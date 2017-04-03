Почему у Путина в кабинете - бюст Петра?

После того, как Путин стал президентом, он признался, что поставил на своем рабочем столе бюст Петра Великого.

Вскоре все убедились, что пресловутая путинская "вертикаль власти" - это обыкновенная монархия.

Российская государственная пропаганда во все времена замалчивала, каким на самом деле был Петр I и созданная им империя.

По заключению придворных медиков Петр I умер от болезни почек.

Последние годы своей жизни он страдал затруднением испускания мочи и пользовался латунными катетерами (изогнутыми трубками), которые вводил в мочеиспускательный канал для облегчения мочеиспускания.

Медики полагают, что затруднения с мочеиспусканием у Петра стали осложнением хронического триппера, которым он заразился в Голландии или от своих многочисленных любовниц.

Нрава в этом отношении государь был простого: мог поднять из-за стола женщину, повалить на диван и отыметь, не обращая внимания на остальных.

Женолюбивый Петр одновременно постоянно имел связи с разными ветреницами. Царь рассматривал интимную связь как службу себе (забавно, что Анна Монс подписывала письма к Петру - “верная слуга”).

Известны 6 любовниц, с которыми у Петра I были более менее длительные отношения, остальных никто не считал: Арсеньева, Гамильтон, Кантемир, Монс, Румянцева, Чернышёва.

Если любовница беременела от Петра, он "устраивал ей жизнь" - выдавал замуж за своего денщика и давал состояние, дети его любовниц стали впоследствии видными вельможами при Екатерине II - Румянцевы, Чернышевы.

Злопыхатели утверждали, что Петр I был гомосексуалистом и совратил его женевец Франц Лефорт, с которым он спал "бляжьим способом" и смерть которого горько оплакивал.

То же самое говорили про отношения царя и его любимца Александра Меньшикова, злословили, что во время военных походов царь выбирал себе солдат, которые заменяли ему жену.

Хотя любовницам царя был известен его лютый нрав, они изменяли ему безобразным образом.

Его первая жена Евдокия после заключения в монастырь вступила в интимную связь с майором Степаном Глебовым, которого Петр приказал посадить на кол.

Его любовница Анна Монс изменяла Петру с саксонским посланником, которого спасло от гнева императора то, что он утонул.

Мария Гамильтон изменяла царю с денщиком Орловым и осталась без головы.

Екатерина I изменяла Петру со своим камергером, братом Анны Монс, Виллимом Монсом, который был казнен через отсечение головы. По приказу Петра голова Монса была заспиртована и поставлена на стол Екатерине.

Знаменитые петровские "ассамблеи" были созданы Петром для распутства, где он выбирал себе фавориток.

Петр I был одержим идеей построения в России абсолютистской монархии, для которой он не жалел страны, ни людей.

Царь с бешеной злобой расправлялся со всеми, кто вставал на этом пути.

Стрельцы, казаки, духовенство в то время были еще относительно свободными людьми, и дикий гнев царя обрушился на них в первую очередь.

Петр I расстреливал, вешал, сжигал, обезглавливал, заливал горло металлом, колесовал, сажал на кол, стремясь навсегда выжечь в русской душе стремление к свободе и справедливости, но даже на дыбе ему плевали в лицо.

О жестокости московских ратей сообщал в своих письмах атаман Кондратий Булавин: "А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги".

Часть казаков, спасаясь от царской расправы, была вынуждена бежать на территорию Османской империи.

В результате стрелецкое сословие исчезло, русская церковь и казачий Дон лишились независимости, а впоследствии превратились в царских карателей, идеологических и военных.

После усмирения собственной страны царь ввел драконовские законы, систему тотального доносительства и чрезвычайные следственные канцелярии из гвардейских офицеров.

Так, смертная казнь была установлена за политические преступления, за убийство, за богохульство и за сон в карауле.

"Надлежит публичному месту быть, где в указанное время все наказанье на теле и лишение живота чинено быть имеет, дабы всяк смотря на то от таких погрешений и преступлений себя мог охранять."

Порка, клеймение, рвание ноздрей стали нормой,

нищих, схваченных на улицах, было приказано нещадно бить.

Петр требовал разделения преступлений на государственные и партикулярные и установления для первых смертной казни или казни политической.

Наказания устанавливались не только за деяния, но и за "голый умысел". Главные виновники и соучастники, наказывались одинаково.

