления, логика приведёт и к выводу о бессмертии человека, и к выводу о рае и аде в будущей жизни.

Начинать обдумывать эту проблему нужно с её начала, а ошибка и Льва Толстого, и современных учёных в том, что они пытаются решить проблему с середины - с самого факта бессмертия. А надо с установления факта того, зачем это бессмертие необходимо.

Иными словами, если вам есть чем задуматься, то необходимо остановиться и задуматься - а может ли так быть, чтобы мы, вершина творения природы, были созданы природой исключительно для того, чтобы мы сладко кушали, гладко какали и развлекались - для того, что мы сегодня считаем целью своей жизни?

Повторяться не буду, но для впервые увидевших мою статью на эту тему и чтобы не создавалось впечатления, что этот вопрос не имеет ответа, всё же скажу пару слов без разъяснения - наше бессмертие необходимо для формирования ума, интеллекта всей природы. Это и обуславливает и наше бессмертие, и разные условия жизни после смерти тела.

И если вас, как и Льва Толстого, посетили сомнения в том, правильно ли вы живёте, то задумываться вам нужно с самого начала - а зачем вообще нужны люди? С животными всё понятно - они нужны, чтобы служить пищей друг другу и, в конечном итоге, нам, людям.

А вот люди зачем нужны?

Это вопрос? Да, вопрос. К сожалению, это такой вопрос, какой далеко не все могут понять.

Аналогия: некто мучается от тошноты и поноса, приезжает «скорая» и врач задаёт вопрос - что ты ел? И в ответ слышит: при чём тут то, что я ел?? Я умный, у меня высшее образование, я знаю, что врачи обязаны таблетки давать, ты мне таблетку дай!!

То есть, этот заболевший не способен понять, как именно вопрос о том, что он ел, связан с его теперешним состоянием и с планом его лечения - с планом спасения ему жизни. Так и большинство людей будет тупо пялиться на вопрос о том, зачем они, люди, нужны природе.

Вот людям говоришь - задумайтесь о смысле жизни - о том, зачем вы нужны природе. А в ответ: мы умные, мы знаем, что ни бога, ни души нет, и после смерти ничего уже не будет. Ты нам таблетку дай, чтобы мы в теле как можно дольше воняли. До 100 лет, чтобы воняли!

Ладно.

Как видите, хотя наука и превратилась в распил денег глупцами, но кое-какие данные в общество и от науки приходят, и кое-какие вопросы эти данные у умных людей вызывают. Да вот только понять эти вопросы, пока мало, кто способен.