Сайт "Россимволика" обязан ответить за оскорбление республики "которую не выговорить"!

Вот вы всё о коррупции да о "крестовом походе детей", которых проворонило поколение нынешних правящих клептократов... Но очень зря вы таки думаете так плохо за нашу власть (ну, нашу не в том смысле, что мы её выбирали - а уж так уж сложилось, сама пришла, свои порядки навела).

И вы так бы и тараторили про "упущенное поколение", пока... Пока не открыл вам добренький дядечка - пусть в данном случае им буду я, - государственный, официальный сайт "Россимволика". Да-да, всё созвучно: Роснефть, Росгвардия, вот и Россимволика при них, на страже...

Ворует там что-то у вас государство, говорите? Каким-то хитрым образом, монетизируя и конвертируя трудовые накопления пролетариев или у них же украденные богатства недр, некоторые персоны из власти и буржуазии приобретают виноградники в Таскане? Это вполне может быть... Но этого не могло бы быть, не своруй они раньше... Нет, я не буду вам талдычить своё исконное, про социалистическую собственность, нет. Сегодня мы работаем в ином жанре. Всё уже написано до нас - нам остаётся только восхищаться.

Итак, кто там ворчал на Кристиночку Потупчик, Васисуалия Забытого и прежних воспитателей молодёжи всея нашея сырьевая империя?

Нет, милостивые государи, государство-то очень системно заботится о воспитании с самого малолетства уважения к тем символам и через них понятиям, которые с нею, с государствой, а точнее властью - весьма и весьма связаны. Даже специальный раздел есть на сайту - "Очерк истории российского герба для детей".

Вот у нас, на ФОРУМе.мск разве для детей есть что-то? Ну, разве что некоторые ребячливые комментарии вашего покорного. А почему не заботимся о доступности наших идей детям? Надо осваивать методики сказителей, ох, как надо! А мы это лишь к Новому году вспоминаем. А пока мы об этом не думаем - государство-то даёт чистейшей истории Государства Российского чистейшие образцы - в простых, именно что "как детям" изложенных формах.

Вот, например, в главке номер 7 какой читаем прекраснейший пассаж (а вы пока привыкайте к стилю): "...Россией в ту пору правил император Павел I. Приехали к нему послы от мальтийских рыцарей, попросили принять остров Мальту в Российскую державу. Обрадовался Павел I. Понимал он, как много добра России остров Мальта принести может. Будет там надежная стоянка для российских кораблей, станет казна российская пополняться от богатой мальтийской торговли. Обласкал Павел I мальтийских послов и согласился принять остров Мальту в Россию..."

Видите как - обласкал! А вы кого-нибудь обласкали по-царски-то хоть разок? Ну вот за то вам - ни Мальты, ни креста, ни черта! Всё на государствие наше тявкаете - а оно же от века одно и то же, от царя к царю... И намёки какие прозрачные - как вчера писалась сказка, особенно про стоянку для российских кораблей - Тартус отчего-то вспоминается... Не смейтесь!

Так патриотами, с этих лет и становятся. А 23-го февраля. в День Красной (подчёркиваю) Армии - в детских садиках всея России рисуют открытки на триколорном, беляцком фоне. Так что к сказочникам-то кремлёвским вы относитесь посерьёзнее. Что из центра раздаётся - то потом и отзовётся.

Тут мы собственно и пришли к самому прекрасному, которое у меня, изредка пищущего рецензии и на произведения побольше, поромАнистее, просто не поднимается рука как-либо рубить. Сперва дам прочитать весь пассаж от начала до конца. Итак, вы помните, о чём мы? Да-да: герб, Россия, цари, стабильность...

Но тут настаёт глава номер десять "Герб РСФСР". Клянусь, всё что вы прочтёте ниже, я с большим трудом удержался не прочитать на видео - тут ведь важна интонация сказочника, окраска слов. Так, мне кажется, и Шендерович не смог бы. Ну, плакат вам, дорогие читатели, в помощь (он хоть и не с сайта Россимволика, но точно отражает, чьими идеологическими наследниками являются господа, пытающиеся воспитывать детей "в духе государственного патриотизма")...

