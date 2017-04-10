"Над небом голубым..." или Дивный сад, в который звала нас одна песня

В Германии скончался поэт и переводчик Анри Волохонский (1936—2017), бывший сотрудник радио "Свобода". Широкой публике он известен как автор слов песни "Над небом голубым", которая, в свою очередь, более известна в редакции Бориса Гребенщикова:

Под небом голубым —

Есть город золотой,

С прозрачными воротами

И с яркою стеной.

А в городе том — сад:

Всё травы да цветы.

Гуляют там Животные

Невиданной красы…

Песня очень популярная, вот и Эдичка Лимонов нынче называет её "гениальной" и пишет: "Я её, помню, тихо пел, про город золотой, перевирая, но усердно, всей душой, в "стакане" в автозаке в Саратове, когда меня возили вечерами из областного суда. Спасибо, Анри, и прощай." Однако мало кто из тех, кто в СССР вслед за БГ с воодушевлением распевал эти строчки, понимал, о чём он, собственно, поёт. Ну, какой-то там загадочный волшебный сад, по которому гуляют вымышленные геральдические животные. Красиво!

Тебя там встретят огнегривый лев

И синий вол, исполненный очей

С ними золотой орёл небесный

Чей так светел взор незабываемый.

"Исполненный очей"? Как-то непонятно. Между тем этих странных зверюшек без труда можно найти в "Откровении Иоанна Богослова": "…и посреди престола четыре животных, исполненных очей спереди, и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему". (Апокалипсис, 4:6-7). Кроме того, это распространённые символические изображения апостолов-евангелистов: Марк (лев), Лука (вол) и Иоанн (орёл).

Получается, что, сами того не ведая, поклонники этой песни прославляли ценности, под которыми они, вполне возможно, и не стали бы столь восторженно подписываться, если бы понимали их смысл. Поэтому песню можно назвать блестящим, просто эталонным образцом клерикальной и вообще реставрационной пропаганды в позднем СССР. Её церковно-религиозный смысл был, как тонкий яд, упрятан в красивой, блестящей и безобидной на вид обёртке. И те, кто её распевал, страшно удивились бы, если бы узнали, что вносят свой ценный вклад в появление в будущем на улицах Москвы кортежей из сияющих "Майбахов", в которых будут восседать смиренные князья церкви. Но ведь как это всегда бывает? Тащат на себе муравьишки в одно место иголки, палочки и всякий мелкий лесной сор. А вырастает их общими усилиями огромный купол — муравейник... Так бывает и в истории. Люди зачитываются книжками, засматриваются фильмами о храбрых и дружных мушкетёрах короля, о доблестных гардемаринах государя императора, поют песни о каких-то странных нелепых зверюшках... Кладут маленькие кирпичики в фундамент неведомого им здания. А потом вдруг с удивлением узнают, что это здание называется "Россия, Которую Мы Потеряли", что вокруг неведомо откуда взялись мироточащие памятники и иконы Святого Царя, и дело осталось за малым — подселить в царский дворец законных потомков императорской династии...

Замечу, что автор этих строк вовсе не против исполнения религиозных произведений, хоть при самом-рассамом социализме. До сих пор помню, что в СССР, ещё до всяких перестроек, спокойно исполнялся по телевидению на концертах латинский гимн "Аве, Мария", и знаменитая певица даже плакала во время его исполнения. Но при этом и артисты, и слушатели прекрасно понимали, что поют и слушают католическую молитву. А тут? Клерикальная и реставрационная идея, растворённая в песне, не воспринималась как таковая, расходилась по всему общественному организму, не встречая никакого противодействия, и прекрасно усваивалась каждой его клеточкой. Прекрасно!

И не надо недооценивать значение таких песен. Журнал Time Out поместил "Под небом голубым" в список из "Ста песен, изменивших нашу жизнь". И впрямь ведь изменила, хотя, конечно, не она одна...

Всё это говорится отнюдь не в укор ушедшему от нас г-ну Волохонскому, носившему романтичное имя Анри. Скорее, как дань восхищения. Ну да, по итогам его работы и работы таких, как он, из радио "Свобода", нам на шею уселась прелестная свора компания из князей церкви и всяких воскресших "аристократов" типа Никиты Михалкова. Но месье Анри работал, как надо — и тем, кто сейчас собирается сеять в обществе обратные, красные и антибуржуазные ценности, очень даже стоит у него поучиться! Тем более, что это занятие — сеять красные идеи — кое-где (Украина, Прибалтика...) уже запрещено уголовным кодексом, и будет, видимо, ещё шире запрещаться и впредь. Так что самое время учиться говорить о них так тонко и в то же время метко, как это делал покойный месье Анри...

...Пускай ведёт звезда тебя

Дорогой в дивный сад.

Вот и оказались мы после контрреволюции в обещанном проповедниками Реставрации "дивном саду". За 25 прошедших лет все его, наверное, смогли оценить по достоинству. Ну как, нравится?..

Под небом голубым —

Есть город золотой...

А в СССР из золота, между прочим, когда-то собирались делать общественные сортиры...