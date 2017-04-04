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Московский листок

Поворотный круг общественной сцены

Опубликовано 04.04.2017 автором в разделе комментариев 0

театр общество спектакль. ги дебор
Поворотный круг общественной сцены

«Да здравствует наш Карабас удалой, Уютно нам жить под его бородой, И он не какой не мучитель, А просто наш добрый учитель.» 
(К/ф «Приключения Буратино», слова Б.Ш. Окуджавы)

Мне хотелось бы проговорить некоторые моменты моделирования социокультурных процессов, из которых я исхожу. Прошу просить, если ранее я недостаточно чётко их артикулировал.

Я исхожу из того, что социальная мифология напоминает вращающиеся декорации, где задник изображает фон следующего театрального действия, происходящего совсем в другом месте.

Нюанс в том, что декорации наизнанке обычно противоположны (зеркальны) тем, что мы видим. Приблизительно так: уютная каюта - спасательная лодка в бушующем море - пещера на острове - джунгли... королевские покои - лачуга бедного плотника - средневековая рыночная площадь - шумный трактир...

Как и полагается, смена декорация производится очень быстро (у А.С. Ахиезера - «коса инверсии») и социальная мифология «переворачивается». 
Правитель, который считался восстановителем страны после эпохи хаоса и защитником от сил зла, вдруг оборачивается источником опасности и причиной гибели, эдаким царём Иродом... 
Вера отцов - абсурдным набором нелепых предрассудков и мрачных ритуалов, а затем - священной традицией, сплачивающей нацию..

Тонкость искусного наблюдателя в том, что бы найти возможность обойти декорации со всех сторон, и заглянуть за кулисы... Потому что невидимое сейчас зрителю - самое важное, ибо указывает на общее развитие сценического действия...

Так в начале 60-х Николаю Носову и братьям Стругацким удалось увидеть, что оборотной стороной хрущевско-брежневского потребительского тоталитаризма («советского фашизма») был «дикий» полицейский «демократический» капитализм, который они изобразили соответственно в «Незнайке на Луне» и в «Хищных вещах века».

Здесь важно понять, что антиутопии - это очень редко прозрение обратной стороны социальной «декорации», чаще всего, это полемическое заострение существующего зла.

Кошмарные видения социализма Достоевского - это «Четвёртый сон Веры Павловны» с его алюминиевым дворцом, построенный ценой 100 миллионов голов.

А реальной антиутопией был бы мир Орвелла - милитаризованные трущобы (Петербург Достоевского с кошмаром дворов-колодцев и непрерывными парадами), но с электронной слежкой. 
 Хаксли с его роботизированными личностями, для которых устроен биологический потребительский рай, видел изнанку «старого доброго» либерализма куда острее... 
Орвелл же просто заставил страну с американскими технологиями жить по-сталински...

И ещё немного об изнанке цивилизаций.

Большевизм и сталинизм - это обратная сторона размеренной рациональной культуры петербургского периода: сперва попытка создать всемирный коммунистический «халифат», удавшаяся на половину (обретя силу, новые «султанаты» и «эмираты» немедленно откалывались и бросали вызов Москве), а затем выстраивание Советской Социалистической Северовизантийской империи...

Альтернативной этому была довольно жалкая черносотенная «опричная» утопия, которая должна была реализоваться после «водружения православного креста на Айя-София»... Вы видим, что век назад у России были только тоталитарные инициативы... Курьёзом является то, что бледная тень черносотенной утопии показалась три года назад в виде морока «Русского мира», отметилась жалкими потугами «антимайдана» и комическим прославлением Иоанна IV, и тут же сгинула без следа...

Внимательное изучение американской социальной и социально-космической фантастики до фэнтэзийной эры и вдохновлённого ею Голливуда показывает, что в глубине души американцы - революционеры и анархо-социалисты. Любая опасность побуждает их создавать партизанские отряды. Цель борьбы - восстановить справедливый и свободный мир фронтира. Империя всегда копирует «Рим по Момзену» и является воплощением зла (кроме случаев сопротивления вражеским цивилизациям, копирующих «милитаристскую Японию» 40-х). 
 Поняв это, становится ясны и «оккупаи» времён первой каденции Обамы, и американское сочувствие Арабской весне, и популярность Берни Сандерса... Американские «декорации» также поворачиваются.

В Западной Европе застенные декорации - это общинная социал-католическая утопия времён контрреформации, и сейчас они меняют либерально-протестантсткие. К ужасу и отчаянию отечественных праволиберальных колумнистов.

Надо понять, что поворотный механизм под сценой довольно мощный и действует вполне автоматически. 
Всё попытки «вставить ему палки в колёса» обычно заканчиваются ломкой препон. 
Другое дело, что в итоге замена вообще происходит диким скачком и декорации встают сикось-накось...



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