"Многие века стояла Российская держава. Многие века правили нашей страной цари и императоры. И многие века гордо несла Россия свой герб – двуглавого орла. Но вот, почти сто лет назад, снова пришла в нашу землю великая беда. В то время правил нашей страной царь Николай II. Был он государь добрый, не хотел верить, что есть на свете злые люди, что хотят они делать подлости, что готовы на жестокость и предательство.

А люди такие были. Назывались они – революционеры или большевики. Ничто им было не дорого – ни страна наша, ни народ наш. Хотели они только одного – царя свергнуть и самим начать властвовать. И вот, в пору, когда вела наша страна тяжелую войну, когда Царь Николай II на фронте трудился, войсками командовал, сговорились революционеры с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили. Армию русскую разрушили. Лучших людей страны нашей погубили или из России выгнали. Захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять. Не смирился народ наш с властью большевиков, восстал на них, началась страшная Гражданская война. Но революционеры победили. А победили потому, что были они так жестоки, как никто и никогда нигде на свете не был. Никого не щадили революционеры, убивали и детей, и женщин, и стариков, губили целые города, целые края, целые народы. Всех, кто сопротивлялся, кто хоть в чем-то им повиноваться не хотел, всех до единого истребили большевики. И воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская – власть беспощадная, власть кровавая.

Как только большевики власть в России захватили, так стали они все менять, что было старого и хорошего – разрушать и по-своему, по-большевитски переделывать. Название страны нашей переделали – стала Россия называться РСФСР – и не выговоришь! И, конечно, герб государственный, дали России большевики свой, новый, ни на что не похожий.

Двуглавого орла большевики ненавидели, всюду его уничтожали. И вместо гордого старинного российского герба, выдумали герб новый, вот какой. В красном, как кровь, поле золотое солнце восходит – как будто рассвет, начало новой жизни. В лучах солнца золотые серп и молот – знак крестьян и рабочих, потому что большевики говорили, что они для крестьян и рабочих власть взяли, а всех других людей они в России изведут. А по краям все золотыми хлебными колосьями окружено, в знак того, что кто большевикам подчиниться, тот богат будет и хлеба вдоволь получит.

Вот таким, ни на что не похожим, ни с чем не связанным, стал герб нашей страны при большевиках. И прожила Россия с большевитским гербом долго – целых 80 лет.

11. ГЕРБ РОССИИ Все плохое на свете проходит, а все доброе – неизбывно. Иной раз воцарится зло и долго торжествует, но всегда его добро победит, потому что добро сильнее. Долго правили нашей страной большевики, долго изводили Россию. Но не погибла наша страна, не извелись россияне. Пришло время – и рухнула власть большевиков. А Россия снова свободной, честной, доброй страной стала. Пришло ей время снова потрудиться – отстраивать то, что большевики разрушили, возрождать то, что от рук революционеров погибло. Нелегкий это труд, небыстрый. Но он добрый, а потому – обязательно счастливо закончится и много радости принесет. Когда освободилась наша страна и к новой жизни воспрянула, пришло время и о гербе российском задуматься. Прошло время злое, и символ того времени, герб советский, с ним в прошлое ушел. Какой же герб новой России принять? А разве нужно думать и гадать? Есть у России герб, славный герб, древний герб."

Тут я позволю себе этого Леля остановить, хотя воистину этими бы устами нам всем мёд-пиво пить (а детишкам-то вредно). Тут я позволю себе этого Леля остановить, хотя воистину этими бы устами нам всем мёд-пиво пить (а детишкам-то вредно).

И кто-то ещё оттуда же, из Кремля говорил нечто о вандализме и шовинизме "укров", которые якобы отрицают очевидные исторические истины? Да вот же вам самая оголтелая ДЕКОММУНИЗАЦИЯ, причём навязываемая непосредственно государством с государственного сайта!

