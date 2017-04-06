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Московский листок

Она уже почти не вертится...

Опубликовано 06.04.2017 автором в разделе комментариев 3

деградация космос прогресс
Она уже почти не вертится...

Каждый четвёртый житель России убеждён, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, сообщил в интервью газете «Известия» гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров: "Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили". При этом ученый муж признался, что был поражен таким ответом россиян на вопрос о взаимодействии небесных тел.

Но я не пойму, чему так поражаются эти социологи? В советских школах дети изучали астрономию, устройство Вселенной. Это был самостоятельный предмет, на который отводился час в неделю в старших классах. Не так уж много – но хватало для того, чтобы не только страна была лидером в освоении космоса, но и множество граждан искренне увлекалось этой наукой...

В постсоветское время самостоятельные уроки астрономии в школах были ликвидированы. Вместо них ввели курс "основ веры", согласно которым школьнику положено знать, что деревья на земле, например, были созданы в третий день творения, на день раньше Солнца и иных светил.

Если бы такое ляпнул на уроке советский школьник, он схватил бы верную двойку – а современного ученика ещё похвалят за хорошее знание "божественной науки".

В советской школе средневековые сказки об устройстве мира, позволительные средневековому невежеству, всячески высмеивались и вычищались из детских мозгов (однако тоже изучались). Ведь стране были нужные грамотные строители и творцы, а не рантье, которым собственно до фени, что там вокруг чего крутится – лишь бы иметь свой нетрудовой накрут на карман. Сегодня же детям, наоборот, этими сказками забивают мозги под завязку, вычищая оттуда положительные знания.

Но если звезды заставляют вращаться не в ту сторону – значит, это кому-то нужно? Значит, такая образовательная политика необходима тем власть имущим, что скатывают нас в средневековье и, очевидно, находят в наступающем невежестве какую-то свою выгоду и защиту от разоблачений?

Так что же удивляться тому, что наши космические ракеты одна за другой теперь разбиваются о небесную твердь, а Земля в головах у четверти населения перестала вращаться вокруг Солнца? Скорее удивительно, что наша планета ещё не налетела на какую-нибудь небесную ось... Впрочем, на земные плоды нынешнего "просвещения" мы уже налетели с размаха…



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Всего комментариев к статье: 3
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Земля имеет форму чемодана!
**** написал 06.04.2017 00:26
Только так и никак не иначе.
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рантье?
Эконом-реалист написал 06.04.2017 00:20
Майсурян хочет сказать, что сейчас в российских школах готовят рантье?
Му-ха-ха!!!
Это было бы слишком оптимистичным сценарием.
В российских школах готовят пушечное мясо. А мясу про вращение Земли знать и не нужно.
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(без названия)
!!!TOT-TAKI-KLOPODAVIT!!!& написал 06.04.2017 00:13
"Ведь стране были нужные грамотные строители и творцы, а не рантье, которым собственно до фени, что там вокруг чего крутится &#8211; лишь бы иметь свой нетрудовой накрут на карман. "
- Вот именно! Чтобы бесноватые гав-нолики могли таки бесноваться, безумные вчонкины таки могли безумствовать, а тупые, вечнопьяные роботы-матаголики заработать себе на бутылочку - таки что там крутится - абсолютно не важно! Таки вот Гордые Укры точно знают, что все мироздание вертится вокруг их с-ного к-лагеря - то таки да... И ничего, как-то выживают...
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