«Указом 5 марта 1711 г. Сенату предписано было выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, какого бы звания он ни был, который должен над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, "тако ж в сборе казны и прочаго". Обер-фискал привлекал обвиняемого, "какой высокой степени ни есть", к ответственности перед Сенатом и там его уличал. Доказав свое обвинение, фискал получал половину штрафа с уличенного; но и недоказанное обвинение запрещено было ставить фискалу в вину, даже досадовать на него за это "под жестоким наказанием и разорением всего имения".

Обер-фискал действовал посредством раскинутой по всем областям и ведомствам сети подчиненных ему фискалов. Так как по указу каждый город должен быть снабжен одним или двумя фискалами, а городов тогда считалось до 340, то всех таких сыщиков, столичных, провинциальных и городовых с ведомственными, по комплекту могло быть не меньше 500.

...Признавая чин фискала тяжелым и ненавидимым и принимая его под свою особую защиту, Петр хотел создать ему опору и в общественных нравах. Ряд всенародно объявленных указов, ополчаясь против грабительства и всякого лукавого посягательства на государственный интерес, призывал всякого чина людей "от первых даже и до земледельцев" без опасения приезжать и доносить самому царю о грабителях народа и повредителях интересов государственных; время для таких доношений - с октября по март. Правдивый доноситель "за такую службу" получал движимое и недвижимое, даже чин преступника.»

(В. Ключевский)

Убедившись, что бояре связаны системой "взаимоповязанностей", царь создал чрезвычайные следственные канцелярии из офицеров гвардии. Они стали приводить в настоящий трепет лихоимцев и казнокрадов даже из числа высоких должностных лиц, однако эффективность офицеров - совместителей оказалась низкой, и чрезвычайные следственные канцелярии были скоро упразднены по именному указу от 9 декабря 1723г.

Между тем доносов стало так много, что Тайная канцелярия, Преображенский приказ и суды перестали справляться с их наплывом: пока разбирались с малозначительными делами, опасные преступления не расследовались годами.

Пришлось ввести ответственность за ложный донос и сортировку доносов по важности, но и это не помогало.

Только что созданный абсолютизм гнил на корню.

Однажды Петр потребовал в Сенате принять закон:

"Кто украдет из казны лишь столько, чтобы купить веревку, тот на той же веревке и повешен будет."

- "Неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой." - сказал Петру I генерал-прокурор П. И. Ягужинский.

Анна Монс, став любовницей царя, за взятки торговала привилегиями, не гнушаясь при этом принимать как крупные, так и мелкие подношения.

Ее брат, Виллим Монс, пользуясь положением сестры, сделал головокружительную карьеру: стал камергером и любовником Екатерины I, и, пользуясь этим, брал взятки за содействие с самых высших сановников.

После смерти Лефорта Пётр сказал о Меньшикове: "Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная".

Александр Меньшиков, правая рука царя, украл столько, сколько было потрачено на войну со Швецией.

После смерти Петра при аресте "светлейшего" у него было конфисковано 13 миллионов рублей, 200 пудов золотой и серебряной посуды, бриллианты. Первые 7 лет боев со шведами до Полтавской победы обошлись в сумму около 18 млн. руб.

"Нестерова колесовали. Сперва ему раздробили одну руку и одну ногу, потом другую руку и другую ногу. После того к нему подошел один из священников и стал его уговаривать, чтобы он сознался в своей вине. То же самое от имени императора сделал и майор Мамонов, обещав несчастному, что в таком случае ему окажут милость и немедленно отрубят голову. Но он отвечал, что все уже высказал, что знал, и затем, как и до колесования, не произнес более ни слова. Наконец его, все ещё живого, повлекли к тому месту, где отрублены были головы трем другим. Положили лицом в их кровь и также обезглавили".

(Берхгольц Ф. В.)

Таким был конец обер-фискала Нестерова А.Я., о котором Петр отзывался как об одном из "самых умных и красноречивых из его старых московских служак".

По подсчётам следствия, обер-фискал нанес государству ущерб на сумму более чем в 300 000 рублей. В то время эта сумма составляла около 4 % годового бюджета России.

Обер-фискал не побрезговал в качестве взятки даже "одеялом на лисьем меху".

Это случилось в январе 1724 года - всего за год до смерти Петра.

"Ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской державы."

П. Н. Милюков, лидер Конституционно-демократической партии России.

Путинские историки уже назвали свержение Российской монархии в 1917г. "февральской трагедией".

"Забвение прошлого грозит его повторением."