Ну, а теперь начинаем сладостные для нас репризы: "В то время правил нашей страной царь Николай II. Был он государь добрый, не хотел верить, что есть на свете злые люди, что хотят они делать подлости, что готовы на жестокость и предательство. А люди такие были. Назывались они – революционеры или большевики. Ничто им было не дорого – ни страна наша, ни народ наш. Хотели они только одного – царя свергнуть и самим начать властвовать. И вот, в пору, когда вела наша страна тяжелую войну, когда Царь Николай II на фронте трудился, войсками командовал, сговорились революционеры с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили."





Стоп-стоп... Кто там смеялся над Поклонской - мол, не все там около Кремля и в Госдуре такие дурочки? Поклонских вот тут и воспитывают - причём откровенным враньём с государственного сайта. Елейным, мерзким враньём - той ложью, за которую вот в этом "жутком" РэсэфэсэЕре, который и не выговорить - очень справедливо расстреливали "лучших людей". В какой- такой тюрьме заточили царя - ну-ка, историки-для-детишек, факты в студию! Где та тюрьма? Жил даже "в заточении" в Свердловске будущем гражданин Романов с семьёй и личным доктором - в комфорте небывалом для Гражданской войны и голода военного времени.

Во-первых, уж коли воспитывают идиотами - так и нам придётся с этого уровня начинать, - "революционеры", которые царя якобы власти лишили, были его ближайшие сподвижники. И от трона он отрёкся сам - это факт исторический. И уж большевики тут точно рядом даже не курили - в те сферы вхожи они не были. Хитрое приравнивание слова "революционер" к "большевику" - всё равно не даёт нужного этой елейной контре эффекта. Врёт контра - и сама прекрасно знает, что врёт. Но хочет враньём воспитать нынешнему царю и царизму надёжную массовку.

Далее. Хит, который и не перефразируешь: "На фронте трудился"... Ну, каковы были плоды этих трудов - знаем мы и поколение наших прадедов. От тех трудов ратных государя этого трудолюбивого крестьяне и рабочие, ибо знать-то в рядовых не воевала, теряли и руки, и ноги, и глаза. А царь всё знай - трудился... На благо отечества - а вы как думали?! Но вот народ, который в эту войну косили да косили - отчего-то против царя пошёл, причём дважды, и в феврале и в октябре 1917-го! Но как это написать в сказке - да ещё чтоб нынешнюю-то власть обосновать? Сверхзадача! Не лучше ли обойти вопрос революции сторонкой, идеологически выгодной Кремлю сегодняшнему?

Что во всём виноваты большевики, это мы помним с 1991-го. И в реформах Гайдара они были виноваты и ещё довольно долго в Госдуме их поминали - традиция.

"жуткая власть большевитская – власть беспощадная, власть кровавая" проводила ликбез, а бедных и слабых так беспощадно грабила, что уже к 1926-му году был в стране такой беби-бум, что Европа обалдела.

Но это - история НЕ ИХ отечества, не кремёлвского, вот в чём дело. Их отечество - триколорное, которое "власть кровавая" у Николая Кровавого отвоевала. А сама власть, вернувшихся буржуев (которые, кстати, росли-то на "Мальчише Кибальчише" другого Гайдара - здесь для того, чтобы отстраивать то, что большевики разрушили, возрождать то, что от рук революционеров погибло.

Ну, как тут всё "погибло" - это, конечно, вопрос отдельный. Я вот упрямо предлагаю всем булкохрустам и россии-потеряйщикам - отказаться от советской инфраструктуры. Вот прямо честно заявить - мы, наследники царей, никогда в метро имени кровавого Ленина не спускались, электричеством от его богопротивной электрификации не пользовались и в школах большевистских, а так же вузах - не учились. Пусть пересядут эти "историки" на тот транспорт, что имелся до "власти кровавой" - и вперёд в своё позапрошлое, мы им только спасибо скажем. А "впереди" там, судя по вдохновению кремлёвских сказителей "далеко бежит дорога", которая обязательно счастливо закончится и много радости принесет.

Но меня всё же, как гражданина той самой "ресефесЭрии" мучает вопрос - кто там, на государственном сайте собрался за решётку? Ведь РФ - преемница именно РСФСР, а они детям рассказывают с шипящей издёвкой о гербе на "кровавом фоне" (снова враньё, но это уже мелочи). То есть - хамское, варварское отношение К СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (ибо история РСФСР это история РФ, это международно признанная апория, иначе - ни на какую госсобственность и всё прочее советского периода власть РФ претендовать не смеет), - это как раз норма, закладываемая кремлядями с детства? И те, которые "не извелись россияне" - автоматически рассматриваются как рабы при новых государях и господах, которым и предлагается потрудиться на благо России?!

А я-то думал, что только мы, проклятые большевики, сеем социальную рознь и норовим новую Гражданскую начать - ибо советский патриотизм последовательно противопоставляем россиянскому. Но тут, в этой сказочке всё так именно и трактуется: причём, ещё и классовым уклоном!

большевики говорили, что они для крестьян и рабочих власть взяли, а всех других людей они в России изведут. А по краям все золотыми хлебными колосьями окружено, в знак того, что кто большевикам подчиниться, тот богат будет и хлеба вдоволь получит.

И вот, когда я наткнулся на это - "подчинитЬся" - тут я немного успокоился. Пишет сию галиматью от имени государства - сущность не больше блохера грамотная, а в чём-то и меньше. "Всех других изведут" - вот, наконец, отчётливый голос отторгнутых Великим Октябрём от власти классов. Ведь принцип "кто не работает - тот не ест" для них как для быка красная тряпка. Вот они флаг СССР, несомненно и глубинно, так и ненавидят. Ведь, продолжая интонацию этого безымянного Леля, только матушка-Россия скинула с себя оковы большевистския в 1991-м, только она господ себе вернула - чтоб эффективнее они всё что тут разрушали и разрушали большевики в руки-то собственные взяла, - только герб Российский засиял с былой гордостью, как... Раздались голоса недовольныя - а чего это вы, цари-то наши батюшки позабрали себе собственность народную?

А цари-батюшки отвечали прклятому отродью большевистскаму: "не ваше тут всё, ибо и СССР был грабежом НАШЕГО, царского, капиталистическаго! И собственность общей быть никак не может - вот потому-то одним виноградники тасканския - а другим минимумы прожиточныя. Ибо так господь наш бох православный установил от века, а царь тому порукою. А которые восстанут вновь революционерами-крамольниками антироссийскимя супротиву божеского установления частной собственности поверху жизни общественная, супортиву святости и неприкосновенности ея - батогами и демократизаторами биты будут, как и большевиков не бивали "лучшие люди России" (потому что у большевиков "у самих револьверы найдутся").

все что было в России хорошего истреблять - это, собственно, и сегодня значит только одно: посягать на собственность олигархов, на нефтевышки, на трубопроводы, которые они украли у советского народа, который родился и рос под гербом страны "которую не выговорить".

И так оно и звучит это "пришло ей время снова потрудиться" в ушах эхом контрреволюции... На капиталиста потрудиться? 12 часов вместо восьми?! Потрудиться уже не в ранге равного прочим гражданам СССР рабочего, а гастарбайтера, которому этот российский островок СССР, присвоивший себе богатства всего Союза (нефть и газ, в частности) не дал никаких прав, а только право сдохнуть ради прибылей новых господ?!

Нет, спасибо!

Не знаю, как вам, а мне очень хочется увидеть господинчика-сказителя или госпожу-сказительницу, всё вышеприведённое и оскорбляющее не только мои гражданские чувства сочинившего гражданина, в общем, - увидеть в суде.

Всё вышесказанное прошу считать запросом в Гепрокуратуру.

Не будет отклика - мы найдём пути дальнейшего диалога с персоналом, обслуживающим сайт "Россимволика". И, боже упаси, мы никого не запугиваем - мы просто призываем снять маски и ответить за свои слова. За каждое. Можно в открытой видеодикуссии, которую читатели ФОРУМа.мск с удовольствием посмотрят в соответствующем разделе.

Ибо дети - это наше общее будущее, и воспитывать их на лжи для рабства - мы не смеем. Даже самые слабые - не смеем, и всё.

принтскринЫ прилагаю (есть копии в натуральную величину - даже если захочешь, контра, с наших серверов не сотрёшь!)